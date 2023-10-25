Любой ремонт начинается с подсчета количества требуемого материала. Исходя из этой информации, можно оценить финансовые и временные затраты. И если с линолеумом все просто, то расчет облицовочной плитки может вызвать сложности.





Чтобы не ошибиться с количеством материала и не выйти за рамки заложенного бюджета, нужно знать, как рассчитать плитку для облицовки напольной поверхности.





Способы расчета напольной плитки

На просторах интернета представлено множество онлайн сервисов для расчета необходимого для ремонта количества плитки. Это довольно удобный и быстрый способ, но, он имеет свои погрешности.







Если вы планируете облицовку пола с использованием дорогой плитки, лучше самостоятельно провести все необходимые замеры и посчитать, сколько в итоге понадобится материала.

Перед расчетом плитки нужно определиться по следующим моментам:

Схема укладки. Самый простой и экономичный вариант по расходу материала – это укладка плитки параллельно стене и углам. Схема выкладки под углом, обычно это 45 градусов, требует больших затрат материала, так как много будет обрезных элементов. Для более сложных и авторских схем расход керамики увеличивается еще в несколько раз.

Цвет плитки, рисунки, панно, комбинации . Выложить облицовку плиткой одного цвета дело не сложное. Но хочется же, чтобы было красиво, необычно. Рисунок, панно и прочие элементы декора можно найти готовые в продаже. Производитель сделал уже часть работы за вас и рассчитал размеры итогового декора. Но если вы планируете уникальный дизайн, придется рассчитывать плитку необходимую для декора и на общее оформление.

Размер плитки. Здесь все просто, чем больше площадь одного полотна, тем меньше понадобится материала для работ. Но, габаритная плитка больше весит. Для ее укладки требуется основательная подготовка поверхности. Поэтому не стоит гнаться за масштабами в надежде за счет этого закончить ремонт быстрее и с меньшими затратами.

Особенности планировки помещения. Если это квадратная комната с идеально ровными стенами, вам сказочно повезло. А если это, например, ванная комната, со всеми своими нишами, подводками сантехники и прочими неудобствами, нужно учитывать, что подрезка материала будет требоваться чаще, соответственно, и расход плитки будет больше.

Расчет напольной плитки с помощью онлайн-калькулятора

Электронный помощник потребует предоставить следующие данные:



ширина и длина стен помещения;

размер дверного проема. Чтобы его правильно вычислить, нужно площадь проема отнять от площади всего помещения;

габариты душевой кабины или ванны. Важно еще на этапе расчетов определиться, будете ли укладывать плитку под ванну или немного заходить на стену в зоне душевой кабины;

размеры плитки, которую будете использовать;

запас материала. Лучше в этот показатель сразу заложить 10-15%, так как не всегда есть возможность докупить идентичную плитку. Материал даже у одного поставщика и с одним артикулом может отличаться по оттенку в разных партиях. На общем фоне даже отклонение от цвета в 1-2% будет очевидно.





Онлайн-калькулятор считает быстро, но он не в силах учесть все особенности помещения и ваши дизайнерские задумки. Им уместно пользоваться, когда планируется несложное покрытие, без замысловатого декора в помещении с правильными пропорциями.









Как рассчитать расход плитки на пол самостоятельно

Вооружившись любым удобным гаджетом для фиксации информации, нужно записать следующие показания:



значение длины и ширины комнаты. Замеры лучше не округлять, и записывать с точностью до миллиметра;

если планируется переход напольной плитки в экран для ванной или частичная отделка душевой кабины, заносим информацию по размерам дополнительной площади для облицовки;

считаем общую площадь. Здесь уже можно округлить до сантиметров;

из полученного результата общей площади для покрытия плиткой нужно отнять площадь, которая в облицовке участвовать не будет. Это дверной проем, люк, область под ванной и т.д.;

размер одной плиты;

размеры элементов декора или готового эскиза;

запас – 10-15% минимум.

Пример самостоятельного расчета напольной плитки

Предположим, плитка для ванной правильной геометрической формы – прямоугольник, общей площадью 10 кв. метров. Закрываться будет вся поверхность. Рассчитывать и вычитать нерабочие зоны не нужно. Плитка для облицовки выбрана квадратная, размером 20х20 см. Сводим полученные цифры к одной единице измерения для удобства расчетов. Получается: 10 кв.метров/0,04 кв.метров = 250 штук плитки. К этой цифре прибавляем запас 10% и получаем итоговый результат.

