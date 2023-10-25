Ванная комната правильной геометрической формы встречается крайне редко. Обычно это помещение с разными выступами, нишами и обязательными выводами под коммуникации. Рассчитывать количество плитки для облицовки ванной с учетом всех особенностей планировки нужно с особой внимательностью, чтобы ремонт не растянулся на длительное время.





Какие способы расчета плитки существуют

1. Онлайн-калькулятор



В точках продаж керамической плитки вы можете обратиться к сотрудникам за расчетом количества необходимой плитки через онлайн-калькулятор.

От вас потребуются следующие данные:

общая площадь помещения;

схема выкладки;

дополнительная площадь, которая будет облицована, например область под ванной, душевая кабина, люки;

площадь, которая не будет задействована в оформлении плиткой;

дизайнерские тонкости.

Расчет через онлайн-калькулятор будет приблизительным, погрешность может составлять до 15%.





2. Самостоятельный расчет

Когда планируется облицовка ванной комнаты дорогой плиткой или с уникальным авторским дизайном, расчетами лучше заняться самостоятельно.







Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд и при особой внимательности, можно посчитать необходимое количество плитки до штуки. При самостоятельном расчете требуются все те же знания, что и при расчете на онлайн-калькуляторе.

Главное влияние на количество плитки и требуемый запас материала оказывает схема выкладки.









Расчет количества необходимой плитки в зависимости от варианта её укладки в ванной

1. Базовая



Самый простой и интуитивно понятный способ укладки. Плитка монтируется параллельно стене и углам стены. При идеально ровных стенах, что встречается крайне редко, выкладку начинают от дальней стены.







Но в большинстве случаев логичнее, с помощью строительного уровня определить центр комнаты и начать выкладку оттуда. По мере приближения к стенам может потребоваться обрезка плитки.





Она делается по проведенным замерам, с учетом углов искривления основания. При таком способе укладки запас можно материала можно закладывать не более 10%.

2. По диагонали

Плитка укладывается под углом, обычно это 45 градусов к вертикальным поверхностям. Монтаж начинается с центра или от углов комнаты. Все работы проводятся с регулярной сверкой по строительному уровню.







Обрезок в этом случае будет гораздо больше, поэтому требуемый запас закладывается не менее 15%.

3. Шахматный порядок

Сама схема выкладки ничем не отличается от стандартной, только участвует два цвета плитки. При такой схеме важно рассчитать точное количество каждого вида плитки с учетом рисунка.

При классической шахматной схеме соотношение цветов равно 50/50. Если планируется обрамление и добавление декора, расчеты ведутся по штучному способу. Требуемый запас не менее 10%.











4. Диагонально-шахматный

Выкладка по диагонали под углом 45 градусов по отношению к вертикальным поверхностям с чередованием цветов – двух или более. Как и в классическом шахматном порядке, при использовании двух колеров, количество плиток цветных плиток будет одинаковым.







Но если участвует несколько – три и более оттенка, то полученное общее количество плитки после вычислений, делится на количество цветов. Требуемый запас не менее 15%. По равному количеству на каждый цвет.





5. Укладка со смещением



Декоративная укладка с чередованием основной плитки и элементов меньшего размера. Принцип выкладки может быть любым – по диагонали или классическим. Расчеты соответствуют выбранной схеме укладки и плюс элементы декора.







Количество меньшей по размеру плитки рассчитывается по принципу:

если комната небольшая до 7 кв. метров, количество декоративных вставок берется равное количеству основной плитки;

для более просторных помещений от общего количества основной плитки отнимается 5%, результат и есть требуемое количество декоративных элементов.

Расчет количества плитки по площади ванной комнаты

Самый простой расчет, который подходит под любого способ укладки.

Этапы расчета:

вычисляется общая площадь помещения. Важно, на этом этапе учесть все нюансы. Если планируется напольной плитки, во внимание берутся даже отступы для плинтусов. Если оформление стены, учитывается декоративное обрамление под потолком; вычисляется общая площадь, которая в облицовке не будет задействована. Сюда входит дверной и оконный проем, люки, канализационные отсеки, зона под ванной. Все, куда плитка укладываться не будет; из общей площади помещения вычитается неиспользуемая площадь. Полученная цифра берется за основу в дальнейших расчетах; вычисляем площадь одной плиты; площадь помещения делим на площадь одной плиты и получаем необходимое количество плитки в штуках; прибавляем требуемый запас и можно отправляться в строительный магазин.

