Ламинат – практичное и красивое покрытие, которое при правильном уходе вполне может быть долговечным, то есть прослужит десятилетия. О нюансах ухода за ламинатом мы и поговорим.

Особенности ламината

Несущий слой ламината – древесно-стружечная плита, которая обладает большой твёрдостью, но уязвима перед влагой. Кроме того, плавающий метод укладки ламината – на замки неизбежно оставляет небольшой зазор между полом и покрытием. Этим в основном объясняется его гулкость. Для лучшей звукоизоляции используют подложку под ламинат и дополнительный слой из пробки или полиуретана.

Правильно уложенный ламинат имеет под собой гидроизоляционную подложку и шумопоглощающий слой.

Чтобы ламинированный пол прослужил вам как можно дольше, начать следует с правильного выбора.

Обратите внимание на производителя – он должен входить в EPLF, это принципиально, поскольку только эта ассоциация имеет право разрабатывать стандарты и гарантировать высокое качество. Остерегайтесь подделок.

Класс износостойкости ламината обозначается цифрами от 21 до 34. Классы 21-23 уже не рекомендован даже в быту, поскольку не долговечен, хотя и дёшев. Это тот самый случай, когда скупой платит дважды. Производители больше не выпускают такой ламинат. Для жилых помещений вполне приличные характеристики имеет ламинат класса 31-32. Ламинат 33-34 класса подходит уже и для офисов и помещений с высокой нагрузкой.

Способность ламината противостоять царапинам и прочим механическим повреждениям обозначается цифрами и буквами: АС1 – АС6. Ламинат тем устойчивее, чем больше цифра.

Влагостойкость ламината – одно из самых уязвимых мест. Это напольное покрытие боится влаги, поэтому его не рекомендуют укладывать в помещениях с повышенной влажностью. Для таких помещений выпускают влагостойкий ламинат, который имеет специальное водоотталкивающее покрытие.

Экологичность. Класс эмиссии формальдегида маркируется буквами и цифрами. Безопасным для здоровья является ламинат с маркировкой Е0-Е1.

Толщина ламелей. Доски ламината могут иметь толщину от 6 до 14 миллиметров. Чем она толще, тем прочнее и, соответственно, дороже. Для жилого помещения оптимальная толщина доски – 8 миллиметров. Этого вполне достаточно и нет нужды переплачивать за более толстые.

Правильный выбор ламината и правильная его укладка, как это ни печально, ещё не гарантируют долгий срок службы. Долговечность ламинированному полу придаёт правильный уход.

Чем следует мыть ламинат

Ламинат не такой капризный материал, как дерево, он гораздо более неприхотлив, но его главный враг – вода. А потому о тонкостях уборки ламинатного пола мы и поговорим далее. А начать надо с того, что запастись правильными инструментами и материалами.

Дело в том, что защитный слой ламината достаточно тонкий, и если его повредить, то разрушение основания пойдёт ускоренными темпами. Поэтому мыть ламинат надо бережно, предназначенными для этого составами и тканью, не оставляющей ворсинок.

Сухой осадок, для ухода за ламинатом надо подготовить:

Швабру с насадкой из микрофибры. Микрофибра – безворсовый материал, не оставляет налипших ворсинок. Кроме того, она прекрасно впитывает влагу и хорошо отжимается.

Тряпку из вискозы или той же микрофибры. Важно, чтобы она не линяла, хорошо впитывала и хорошо отжималась. Также она не должна иметь каких-либо твёрдых элементов (молний, липучек, пуговиц)

Специальное средство для мытья ламината. Оно не содержит агрессивных и абразивных веществ.

Пыль на полу, если вы не избавились от неё перед влажной уборкой успешно поспособствует тому, что на полу останутся грязные разводы. Поэтому прежде всего вооружаемся пылесосом с мягкой насадкой для мебели и убираем пыль. Можно также воспользоваться веником или щёткой с мягким ворсом.

Прилипшую жвачку, пластилин, засохшие пятна жира и краски аккуратно удаляем резиновым шпателем. Трещины перед влажной уборкой необходимо заделать. Как – об этом чуть ниже.

Как правильно мыть ламинат

Ну а теперь приступаем к мытью.

Во-первых, не мойте ламинат слишком часто. Влажную уборку достаточно проводить один раз в неделю. Много жидкости вредит ламинату. Поэтому моющий пылесос убираем подальше: он оставляет после себя слишком много влаги.

Наполняем ведро тёплой водой (ни в коем случае не горячей!), и растворяем в ней моющее средство для ламината. Они не должны содержать хлор, щёлочи, кислоты. Некоторые хозяйки используют для этого жидкое мыло или средство для мытья посуды.

Можно поступить ещё проще: 5 литров воды смешайте со столовой ложкой 9%-ного уксуса. После этого комнату проветрите. Но мыть с уксусом пол каждую неделю не нужно. Применяйте это только в случае сильных загрязнений.

Мойте пол не мокрой, а влажной хорошо отжатой тряпкой. После этого обязательно насухо вытрите. Если комната большая, значит сразу весь пол мыть не нужно, разбейте его на участки. Вымыли, высушили часть пола – двигайтесь дальше. Главное – не оставлять влагу на ламинате долго.

