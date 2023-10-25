Гидроизоляция ванной комнаты под плитку

Ванная комната по определению обладает особым микроклиматом. Повышенная влажность, перепады температур, парообразование и плохая вентиляция – всё это создаёт большую нагрузку для отделки стен, пола и потолка. Избежать появления плесени и размножения микроорганизмов, а также неприятностей с нижними соседями и лишних затрат поможет гидроизоляция.
Что такое гидроизоляция и зачем она нужна
Гидроизоляция – это барьер, который предотвращает проникновение влаги в структуру стен и пола и защищает их от разрушения. Но разве недостаточно просто отделать водонепроницаемыми материалами, допустим, кафельной плиткой? Для других помещений, может быть, и достаточно, а для ванной – нет, и вот почему.
Любая отделка имеет определённый коэффициент влагонасыщения и влагоотдачи. Горячий пар и вода проникают в плитку через межплиточные швы. В результате через несколько лет кафель, мрамор и даже гранит могут пропитаться влагой, в результате чего плитка начнёт отваливаться, штукатурка под ней разрушается и может появиться она – плесень, бич влажных помещений, которую очень трудно вывести.
Кстати, мрамор и гранит насыщаются влагой даже быстрее, чем кафельная плитка, поскольку имеют пористую структуру. Они вам нужны – все эти проблемы? Гидроизоляция поможет их избежать, и необходимость в ремонте отодвинется на десятилетия.
Виды гидроизоляции для ванной
Зачем нужна гидроизоляция в ванной – выяснили. А что это такое и какая она бывает?
По способу нанесения её подразделяют на несколько видов:
- оклеечная,
- обмазочная,
- штукатурная,
- пропиточная,
- окрасочная,
- жидкая резина.
В домашних условиях можно применять все, но какая-то подходит для стен, а какая-то для пола. Есть ещё обычная плёнка – самый дешёвый вид гидроизоляции. Полиэтиленовая плёнка действительно не пропускает воду, но она не пропускает и пар, в результате ванная комната превращается в парник с сильно завышенной влажностью.
Так что в других помещениях полиэтиленовая плёнка сработает, в ванной – нет.
Требования к гидроизоляции ванной комнаты
Какой должна быть гидроизоляция ванной комнаты?
- Одно из важнейших требований – её герметичность. Это может обеспечить правильная технология нанесения – об этом чуть ниже.
- Материал для изоляции должен быть подобран правильно, с учётом специфики покрытия – это второе требование.
- Гидроизоляция должна «дышать», иначе она тоже может спровоцировать появление грибка. Чтобы достичь этого, используйте вместе с изоляционными гидрофобные материалы. Гидрофобизаторы, или гидростопы, защищают от проникновения влаги, но пропускают воздух.
- Самые проблемные зоны для гидроизоляции – углы и стыки. Уделите им особое внимание.
Плюсы и минусы разных типов гидроизоляции для ванной
Пришла пора поговорить о разновидностях гидроизоляции более подробно. Начнём по порядку.
1. Оклеечная гидроизоляция
Представляет собой листовой или рулонный материал, который выкладывают на поверхность в несколько слоёв и тщательно фиксируют швы. У этой гидроизоляции есть свои сильные и слабые стороны.
Сначала о плюсах:
- Удобна в транспортировке и применении.
- Быстро монтируется.
- Долго служит.
- Не дорого стоит.
Минусы:
- Большой расход материала.
- Заметны швы и стыки.
- Монтаж требует наличия хороших навыков.
Раньше для оклеечной изоляции использовали пергамин или рубероид. Сегодня выбор гораздо богаче – есть шипованные мембраны, полиэстер, стеклорубероид. Выбирайте материал по своему бюджету.
2. Обмазочная гидроизоляция
Это жидкая смесь, напоминающая мастику. По составу она может быть однокомпонентной и двухкомпонентной. Однокомпонентная гидроизоляция состоит из воды и гидроизолята, в двухкомпонентную добавляются полимеры.
