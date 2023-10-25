Что такое бампинг замка и как от него защититься

Только в сериалах низкого качества можно увидеть, что воры-домушники вскрывают двери домов/ квартир при помощи ломика, бензопилы или кувалды/ молотка (если замок просто выбить нужно). В реальной жизни так никто делать не будет.

А все потому, что такие методы, во-первых, очень шумные, во-вторых, отнимают очень много физических сил и времени, а в-третьих – оставляют слишком характерные следы взлома. Из-за этого преступнику нужно еще думать, куда деть «орудие преступление», чтобы его не нашли. Хотя никто и не исключает, что кто-то из воров может воспользоваться этими «тяжелыми» методами.





В современном мире воры изящно комбинируют собственную находчивость с последними техническими разработками. Они одни из первых могут испытывать новые замки на прочность. Так они могут быть в курсе последних тенденций защиты жилых пространств.

Именно благодаря сочетанию «терпения, находчивости и лени» криминальные элементы смогли создать такой интересный способ взлома двери, как бампинг. Используя данный метод, «домушники» могут открывать двери практически без повреждения замка, не оставляя каких-либо следов и с минимальными физическими, временными тратами.





Но данный метод активно применялся (или только активно рекламировался) только на цилиндровых моделях замков. Другие модели замков открыть при помощи бампинга практически невозможно.





Стоит отметить, что в последнее время бампинг стал слишком популярным среди начинающих воров. И даже среди любителей заявляться в гости без предварительного приглашения.

Причина этому достаточно проста и понятна: на просторах Интернета появилось просто огромное количество роликов по изготовлению бамп-ключей, «испытаниям» электрических бамп-пистолетов и «полевых испытаний» по открытию дверей данным методом.





Что такое бампинг замка

Так что же представляет собой бампинг? Само слово «bump» с английского языка переводится как «удар/ ударять». И действительно, в основе данного метода лежит аккуратная методика несильных ударов по особенному ключу. Главный инструмент бампинга – необычный ключ.

Сразу стоит отметить, что он может быть изготовлен или на основе болванки обычного ключа (при этом применяется другая заточка всех высот секретов, чтобы можно было спокойно совершить взлом замка), или можно приобрести готовый электрический бамп – пистолет с зарядным устройством (через Интернет такие ключи спокойно продаются).





Электрический бамп – пистолет – хоть и более надежен в работе (издает мало шума, нет риска попасть себе по пальцам, как в классическом методе, есть подсветка в самом устройстве, чтобы не работать в темноте, исключается деформация насадок при частой «работе»), но еще не слишком распространен из-за его дороговизны.

Что входит в состав бампа для замков

Что входит в состав такого устройства:

Это 42 (43) насадки практически под любой цилиндровый замок,

само устройство,

зарядник,

сумка

диск с подробной инструкцией по вскрытию замков.

При использовании данного устройства время вскрытия замка составляет около 3 минут. Может, даже и меньше, если сразу правильно подобрать силу удара и насадку на устройство.





Если используется «классический» ключ, то ему в пару идет обычная киянка/ специальная отвертка/ молоток.





При ее помощи совершаются легкие удары по ключу. И благодаря таким простым действиям приводятся в действие штифты и пружины замка, фиксируя их на несколько секунд в определенном положении.

За этот короткий промежуток времени вор должен умудриться быстро повернуть ключ, чтобы вскрыть замок. На всю работу (если имеется опыт) уходит примерно 5 минут. Вот вся суть и технология бампинга цилиндрового замка.











Недостатки устройств для бампинга замков, как защититься от бампа

Но данный метод имеет огромное количество «минусов». И их количество очень сильно перевешивает сомнительную «выгоду и простоту» данного метода вскрытия замков. Что это за недостатки? Давайте подробно их рассмотрим.

Быстрая деформация бамп-ключа

Если используется «классический» бамп-ключ, то он очень быстро деформируется из-за силового воздействия на него. И эти небольшие изменения можно даже сначала не заметить.





Сей фактор проявится в «работе», когда нужно будет открыть новый замок. Из-за неправильной геометрии ключа, он просто не будет поворачиваться в скважине. Или даже просто сломается.





Необходим опыт, знания и навыки для изготовления ключа

Самое грустное для многих доморощенных взломщиков! Для изготовления одной единственной модели бамп – ключа под конкретный замок требуется достаточно много опыта, практических знаний и навыков. И обратите внимание: «на изготовление единственной модели под конкретный замок».

Другими словами, под каждый замок необходимо изготавливать свой бамп – ключ. Ибо производители не выпускают похожие замки от серии к серии. В каждом изделии имеются небольшие отличия, которые могут нанести существенный вред работе «домушника».

