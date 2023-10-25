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Как и чем мыть ламинат: моем ламинат без разводов правильно

#Напольные покрытия #Ламинат #Советы эксперта

Ламинат – практичное и красивое покрытие, которое при правильном уходе вполне может быть долговечным, то есть прослужит десятилетия. О нюансах ухода за ламинатом мы и поговорим.

Особенности ламината

Несущий слой ламината – древесно-стружечная плита, которая обладает большой твёрдостью, но уязвима перед влагой. Кроме того, плавающий метод укладки ламината – на замки неизбежно оставляет небольшой зазор между полом и покрытием. Этим в основном объясняется его гулкость. Для лучшей звукоизоляции используют подложку под ламинат и дополнительный слой из пробки или полиуретана.

Правильно уложенный ламинат имеет под собой гидроизоляционную подложку и шумопоглощающий слой. 

Чтобы ламинированный пол прослужил вам как можно дольше, начать следует с правильного выбора.

  • Обратите внимание на производителя – он должен входить в EPLF, это принципиально, поскольку только эта ассоциация имеет право разрабатывать стандарты и гарантировать высокое качество. Остерегайтесь подделок.

  • Класс износостойкости ламината обозначается цифрами от 21 до 34. Классы 21-23 уже не рекомендован даже в быту, поскольку не долговечен, хотя и дёшев. Это тот самый случай, когда скупой платит дважды. Производители больше не выпускают такой ламинат. Для жилых помещений вполне приличные характеристики имеет ламинат класса 31-32. Ламинат 33-34 класса подходит уже и для офисов и помещений с высокой нагрузкой.

  • Способность ламината противостоять царапинам и прочим механическим повреждениям обозначается цифрами и буквами: АС1 – АС6. Ламинат тем устойчивее, чем больше цифра.

  • Влагостойкость ламината – одно из самых уязвимых мест. Это напольное покрытие боится влаги, поэтому его не рекомендуют укладывать в помещениях с повышенной влажностью. Для таких помещений выпускают влагостойкий ламинат, который имеет специальное водоотталкивающее покрытие.

  • Экологичность. Класс эмиссии формальдегида маркируется буквами и цифрами. Безопасным для здоровья является ламинат с маркировкой Е0-Е1.

  • Толщина ламелей. Доски ламината могут иметь толщину от 6 до 14 миллиметров. Чем она толще, тем прочнее и, соответственно, дороже. Для жилого помещения оптимальная толщина доски – 8 миллиметров. Этого вполне достаточно и нет нужды переплачивать за более толстые.

Правильный выбор ламината и правильная его укладка, как это ни печально, ещё не гарантируют долгий срок службы. Долговечность ламинированному полу придаёт правильный уход.

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

Чем следует мыть ламинат

Ламинат не такой капризный материал, как дерево, он гораздо более неприхотлив, но его главный враг – вода. А потому о тонкостях уборки ламинатного пола мы и поговорим далее. А начать надо с того, что запастись правильными инструментами и материалами.

Дело в том, что защитный слой ламината достаточно тонкий, и если его повредить, то разрушение основания пойдёт ускоренными темпами. Поэтому мыть ламинат надо бережно, предназначенными для этого составами и тканью, не оставляющей ворсинок. 

Сухой осадок, для ухода за ламинатом надо подготовить:

  • Швабру с насадкой из микрофибры. Микрофибра – безворсовый материал, не оставляет налипших ворсинок. Кроме того, она прекрасно впитывает влагу и хорошо отжимается.

  • Тряпку из вискозы или той же микрофибры. Важно, чтобы она не линяла, хорошо впитывала и хорошо отжималась. Также она не должна иметь каких-либо твёрдых элементов (молний, липучек, пуговиц)

  • Специальное средство для мытья ламината. Оно не содержит агрессивных и абразивных веществ.

