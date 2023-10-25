Ванная комната правильной геометрической формы встречается крайне редко. Обычно это помещение с разными выступами, нишами и обязательными выводами под коммуникации. Рассчитывать количество плитки для облицовки ванной с учетом всех особенностей планировки нужно с особой внимательностью, чтобы ремонт не растянулся на длительное время.
Какие способы расчета плитки существуют
1. Онлайн-калькулятор
В точках продаж керамической плитки вы можете обратиться к сотрудникам за расчетом количества необходимой плитки через онлайн-калькулятор.
От вас потребуются следующие данные:
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общая площадь помещения;
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схема выкладки;
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дополнительная площадь, которая будет облицована, например область под ванной, душевая кабина, люки;
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площадь, которая не будет задействована в оформлении плиткой;
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дизайнерские тонкости.
Расчет через онлайн-калькулятор будет приблизительным, погрешность может составлять до 15%.
2. Самостоятельный расчет
Когда планируется облицовка ванной комнаты дорогой плиткой или с уникальным авторским дизайном, расчетами лучше заняться самостоятельно.
Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд и при особой внимательности, можно посчитать необходимое количество плитки до штуки. При самостоятельном расчете требуются все те же знания, что и при расчете на онлайн-калькуляторе.
Главное влияние на количество плитки и требуемый запас материала оказывает схема выкладки.
Расчет количества необходимой плитки в зависимости от варианта её укладки в ванной
1. Базовая
Самый простой и интуитивно понятный способ укладки. Плитка монтируется параллельно стене и углам стены. При идеально ровных стенах, что встречается крайне редко, выкладку начинают от дальней стены.
Но в большинстве случаев логичнее, с помощью строительного уровня определить центр комнаты и начать выкладку оттуда. По мере приближения к стенам может потребоваться обрезка плитки.
Она делается по проведенным замерам, с учетом углов искривления основания. При таком способе укладки запас можно материала можно закладывать не более 10%.
2. По диагонали
Плитка укладывается под углом, обычно это 45 градусов к вертикальным поверхностям. Монтаж начинается с центра или от углов комнаты. Все работы проводятся с регулярной сверкой по строительному уровню.
Обрезок в этом случае будет гораздо больше, поэтому требуемый запас закладывается не менее 15%.
3. Шахматный порядок
Сама схема выкладки ничем не отличается от стандартной, только участвует два цвета плитки. При такой схеме важно рассчитать точное количество каждого вида плитки с учетом рисунка.
При классической шахматной схеме соотношение цветов равно 50/50. Если планируется обрамление и добавление декора, расчеты ведутся по штучному способу. Требуемый запас не менее 10%.
4. Диагонально-шахматный
Выкладка по диагонали под углом 45 градусов по отношению к вертикальным поверхностям с чередованием цветов – двух или более. Как и в классическом шахматном порядке, при использовании двух колеров, количество плиток цветных плиток будет одинаковым.
Но если участвует несколько – три и более оттенка, то полученное общее количество плитки после вычислений, делится на количество цветов. Требуемый запас не менее 15%. По равному количеству на каждый цвет.
5. Укладка со смещением
Декоративная укладка с чередованием основной плитки и элементов меньшего размера. Принцип выкладки может быть любым – по диагонали или классическим. Расчеты соответствуют выбранной схеме укладки и плюс элементы декора.
Количество меньшей по размеру плитки рассчитывается по принципу:
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если комната небольшая до 7 кв. метров, количество декоративных вставок берется равное количеству основной плитки;
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для более просторных помещений от общего количества основной плитки отнимается 5%, результат и есть требуемое количество декоративных элементов.
Расчет количества плитки по площади ванной комнаты
Самый простой расчет, который подходит под любого способ укладки.
Этапы расчета:
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вычисляется общая площадь помещения. Важно, на этом этапе учесть все нюансы. Если планируется напольной плитки, во внимание берутся даже отступы для плинтусов. Если оформление стены, учитывается декоративное обрамление под потолком;
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вычисляется общая площадь, которая в облицовке не будет задействована. Сюда входит дверной и оконный проем, люки, канализационные отсеки, зона под ванной. Все, куда плитка укладываться не будет;
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из общей площади помещения вычитается неиспользуемая площадь. Полученная цифра берется за основу в дальнейших расчетах;
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вычисляем площадь одной плиты;
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площадь помещения делим на площадь одной плиты и получаем необходимое количество плитки в штуках;
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прибавляем требуемый запас и можно отправляться в строительный магазин.
