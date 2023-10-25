Гидроизоляция ванной комнаты под плитку

Ванная комната по определению обладает особым микроклиматом. Повышенная влажность, перепады температур, парообразование и плохая вентиляция – всё это создаёт большую нагрузку для отделки стен, пола и потолка. Избежать появления плесени и размножения микроорганизмов, а также неприятностей с нижними соседями и лишних затрат поможет гидроизоляция.

Что такое гидроизоляция и зачем она нужна

Гидроизоляция – это барьер, который предотвращает проникновение влаги в структуру стен и пола и защищает их от разрушения. Но разве недостаточно просто отделать водонепроницаемыми материалами, допустим, кафельной плиткой? Для других помещений, может быть, и достаточно, а для ванной – нет, и вот почему.

Любая отделка имеет определённый коэффициент влагонасыщения и влагоотдачи. Горячий пар и вода проникают в плитку через межплиточные швы. В результате через несколько лет кафель, мрамор и даже гранит могут пропитаться влагой, в результате чего плитка начнёт отваливаться, штукатурка под ней разрушается и может появиться она – плесень, бич влажных помещений, которую очень трудно вывести.

Кстати, мрамор и гранит насыщаются влагой даже быстрее, чем кафельная плитка, поскольку имеют пористую структуру. Они вам нужны – все эти проблемы? Гидроизоляция поможет их избежать, и необходимость в ремонте отодвинется на десятилетия.

Виды гидроизоляции для ванной

Зачем нужна гидроизоляция в ванной – выяснили. А что это такое и какая она бывает?

По способу нанесения её подразделяют на несколько видов:

оклеечная,

обмазочная,

штукатурная,

пропиточная,

окрасочная,

жидкая резина.

В домашних условиях можно применять все, но какая-то подходит для стен, а какая-то для пола. Есть ещё обычная плёнка – самый дешёвый вид гидроизоляции. Полиэтиленовая плёнка действительно не пропускает воду, но она не пропускает и пар, в результате ванная комната превращается в парник с сильно завышенной влажностью.

Так что в других помещениях полиэтиленовая плёнка сработает, в ванной – нет.

Требования к гидроизоляции ванной комнаты

Какой должна быть гидроизоляция ванной комнаты?

Одно из важнейших требований – её герметичность. Это может обеспечить правильная технология нанесения – об этом чуть ниже.

Материал для изоляции должен быть подобран правильно, с учётом специфики покрытия – это второе требование.

Гидроизоляция должна «дышать», иначе она тоже может спровоцировать появление грибка. Чтобы достичь этого, используйте вместе с изоляционными гидрофобные материалы. Гидрофобизаторы, или гидростопы, защищают от проникновения влаги, но пропускают воздух.

Самые проблемные зоны для гидроизоляции – углы и стыки. Уделите им особое внимание.

Плюсы и минусы разных типов гидроизоляции для ванной

Пришла пора поговорить о разновидностях гидроизоляции более подробно. Начнём по порядку.

1. Оклеечная гидроизоляция

Представляет собой листовой или рулонный материал, который выкладывают на поверхность в несколько слоёв и тщательно фиксируют швы. У этой гидроизоляции есть свои сильные и слабые стороны.

Сначала о плюсах:

Удобна в транспортировке и применении.

Быстро монтируется.

Долго служит.

Не дорого стоит.

Минусы:

Большой расход материала.

Заметны швы и стыки.

Монтаж требует наличия хороших навыков.

Раньше для оклеечной изоляции использовали пергамин или рубероид. Сегодня выбор гораздо богаче – есть шипованные мембраны, полиэстер, стеклорубероид. Выбирайте материал по своему бюджету.

2. Обмазочная гидроизоляция

Это жидкая смесь, напоминающая мастику. По составу она может быть однокомпонентной и двухкомпонентной. Однокомпонентная гидроизоляция состоит из воды и гидроизолята, в двухкомпонентную добавляются полимеры.

