Ламинат – современное, удобное и практичное покрытие для пола. Материал имеет отличные характеристики по качеству и сроку эксплуатации. Чтобы покрытие прослужило долго, необходимо выровнять основание. В противном случае, уже через несколько месяцев после укладки начнется деформация ламелий, и ламинат потеряет свою эстетическую привлекательность.

Зачем нужно выравнивать пол под ламинат

Чтобы ламинат на все 100 % раскрыл свои положительные качества, нужно тщательно подготовить основание.

Выравнивание пола – один из важных этапов подготовки к укладке финишного покрытия, который необходимо по следующим причинам:

подложка со временем теряет свои амортизационные свойства. Кроме того, ни одна подложка не способна сгладить явные дефекты. Со временем она просто повторит их и замки ламината придут в негодность;

дополнительная защита от влаги. Вода может проникнуть даже через самую маленькую щель и если есть хотя бы небольшая ямка, она там обязательно скопится и задержится. В перспективе это отличная среда для развития плесени и других опасных для здоровья бактерий;

снижение нагрузки на ламели. Сила нагрузки на отдельные доски увеличивается в несколько раз, если под ними есть углубление;

продление срока службы замочных соединений ламелий. Если при ходьбе покрытие пружинит, это приведет к расшатыванию и поломке замков. Ни один, даже самый крепкий замок не выдержит таких испытаний;

избежание скрипов полов. Многим знаком этот неприятный звук, который возникает при смещении ламината относительно основания.

Планируя покрывать пол ламинатом, никто не делает этого всего на пару лет. Это основательное покрытие, которое служит несколько десятков лет без потери первоначальных эстетических качеств.

Провести работы по выравниванию пола по мере возникновения проблем невозможно без нарушения целостности покрытия, поэтому важно заранее подготовить основание к укладке ламелий.





Как выровнять бетонный пол под ламинат

Любой бетонный пол, каким бы ровным он не был изначально, изнашивается со временем. Могут появиться дефекты разной степени сложности, которые обязательно требуется устранить.

Обновить бетонное основание можно несколькими способами:

сплошные выравнивающие стяжки. К ним относятся гипсовые, цементно-песчаные или полимерные смеси и наливные полы;

сухие сборные стяжки. В основном используется фанера, доска или стружечные плиты. Листовые материалы укладываются на жесткий каркас.

Какой из вариантов выбрать, каждый решает самостоятельно, в зависимости от имеющихся навыков работы с определенными видами материалов и финансов.

Как выровнять бетонные полы под ламинат шлифовкой

Если полы из бетона имеют незначительные перепады – не более 0,5 см, основательное выравнивание не требуется. Шлифовальная машинка с такими неровностями справиться без проблем.

На заметку: Шлифование бессильно, если на основании имеются отслойки и серьезные перепады высот.

Лучше всего проводить шлифовку профессиональным инструментом – шлифовальной машинкой. Главное ее преимущество перед бытовыми аналогами – это наличие встроенного пылесоса. С другими моделями все работы нужно проводить в респираторе и защитных очках.





Как частично выровнять бетонные полы под ламинат ремонтными смесями

Когда бетонное основание частично деформировано трещинами, выбоинами или небольшими уклонами, можно прибегнуть к выравниванию ремонтными смесями.

Они обладают следующими свойствами:

быстро сохнут (в зависимости от основы на полное просыхание требуется от 1 до 3 дней);

ложатся тонким слоем;

обладают высокой прочностью;

можно использовать под любое напольное покрытие.

В зависимости от основы смеси – гипс, полимер или цемент – выбирается материал основания. В инструкции подробно описывается, с какими материалами сцепление проходит лучше, быстрее и как правильно разводить смесь.

Важно: Выравнивание пола не исключает необходимость использования подложки.

Как выровнять бетонные полы под ламинат самовыравнивающейся смесью

Наливные полы не самый доступный по финансам способ для выравнивания пола, но довольно эффективный. Применяется при перепадах до 0,5 см. Налитая смесь сама идеально выравнивается и не требует никаких дополнительных манипуляций. После полного просыхания можно приступать к укладке ламината.

