Как очистить швы между плиткой в ванной комнате

Каждая хозяйка знает, что самое уязвимое место в кафельной облицовке ванной комнаты – межплиточные швы. Они довольно быстро загрязняются, и ванная начинает выглядеть неряшливо, не говоря уже о том, что в них могут завестись всякие вредные для здоровья микроорганизмы. Причём от этой беды не застрахована даже очень аккуратная хозяйка.

Почему загрязняются стыки между плитками в ванной

Начать, очевидно следует с того, что выяснить причину появления загрязнений. Подобно врачу, которому, чтобы начать лечение, надо установить диагноз, мы тоже будем диагностировать причину заболевания межплиточных швов.

Швы на полу и на стенах загрязняются, если:

Была нарушена технология. Укладку плитки производил не опытный или просто не добросовестный мастер, который пренебрёг каким-нибудь важным этапом, например, не обработал стены от грибка, плохо их загрунтовал.

Плохая вентиляция ванной комнаты. Из-за чрезмерной влажности на стенах образуется конденсат, а это очень благотворная среда для развития грибка.

Причиной может быть и затирка не подходящего качества. Это может повлиять не только на цвет швов, но и отразится на состоянии плитки.

Пыль, грязь, мыльные брызги охотно оседают в межплиточных швах.

Уход был не регулярным или небрежным. Грязь, не удалённая до конца, скапливается и проникает в затирку, откуда её очень трудно удалить.

Швы могут потемнеть от того, что у них истёк срок эксплуатации, у любого строительного материала есть предел, после которого он начинает терять свои первоначальные свойства и менять структуру.

Как бы то ни было, но рано или поздно с потерей эстетического вида швов между плиткой сталкивается каждый. Диагноз поставлен, приступаем к лечению.

Инструменты для очищения швов между плитками в ванной комнате

Грязные швы не только придают ванной неряшливый вид. Они ещё не безопасны для здоровья. Чтобы вернуть ванной комнате привлекательный вид, вооружаемся инструментами.

Нам понадобятся:

Жёсткая металлическая губка или старая зубная щётка. Въевшуюся грязь придётся удалять с усилием.

Скребок для швов, можно использовать небольшой нож или болгарку со специальным диском.

Тряпки – мягкие и более жёсткие

Губка.

Пульверизатор.

Очки для защиты глаз.

Перчатки хозяйственные для защиты рук.

Защитная повязка на лицо, чтобы защитить дыхание от спор плесени.

Хлопчатобумажная ветошь.

Чистая вода.

Чистить швы можно разными способами. И начнём с простых и доступных народных средств.

Народные средства для чистки межплиточных швов в ванной

То, что мы предлагаем использовать дальше, есть в каждом доме. Эти средства не требуют больших финансовых затрат, а действуют достаточно эффективно.

Начнём по порядку.

1. Хозяйственное мыло

Старое доброе мыло способно отмыть или отстирать почти всё. Приготовьте концентрированный мыльный раствор, натерев мыло на крупной тёрке. Макайте в раствор зубную щётку и обрабатывайте швы напольной и настенной плитки. А можно поступить проще: смочите зубную щётку водой и намыльте мылом.

2. Лимонная кислота

1 литр воды слегка подогревают в эмалированной ёмкости. Затем туда надо всыпать 1 пакетик лимонной кислоты. Хорошо обработайте швы лимонным раствором, подождите минут 40-50 и снова протрите затирку влажной тканью.

3. Пищевая сода

Тоже обладает хорошими очищающими свойствами. И здесь снова понадобится зубная щётка.

Действуем следующим образом:

Обильно смочите швы тёплой водой. Пройдитесь по ним несколько раз хорошо смоченной тряпкой, можно использовать пульверизатор. Поверхность швов должна слегка набухнуть.

Обработайте швы зубной щёткой, но пока без средства.

Нанесите на щётку соду и приступайте к основной чистке. Кому-то удобно чистить сухой содой, кому-то – приготовить густой содовый раствор.

Протрите и тщательно смойте очищенную поверхность.

4. Нашатырный спирт

Его необходимо развести водой в пропорции 20 миллилитров спирта на 2 литра воды. Залейте раствор в пульверизатор и обработайте поверхность. Оставьте воздействовать на полчаса. Смойте водой. Аммиак имеет очень резкий запах, это общеизвестно, так что обязательно хорошо проветрите помещение после обработки.