Пример расчета необходимой плитки для ванной в цифрах
За основу возьмем небольшую ванную комнату, где требуется выложить плитку на пол. Помещение имеет форму прямоугольника с размерами сторон 2,5 на 3,5 м. Плитку выбрали квадратной формы с размерами сторон – 20х20 мс.
Вычисляем:
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площадь помещения – 2,5х3,5=8,75 кв. метров;
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площадь плитки – 0,2х0,2=0,04 кв. метра;
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вычисляем количество плитки – 8,75/0,04=218,75 шт. Округляем в большую сторону = 219 шт.
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прибавляем запас с учетом схемы выкладки, у нас обычная – 219+10% (21,9 округляем до 22). В итоге получаем необходимое количество плитки – 241 шт.
Пример расчета плитки для стен ванной
Для примера возьмем ванную комнату прямоугольной формы с размерами стен: высота 2,3 м, ширина 2 м, длина 3 м. размеры дверного проема: ширина 1,3 м, высота 1,9 м. Плитку выбрали прямоугольной формы с размерами: 0,4х0,7 м.
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вычисляем площадь помещения по периметру: 2х3=6 кв. метров;
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вычисляем общую площадь: 6х2,3=13,8 кв. метров;
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площадь дверного проема: 1,3х1,9=2,47 кв. метра;
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площадь плитки: 0,4х0,7=0,28 кв. метра;
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площадь под облицовку, без учета дверного проема: 13,8-2,47=11,33 кв. метра;
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количество плитки: 11,33/0,28=40,464 шт, округляем до 41 шт.
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прибавляем запас, выкладка будет диагональной, поэтому 41+15%. (6,15 округляем до 7) получаем 48 шт.
Если в ванной комнате есть ниши или другие детали, которые плиткой оформляться не будут, их нужно также вычитать из общей площади помещения.
На заметку: когда ванная комната сложной геометрической формы, нужно визуально разделить ее на правильные фигуры и вычислить площадь по каждой зоне отдельно. Или учитывать в расчетах площадь, указанную застройщиком, в технической документации на квартиру или дом.
Поштучный способ расчета плитки для ванной
Когда для ремонта используется дорогая плитка, хочется сэкономит по максимуму. В этих случаях лучше пользоваться поштучным методом расчета. Погрешности есть и здесь, но они составляют не более 5%.
Главное отличие этого метода заключается в том, что все проведенные вычисления переносятся на миллиметровую бумагу. На ней с соблюдением масштабов, отображается схема укладки с учетом всех нюансов – декоративных вставок, узоров, рисунков, панно.
Важно: плитка, которая подлежит обрезке, учитывается за целую при расчетах.
Единственный минус данного способа: он не подходит для вычислений при диагональной схеме укладки.
Комбинированный расчет плитки в ванную
Способ актуален, когда в ванной комнате планируется зонирование с помощью облицовочной плитки. Каждый участок рассчитывается по отдельности по подходящему и наиболее удобному для него способу.
Важно: еще в процесс проектирования и расчета количества необходимого материала нужно продумать, как плитка с разных зон будет состыковываться.
Как считать количество плитки в ванной, если есть декор
Однотонная плитка удобна в расчетах, но не так красиво смотрится в интерьере. Когда планируется дизайн с добавлением плитки другой текстуры или цвета, расчеты несколько усложняются.
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Если все элементы одного размера, то из общего количества плитки, полученного любым удобным расчетом, вычитается процент декора. Для этого нужно схематически сделать наброски с учетом вставок плитки другого цвета и примерно посчитать, сколько она занимает от общего количества материала.
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Если идет равноценное комбинирование цветов или фактур плиткой одинакового размера, итоговое количество плитки просто делится на количество используемых колеров.
Нужно ли учитывать межплиточные швы при расчетах
Ширина швов обычно находится в диапазоне от 1 до 10 мм. 1-2 мм получаются швы, когда используется ректифицированный кафель или керамогранит, так как торцевые части этих моделей подогнаны до идеально ровных.
В остальных случаях шов формируется в зависимости от геомерических свойств элементов, вида керамики, формы изделия. При расчетах общего количества плитки для облицовки ванной комнаты, швы не учитываются. Значительной экономии получить не удастся, а вот сложностей в расчетах это прибавит значительных.
Рассчитать плитку для ванной комнаты не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное, придерживаться всех правил и учитывать все факторы. Если материала немного останется, это даже лучше, не потребуется искать плитку такого размера, текстуры и оттенка, в случае частичного ремонта.