Дизайн каждого проекта индивидуален и зависит от заказанного типа проекта. В создании дизайн-проекта участвует не только интерьер офисного помещения, его главной составляющей является привязка ко всем техническим, стилистическим и индивидуальным требованиям, выдвинутым заказчиком.

Подготовленная документация должна быть составлена таким образом, чтобы строительная бригада смогла запечатленное на бумаге перенести на строящийся объект. Дизайн-проект — это документация, которая позволяет строительной бригаде воплощать идеи дизайнера в жизнь.

Необходимость в составлении дизайн-проекта при строительстве офиса

Экономя на проектировании и отказываясь от дизайна проекта будьте готовы столкнуться с проблемами уже при составлении сметной документации. Так как не будет документа, где в полной мере отражен перечень материалов, необходимый для строительных и отделочных работ, их минимальный объем и характеристика. Помимо необходимых материалов в дизайн-проекте прописаны инженерные сети и покрытия, монтаж воздуховодов и радиаторов отопления, способы скрытия их от глаз посетителей, обговорено устройство подвесных или натяжных потолков.

Ведь любой строительный материал имеет свои ограничения, которые необходимо учитывать при каждом этапе работ строительства офисных помещений. К примеру, остановившись на монтаже подвесных потолков для сокрытия системы вентиляции, надо быть готовым к уменьшению высоты потолков на 10, а то и 15 сантиметров. Это касается и стяжки пола.

От того, выберите вы сухую стяжку, мокрую или комбинированную зависит возможность спрятать под ней коммуникации и рассчитать предполагаемую нагрузку на строительство фундамента.

С помощью составленного дизайн-проекта согласовываются все вопросы, связанные с техническими данными, их соответствие с ожидаемым внешним и внутренним видом сданного в эксплуатацию офиса.

Особенности дизайна и проектирования помещений под офис

Некоторые заказчики, имея опыт в проектировании квартир, пытаются самостоятельно решить проблему с подбором материалов для офисного помещения, не учитывая, что рабочие зоны офисов в корне отличаются от тех, которые создают в квартирах.

При составлении дизайн-проектов квартир в первую очередь опираются на создание уютной, домашней обстановки. В офисе люди работают, здесь необходимо правильно:

разбить площадь помещения на функциональные зоны;

установить удобное освещение, чтобы в течении рабочего дня у сотрудников не возникала сильная нагрузка на зрение;

разработать план искусственной системы вентиляции;

разработать возможность доступа ко всем инженерным коммуникациям помещения.

При разработке дизайн-проекта офиса необходимо учесть, что проходимость людей в офисных помещениях во много раз превышает ту, что в квартирах. Это сказывается на износе отделки стен и пола. Поэтому при составлении перечня материалов, особое внимание надо обратить на их качество, износостойкость и длительный срок службы.

Дизайн-проект состоит не только с чертежей, планов и схем, перечня отделочных материалов, напольного покрытия, в него включена и 3D визуализация, согласованная с заказчиком проекта. С ее помощью можно лучше рассмотреть правильность всех монтажных и отделочных работ, вид подобранных материалов.

С помощью объемной картинки можно даже рассмотреть глубину освещенности рабочих зон помещения и даже фурнитуру на дверях. Но создание качественной визуализации без составления проектной документации просто невозможно.

Виды и стоимость дизайн-проектов, предназначенных под офисы

Разработка дизайн-проектов офисов, как, впрочем, и других объектов имеет несколько видов, от того, который из них предпочтет заказчик, а также от площади предполагаемого офисного помещения зависит цена проекта и сроки его исполнения.

Примерные сроки исполнения независимо от вида проектной документации:

40 м кв. – 14 рабочих дней;

60 м кв. – 20 рабочих дней;

90 м кв. – 30 рабочих дней;

120 м кв. – 35 рабочих дней;

От 300 м кв. – 50 рабочих дней.

Средняя стоимость дизайнерского проекта офисного помещения по Москве стартует с 500 руб. за 1 квадратный метр площади.

Под эскизным проектом подразумевается разметка размещения предметов мебели, офисной оргтехники, другого технического оборудования, облегчающего и ускоряющего управленческую и производственную деятельность сотрудников офиса. В эскизном проекте указаны отделочные материалы, которые будут использованы в процессе ремонтных работ, но нет визуализации офиса после их окончания.

В стандартом дизайн-проекте офисов помимо чертежей, схем, планов всего помещения детально описаны особенности каждой отдельно взятой комнаты офиса, монтаж перегородок, межкомнатных и входных дверей. В стандартный дизайн-проект включен формат 3D или 2D визуализации.