По составу обмазочная гидроизоляция может быть:

Водоэмульсионной или акриловой.

Битумно-резиновой.

Битумно-полимерной.

Цементно-полимерной.

Полиуретановой.

Битумной.

Преимущества этого метода:

Простота нанесения.

Покрывает поверхности любой формы – места ввода труб, углы, сливы.

Заполняет все щели и трещины.

Выдерживает повышенную температуру, сочетается с системой «тёплый пол»

Недостатки обмазочных материалов:

Долго сохнут.

Неприятный запах во время нанесения, особенно это касается битумных смесей.

При сильных колебаниях температур изоляция может растрескаться.

3. Штукатурная гидроизоляция

Это смесь на основе песка, цемента и специальных материалов на основе жидкого стекла.

Преимущества штукатурной гидроизоляции:

Так же, как обмазочная, наносится на любые покрытия.

Проста в применении.

Не выделяет никаких вредных испарений, экологически чиста.

Имеет долгий срок службы.

Среди недостатков – может потрескаться от вибрации и при усадке помещения. Поэтому лучше не применять её в новостройках или в домах, расположенных вблизи железных дорог, автомагистралей и метрополитена.

4. Пропиточная гидроизоляция

Это совсем другой, новый подход к решению вопроса. Пропиточные составы не покрывают поверхность, а вступают с ней в реакцию и при этом проникают достаточно глубоко, глубина проникновения может превышать 120 миллиметров.

Она запечатывает поры любого материала и не даёт влаге проникнуть внутрь. При этом толщина стен или потолка не изменяются. Однако, подобная гидроизоляция применима не везде: для бетона, гипса и известковой штукатурки она подходит, а для кирпичной стены или цементной штукатурки – нет.

5. Окрасочная гидроизоляция

Что называется «дёшево и сердито».

Чтобы защитить стены ванной от влаги, достаточно нанести минимум в два слоя специальный состав, который защитит отделочный материал от разрушения, а заодно:

Заполнит сколы, царапины, трещины и пустоты.

Защитит от ржавчины.

Не имеет швов и легко наносится.

Покрывает любые неровные поверхности.

Наделяет поверхности устойчивостью к механическим и химическим воздействиям.

Быстро сохнет

Дёшево стоит.

Однако:

Имеет ограниченный срок службы – 5-6 лет, не более.

При нанесении тоже может выделять неприятный запах.

Большой расход материала: поверхность надо покрывать минимум двумя слоями.

С окрасочной гидроизоляцией справится даже новичок, но наносить её нужно равномерно по всей поверхности.

6. Жидкая резина

Новичок в компании гидроизоляционных средств, и несмотря на название ничего общего с резиной не имеет, поскольку производится не на основе каучука, а из битума. С резиной её роднит только чёрный цвет и способность самовосстанавливаться после незначительных повреждений.

Этот современный гидроизоляционный материал наносится разными способами, и вот его преимущества:

Не оставляет стыков и швов.

Хорошо наносится на самые разные поверхности, будь то дерево, камень или бетон, коэффициент сцепления будет очень высок.

Не боится перепадов температур, спокойно выдерживает диапазон от – 45 до +80 градусов.

Глубоко проникает в щели и поры и образует надёжный барьер от влаги.

Очень эластична, не боится проколов и царапин, способна восстановить первоначальную форму.

Не выделяет никаких токсичных веществ как в момент нанесения, так и после.

Наносить можно вручную, или с использованием специальных механизмов

На жидкую резину можно нанести любое декоративное покрытие, на неё хорошо ложатся краски на водной основе.

Гидроизоляция ремонтопригодна: повреждённые участки можно легко восстановить, покрыв новым слоем жидкой резины.

Многофункциональна: защищает не только от влаги, но и от коррозии.

Такой длинный список достоинств, неужели нет недостатков?

Увы, есть:

Высокая цена.

Если наносить механическим способом, то требуется специальное дорогостоящее оборудование и специальные навыки.