Пыль на полу, если вы не избавились от неё перед влажной уборкой успешно поспособствует тому, что на полу останутся грязные разводы. Поэтому прежде всего вооружаемся пылесосом с мягкой насадкой для мебели и убираем пыль. Можно также воспользоваться веником или щёткой с мягким ворсом.

Прилипшую жвачку, пластилин, засохшие пятна жира и краски аккуратно удаляем резиновым шпателем. Трещины перед влажной уборкой необходимо заделать. Как – об этом чуть ниже.

Ламинат Floorwood Epica D1824 Дуб Грюйер АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс Floorwood толщина 8 мм D1824 Дуб Грюйер
 
1 892
Ламинат Floorwood Estet 6677 Дуб Ривер
Ламинат 33 класс 4V Floorwood Estet толщина 12 мм 6677 Дуб Ривер
1 616
Ламинат Classen Sensa SkyLine Aqua Protect 56175 Catalina
Ламинат 33 класс 4V Classen SkyLine Aqua Protect толщина 8 мм 56175 Catalina
4 440
Ламинат SymBio 3168 Дуб Пино Леванте АС 5/33 V4
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar SymBio толщина 8 мм 3168 Дуб Пино Леванте
 
1 892
Ламинат DE FACTO 1817 Дуб Независимость АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar De Facto толщина 12 мм 1817 Дуб Независимость
 
2 116

Как правильно мыть ламинат

Ну а теперь приступаем к мытью.

Во-первых, не мойте ламинат слишком часто. Влажную уборку достаточно проводить один раз в неделю. Много жидкости вредит ламинату. Поэтому моющий пылесос убираем подальше: он оставляет после себя слишком много влаги.

Наполняем ведро тёплой водой (ни в коем случае не горячей!), и растворяем в ней моющее средство для ламината. Они не должны содержать хлор, щёлочи, кислоты. Некоторые хозяйки используют для этого жидкое мыло или средство для мытья посуды.

Можно поступить ещё проще: 5 литров воды смешайте со столовой ложкой 9%-ного уксуса. После этого комнату проветрите. Но мыть с уксусом пол каждую неделю не нужно. Применяйте это только в случае сильных загрязнений.

Мойте пол не мокрой, а влажной хорошо отжатой тряпкой. После этого обязательно насухо вытрите. Если комната большая, значит сразу весь пол мыть не нужно, разбейте его на участки. Вымыли, высушили часть пола – двигайтесь дальше. Главное – не оставлять влагу на ламинате долго.

Некоторые пытаются мыть ламинат, растворив в воде стиральный порошок или натёртое хозяйственное мыло. Делать этого не следует, вы обязательно получите разводы на полу. Не используйте средства, которые гарантируют вам глянцевый блеск – от них могут появиться пятна. В процессе мытья меняйте воду несколько раз.

Хотите, чтобы после мытья ламинат блестел, как новый? Вот вам подсказка: добавьте в ведро воды немного растительного масла – достаточно двух ложек. Пол приобретёт красивый блеск и при этом не станет жирным и скользким. А добавленный в воду кондиционер для белья прекрасно соберёт всю пыль и не оставит разводов.

Ламинат с фаской моется точно так же, и если не запускать процесс, а делать уборку регулярно, то никаких проблем со швами не возникнет. Если всё же в углублениях успела скопиться грязь, то придётся потрудиться, удаляя её ватными палочками, нейлоновыми щёточками.

Канавки придётся обрабатывать отдельно, поскольку шваброй и тряпкой их не очистить. Можно поступить следующим образом: сделайте пасту из воды и пищевой соды, обработайте ею канавки и оставьте на полчаса-час. Затем удалите её вместе с грязью и только после этого мойте пол.

Главное, помните: палубный метод, когда на пол выливается вода и после этого драится щётками, категорически противопоказан ламинату. Ламинат моется влажной, хорошо отжатой тряпкой.

Вашими отличными помощниками будут швабры с распылителем, которая через спрей подаёт на пол минимум влаги, вполне достаточной для уборки, а также швабра с механизмом отжима.