И сразу стоит отметить, что изготавливать приходится не один ключ, а несколько. Так как могут потребоваться «запасные ключи», чтобы открыть замок.

Нужно время и терпение

Изготовление модели бамп-ключа требует времени. Но еще большего количества этого ценного ресурса нужно для отработки открытия замка определенной модели. Вот одна из причин изготовления нескольких бамп-ключей.

Стоит отметить, что не каждый «домушник» имеет в своем распоряжении нужное количество терпения и времени, чтобы отработать вскрытие замка. И это может впоследствии сыграть злую шутку. Поэтому этот метод вскрытия не очень любят.

Не бесшумен

Существенный «минус» при работе по классическому методу «любителей легкой наживы». Иногда можно столкнуться с тем, что придется бить по бамп-ключу огромное количество раз.

И в итоге: пальцы могут покрыться синяками разного калибра, дверь и замок – разными вмятинами, а несчастный ключ может вообще сломаться. Да, и соседи могут выглянуть в коридор, привлеченные стуком по двери.

Риск нанесения себе травм

К большому сожалению, данный метод вскрытия не исключает получения вором большого количества разнообразных травм. В основном это касается классического метода бампинга.

Так как бывают случаи, что при открытии хитрого замка «домушник» может или «украсить» себе руки синяками, или случайно сломать пальцы (если не рассчитает силу удара по бамп-ключу), или даже может уронить киянку/ отвертку себе на ногу. В любом случае травма обеспечена.

Малое количество цилиндровых замков нужной модели

А вот про это редко когда учитывают, когда начинающий «домушник» осваивает данный метод вскрытия двери. Дело в том, что производители выпустили очень маленькое количество цилиндровых замков, в которых бампинг работает «без осечек».

Поэтому вора может поджидать такая неприятность, как другой код цилиндрового замка. А это, в свою очередь, заставит его потратить намного больше времени на вскрытие, чем планировалось изначально.





Или вор может столкнуться с моделями цилиндровых замков, которые в принципе нельзя вскрыть при помощи бампинга. В основном это замки импортного производства.

Присутствие антибамп-штифтов

Современные производители стараются обеспечить замки максимальным уровнем защиты. Даже китайские производители стараются включить в свои изделия некоторые нюансы, которые могут существенно испортить жизнь вору.

И одним из таких нюансов служат антибамп – штифты. Такие устройства очень просты, что позволяет производителям не экономить на включении их в производство замков. Антибамп-штифты срабатывают именно в тот момент, когда основные штифты «уходят» в гнезда и вору остается только повернуть ключ, чтобы открыть дверь.

В итоге: ключ не поворачивается, и вор теряет время на вскрытие. А потом быстро уходит, чтобы не «засветиться».

Присутствие специальных бронированных накладок

Данные простые изделия перекрывают доступ к замочной скважине, поэтому могут служить дополнительной защитой цилиндрового замка. Сразу стоит отметить, что такая накладка может защитить не только от сильного удара (когда личинку замка просто выбивают, а потом спокойно открывают двери), но и от бампинга.



Это обуславливается именно особенностью перекрытия замочной скважины. Не видя ее, вор просто не может создать необходимую заготовку для бамп-ключа.





Модель замка имеет защиту от изготовления дубликатов

Не самая распространенная модель защиты замка. Но весьма эффективная. Основные «защитные функции» здесь выполняет производитель. Они заключаются в следующем: фирма строго отслеживает продажу и распространение заготовок ключей определенной модели.

И благодаря такому контролю, болванки ключей от определенных запирающих механизмов не поступают в свободную продажу. Следовательно, вору будет крайне затруднительно найти заготовку ключа, а потом изготовить бамп-ключ.

Установка дополнительного замка другой модели

Еще одна большая «головная боль» для воров – это установка дополнительного замка на входную дверь. Это может быть и сувальдный, и ригельный замок. Обе эти модели вскрыть при помощи бампинга практически невозможно.

А долго возиться с отмычками (особенно, если у замка высокий класс защиты) ни один вор не будет. Ибо главная ценность для любого «домушника» — это время. Если его будет мало, то ни один «теневик» рисковать не будет. Даже если за дверью очень большой куш.

Установка еще одной двери

Не самый приятный «сюрприз» для вора, когда он расправляется с одним замком – это обнаружение, что за одной входной дверью есть еще одна, с другим замком. Или даже с парой замков.





Такой «подарок» заставит незадачливого вора не просто расстроиться, а заставит развернуться и уйти. Ибо, на подбор нужной отмычки и открытия замков необходимо много времени. А его может просто не оказаться.