Благодаря своему надёжному и прочному сцеплению с любой поверхностью, демонтаж очень сложен. Если вам потребуется снять жидкую резину, придётся изрядно попотеть.

Жидкая резина боится химических растворителей, основанных на нефтепродуктах, они могут повредить её целостность.

Жидкая резина может быть однокомпонентной и двухкомпонентной. Однокомпонентная практически сразу готова к употреблению. Двухкомпонентная состоит из основы и стабилизатора, которые смешиваются непосредственно перед нанесением.

Как подготовить поверхности ванной комнаты к гидроизоляции под плитку

Разобравшись в разновидностях гидроизоляции, пора поговорить о технологии гидроизоляционных работ. И начнём с методов гидроизоляции пола в ванной комнате. И первым делом пол надо подготовить.

Последовательность действий:

Если есть старое покрытие, его надо демонтировать.

Далее следует тщательная очистка от мусора и пыли.

Обследуют и оценивают состояние стыков между полом и стенами.

Грунтуют поверхность.

Как использовать оклеечную гидроизоляцию для ванной

При оклеечной гидроизоляции такой подготовки достаточно, теперь надо настелить рулоны. Рулонная гидроизоляция может быть двух типов: классическая и самоклеящаяся.

После того, как вы выбрали гидроизолятор, действовать следует так:

Подготовьте инструменты – вам потребуется сам материал, газовая горелка, рулетка, строительный нож, битум, шпатель, кисточка, валик.

Раскроите материал по размеру пола, разрежьте его на полосы.

Расстелите листы на полу и дайте им полежать 15-18 часов.

Теперь можно настелить рулоны, делайте это внахлёст 10 см. Крайние рулоны обязательно должны заходить на стену также на 10-15 см. Вы можете делать гидроизоляцию до или после бетонной стяжки пола, принципиального значения это не имеет.

Оклеечная гидроизоляция стен делается по такому же принципу – стены сначала надо подготовить, затем укладывать гидроизоляцию, начиная от дальней стены, чтобы двигаться к двери. Работать надо при температуре не ниже +20 градусов.

Положите материал вдоль стены и направьте на него газовую горелку или тепловую пушку, которая прогреет воздух до +500 градусов. Гидроизоляция при этом плавится и надёжно сцепляется с поверхностью и фиксируется на ней. Сразу же, с нахлёстом 15-30 см, укладывайте второй лист, также фиксируйте горелкой.

Швы между листами, углы и стыки обработайте битумом или мастикой.

Если при работе образуются пузыри, их обязательно надо ликвидировать – проколоть в этом месте и заново проклеить.

Когда всё застынет – повторите процедуру.

Для большей надёжности в ванной комнате рекомендовано проложить от 2 до 5 слоёв гидроизоляции.

Алгоритм действий при работе с обмазочной гидроизоляцией под плитку в ванной

Надёжная обмазочная гидроизоляция возможна после качественной очистки стен и пола.

Алгоритм действий:

Удаляем с поверхности пыль, краску, масляные пятна. Сухой чисткой лучше не ограничиваться, используйте нейтральные моющие средства.

Обязательно загрунтуйте поверхность. Грунтовку нанесите двумя слоями.

Подождите две недели и нанесите новый слой грунта.

Когда всё высохнет, начинайте нанесение гидроизоляции с углов.

В местах соединения стен с полом, под слой гидроизоляции подкладывается герметичная лента.

Смесь наносите шпателем и выравнивайте до толщины 1,5 мм.

Количество слоёв должно быть не менее двух, но не больше пяти. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Жидкие смеси можно наносить с помощью обычного малярного валика.

Сухую смесь разводят водой комнатной температуры, после чего приступают к покрытию. Имейте ввиду, что приготовленная таким образом мастика не подлежит хранению, так что разводите её непосредственно перед началом работ и не превышайте количество.

Штукатурная гидроизоляция наносится так же, как и обмазочная.