Чтобы узнать, сколько потребуется упаковок плитки, делим итоговое штучное количество на количество плиток в одной упаковке.

Если получается дробное число, округлять всегда нужно в большую сторону.

Когда помещение имеет сложную геометрию, расчеты выглядят не так просто. За основу можно взять общую площадь помещения, представленную, например, в техническом плане или других документах.





Но чтобы понимать, где плитка ляжет идеальными рядами, а где придется повозиться, лучше провести расчет самостоятельно.

Для этого условно разделите комнату на правильные геометрические фигуры и вычислите количество необходимой плитки для каждой по отдельности. Запас прибавляйте к общей цифре.









Как рассчитать количество напольной плитки поштучно

Поштучный расчет требуется, когда для напольного покрытия приобретается дорогая керамика или керамогранит, планируется сложный рисунок или декор.







Расчет проводится в следующей последовательности:

измеряется длина и ширина комнаты. При сложной геометрии помещения поделите его на ровные зоны и проведите замеры по каждой отдельно;

на основании размера одной плитки, вычислите количество элементов в каждом ряду. Для каждой зоны расчеты ведутся отдельно;

посчитайте количество рядов и полученное значение умножьте на количество плитки для одного ряда;

перенесите набросок с расчетами на миллиметровую бумагу для наглядности и схематически изобразите, где у вас будет рисунок, панно или плитка другого цвета, текстуры;

посчитайте, сколько и какой в итоге требуется плитки.

На заметку: если при проведении расчетов выявляются элементы, которые будут подрезаться, учитывайте их как целые. Запас тоже делать придется, не менее 5% от общего количества плитки.





Важно: рассчитывая количество плитки по отдельным участкам при сложной геометрии помещения, не забывайте про единство выкладки. На миллиметровке будет удобнее и нагляднее продумать все нюансы стыковки плитки по зонам.

Как рассчитать количество напольной плитки при диагональной и шахматной укладке

Подсчеты расхода плитки при диагональной или шахматной укладке проводят только по площади помещения. Если используется несколько цветов в равных пропорциях, общее количество плитки нужно разделить на количество цветов. Диагональная схема обязательно сопровождается большим количеством подрезки плитки, поэтому для запаса нужно учитывать не менее 15% от общего количества материала.





Пример расчета напольной плитки при диагональной укладке

Возьмем комнату с длиной стен – 3 м и 3,8 м. Плитка размером 30х50 см.



Этапы расчета:

вычисляем общую площадь помещения: 3х3,8=11,4 кв. метра; вычисляем площадь одной плиты: 0,3х0,5=0,15 кв. метра; вычисляем количество плит: 11,4/0,15=76 шт; прибавляем запас в 15%: 76+15%=87,4 шт. Округляем до целого, получаем 88 шт.





В итоге, для укладки плитки по диагонали для комнаты общей площадью 11,4 кв.метра потребуется 88 шт. плитки. Если немного останется неиспользованного материала, ничего страшного, будет возможность провести точечный ремонт при необходимости.

Как рассчитать плитку при укладке на пол со смещением

Если планируется какой-то декор плиткой другого размера, можно воспользоваться методом подсчета по площади.

Для этого из общей площади отнимается площадь декора, как и дверные проемы, и прочие поверхности, не задействованные в облицовке.





Если планируется выкладка со смещением, то для небольших комнат обычно закладывается количество декоративных элементов равное количеству основных плит.

А для более масштабных помещений берется значение на 5% меньше, от количества основного облицовочного материала.





Пример расчета количества плитки для укладки со смещением:

вычисляем площадь комнаты, где стены равны 3,5 м и 2,8 м: 3,5х2,8=9,8 кв. метров;

вычисляем площадь одной плитки с размерами 15х25 см: 0,15х0,25=0,375 кв. метра;

вычисляем сколько штук плитки потребуется: 9,8/0,0375=261,33 шт, округляем до 262 шт;

вычисляем количество декоративных элементов: 262-5%=248 шт, округляем до 249 шт.

Проводить расчеты плитки необходимо ответственно и последовательно. Важно, на этапе вычисления площади помещения, учесть все нюансы, которые могут повлиять на итоговый результат.







Тогда не придется переплачивать за лишние облицовочные материалы или искать недостающую плитку по магазинам в самом разгаре ремонта.



