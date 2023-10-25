Строительный рынок богат на виды покрытий для пола. Ламинат пользуется большой популярностью среди потребителей: материал достаточно стоек к негативным факторам, не потребует особого ухода и его можно уложить самостоятельно. Учитывая основные правила выбора покрытия, можно создать в доме долговечный пол без серьёзных финансовых затрат.

Почему потребители чаще всего выбирают ламинат

Напольное покрытие изготавливается на основе ДВП с высокой плотностью, что обеспечивает стабильность материала при эксплуатации. Нижняя часть имеет стабилизирующий слой, который исключает деформацию ламели. Верх ламината покрывается двумя материалами – это декор и защита.

Первый слой обеспечивает красивый внешний вид, покрытие может имитировать фактуру дерева, камня или керамической плитки. Второй, защищает ламель от истирания и воздействия влаги и проникновения её к основе.

5 самых распространенных ошибок при выборе ламината

Специалисты выделяют самые частые ошибки, которые совершают потребители в момент выбора ламината.

1. Некорректный выбор класса устойчивости к износу

Наиболее популярной ошибкой при выборе ламината является некорректный подбор класса износостойкости. Этот показатель оказывает влияние на стоимость материала, именно по причине экономии зачастую покупатель выбирает недорогой вариант. Но такое покрытие совершенно не подходит для комнаты с повышенной проходимостью.

К примеру, во время ремонта в новом жилье владельцы приобрели недорогой, симпатичный ламинат и уложили его во всех комнатах, в том числе в прихожей. Вначале все было хорошо, но после осени и зимы покрытие деформировалось из-за воздействия влаги и высокой механической нагрузки.



По этой причине специалисты советуют особенно тщательно подбирать класс покрытия. Этот параметр говорит о долговечности, устойчивости к износу и механическому воздействию. В магазине или сетевом строительном гипермаркете можно увидеть полную линию декоративных решений от выбеленного до темного оттенка.

Потому подобрать желаемый вариант найти будет несложно.

До визита в магазин необходимо решить, для какого помещения будет подбираться покрытие для пола.

К примеру, для комнаты с пониженной проходимостью (спальня либо гостиная) стоит подобрать 31 класс.

В помещение со средней проходимостью (кухня, гостиная, офис) больше подойдет 32 класс.

Если предполагается самая высокая нагрузка, то лучше подобрать материал 33 класса.

2. Некорректная толщина

Толщина панели — это второй важный показатель, который определяет качественные свойства материала в момент эксплуатации. Это оказывает влияние на уровень шума от напольного покрытия, таким образом чем тоньше доска, тем лучше соседи будут слышать ваше передвижение по квартире.

Показатель толщины наиболее дешевого ламината начинается от 6 мм, а дорогой материал 33 класса до 12 мм. Это сравнимо с доской паркета.

Именно это зачастую вводит в заблуждение покупателя, который хочет сэкономить. Он отдает предпочтение материалу уровня выше, но не принимает во внимание его толщину. В итоге покрытие пола будет устойчивым к механическим повреждениям, но в использовании он будет «шумным».

Поэтому не все понимают, как же выбирать ламинат в квартиру. На самом деле в комнату с тяжелой мебелью лучше не использовать покрытие, толщина которого будет меньше 10 мм. Иначе материал не выдержит продолжительной статической нагрузки. Но если в планах сделать в комнате теплый пол, то стоит выбрать панели тоньше, чтобы они лучше пропускали тепло.





3. Неподходящий цвет

Для создания гармоничного интерьера лучше выбирать материалы для отделки в единой цветовой гамме.

Это могут быть теплые либо холодные оттенки, уместны даже контрастные варианты (к примеру, темные полы и светлые двери).

Для визуального расширения маленького помещения стоит выбирать светлые холодные оттенки.

Теплые тона помогут сделать комнату уютнее. Цвет отделочного материала крайне важен для создания интерьера.

По этой причине специалисты рекомендуют выбирать ламинат не по памяти, а ориентируясь на образцы. Это позволит оценить сочетания цветов до момента приобретения.

4. Вместо водостойкого ламината выбирают влагостойкий

Воздействие влаги – основная причина разрушения покрытия. Она может проникать в стыки между плитами. Панели ее впитывают воду, набухают, поверхность становится неровной, а декоративное покрытие отслаивается.

Изготовитель учел эту особенность материала и выпустил водостойкую вариацию покрытия. Он подходит для таких комнат, как кухня либо ванная. Но для тех, кто решит провести такой эксперимент, важно не перепутать влаго- и водостойкий материал.

Между этими вариантами большая разница.

Влагостойкий ламинат выполнен на основе древесно-волокнистой плиты повышенной прочности. Она обработана парафином и прочими составами, которые помогают защищать доску от влаги на некоторое время. Эта обработка поможет в случае небольших загрязнений или во время влажной уборки, не даст образоваться плесени или грибку.

Однако если воду не убрать сразу, она попадет в стык между плитами и начнется деформация панелей. Влагостойкий материал способен изменить объемы во время изменения температур, потому и необходимо его выбирать для применения в кухне либо прихожей. Но для применения в ванной комнате, сауне, на балконе он не подойдет.

Выдержать прямое воздействие воды сможет только водостойкий класс покрытия. Такой материал способен переносить долгое воздействие воды без деформации от изменения температуры и при этом почти не истирается.