Некоторые пытаются мыть ламинат, растворив в воде стиральный порошок или натёртое хозяйственное мыло. Делать этого не следует, вы обязательно получите разводы на полу. Не используйте средства, которые гарантируют вам глянцевый блеск – от них могут появиться пятна. В процессе мытья меняйте воду несколько раз.

Хотите, чтобы после мытья ламинат блестел, как новый? Вот вам подсказка: добавьте в ведро воды немного растительного масла – достаточно двух ложек. Пол приобретёт красивый блеск и при этом не станет жирным и скользким. А добавленный в воду кондиционер для белья прекрасно соберёт всю пыль и не оставит разводов.

Ламинат с фаской моется точно так же, и если не запускать процесс, а делать уборку регулярно, то никаких проблем со швами не возникнет. Если всё же в углублениях успела скопиться грязь, то придётся потрудиться, удаляя её ватными палочками, нейлоновыми щёточками.

Канавки придётся обрабатывать отдельно, поскольку шваброй и тряпкой их не очистить. Можно поступить следующим образом: сделайте пасту из воды и пищевой соды, обработайте ею канавки и оставьте на полчаса-час. Затем удалите её вместе с грязью и только после этого мойте пол.

Главное, помните: палубный метод, когда на пол выливается вода и после этого драится щётками, категорически противопоказан ламинату. Ламинат моется влажной, хорошо отжатой тряпкой.

Вашими отличными помощниками будут швабры с распылителем, которая через спрей подаёт на пол минимум влаги, вполне достаточной для уборки, а также швабра с механизмом отжима.

Как устранить повреждения на ламинате

Что делать, если на ламинате образовались царапины и другие повреждения? Их надо вовремя удалять, пока они не начали разрастаться.

Мелкие трещинки можно удалить следующим образом:

Проведите влажную уборку и дождитесь полного высыхания пола.

Смажьте царапинки оливковым маслом.

Отполируйте пол в этом месте сухой мягкой тряпкой.

Через 15-20 минут царапинки исчезнут сами собой. Если они всё ещё заметны – повторите процедуру.

Для более крупных повреждений есть другие методы, оливковым маслом здесь не обойтись.

Можно использовать:

Восковой карандаш. Выберите подходящего цвета, замажьте царапину и отполируйте поверхность.

Ретуширующийся маркер, который содержит быстросохнущую эмаль, устойчивую к влаге и моющим средствам.

Затирку, герметик для дерева. Пасту следует нанести на дефект, удалить излишки, а после высыхания покрыть бесцветным лаком для ногтей.

Если у вас глянцевый ламинат, то повреждённую область можно покрыть акриловым лаком. Когда он высохнет, трещины не будут видны.

Если дефект очень велик, большую трещину уже не удалить ни восковым карандашом, ни герметиком, ни маркером. В этом случае можно использовать гипс. Смешайте его в равных пропорциях с водой и опилками, чтобы получить консистенцию пасты. Залейте смесь в трещину, выровняйте шпателем. Отремонтировав таким образом пол, отполируйте ламинат.

Все ремонтные работы надо проводить до влажной уборки, чтобы вода не попала в трещины.

Что делать, если ламинат от воды вздулся

А если всё же попала? Что делать, если ламинат вздулся от воды? Не паникуйте. Ламинат высокого качества в жаркой комнате сам примет прежнюю форму после высыхания.

Если же этого не произошло, то придётся заняться небольшим ремонтом.

Аккуратно разберите покрытие до места вздутия ламината. Прихватите и соседние доски, там тоже может скопиться вода.

Подложку необходимо тщательно просушить.

Замените повреждённые ламели. Если вы покупали ламинат с запасом, то положить такую же точно доску труда не составит. Если такой же точно доски нет, то придётся взять её из незаметного места, разобрав покрытие под шкафом или под диваном.

Сегодня производители придают водостойкость даже обычному ламинату, добавляя в него всевозможные влагозащитные компоненты. Так что вздутие может появиться только при серьёзном потопе. Если вылить на пол целое ведро воды. От пролитой чашки ламинату ничего не сделается, главное – оперативно удалить жидкость.

Шесть НЕТ при мытье ламината

В завершение перечислим противопоказания для ламината.

Нельзя:

Допускать длительного контакта с жидкостью. Удаляйте лужи сразу. Допускать образование пятен. Чай, сок, кофе, вино, пролитые на пол, следует немедленно удалить.

Использовать жёсткие щётки и скребки. Вы повредите защитное покрытие, со всеми вытекающими последствиями. При чистке пылесосом используйте только мягкую насадку. Мыть пол с большим количеством воды. Использовать при уборке парогенератор или паровую швабру: горячий пар повредит ламинату. Использовать моющие средства, не предназначенные для ламината. Они могут содержать агрессивные вещества, повреждающие защитное покрытие или, как минимум, оставляющие на нём некрасивые разводы.

Старайтесь не ходить по ламинату на каблуках-шпильках и подрезайте коготки домашним питомцам. Тогда ваш пол будет долго радовать вас своей красотой.