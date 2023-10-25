Обустройство спальни может вызвать трудности, ведь важно не только оформить эту комнату в спокойных оттенках, но нужно еще и обеспечить тишину. За это отвечают двери. При их выборе также часто возникают вопросы, ведь моделей множество. Чтобы подобрать хорошие и надежные межкомнатные двери, нужно изучить их разновидности.

Какой должна быть дверь в спальню

Кто-то покупает одинаковые двери для всех комнат, однако иногда это может помешать комфортно отдыхать в спальне.

Лучше подбирать межкомнатные двери индивидуально для каждой комнаты. Например, для гостиной можно выбрать модель с декоративными стеклянными вставками, чтобы подчеркнуть стилистику интерьера. Однако такие двери вряд ли обеспечат необходимый уровень шумоизоляции, поэтому не стоит устанавливать их еще и в спальне.

Для этой комнаты покупайте модель, которая будет сочетать в себе несколько особенностей:

Плотность и высокий уровень шумоизоляции.

Экологичность и безопасность. Некачественные дешевые двери, в составе которых синтетический клей, часто выделяют в воздух вредные вещества, опасные для здоровья. При покупке попросите у продавца сертификаты соответствия качеству, чтобы убедиться в том, что дверь произведена с соблюдением всех правил.

Простота эксплуатации. За дверью должно быть легко ухаживать, поэтому обращайте внимание на ее покрытие. Некоторые модели можно протирать только специальными моющими средствами. Также важно правильно подобрать фурнитуру, чтобы дверь бесшумно открывалась, закрывалась и не проседала.

Внешний вид. Дверь играет важную роль в интерьере. Современная минималистичная модель будет смотреться неуместно в классической спальне, а интерьер в стиле лофт испортят богато украшенные полотна. Подбирайте модель, соответствующую стилю вашей спальни.

Модели межкомнатных дверей, подходящих для спальни

На удобство использования двери сильно влияет ее конструкция. Согласно этому критерию можно выделить несколько видов межкомнатных дверей:

Раздвижные

Не самый лучший вариант дверей для спальни. Да, подобные конструкции выглядят современно и удобны в использовании, однако зачастую не помогают блокировать внешние шумы и звуки. Кроме того, для их установки потребуется свободное место по всей траектории движения полотна.

Книжка

Представляют собой полотно, которое состоит из двух частей. При движении оно складывается как книжка, отсюда и произошло название. Такие двери помогают хорошо сэкономить место, поэтому подходят для маленьких квартир. Однако отличной шумоизоляцией многие модели также не могут похвастаться.

Распашные

В большинстве спален вы встретите именно такие двери. Это самая простая и классическая модель, способная обеспечить хороший уровень шумоизоляции, если, конечно, произведена из качественного сырья. Еще один плюс распашных дверей – они уместны в абсолютно любом стиле, начиная классикой и заканчивая хай-теком, чего нельзя сказать, например, про раздвижные двери.

Распашные двустворчатые

Их устанавливают в просторных спальнях с большим дверным проемом. Чтобы при открывании они не занимали много места, одну из створок можно заблокировать.

Из каких материалов может быть дверь в спальню

Многие межкомнатные двери выглядят, словно они изготовлены из дерева. Однако это совсем не так – существует множество материалов, которые имитируют древесную структуру, при этом обладают отличными эксплуатационными характеристиками:

МДФ, ДСП и ЛДСП. У этих трех материалов есть несколько различий, но технология производства во многом схожа: подобные двери изготавливаются из прессованной древесной стружки, которая пропитывается специальными клеевыми составами.

После финишной обработки изделия становятся внешне очень похожими на аналоги из натуральной древесины. Двери выдерживают влажность намного лучше массива дерева, при бережной эксплуатации служат несколько десятков лет, имеют невысокую стоимость.

Шпонированные. Двери из МДФ, ДСП и ЛДСП хоть и имитируют дерево, однако вблизи все равно заметна разница. Эту проблему отлично решает шпонирование изделий: на основу наклеиваются тонкие срезы древесины, благодаря чему дверь приобретает солидный и дорогой вид. В итоге получается недорогая и неотличимая внешне от массива дверь.

Массив. Изделия из массива самые прочные и долговечные. Неудивительно, что вся винтажная и антикварная мебель сохраняется десятилетиями, ведь она изготовлена из дерева.

Пластик. Двери не пропускают шумы, имеют компактный размер, подходящий для маленьких дверных проемов. Но в спальне такие двери смотрятся не совсем уместно, за исключением случаев, когда стиль допускает подобный материал.

Стекло. Хуже всего подходит для спальни. Хоть стеклянные двери и выглядят стильно, но пропускают свет и шум. Лучше вообще отказаться от стеклянных вставок, в том числе и на распашных моделях.

Такие полотна самые дорогие, однако их стоимость вполне оправдана. Если установить дверь из массива в комнате, где нет высокой влажности или, наоборот, сухости, вы сможете забыть о ее замене на долгие годы.

Как подобрать дверь под цвет и стиль спальни

Если хорошо поискать, можно найти даже дверь яркого кислотного оттенка. Но такие смелые решения довольно редки, а вот традиционные древесные тона – самые востребованные:

Лесной орех. Теплый коричневый оттенок, подходящий для интерьера в светлой и мягкой цветовой гамме. Сочетается с бежевым, нежно-кофейным и светло-желтым цветом.

Венге. Один из самых темных тонов, иногда выглядит почти как черный. Уместно смотрится в интерьере холодной гаммы.

Натуральный и беленый дуб. Эти нежные оттенки прекрасно дополнят интерьер, где ведущие цвета – белый или бежевый.

Махагон. Имеет красноватый подтон и гармонирует с бордовыми, черными, красными цветами.

Выбрать межкомнатную дверь не так сложно, как может показаться. В любой ценовой категории можно найти качественную модель, главное – не забывать проверять изделие перед покупкой.