При дизайне любой комнаты желательно добиться визуальной целостности пространства. Часто отделка в ванной выполняется из керамической плитки и хочется, чтобы место под купелью было оформлено из этого же материала. Выполнить такую работу несложно даже начинающему мастеру, главное – знать технологию и уметь пользоваться минимальным набором инструментов.





Как выбрать конструкцию экрана под ванну

Основная задача при выполнении работ – это создать целостность дизайна комнаты. Можно приобрести уже готовый экран в магазине, сделанный из пластика, но в сочетании с отделкой керамической плиткой он будет выглядеть инородным телом в интерьере.





Лучшим вариантом считается экран из кафеля, который будет соответствовать отделке пола или стен, тогда дизайн будет выглядеть гармонично.

При выполнении работ главное – определиться с конструкцией, они бывают нескольких видов, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Глухой экран из плитки под ванной



Самый простой вариант закрыть пространство и создать целостный интерьер. Ванна от верхнего бортика до пола «зашивается» влагостойким листовым материалом или закладывается кирпичом, что впоследствии облицовывается керамической плиткой.





Простая конструкция прекрасно справляется со своей задачей декора, но имеет ряд недостатков, которые стоит учитывать. Главное – глухой экран полностью перекрывает доступ к коммуникациям, что может вызвать сложности при поломке сифона или протечке труб.

А также внутреннее пространство нельзя будет использовать, как дополнительное место хранения для бытовой химии или других предметов.









Раздвижной экран под ванну из плитки



Конструкция работает по примеру шкафа-купе, где по направляющим двигается одна дверка. Такой экран позволяет беспрепятственно проникать в пространство под ванной и при необходимости оборудовать там места хранения.





При выборе такой конструкции стоит учитывать вес керамической плитки: дверка, установленная на направляющих, будет тяжёлой, и частое её открытие будет доставлять неудобства.

А также такой экран из кафеля считается недолговечным, постоянное движение затруднительным, что делает его изготовление нецелесообразным.

Экран под ванной с нишей



Небольшая полость для ног облегчает доступ к купели и делает её использование более удобным. Ниша выполняется по примеру глухого экрана, но придётся сделать что-то наподобие короба внизу ванной. Конструкция также облицовывается керамической плиткой, что выглядит аккуратно и эстетично.





Часто такой экран дополняют небольшим люком из металла или пластика для доступа к коммуникациям. Единственным недостатком такой конструкции считается невозможность использовать внутреннее пространство для хранения, но здесь можно организовать полки.





Откидной экран из плитки под ванну

Считается оптимальным вариантом для конструкции, облицованной керамической плиткой. Каркас, поделённый на две-три части, выполняется из металла, где устанавливаются дверки с открытием сверху вниз. Откидные экраны удобны в использовании и делают внешний вид пространства целостным.





Для удобства дверки могут быть дополнены небольшими цепочками, что позволяет открывать их без полного откидывания на пол. Пространство под ванной будет доступным и при необходимости здесь можно оборудовать места хранения.





Какие материалы потребуются для изготовления экрана под ванной

Прежде всего стоит определиться с кафелем, дизайн которого может полностью соответствовать отделке стен или пола. Часто экран выполняется в акцентном цвете, что делает оформление комнаты более оригинальным, но в любом случае необходимо выбирать керамическую плитку небольшого формата, чтобы уменьшить резку и отходы при работе.





Оптимальным выбором для отделки экрана под ванну считается мозаика, что позволит минимизировать отходы материала и выполнить облицовку более аккуратно. Также для самостоятельной работы потребуется сделать каркас, который будет обшит листовым влагостойким материалом.





В качестве основы для керамической плитки может выступать гипсокартон, он немного весит и лёгок в работе, кирпич или деревянный брусок. Не стоит забывать о клее и крепёжных элементов для установки конструкции.