По составу обмазочная гидроизоляция может быть:
- Водоэмульсионной или акриловой.
- Битумно-резиновой.
- Битумно-полимерной.
- Цементно-полимерной.
- Полиуретановой.
- Битумной.
Преимущества этого метода:
- Простота нанесения.
- Покрывает поверхности любой формы – места ввода труб, углы, сливы.
- Заполняет все щели и трещины.
- Выдерживает повышенную температуру, сочетается с системой «тёплый пол»
Недостатки обмазочных материалов:
- Долго сохнут.
- Неприятный запах во время нанесения, особенно это касается битумных смесей.
- При сильных колебаниях температур изоляция может растрескаться.
3. Штукатурная гидроизоляция
Это смесь на основе песка, цемента и специальных материалов на основе жидкого стекла.
Преимущества штукатурной гидроизоляции:
- Так же, как обмазочная, наносится на любые покрытия.
- Проста в применении.
- Не выделяет никаких вредных испарений, экологически чиста.
- Имеет долгий срок службы.
Среди недостатков – может потрескаться от вибрации и при усадке помещения. Поэтому лучше не применять её в новостройках или в домах, расположенных вблизи железных дорог, автомагистралей и метрополитена.
4. Пропиточная гидроизоляция
Это совсем другой, новый подход к решению вопроса. Пропиточные составы не покрывают поверхность, а вступают с ней в реакцию и при этом проникают достаточно глубоко, глубина проникновения может превышать 120 миллиметров.
Она запечатывает поры любого материала и не даёт влаге проникнуть внутрь. При этом толщина стен или потолка не изменяются. Однако, подобная гидроизоляция применима не везде: для бетона, гипса и известковой штукатурки она подходит, а для кирпичной стены или цементной штукатурки – нет.
5. Окрасочная гидроизоляция
Что называется «дёшево и сердито».
Чтобы защитить стены ванной от влаги, достаточно нанести минимум в два слоя специальный состав, который защитит отделочный материал от разрушения, а заодно:
- Заполнит сколы, царапины, трещины и пустоты.
- Защитит от ржавчины.
- Не имеет швов и легко наносится.
- Покрывает любые неровные поверхности.
- Наделяет поверхности устойчивостью к механическим и химическим воздействиям.
- Быстро сохнет
- Дёшево стоит.
Однако:
- Имеет ограниченный срок службы – 5-6 лет, не более.
- При нанесении тоже может выделять неприятный запах.
- Большой расход материала: поверхность надо покрывать минимум двумя слоями.
С окрасочной гидроизоляцией справится даже новичок, но наносить её нужно равномерно по всей поверхности.
6. Жидкая резина
Новичок в компании гидроизоляционных средств, и несмотря на название ничего общего с резиной не имеет, поскольку производится не на основе каучука, а из битума. С резиной её роднит только чёрный цвет и способность самовосстанавливаться после незначительных повреждений.
Этот современный гидроизоляционный материал наносится разными способами, и вот его преимущества:
- Не оставляет стыков и швов.
- Хорошо наносится на самые разные поверхности, будь то дерево, камень или бетон, коэффициент сцепления будет очень высок.
- Не боится перепадов температур, спокойно выдерживает диапазон от – 45 до +80 градусов.
- Глубоко проникает в щели и поры и образует надёжный барьер от влаги.
- Очень эластична, не боится проколов и царапин, способна восстановить первоначальную форму.
- Не выделяет никаких токсичных веществ как в момент нанесения, так и после.
- Наносить можно вручную, или с использованием специальных механизмов
- На жидкую резину можно нанести любое декоративное покрытие, на неё хорошо ложатся краски на водной основе.
- Гидроизоляция ремонтопригодна: повреждённые участки можно легко восстановить, покрыв новым слоем жидкой резины.
- Многофункциональна: защищает не только от влаги, но и от коррозии.
Такой длинный список достоинств, неужели нет недостатков?
Увы, есть:
- Высокая цена.
