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Как оформить интерьер декоративными рейками: советы по отделке с фото-примерами

#Ремонт #Дизайн #Советы эксперта #Своими руками

Все чаще вместо традиционных материалов в процессе чистовой отделки и оформления помещений используются готовые декоративные рейки. Ими заменяют обои и настенные панели, из них строят легкие, ажурные перегородки и стенки, отделяющие часть помещения. С их помощью выкладывают потрясающие фактурные панно. 

В чем преимущества декоративных реек перед другими материалами, есть ли у них недостатки? Как правильно использовать данный материал для создания необычных интерьеров? Подробный обзор с рекомендациями мастеров и дизайнеров читайте в этой статье.

Что такое декоративные рейки (баффели)

Декоративные рейки иначе называют баффелями или ламелями. Это длинные планки прямоугольного или квадратного сечения. 

В продаже имеются изделия разных размеров:

  • шириной от 20 до 160 мм;

  • толщиной от 20 до 80 мм.

Наиболее востребованы варианты с габаритами 16х30 мм и готовым монтажным бруском. Такие рейки просты в монтаже, не требуют особых знаний и умений, профессиональных инструментов. А их внешний вид не портят крепежные саморезы или гвозди.

Плюсы и минусы использования декоративных реек в интерьере

Баффели производятся в широчайшем ассортименте. Покупатели имеют возможность выбрать нужный оттенок, подходящий под определенный интерьерный стиль. 

Так, черные декоративные рейки из МДФ превосходно сочетаются с классическими направлениями, стилями хай-тек, минимализм, лофт, ар-деко, готика. Мягкие древесные оттенки создают ощущение уюта, тепла, восхищают затейливыми естественными узорами. А яркие краски превосходно вписываются в детские комнаты, эклектичные и авангардные пространства.

У декоративных реек множество достоинств:

  • гипоаллергенный материал безопасен для здоровья;

  • монтаж и демонтаж можно проводить без дорогостоящих ремонтных работ;

  • легкие изделия из МДФ можно приклеить к поверхности, не повреждая материал стены;

  • монтировать можно на капитальные стены, фальш-перегородки, гипсокартонные конструкции;

  • рельефная поверхность и звукопоглощающий материал отлично снижают уровень шума в комнате;

  • отделка из реек акцентирует на себе внимание, позволяет удачно выделить нужный элемент обстановки – окно, зеркало, нишу;

  • такая отделка прекрасно сочетается с полочками, нишами, бытовой техникой и разнообразным декором, зелеными вьющимися растениями;

  • между рейками можно установить светильники, различные виды подсветки;

  • небольшое количество баффелей смягчает переход между разными типами отделки. Например, между участками, оклеенными обоями и покрашенными, или между кафельной плиткой и деревянным полом, ламинатом;

  • под рейками удачно маскируются неровности и недостатки поверхности, коммуникационные трубы, провода.

Небольшая стоимость баффелей позволяет красиво оформить пространство комнаты без больших затрат.

Есть у декоративных реек и свои недостатки:

  • выраженный рельеф скрадывает пространство комнаты. Особенно это заметно при выборе реек темных тонов;

  • в пространстве между рейками охотно скапливается пыль, селятся насекомые;

  • при неправильной эксплуатации материала, повышенной влажности рейки могут деформироваться, вздуться от влаги.

Маленькие дети, домашние животные могут травмировать себя, если палец или ручка застрянут между рейками.

Виды декоративных реек для отделки интерьеров

Современные производители предлагают широкий выбор интерьерных баффелей:

  • из натуральной древесины (сосны, березы, дуба, бука);

  • из шпонированного МДФ, с покрытием из элитных пород древесины;

  • MDF с влагостойким покрытием;

  • металлические изделия, покрашенные в различные цвета полимерно-порошковыми красками.

Ламели могут быть сплошными или фигурными, с вложенными в пазы монтажными брусками, в виде «П»-образных панелей на основании. Размер сечения выбирают, исходя из задуманного проекта, личных предпочтений. 

Кроме того, необходимо учитывать, что в маленьких комнатах слишком крупные элементы создают ощущение загроможденного, тесного пространства. А тоненькие ламели в просторных залах будут просто теряться.

Как использовать декоративные рейки в отделке интерьера

Не существует строгих границ и правил, определяющих применение баффелей при отделке и декорировании помещений. Владельцы недвижимости и дизайнеры ограничены только своим воображением и соображениями практичности.