5. Зубная паста

Ей мы чистим зубы, а можно и межплиточные швы. Бура – одну часть средства разведите в 10 частях воды. Протрите губкой, оставьте на полчаса. Смойте водой и насухо вытрите. Сухая горчица – тоже способна вычистить почти всё. Смешайте её с водой до консистенции густой пасты. Нанесите смесь на швы и оставьте на 10-15 минут. Смойте водой.

6. Перекись водорода

Обладает антисептическими свойствами и поэтому тоже поможет справиться с бедой. Разведите её водой в соотношении 1 часть перекиси на 2 части воды. Обработайте швы несколько раз. После обработки можно не смывать. Это средство, которое имеется в каждой аптечке, не только восстановит цвет, но и предупредит появление вредных микроорганизмов.

7. Вполне эффективны и многокомпонентные природные средства.

Например, такие:

50 граммов столового уксуса, 100 граммов соды, 2 столовые ложки лимонной кислоты. Когда начнётся реакция, втирайте смесь в швы. Оставьте её на 20 минут, затем смойте. Если затирка между швами у вас тёмная или цветная, такой состав лучше не применять: лимонная кислота и уксус обесцветят её.

50 миллилитров свежевыжатого лимонного сока, или три столовых ложки лимонной кислоты смешайте с половиной стакана соды, добавьте чайную ложку зубной пасты или зубного порошка, столовую ложку сухой горчицы. Приготовьте смесь, растворив все ингредиенты в 1 литре кипятка. Нанесите её на межплиточные стыки, хорошо потрите щёткой или губкой. Смойте через полчаса.

В стиральный порошок добавьте нашатырный спирт до консистенции густой пасты. Обработайте швы. Средство особенно эффективно при очистке потемнений, появившихся из-за табачного дыма.

В стакан тёплой воды добавьте столовую ложку уксуса и 10 миллилитров нашатырного спирта. Смочите в этом составе губку и промойте все швы. Смойте водой и хорошо проветрите.

Справиться с плесенью может помочь такой состав: 4 части воды, 2 части перекиси водорода и столового уксуса, 1 часть борной кислоты. Все ингредиенты необходимо смешать и подогреть примерно до температуры 50 градусов. Обработать поражённые плесенью участки с помощью губки, через полчаса смыть водой.

8. Эфирное масло чайного дерева

Его можно не смывать после обработки. Однако средство это дорогостоящее, и вряд ли вы захотите тратить его на межплиточные швы. Привлекательность этих домашних средств, конечно, в их доступности.

При регулярной уборке они прекрасно справляются. Но если дело запущено, и загрязнения слишком сильны, то здесь могут помочь специальные средства бытовой химии. Дальше поговорим о них.

Специальные средства для очистки межплиточных швов

Парогенератор – нечто среднее между народными и профессиональными средствами. Струя горячего пара, выходящая под давлением, очищает не только от грязи, но и от плесени. После того, как вы устроили швам такую парную, их надо промыть и обработать антисептиком.

Это очень быстрое, экологичное и эффективное средство, но эффект длится не долго: через несколько месяцев операцию придётся повторить.

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Очищаем швы между плитками с помощью бытовой химии

1. Хлоросодержащие средства

К ним относятся Белизна, Domestos, Comet, Cif, Sanita и другие. Они хорошо знакомы и наверняка на слуху. Перед обработкой швы надо смочить водой. Затем зубную щётку смочите в выбранном средстве и протрите швы.

Не забудьте при работе с химическими препаратами о средствах индивидуальной защиты: перчатки, маска и очки. Обработанную поверхность оставьте на 15-20 минут, а затем смойте влажной тряпкой или душем, если это возможно.

Хлор, входящий в состав этих средств, имеет отбеливающие свойства. Это надо учитывать, если вы собираетесь обрабатывать цветные швы. Они могут изменить цвет.

2. Если стены и пол ванной поразила плесень

Есть более радикальные средства борьбы. Эта бытовая химия предназначена как раз для влажных помещений и способна справиться и с плесенью, и с въевшимися загрязнениями.