По назначению смеси для наливного пола делятся на несколько видов:

Для глубокого выравнивания . Такой состав можно использовать при сильных дефектах. Смесь предназначена для заполнения глубоких трещин и углублений от 1 до 6 см;

Для крупных трещин. Раствор используется не по всей поверхности, а для устранений крупных деформаций на определенных участках. За счет входящего в состав клея, смесь быстро соединяется с черновым основанием, плотно заполняя все пустоты;

Финишная смесь. Наносится после полного устранения всех дефектов. Раствор ложится тонким слоем от 1 до 5 мм и служит основанием для монтажа ламината.

По составу самовыравнивающиеся смеси делятся на три вида:

1. На основе полиуретановой или эпоксидной смолы

Смеси, где в качестве связующего вещества используется эпоксидная или полиуретановая смола обладают повышенной прочностью. Они активно используются на объектах массового пользования – торговые центры, супермаркеты или производственные помещения.

2. На основе цемента

Смесь используется в жилых или небольших коммерческих помещениях с низкой проходимостью, где на полы оказывается средняя нагрузка. Толщина слоя может достигать 5 см.

3. На основе гипса

Гипсовые смеси имеют один недостаток – их применение допустимо только в помещениях, где гарантированно влажность будет находиться в переделах нормы.





Этапы выравнивания полов под ламинат самовыравнивающейся смесью

Бетонные полы необходимо освободить от старого верхнего слоя, в том числе пыли и грязи. Снять плинтуса. Строительным уровнем определяется высота выравнивания, на стене делаются соответствующие отметки по периметру всего помещения. Проводится грунтовка основания и укладывается гидроизоляционный материал. Согласно инструкции готовится самовыравнивающаяся смесь. Готовый состав небольшими порциями выливается на основание и распределяется с помощью строительного широкого шпателя.

На заметку: Самовыравнивающуюся смесь лучше наводить небольшими порциями. В готовом виде она быстро теряет эластичность и начинает твердеть.

Заливку нужно начинать от дальнего угла, постепенно двигаясь к выходу. Пока раствор жидкий нужно пройтись игольчатым валиком, чтобы выгнать образовавшиеся пузырьки воздуха.

На полное просыхание, в зависимости от состава смеси и толщины слоя требуется от 3 до 7 дней. Важно, на это время обеспечить в помещение отсутствие температурных перепадов и сквозняков. Дополнительные источники тепла включать не рекомендовано.

Преимущества самовыравнивающихся смесей:

Легкость нанесения. Не требуется никаких специальных навыков и знаний, главное навести раствор в строгом соответствии с рекомендациями в инструкции;

Быстро сохнет. Ходить по покрытию можно уже через 5 часов. Он не крошится и не деформируется;

Превосходный результат. Поверхность получается идеально ровной и гладкой.

Наливные полы отлично подходят для выравнивания пола под ламинат. Результат держится на протяжении многих лет.

Как выровнять полы под ламинат при помощи бетонной стяжки

Выровнять черновое основание при значительных деформациях можно с помощью бетонной стяжки. Она делается на основе цемента и песка и быстро твердеет. Бетонную стяжку можно развести самостоятельно или приобрести уже готовую смесь.

На заметку: Пропорции для смешивания ингредиентов указаны на упаковке и могут отличаться в зависимости от производителя.

В готовом виде по консистенции смесь должна напоминать густую сметану.

Бетонная стяжка обеспечивает:

идеально ровную поверхность;

динамичную прочность;

необходимый уровень уклона.

Этапы закладки готового раствора:

Полы застилаются полиэтиленовой пленкой таким образом, чтобы края выступали на стену несколько выше, чем планируется уровень стяжки. С помощью строительного уровня или лазерного устройства выставляются метки между полом и стеной. На основании отметок устанавливаются реечные маяки. В дальнейшем они будут использоваться в качестве направляющих для заливки бетонной стяжки. Смесь выкладывается между рейками и выравнивается с помощью шпателя. Через несколько часов поверхность нужно обработать деревянной теркой. Деревянные рейки удаляются через сутки, в образовавшиеся пустоты заливается бетонная смесь.

Полностью бетонное основание просохнет не ранее чем через 28 дней. В течении всего периода бетон необходимо смачивать водой, чтобы он не потрескался. После каждой влажной обработки основание нужно накрывать полиэтиленовой пленкой.