- Если наносить механическим способом, то требуется специальное дорогостоящее оборудование и специальные навыки.
- Благодаря своему надёжному и прочному сцеплению с любой поверхностью, демонтаж очень сложен. Если вам потребуется снять жидкую резину, придётся изрядно попотеть.
- Жидкая резина боится химических растворителей, основанных на нефтепродуктах, они могут повредить её целостность.
Жидкая резина может быть однокомпонентной и двухкомпонентной. Однокомпонентная практически сразу готова к употреблению. Двухкомпонентная состоит из основы и стабилизатора, которые смешиваются непосредственно перед нанесением.
Как подготовить поверхности ванной комнаты к гидроизоляции под плитку
Разобравшись в разновидностях гидроизоляции, пора поговорить о технологии гидроизоляционных работ. И начнём с методов гидроизоляции пола в ванной комнате. И первым делом пол надо подготовить.
Последовательность действий:
- Если есть старое покрытие, его надо демонтировать.
- Далее следует тщательная очистка от мусора и пыли.
- Обследуют и оценивают состояние стыков между полом и стенами.
- Грунтуют поверхность.
Как использовать оклеечную гидроизоляцию для ванной
При оклеечной гидроизоляции такой подготовки достаточно, теперь надо настелить рулоны. Рулонная гидроизоляция может быть двух типов: классическая и самоклеящаяся.
После того, как вы выбрали гидроизолятор, действовать следует так:
- Подготовьте инструменты – вам потребуется сам материал, газовая горелка, рулетка, строительный нож, битум, шпатель, кисточка, валик.
- Раскроите материал по размеру пола, разрежьте его на полосы.
- Расстелите листы на полу и дайте им полежать 15-18 часов.
- Теперь можно настелить рулоны, делайте это внахлёст 10 см. Крайние рулоны обязательно должны заходить на стену также на 10-15 см. Вы можете делать гидроизоляцию до или после бетонной стяжки пола, принципиального значения это не имеет.
- Оклеечная гидроизоляция стен делается по такому же принципу – стены сначала надо подготовить, затем укладывать гидроизоляцию, начиная от дальней стены, чтобы двигаться к двери. Работать надо при температуре не ниже +20 градусов.
- Положите материал вдоль стены и направьте на него газовую горелку или тепловую пушку, которая прогреет воздух до +500 градусов. Гидроизоляция при этом плавится и надёжно сцепляется с поверхностью и фиксируется на ней. Сразу же, с нахлёстом 15-30 см, укладывайте второй лист, также фиксируйте горелкой.
- Швы между листами, углы и стыки обработайте битумом или мастикой.
- Если при работе образуются пузыри, их обязательно надо ликвидировать – проколоть в этом месте и заново проклеить.
- Когда всё застынет – повторите процедуру.
- Для большей надёжности в ванной комнате рекомендовано проложить от 2 до 5 слоёв гидроизоляции.
Алгоритм действий при работе с обмазочной гидроизоляцией под плитку в ванной
Надёжная обмазочная гидроизоляция возможна после качественной очистки стен и пола.
Алгоритм действий:
- Удаляем с поверхности пыль, краску, масляные пятна. Сухой чисткой лучше не ограничиваться, используйте нейтральные моющие средства.
- Обязательно загрунтуйте поверхность. Грунтовку нанесите двумя слоями.
- Подождите две недели и нанесите новый слой грунта.
- Когда всё высохнет, начинайте нанесение гидроизоляции с углов.
- В местах соединения стен с полом, под слой гидроизоляции подкладывается герметичная лента.
- Смесь наносите шпателем и выравнивайте до толщины 1,5 мм.
- Количество слоёв должно быть не менее двух, но не больше пяти. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.
- Жидкие смеси можно наносить с помощью обычного малярного валика.
Сухую смесь разводят водой комнатной температуры, после чего приступают к покрытию. Имейте ввиду, что приготовленная таким образом мастика не подлежит хранению, так что разводите её непосредственно перед началом работ и не превышайте количество.