При заказе полного дизайн-проекта офиса помимо перечисленного в стандартной документации содержится полный перечень отделочных и участвующих в декорировании помещения материалов с маркировкой шпаклевочных смесей, типов краски, напольных покрытий. Для полного дизайн проекта наличие 3D визуализации является важной составляющей. Без нее проект считается неполным.

Этапы разработки дизайнерского проекта для ремонта и перепланировки офисов

Прежде, чем приступить к созданию проекта, специалист выезжает на объект для его обследования, замеров, анализа старых инженерных сетей, подбора референсов, выявления сложных зон, разработки первоочередности ремонтных черновых работ перед тем, как приступить к чистовым отделочным. Закончив обследование, приступают к разработке технической документации, согласовывая каждый этап с заказчиком.

При разработке перепланировки помещения заказчику на рассмотрение предоставляется несколько вариантов зонирования, удобных для руководителя и сотрудников офиса. К рассмотрению принимаются и наброски создания рабочих зон, представленных заказчиком. В итоге выбирается лучший план, устраивающий обе стороны.

Подготовка визуализации относится к самому интересному, но и наиболее сложному этапу разработки дизайна. В 3D формате отражается весь дизайн помещения вплоть до санузлов, исключаются только подсобные и технические помещения. Дизайнер проектировщик должен точно угадать все цветовые решения офиса, подобрать соответствующие материалы.

На подготовленной визуализации без труда можно разглядеть ошибки неправильных решений, их несоответствие с ожидаемым результатом. В это время еще не поздно внести коррективы в дизайн-проект.

После рассмотрения и согласования дизайн-проекта с заказчиком приступают к разработке документации, необходимой специалистам для начала ремонтных работ. В рабочей документации прописываются планы демонтажных и монтажных работ стен, перегородок, потолочных перекрытий, осветительных приборов, половых покрытий, отопительных и канализационных систем, водоснабжения.

От доскональной проработки планов и чертежей зависит работа отделочных бригад. Чем они точнее, тем качественней будет выполнена работа.

В смете указывается вид, стоимость, характеристика материалов, необходимое количество для использования в ремонтных работах. Прописывается окончательная цена на все работы с учетом перечня материалов, их стоимости и сроков доставки.

Заказчик имеет право заменить дорогие материалы на более дешевые (к примеру, паркетную доску заменить на более дешевый ламинат) или наоборот, отказаться от перепланировочных работ, оставив старое разделение пространства офиса. В смете кроме количества и характеристик материалов должны быть прописаны и предметы мебели, которые будут использованы после окончания чистовой отделки.

После полной реализации проекта, состоящей в завершении всех работ, прописанных в документах, любая переделка уже идет за счет заказывающей стороны. Это не касается работ, выполненных с нарушениями или отклонениями от проекта.

Но если простые входные двери для офиса заказчик захочет заменить на противопожарные или с улучшенной защитой, то за установку и демонтаж стоящих придется заплатить отдельно. На всем протяжении предусмотренного сметой ремонта при заказе полного дизайн-проекта осуществляется авторский контроль за ходом рабочих процессов.

Варианты планировки офисов при составлении дизайн-проектов

Основные планировки офисов – это открытый, закрытый и смешанный тип. При выборе одного из вариантов планировки офисного помещения прежде всего учитывается его предназначение. Если в офисе будут проводиться встречи с клиентами, подбирается тот тип офиса, где себя будут комфортно чувствовать заказчики. Если офис предназначен только для работы персонала, то и акцент в дизайне офиса делается на удобную работу в нем персонала.

Но какой бы тип не был выбран в нем должны быть:

служебные помещения;

кабинет руководителя;

переговорный зал;

ресепшен для встречи гостей;

зона отдыха для сотрудников, где можно пообедать и получить эмоциональную разгрузку.

Если в офисе работает большое количество сотрудников, то лучше предпочесть открытую планировку офиса с декором, не отвлекающим внимание. Сейчас в моде офисы с неформальным стилем открытого офиса. Он способствует расслаблению и более доверительным отношениям между сотрудниками офиса и клиентами, а значит продуктивной работе.

Для банков, медицинских и юридических учреждений больше подходит закрытая планировка с кабинетным типом офиса, приватной атмосферой и защитой от нежелательных наблюдателей.

Смешанный тип планировки – наиболее практичный. Он предусматривает оборудование общего зала для работы сотрудников и кабинетов для руководящего состава. Смешанным типом также предусмотрено возведение перегородок для разделения рабочих мест персонала.