Вот наши помощники: Remover, Sillit Bang, Mellerud, Sano Mildew и другие. Они подкупают ещё и тем, что не требуют усилий. Прекрасно справляются с загрязнениями без механической чистки. Надо лишь мокрой губкой обработать швы, нанести чистящий состав и смыть его через 5-7 минут. Средства индивидуальной защиты здесь ещё более необходимы.

Маскируем грязь между плитками

Но бывает так, что желтизну и черноту не удаётся удалить никакими средствами. Тогда можно попробовать освежить ванную косметическим обновлением.

1. Водостойкая краска – один из первых способов замаскировать проблему. Она избавит хозяев от необходимости срочного ремонта и возвратит ванной комнате презентабельный вид. Только помните о том, что при высыхании краска светлеет, значит, её исходный цвет должен быть на несколько тонов темнее затирки.

Краску надо наносить в 2-3 слоя, обязательно давая каждому слою высохнуть. Это спасёт положение, но лишь на короткое время. Через полгода, максимум через 9 месяцев процедуру придётся повторить.

2. Ещё одно косметическое средство – специальные маркеры. Карандаш-маркер специально предназначен для того, чтобы обрабатывать сантехнические швы. Они влагонепроницаемы, безопасны, содержат в составе антисептик и не имеют запаха.

Работать с ним не просто, а очень просто: очистите стыки плиток от грязи и пыли с помощью щётки, смоченной в тёплой воде. Когда швы просохнут, проведите по ним маркером. Всё. Больше никаких манипуляций не потребуется, а ванная надолго восстановит первоначальную красоту. Во всяком случае в течение года вы сможете не беспокоиться о межплиточных швах.

Радикальные средства для очистки межплиточных швов

Но самые серьёзные проблемы возникают тогда, когда процесс сильно запущен, и никакие средства, ни косметические, ни химические уже не помогают. По полу и по стенам ползёт чёрная плесень, от которой очень трудно избавиться. Тогда приходится прибегнуть к кардинальным мерам.

Вариантов здесь может быть два:

удалить только верхний слой затирки,

либо удалить её целиком.

Рассмотрим оба. Для удаления верхнего слоя вам понадобятся скребок, наждачная бумага, шпатель, нож, стамеска и возможно ещё отвёртка. Удаляйте верхний слой без фанатизма, очень аккуратно, чтобы не повредить плитку.

В случае появления плесени обработайте затирку антисептическим составом. Образовавшиеся после процедуры ямки и полости замажьте новым слоем затирочного состава.

Удаление всей затирки – занятие кропотливое, долгое и грязное. Зато эта операция полностью преобразит ванную и избавит вас от головной боли про швы на ближайшее будущее. Вам понадобится для этого инструмент, ручной или электрический. Последний, конечно, предпочтительнее.

Вообразите, сколько вам потребуется времени и сил, чтобы удалить всю затирку ножом или отвёрткой. Реноватор или болгарка справятся с работой значительно быстрее. Однако имейте ввиду, что от вас требуется почти ювелирная точность и аккуратность, чтобы не повредить плитку.

Когда вы удалили затирку, обезжирьте швы растворителем, загрунтуйте и при высыхании покройте новой затиркой.

Самая неприятная история, если в доме обосновалась чёрная плесень. Все эти способы очистки дают только временный результат, она проступает снова. Полностью избавиться от неё поможет только капитальный ремонт.

Профилактика появления загрязнений швов между плитками

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить её.

Поэтому поговорим о профилактике.

Что надо делать, чтобы ванная как можно дольше радовала нас своей красотой, а стыки между плитками были идеально чисты:

Ванная комната – помещение с повышенной влажностью, поэтому в ней нужна надёжная гидроизоляция. Все щели и стыки обязательно заполняйте герметиком. Позаботьтесь о надёжной вентиляции. Проветривайте помещение после каждой банной процедуры. Разумеется, регулярно мойте плитку и швы, не давайте грязи впитываться. Во время чистки не пользуйтесь абразивными средствами, чтобы не поцарапать плитку. Царапины притягивают грязь. Раз в неделю мойте плитку и проводите влажную уборку раствором уксуса, нашатырного спирта или перекиси водорода.

Такой регулярный уход поможет вам долгое время не сталкиваться с проблемой грязных швов.