Экономичный метод с превосходным результатом имеет несколько недостатков:

трудоемкость процесса;

при нарушении технологии бетонная стяжка может начать крошиться;

для полного просыхания требуется месяц.

Бетонная стяжка применяется там, где нужно скорректировать уклон, так как с помощью самовыравнивающихся смесей, в силу консистенции и особенностей состава, это невозможно.





Выравниваем бетонный пол под ламинат при помощи сухой стяжки: пошаговая иснтрукция

Если в помещении достаточно высокие потолки и есть возможность поднять уровень пола на несколько см, можно использовать сухую стяжку. Это сборный листовой настил, который выкладывается по принципу каркаса. На брусья маяки прикрепляются листы ДСП, ЦСП, ГВЛ или фанеры. Пространство внутри заполняется специальными смесями.

Этапы проведения работ:

Основание, независимо от материала, необходимо хорошо просушить, чтобы влага не попала в сухую засыпку. На черновое основание укладывается гидроизоляционная пленка. Устанавливается конструкция из лаг, которые крепятся к полу с помощью дебелей или анкеров. Важно, бруски устанавливаются параллельно друг к другу на одинаковом расстоянии по всему периметру помещения. Высыпается сухая засыпка и равномерно распределяется по всем ячейкам из брусьев. Конструкция закрывается листами из выбранного материала, которые крепятся к брускам на саморезы. Укладывается второй слой листов. Важно, при повторном монтаже листов стыки не должны совпадать с первым слоем.

Чаще всего в качестве засыпки используется керамзит. Он обеспечивает отличную шумоизоляцию и теплоотдачу. По завершению основание нужно прогрунтовать специальным раствором.

Преимущества сухой стяжки:

Сухая стяжка с гидроизоляцией

не требуется время на просыхание основания;

простота монтажа;

незначительная нагрузка на перекрытия помещения;

доступная стоимость материалов.

Несмотря на очевидные преимущества, сухая стяжка имеет несколько недостатков:

нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью;

отнимают от общей высоты комнаты не менее 10-15 см.

Важно заранее продумать, какая дверь будет установлена в комнате, так как перепад уровней значительный.

Если минусы сухой стяжки не пугают, это отличный вариант для выравнивания пола под ламинат. Быстрый монтаж, доступная стоимость и возможность незамедлительно приступать к следующему этапу.

Как выровнять деревянный пол под ламинат

Деревянный пол также нуждается в предварительной подготовке перед монтажом ламината. Если дефекты незначительные достаточно будет работ по выравниванию. Если деформации довольно сильные, более рациональным решением станет полная замена покрытия.

Выровнять деревянное основание можно несколькими способами:

1. Циклевание – можно провести вручную или специальной машинкой, второй способ значительно экономит время и силы. Особенность метода заключается в том, что с деревянной поверхности снимается верхний слой. Для этого весь мусор необходимо предварительно убрать, а гвозди забить как можно глубже.

2. Шпатлевка – самый выгодный по финансам вариант для выравнивания деревянного пола. Способ предполагает собой использование выравнивающих смесей для ремонта и герметика по дереву.

Перед началом работ нужно установить направляющие на одном уровне, на расстоянии 4-5 см друг от друга. В образовавшиеся выемки выкладывается подготовленная смесь. После полного просыхания состава можно крепить листы фанеры.

3. Цементно-песчаная стяжка – надежный вариант выравнивания пола для укладки ламината. Деревянное основание очищается от загрязнения, обрабатывается грунтовкой. Далее процесс аналогичен принципу выравнивания бетонной стяжкой на бетонное основание.

4. Самовыравнивающаяся смесь – позволяет не только выровнять основание под ламинат, но и укрепить деревянные полы. Перед заливкой необходимо тщательно подготовить поверхность и загрунтовать. Затем выкладывается гидроизоляционный слой и выливается самовыравнивающаяся смесь.

В процессе подготовки деревянного основания важно понимать, что любые манипуляции увеличат нагрузку на пол. Если есть гнилые или надломленные доски, лучше заменить их на начальном этапе, чтобы потом не начинать всю работу с нуля.

Выравнивание пола под ламинат – обязательная процедура, которая обеспечивает длительность и надежность эксплуатации напольного материала. С ровным основанием можно использовать простую подложку, для амортизации. Главное, на всех этапах работы придерживаться инструкции и рекомендаций по использованию материала.