 

Как устранить повреждения на ламинате

Что делать, если на ламинате образовались царапины и другие повреждения? Их надо вовремя удалять, пока они не начали разрастаться.

Мелкие трещинки можно удалить следующим образом:

  • Проведите влажную уборку и дождитесь полного высыхания пола.

  • Смажьте царапинки оливковым маслом.

  • Отполируйте пол в этом месте сухой мягкой тряпкой.

  • Через 15-20 минут царапинки исчезнут сами собой. Если они всё ещё заметны – повторите процедуру.

Для более крупных повреждений есть другие методы, оливковым маслом здесь не обойтись.

Можно использовать:

  • Восковой карандаш. Выберите подходящего цвета, замажьте царапину и отполируйте поверхность.

  • Ретуширующийся маркер, который содержит быстросохнущую эмаль, устойчивую к влаге и моющим средствам.

  • Затирку, герметик для дерева. Пасту следует нанести на дефект, удалить излишки, а после высыхания покрыть бесцветным лаком для ногтей.

  • Если у вас глянцевый ламинат, то повреждённую область можно покрыть акриловым лаком. Когда он высохнет, трещины не будут видны.

  • Если дефект очень велик, большую трещину уже не удалить ни восковым карандашом, ни герметиком, ни маркером. В этом случае можно использовать гипс. Смешайте его в равных пропорциях с водой и опилками, чтобы получить консистенцию пасты. Залейте смесь в трещину, выровняйте шпателем. Отремонтировав таким образом пол, отполируйте ламинат.

Все ремонтные работы надо проводить до влажной уборки, чтобы вода не попала в трещины.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

Что делать, если ламинат от воды вздулся

А если всё же попала? Что делать, если ламинат вздулся от воды? Не паникуйте. Ламинат высокого качества в жаркой комнате сам примет прежнюю форму после высыхания. 

Если же этого не произошло, то придётся заняться небольшим ремонтом.

  • Аккуратно разберите покрытие до места вздутия ламината. Прихватите и соседние доски, там тоже может скопиться вода.

  • Подложку необходимо тщательно просушить.

  • Замените повреждённые ламели. Если вы покупали ламинат с запасом, то положить такую же точно доску труда не составит. Если такой же точно доски нет, то придётся взять её из незаметного места, разобрав покрытие под шкафом или под диваном.

Сегодня производители придают водостойкость даже обычному ламинату, добавляя в него всевозможные влагозащитные компоненты. Так что вздутие может появиться только при серьёзном потопе. Если вылить на пол целое ведро воды. От пролитой чашки ламинату ничего не сделается, главное – оперативно удалить жидкость.

Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
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Шесть НЕТ при мытье ламината

В завершение перечислим противопоказания для ламината.

Нельзя:

  1. Допускать длительного контакта с жидкостью. Удаляйте лужи сразу.

  2. Допускать образование пятен. Чай, сок, кофе, вино, пролитые на пол, следует немедленно удалить.

  1. Использовать жёсткие щётки и скребки. Вы повредите защитное покрытие, со всеми вытекающими последствиями. При чистке пылесосом используйте только мягкую насадку.

  2. Мыть пол с большим количеством воды.

  3. Использовать при уборке парогенератор или паровую швабру: горячий пар повредит ламинату.

  4. Использовать моющие средства, не предназначенные для ламината. Они могут содержать агрессивные вещества, повреждающие защитное покрытие или, как минимум, оставляющие на нём некрасивые разводы.

Старайтесь не ходить по ламинату на каблуках-шпильках и подрезайте коготки домашним питомцам. Тогда ваш пол будет долго радовать вас своей красотой.

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SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 4017 Дуб Фолибер
5 429
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6606 Дуб кантри
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6606 Дуб кантри
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto 8801 Дуб серый
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8801 Дуб серый
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV05 Дуб Риневар
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV05 Дуб Риневар
 
3 167 2 161 ₽ -40%

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