Создание основы для экрана под ванну из плитки своими руками



Работы проводятся в зависимости от выбранной конструкции. Если планируется создание глухого экрана под ванной или с нишей, то основание можно выложить из кирпича, который впоследствии легко облицовывается керамической плиткой или мозаикой.





При выборе раздвижной или откидной конструкции необходимо будет сделать каркас, что также не вызовет сложностей, если уметь пользоваться инструментами.

Создание монолитного основания для экрана под ванну



Для работы понадобится цементный раствор и кирпич. При этом необязательно выставлять ровную стенку, этот строительный материал лёгок в работе, что позволяет создать основание под круглую или овальную ванну.





Для выкладки стенки не потребуется особых навыков, главное, чтобы кирпичики устанавливались на раствор со смещением. Небольшую щель между бортиком ванной и основанием можно запенить.





Кирпичная кладка должна выстояться перед облицовкой не менее 48 часов, тогда можно дополнительно оштукатурить поверхность для выравнивания. Керамическая плитка или мозаика начинает устанавливаться снизу вверх, через сутки можно затереть швы и наслаждаться красивым внешним видом ванной комнаты.

Изготовление каркаса под экран в ванную для гипсокартона



Основание можно выполнить из бруса или металлического уголка. Второй вариант предпочтительнее, ведь дерево склонно к разбуханию и гниению, а в условиях ванной комнаты этот процесс может ускориться.

При выборе бруса для основания его необходимо обработать антисептическими составами на два-три раза, только тогда приступать к работе.





Этапы создания экрана из гипсокартона:

Разметка. С помощью строительного уровня рисуют черту внизу и по бокам ванной вровень с бортиками, где впоследствии будет установлено основание. Каркас. Сборку выполняют по периметру из металлического профиля или деревянного бруса. Крепление проводится к полу и по стенам с помощью дюбелей с установкой в предварительно высверленные отверстия. Промежутки между каркасом, бортиком ванной и стенами запениваются. Раскрой листов основания. Размер гипсокартона рассчитывают так, чтобы остался зазор между каркасом и материалом 5-10 мм, что позволит легко откидывать дверку. Крепление листов. В зависимости от количества откидывающихся дверок на гипсокартон устанавливаются петли, которые будут находиться внизу, что крепиться на каркасе саморезами. Для удобства можно сразу установить вверху небольшую цепочку. Если выполняется раздвижная конструкция, то необходимо установить направляющие. Подготовка листов к облицовке. Гипсокартон нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения, что обеспечит дополнительную защиту от влаги и улучшит адгезию с керамической плиткой.





Когда основание будет готово, можно приступать к отделочным работам. Наклеивание керамической плитки на гипсокартон проводится специальной мастикой или жидкими гвоздями.





Чтобы работа выглядела аккуратно, стоит воспользоваться пластиковыми крестиками, которые впоследствии убираются, а швы замазываются затиркой.

Как сделать из плитки экран под ванну сложной формы



Купели бывают круглой, овальной или асимметричной формы, поэтому поставить обычную прямую стенку не получиться. Создать красивый экран под ванну поможет конструкция из гипсокартона, из этого материала можно создать любой изгиб. В качестве каркаса можно будет использовать как деревянный брусок, так и металлический профиль.





А вот облицовку основания придётся делать из мозаики, мелкими элементами легче выводить на поверхности сложную форму. Чтобы не приклеивать каждый фрагмент отдельно, стоит рассмотреть вариант покупки материала на гибкой сетке.

Такая мозаика легко приклеивается на мастику или жидкие гвозди, а излишки отрезаются любым острым инструментом.





Сделать экран под ванну своими руками достаточно просто, главное – соблюдать аккуратность. Во избежание сложностей, специалисты рекомендуют отделывать это пространство плиткой небольшого формата, которая имеет малый вес и легко приклеивается.

А также тщательно стоит продумать конструкцию, чтобы оставить доступ к коммуникациям и создать место для хранения, тогда экран станет не только декором, но и будет нести функциональное значение в ванной комнате.