Декоративные интерьерные планки чаще всего используют в качестве:

  • Отделки стен по всей площади или на определенных, акцентных участках;
  • Декоративного оформления потолков. Так, например, рейки молочного цвета или с отделкой под светлое, золотистое дерево, удачно заменяют традиционную побелку, смотрятся намного интереснее стандартных гипсокартонных конструкций. В них очень удобно прячутся точечные светильники, Led-ленты;
  • Зонирования пространства в квартирах-студиях, кухнях-гостиных, залах. Из реек получаются компактные перегородки, позволяющие свету и воздуху свободно проникать во все уголки помещения;
  • Ограждений и перил на лестницах, лестничных площадках.

Атмосферно и необычно смотрится разнообразный декор из ламелей. Используя планки разных оттенков или цветов, комбинируя разноразмерные отрезки, мастера создают великолепные панно, мини-полочки и стеллажи, узоры по стенам и потолку.

Рейка декоративная Nordic Oak
Рейка декоративная Nordic Oak
350
Рейка декоративная Slate Art
Рейка декоративная Slate Art
350
Рейка декоративная Look Art
Рейка декоративная Look Art
350
Рейка декоративная White Wood
Рейка декоративная White Wood
350
Рейка декоративная Snow Art
Рейка декоративная Snow Art
280 350 ₽ -20%
Рейка декоративная Grey Wood
Рейка декоративная Grey Wood
350
Рейка декоративная Riviera Ice
Рейка декоративная Riviera Ice
350

 

В интерьерах каких комнат можно использовать декоративные рейки

Баффели – это отличная идея для оформления любого помещения в доме, начиная от прихожей, заканчивая кладовой и балконом.

  • Просторная гостиная открывает массу возможностей для декорирования рейками. Это разнообразные перегородки – поперечные, в центре комнаты, через все помещение, отделка зоны отдыха, потолка, визуальное отделение рабочей зоны.
  • В спальнях рейками чаще всего отделывают стену над изголовьем кровати. Но, это не единственный вариант. Стоит попробовать продлить ламели на часть потолка, отделить перегородкой рабочее место или оформить рейками фасад встроенного гардероба.
  • Прихожая – отличная площадка для экспериментов с ламелями. Так как размер помещения небольшой, достаточно 6-9 планок, чтобы выделить дверной проем, зону с вешалкой для одежды или красиво оформить зеркало.
  • На кухне реечная отделка или перегородки эффектно смотрятся в столовой зоне. Ими можно оформить акцентную стену, визуально отделив обеденный стол с кухонным уголком или комплектом удобных стульев. Или отгородить часть пространства под полноценную столовую.
  • В детской рейки устанавливают в качестве поперечной перегородки между игровой и спальной зонами, разделяют длинную комнату для двух детей, или оформляют одну из стен в зонах для учебы, творчества, занятий спортом.
  • Балкон или лоджию можно украсить шикарным панно из реек, оформить ими стену под окнами или над установленным диваном, уголком для отдыха.
  • В ванной комнате перегородками из реек отделяют душевую, разделяют пространство совмещенного санузла на части, или отделывают стены.

Отделка поверхностей и перегородки из баффелей – это устойчивый модный тренд в последние четыре года. И интерес к таким интерьерным решениям продолжает расти.

 

Установка декоративных реек своими руками

Как сделать реечную стенку без привлечения специалистов? В первую очередь, необходимо очистить выбранный участок стены от старых обоев, панелей, облупившейся краски. 

Выровнять и зашпаклевать, прогрунтовать. Если квартира или дом новые, стену заштукатуривают по маячкам под покраску или декоративную штукатурку. Участок грунтуют и наносят чистовое покрытие. Для выравнивания можно использовать водостойкую фанеру, зафиксированную на саморезы. Ровное основание упрощает монтаж ламелей.

Рейка декоративная Bianco Veralinga
Рейка декоративная Bianco Veralinga
322
Рейка декоративная Wenge Veralinga
Рейка декоративная Wenge Veralinga
322
Рейка декоративная Wenge Veralinga
Рейка декоративная Wenge Veralinga
322
Рейка декоративная Snow Melinga
Рейка декоративная Snow Melinga
322
Рейка декоративная Cappuccino Veralinga
Рейка декоративная Cappuccino Veralinga
290 322 ₽ -10%

 

После подготовительных работ приступают к отделке стены.

  • На поверхность наносят разметку, используя строительный или лазерный уровень, отвесы. Сложный узор необходимо сначала прорисовать схематически на стене, чтобы не ошибиться при фиксации ламелей.
  • Рейки подрезают до нужной длины. Если планируется вертикальная установка от пола до потолка, необходимо оставить зазоры по 5 мм сверху и снизу.