Стыки покрытия пола покрывают горячим воском. При этом поверхности покрытия придают антистатические качества, чтобы на нее не садилась пыль.







5. Экономия на подложке

Также популярной ошибкой является пренебрежение подложкой в момент составления сметы для ремонта. В результате потребитель получает сопутствующие траты времени на визиты в магазин. Также некоторые выбирают максимально дешевую подложку.

Впоследствии они жалеют о принятом решении.

Подложка высокого качества не только обеспечивает ровную поверхность для пола из бетона, но и придает покрытию свойства шумо- и теплоизоляции, амортизирует при нагрузке и способствует продлению периода эксплуатации покрытия до 5 лет.

Недорогая подложка имеет весьма значительный недостаток – запах. Безусловно, со временем он выветривается. Но при этом она продолжит выделять токсичные вещества, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию. Именно по этой причине специалисты рекомендуют не экономить на этом материале.

Лучше отдавать предпочтение вариантам из натурального сырья, к примеру, пробковой либо хвойной подложке. Техническая пробка не накапливают статическое электричество, соответственно не притягивает частицы пыли, гипоаллергенны и помогает естественной регуляции внутреннего климата в комнате.

Подложка из хвои выполнена из древесины. Она способствует снижению «ударных» шумов, удерживает тепло в комнате. Плотность этого материала выбрана так, чтобы сгладить неровности на черновом полу.

Какой ламинат лучше выбрать для укладки в квартире и в частном доме

Материал обладает рядом достоинств и хорошими эксплуатационными характеристиками, поэтому его можно использовать в любых помещениях. При выборе ламината стоит обратить на класс, который и определяет его стойкость к нагрузкам и влажности.

Как выбрать лучший материал для укладки в жилых помещениях:

При монтаже идентичного напольного покрытия во всём доме нужно выбирать 32-33 классы, которые отличаются влагостойкостью и усиленным защитным слоем к истиранию. Такой материал можно уложить в любой комнате, включая кухню и коридор.

Если необходимо покрытие для ванны, туалета или прихожей, специалисты рекомендуют использовать виниловый ламинат 43 класса. Материал имеет стойкий защитный слой, поэтому даже при прямом контакте с водой не разбухнет.

Приобретайте ламели с толщиной не менее 8 мм. Тонкий ламинат 5 мм очень требователен к основанию, малейшие перепады высот приведут к поломке замкового соединения. Если необходимо повысить тепло- и шумоизоляцию пола, то лучше приобрести ламели с толщиной 12 мм, что равнозначно параметру паркетной доски. Для дополнительного повышения показателей изоляции помещения применяется специальная подложка, которая ещё и несёт функцию защиты ламината от излома при эксплуатации. Для гармоничного вида помещения в целом необходимо использовать идентичное напольное покрытие во всех прилегающих комнатах. Тогда расхождение в цвете и фактуре не будет «разрывать» общее пространство на части. Ламинат изготавливается с двумя типами соединения – это «клик» и «лок». Первый вариант выбирать предпочтительнее, «клик» позволяет легко соединять и разъединять ламели. Ламели с вариантом «лок» как бы вбивается друг в друга, и разобрать такой ламинат уже будет проблематично. При покупке ламината обращайте внимание на номер партии. На всех упаковках ламелей она должна быть одна, иначе придётся столкнуться с несоответствием оттенка.

Не нужно экономить на напольном покрытии в доме, если на ремонт заложен недостаточный бюджет, то лучше будет выбрать материал из средней ценовой категории, что обеспечит нормальное качество и долгосрочность использования.

Уход и правила эксплуатации ламината

Материал рассчитан на долгое использование, срок службы винилового ламината 43 класса превышает 30 лет, но состояние поверхности во многом зависит от того, какими знаниями вы обладаете по мытью и защите верхнего слоя от царапин.

Особого ухода покрытие не потребует, но при влажной уборке лучше пользоваться мягкими моющими средствами и тряпками из микрофибры. Можно пылесосить ламинат, но при этом использовать щётку с длинным ворсом, чтобы избежать царапин.

Любой материал выцветает под воздействием ультрафиолета при эксплуатации, поэтому желательно ограждать его от прямых солнечных лучей. Чтобы поверхность надолго сохранила привлекательный внешний вид, не стоит часто мыть с водой, достаточно влажной уборки один раз в неделю.

Чтобы не подвергать напольное покрытие царапинам, установите на ножки движущихся предметов интерьера силиконовые или войлочные накладки, а в прихожей у входа желательно положить коврик под ноги.

При укладке ламината на систему «тёплый пол» нельзя допускать перегрева напольного покрытия. Максимально допустимая температура не должна превышать 27 градусов. Нельзя укладывать сверху ковры и ставить низкую мебель, иначе перегрев и деформация материала неизбежна.

Минимальные знания, как выбрать ламинат для дома, помогут вам избежать распространённых ошибок, которые часто допускаются покупателями. А правильный уход за напольным покрытием сохранит поверхность в идеальном состоянии на весь период эксплуатации.

Завершающий элемент пола – плинтуса. Они могут быть разными по высоте, ширине, конфигурации. Помимо этого, требуются накладки для входных отверстий элементом системы отопления и порожков.