Пример расчета необходимой плитки для ванной в цифрах

За основу возьмем небольшую ванную комнату, где требуется выложить плитку на пол. Помещение имеет форму прямоугольника с размерами сторон 2,5 на 3,5 м. Плитку выбрали квадратной формы с размерами сторон – 20х20 мс.







Вычисляем:

площадь помещения – 2,5х3,5=8,75 кв. метров; площадь плитки – 0,2х0,2=0,04 кв. метра; вычисляем количество плитки – 8,75/0,04=218,75 шт. Округляем в большую сторону = 219 шт. прибавляем запас с учетом схемы выкладки, у нас обычная – 219+10% (21,9 округляем до 22). В итоге получаем необходимое количество плитки – 241 шт.

Пример расчета плитки для стен ванной

Для примера возьмем ванную комнату прямоугольной формы с размерами стен: высота 2,3 м, ширина 2 м, длина 3 м. размеры дверного проема: ширина 1,3 м, высота 1,9 м. Плитку выбрали прямоугольной формы с размерами: 0,4х0,7 м.



вычисляем площадь помещения по периметру: 2х3=6 кв. метров; вычисляем общую площадь: 6х2,3=13,8 кв. метров; площадь дверного проема: 1,3х1,9=2,47 кв. метра; площадь плитки: 0,4х0,7=0,28 кв. метра; площадь под облицовку, без учета дверного проема: 13,8-2,47=11,33 кв. метра; количество плитки: 11,33/0,28=40,464 шт, округляем до 41 шт. прибавляем запас, выкладка будет диагональной, поэтому 41+15%. (6,15 округляем до 7) получаем 48 шт.





Если в ванной комнате есть ниши или другие детали, которые плиткой оформляться не будут, их нужно также вычитать из общей площади помещения.





На заметку: когда ванная комната сложной геометрической формы, нужно визуально разделить ее на правильные фигуры и вычислить площадь по каждой зоне отдельно. Или учитывать в расчетах площадь, указанную застройщиком, в технической документации на квартиру или дом.

Поштучный способ расчета плитки для ванной

Когда для ремонта используется дорогая плитка, хочется сэкономит по максимуму. В этих случаях лучше пользоваться поштучным методом расчета. Погрешности есть и здесь, но они составляют не более 5%.

Главное отличие этого метода заключается в том, что все проведенные вычисления переносятся на миллиметровую бумагу. На ней с соблюдением масштабов, отображается схема укладки с учетом всех нюансов – декоративных вставок, узоров, рисунков, панно.

Важно: плитка, которая подлежит обрезке, учитывается за целую при расчетах.

Единственный минус данного способа: он не подходит для вычислений при диагональной схеме укладки.

Комбинированный расчет плитки в ванную

Способ актуален, когда в ванной комнате планируется зонирование с помощью облицовочной плитки. Каждый участок рассчитывается по отдельности по подходящему и наиболее удобному для него способу.

Важно: еще в процесс проектирования и расчета количества необходимого материала нужно продумать, как плитка с разных зон будет состыковываться.









Как считать количество плитки в ванной, если есть декор

Однотонная плитка удобна в расчетах, но не так красиво смотрится в интерьере. Когда планируется дизайн с добавлением плитки другой текстуры или цвета, расчеты несколько усложняются.



Если все элементы одного размера, то из общего количества плитки, полученного любым удобным расчетом, вычитается процент декора. Для этого нужно схематически сделать наброски с учетом вставок плитки другого цвета и примерно посчитать, сколько она занимает от общего количества материала.

Если идет равноценное комбинирование цветов или фактур плиткой одинакового размера, итоговое количество плитки просто делится на количество используемых колеров.

Нужно ли учитывать межплиточные швы при расчетах

Ширина швов обычно находится в диапазоне от 1 до 10 мм. 1-2 мм получаются швы, когда используется ректифицированный кафель или керамогранит, так как торцевые части этих моделей подогнаны до идеально ровных.

В остальных случаях шов формируется в зависимости от геомерических свойств элементов, вида керамики, формы изделия. При расчетах общего количества плитки для облицовки ванной комнаты, швы не учитываются. Значительной экономии получить не удастся, а вот сложностей в расчетах это прибавит значительных.

Рассчитать плитку для ванной комнаты не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное, придерживаться всех правил и учитывать все факторы. Если материала немного останется, это даже лучше, не потребуется искать плитку такого размера, текстуры и оттенка, в случае частичного ремонта.