Штукатурная гидроизоляция наносится так же, как и обмазочная.
Техника нанесения пропиточной гидроизоляции под плитку в ванной
Не только защищает от влаги, но и поможет реанимировать старую водозащиту. Суть её в том, что она проникает в структуру основного покрытия и меняет его характеристики. Оно обретает способность к водоотталкиванию и становится более плотной.
Технология нанесения:
- Подготавливается поверхность, слегка увлажняется.
- Развести сухую смесь в количестве, достаточном на 30 минут работы. Таков срок её годности: после 40 минут разведённая смесь становится не пригодной к использованию.
- Гидроизоляцию надо наносить кистью или валиком.
- Дождаться, когда высохнет, и нанести ещё один слой.
Теперь надо дождаться полного высыхания гидроизоляции. На это может уйти несколько дней. Помните о том, что проникающая изоляция подходит только для бетонных оснований.
Окрасочная гидроизоляция под плитку в ванной и правила работы с ней
По технологии нанесения похожа на обмазочную. После того, как вы избавились от пыли, загрунтуйте трещины, сколы и царапины. Обработайте поверхность антисептическим раствором на основе нашатырного или медицинского спирта. После этого выдержите сутки перед нанесением гидроизоляции.
Далее действуем так:
- С помощью валика или широкой кисти нанесите первый слой краски. Не забывайте хорошо прокрашивать углы и стыки.
- Толщина первого слоя должна быть 2-3 мм.
- Дайте высохнуть не менее суток.
- Окрашенную поверхность покройте лаком и снова дайте ему высохнуть.
- Снова покрасьте. Толщина слоя на этот раз должна быть 3-4 мм.
- Снова дайте высохнуть в течение нескольких суток. Поддерживайте в помещении высокую температуру.
Слоёв краски может быть несколько, но общая толщина гидроизоляционного покрытия не должна превышать 8 мм.
Жидкая резина для гидроизоляции ванной
Наконец, самый современный и универсальный гидроизолятор – жидкая резина. Она универсальна, потому что её можно наносить разными способами: напылением, окраской, наливным.
Напыление происходит холодным способом с помощью специального оборудования. И однокомпонентная, и двухкомпонентная смесь не может храниться, поэтому её надо использовать сразу после открытия. Более надёжную гидроизоляцию обеспечивают двухкомпонентные, или, точнее, многокомпонентные смеси.
Это самый надёжный, но и самый дорогой способ гидроизоляции, поскольку для него требуются не только специальное оборудование, но и специально обученные люди.
Окрасочная резина имеет жидкую или пастообразную консистенцию и наносится кистью или валиком. Образует на поверхности плёнку.
Наливная просто наливается на горизонтальную поверхность (для стен она, естественно, не подходит) и в плане гидроизоляции имеет самые слабые характеристики. Цена существенно ниже двух предыдущих. Все составы приготавливаются непосредственно перед употреблением.
Нюансы гидроизоляции деревянного пола ванной комнаты
Необходимо в заключение сказать несколько слов о гидроизоляции деревянного пола. Дерево в основном спокойно переносит перепады температур, зато реагирует на колебания влажности.
- Поэтому под гидроизоляцию необходимо вмонтировать влагостойкую фанеру, оставляя между листами зазоры в 3-5 мм. Между стенами и полом оставляют зазор 10 мм.
- В зазоры закладывают эластичную ленту, между фанерными плитами наносят герметик.
- Все стыки и углы оклеивают водонепроницаемой лентой.
- Для деревянного пола используют оклеечный, окрасочный или обмазочный способ гидроизоляции. Наносят в 2-3 слоя с обязательным заходом на стену в 10-20 см.
Гидроизоляция – длительный и дорогостоящий процесс. Однако она совершенно необходима в ванной комнате.
Если хотите сэкономить, можно покрыть ей не всю ванную, а только «мокрые зоны» - возле душевой и купели и возле умывальника. Пол в ванной, во избежание протечек к соседям, лучше покрывать гидроизоляционным слоем полностью.