  • Если отделка будет заходить за угол, в нишу или подниматься со стены на потолок, срезы делают под углом 450.

  • Монтажные бруски вынимают из пазов, фиксируют строго по нанесенной разметке с помощью саморезов.

  • Рейки устанавливают на монтажные бруски, плотно прижимая. Для дополнительной фиксации можно использовать «жидкие гвозди» или паркетный клей.
  • Места стыков с полом и потолком закрывают плинтусами, карнизами, теми же рейками, расположенными горизонтально. Поперечные или диагональные баффели обрамляют вертикальной рамкой, или скругляют концы.

Красивая, оригинальная стена из реек готова. Для небольших участков, узорных панно из реек можно использовать двухсторонний скотч, «жидкие гвозди» или любой подходящий клей. Такой монтаж доступен даже неспециалистам, позволяет не портить стены и потолки высверленными отверстиями.

Рейка декоративная Дуб винчестер светлый 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб винчестер светлый 2750*30*45
832 1 280 ₽ -35%
Рейка декоративная Лайт грей 2750*30*45
Рейка декоративная Лайт грей 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Белый глянец 2750*30*45
Рейка декоративная Белый глянец 2750*30*45
832 1 280 ₽ -35%
Рейка декоративная Дарк Блю 2750*30*45
Рейка декоративная Дарк Блю 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Шелл грей 2750*30*45
Рейка декоративная Шелл грей 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Белоснежно матовый 2750*30*45
Рейка декоративная Белоснежно матовый 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Медиум грей 2750*30*45
Рейка декоративная Медиум грей 2750*30*45
832 1 280 ₽ -35%

 

Несколько полезных советов по использованию декоративных реек для интерьеров

Чтобы декоративные рейки выглядели в интерьере естественно, не «перегружали» пространство, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных дизайнеров.

  • Отделка стен и потолка, перегородки из тонких реек оказывают сильное влияние на восприятие всей комнаты. Их визуальное воздействие аналогично полоскам: горизонтальное расположение расширяет, раздвигает данный участок, а вертикальное «поднимает» потолок, делает помещение выше. Баффели светлых тонов, расположенные диагонально, зрительно расширяют пространство.
  • Правильная геометрия делает интерьер излишне лаконичным, строгим, сухим. Чем больше будет площадь, занятая рейками, тем сильнее эффект. Поэтому, при создании уютно-домашней, расслабленной атмосферы, не стоит увлекаться. Лучше разбавить их другими видами отделки.
  • Стоит учитывать и выбранный стиль оформления. Декоративные рейки уместны в интерьерах лофт, эко и минимализм, скандинавский, хай-тек и современный. В неоклассике, ретро и деревенских направлениях их применяют в виде исключений, строго дозированно.
  • Для тесных, плохо освещенных помещений лучше выбирать баффели светлых, белых тонов. Темные используют в просторных комнатах, залах.

Декоративные рейки – простой и доступный отделочный материал. Они позволяют без лишних затрат создавать потрясающие, стильные интерьеры. При правильном использовании ламели из дерева или МДФ полностью преображают комнату. 

При этом материал прост в монтаже, не требует особого ухода в процессе эксплуатации. Взяв за основу представленные на фото дизайны интерьеров, можно легко создать идеальное пространство для жизни и творчества.

Рейка декоративная Дуб серена керамика 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб серена керамика 2750*30*45
1 024 1 280 ₽ -20%
Рейка декоративная Дуб серена каменно серый 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб серена каменно серый 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Дуб серена белый кристалл 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб серена белый кристалл 2750*30*45
832 1 280 ₽ -35%
Рейка декоративная Дуб винчестер трюфель 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб винчестер трюфель 2750*30*45
1 024 1 280 ₽ -20%
Рейка декоративная Дуб винчестер серый 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб винчестер серый 2750*30*45
832 1 280 ₽ -35%
Рейка декоративная Дуб патино золото 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб патино золото 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Дуб серена светло-серый 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб серена светло-серый 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Дуб капучино 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб капучино 2750*30*45
1 280

 

12 фото-примеров красивого оформления интерьеров декоративными рейками (баффелями)

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб Солт Лэйк AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб Солт Лэйк
4 919
Ламинат Vitality Deluxe Aqua Protect Дуб Тасмания AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Deluxe Aqua Protect толщина 8 мм Дуб Тасмания
4 203
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

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