Техника нанесения пропиточной гидроизоляции под плитку в ванной

Не только защищает от влаги, но и поможет реанимировать старую водозащиту. Суть её в том, что она проникает в структуру основного покрытия и меняет его характеристики. Оно обретает способность к водоотталкиванию и становится более плотной.

Технология нанесения:

Подготавливается поверхность, слегка увлажняется.

Развести сухую смесь в количестве, достаточном на 30 минут работы. Таков срок её годности: после 40 минут разведённая смесь становится не пригодной к использованию.

Гидроизоляцию надо наносить кистью или валиком.

Дождаться, когда высохнет, и нанести ещё один слой.

Теперь надо дождаться полного высыхания гидроизоляции. На это может уйти несколько дней. Помните о том, что проникающая изоляция подходит только для бетонных оснований.

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Окрасочная гидроизоляция под плитку в ванной и правила работы с ней

По технологии нанесения похожа на обмазочную. После того, как вы избавились от пыли, загрунтуйте трещины, сколы и царапины. Обработайте поверхность антисептическим раствором на основе нашатырного или медицинского спирта. После этого выдержите сутки перед нанесением гидроизоляции.

Далее действуем так:

С помощью валика или широкой кисти нанесите первый слой краски. Не забывайте хорошо прокрашивать углы и стыки.

Толщина первого слоя должна быть 2-3 мм.

Дайте высохнуть не менее суток.

Окрашенную поверхность покройте лаком и снова дайте ему высохнуть.

Снова покрасьте. Толщина слоя на этот раз должна быть 3-4 мм.

Снова дайте высохнуть в течение нескольких суток. Поддерживайте в помещении высокую температуру.

Слоёв краски может быть несколько, но общая толщина гидроизоляционного покрытия не должна превышать 8 мм.

Жидкая резина для гидроизоляции ванной

Наконец, самый современный и универсальный гидроизолятор – жидкая резина. Она универсальна, потому что её можно наносить разными способами: напылением, окраской, наливным.

Напыление происходит холодным способом с помощью специального оборудования. И однокомпонентная, и двухкомпонентная смесь не может храниться, поэтому её надо использовать сразу после открытия. Более надёжную гидроизоляцию обеспечивают двухкомпонентные, или, точнее, многокомпонентные смеси.

Это самый надёжный, но и самый дорогой способ гидроизоляции, поскольку для него требуются не только специальное оборудование, но и специально обученные люди.

Окрасочная резина имеет жидкую или пастообразную консистенцию и наносится кистью или валиком. Образует на поверхности плёнку.

Наливная просто наливается на горизонтальную поверхность (для стен она, естественно, не подходит) и в плане гидроизоляции имеет самые слабые характеристики. Цена существенно ниже двух предыдущих. Все составы приготавливаются непосредственно перед употреблением.

Нюансы гидроизоляции деревянного пола ванной комнаты

Необходимо в заключение сказать несколько слов о гидроизоляции деревянного пола. Дерево в основном спокойно переносит перепады температур, зато реагирует на колебания влажности.

Поэтому под гидроизоляцию необходимо вмонтировать влагостойкую фанеру, оставляя между листами зазоры в 3-5 мм. Между стенами и полом оставляют зазор 10 мм.

В зазоры закладывают эластичную ленту, между фанерными плитами наносят герметик.

Все стыки и углы оклеивают водонепроницаемой лентой.

Для деревянного пола используют оклеечный, окрасочный или обмазочный способ гидроизоляции. Наносят в 2-3 слоя с обязательным заходом на стену в 10-20 см.

Гидроизоляция – длительный и дорогостоящий процесс. Однако она совершенно необходима в ванной комнате.

Если хотите сэкономить, можно покрыть ей не всю ванную, а только «мокрые зоны» - возле душевой и купели и возле умывальника. Пол в ванной, во избежание протечек к соседям, лучше покрывать гидроизоляционным слоем полностью.