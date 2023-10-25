Все отделочные материалы обладают набором характеристик, которые и определяют их долговечность и стойкость к механическим повреждениям. При выборе материала для облицовки многие потребители путают два названия: керамогранит и керамическая плитка – они во многом схожи, но принципиальные отличия тоже имеются.





Для того, чтобы приобрести правильный материал, необходимо рассмотреть свойства каждого, преимущества и недостатки, тогда сразу будет понятно, что нужно для отделки разных поверхностей.

Особенности изготовления керамогранита и керамической плитки

Оба отделочных материала могут быть использованы как для облицовки стен, так и для пола. Керамогранит и керамическая плитка схожи только по составу изначального сырья, но в процессе изготовления в смесь добавляют разные компоненты, а обжиг происходит по различной технологии и температуре.





В результате получаются материалы, которые могут быть мало отличимые по внешнему виду, но с большим «разрывом» в технических показателях.

Как и из чего изготавливается керамическая плитка

Изготавливается из глины, полевого шпата и кварца с добавлением опилок или угольной золы, чтобы увеличить пористость материала. После формирования на плитку наносится глазурь, что отправляется в печь для обжига с постепенным повышением температуры от 200 до 1180 градусов.

В результате получается прочный и влагостойкий материал, но обладающий хрупкостью к точечным ударам.





Керамическая плитка для пола проходит ещё один этап – формировка проводится под высоким давлением, что делает её более стойкой к механическим повреждениям.

Облицовка может иметь разную фактуру, цвет и структуру поверхности, что позволяет использовать её при выполнении отделочных работ в любых дизайнерских решениях.

В чем отличия в изготовлении керамогранита и керамической плитки

Изготавливается из тех же компонентов, что и керамическая плитка, но с добавлением пластификаторов и пигмента. При формировании плитки проходят обработку под высоким давлением и отправляются в печь с экстремальными температурами до 1300 градусов.

Такая технология производства придаёт керамограниту максимальную прочность и устойчивость к механическим повреждениям.





Материал окрашивается в процессе замеса, при этом цвет, фактура и структура поверхности может быть разной. Для декорирования плитки используется глазурь, текстурирование или полировка.









Преимущества и недостатки керамогранита и керамической плитки

Оба материала максимально устойчивы к условиям повышенной влажности и могут использоваться как для отделки пола, так и для облицовки стен.





Керамогранит и керамическая плитка легко моются и не боятся химически активных веществ, но каждый из них имеет отличительные положительные и отрицательные качества, что необходимо учитывать при выборе отделки для своего дома.

Плюсы и минусы керамической плитки

Благодаря наработанной технологии за многие десятилетия, материал недорого стоит, при этом производится в разнообразных дизайнерских решениях.

Керамическая плитка может имитировать любой природный материал, иметь разноцветные рисунки и орнаменты, а также изготавливается в виде наборных сюжетов и в 3D формате.

Выбрать подходящую отделку для пола или стен не составит труда, которую можно использовать как для стен, так и для пола. Она совместима с системой «тёплый пол» и не требует особого ухода.





Основное преимущество керамической плитки – это простой монтаж и резка. Подогнать её по размеру можно простым стеклорезом, с облицовкой и укладкой материала справится даже начинающий домашний мастер.

Благодаря пористости внутренней поверхности, для керамической плитки не нужны специальные и дорогостоящие составы, её можно монтировать на цементный раствор.





Из недостатков можно выделить хрупкость, при точечных ударах глазурь трескается, что потребует замены отдельных элементов. Плитку сложно демонтировать без повреждений, поэтому повторно она редко используется.

При этом облицовку нельзя проводить в условиях улицы, она предназначена только для внутренних помещений.









Преимущества и недостатки керамогранита

Благодаря своей прочности, материал практически вечен, цвет не выгорает под воздействием ультрафиолета и его можно использовать не только внутри помещений, но и на улице.

Керамогранит устойчив к ударным нагрузкам и если не имеет глазурованного слоя, то повредить его практически невозможно. Повышенная плотность плитки позволяет использовать её на всех поверхностях без ограничений.





Керамогранит совместим с системой «тёплый пол» и хорошо сохраняет выставленный температурный режим.

Облицовка не отличается таким разнообразием цветов, рисунков и фактур как керамическая плитка, но прекрасно имитирует природный камень, что позволит создать благородный интерьер за небольшие деньги.





Недостатки можно выявить при монтаже материала:

При укладке на пол нужна тщательная подготовка поверхности, которая должна быть максимально ровной.

Разрезать керамогранит можно только с помощью электрического инструмента, поэтому в подгонке он достаточно сложен.

Также для монтажа потребуется специальная смесь с высокой адгезией, которая стоит недёшево.





Сравнительные характеристики керамической плитки и керамогранита

Оба материала достаточно долговечны при условиях правильного монтажа. Но всё же срок использования керамической плитки ограничивается двадцатью годами, а керамогранит практически вечен.

Если сравнивать два материала с глазурью, то возникает интересный момент, покрытие улучшает характеристики одного и ухудшает другого.



Керамическая плитка становится прочнее и устойчивее к влажности, а керамогранит, наоборот, теряет прочность и становится склонен к механическим повреждениям, поэтому сфера его использования ограничена помещениями с малой проходимостью.





Сравнительные технические параметры материалов:

прочность керамической плитки для пола составляет 25 мПа, для стен этот показатель не превышает 15 мПа, а керамогранита 45 мПа;

водопоглощение керамической плитки для стен может достигать 10%, у керамогранита это параметр не превышает 1%;

поверхностная твёрдость у напольной плитки составляет 5-7 баллов, а керамогранита этот показатель превышает 8 баллов;

количество циклов возможной заморозки у керамической плитки до 125, у керамогранита этот параметр остаётся без ограничений.





При этом оба облицовочного материала отличаются по размерам.

Максимальная толщина керамической плитки для пола 10 мм, у керамогранита 12 мм.

Размеры изделий также могут быть разными: начиная от 150-300 мм по ширине и 200-1200 мм по длине, в зависимости от страны производства.

При этом, независимо от изготовителя, отделочный материал создаётся по одной технологии, поэтому качество у него практически одинаковое.





Единственное, на что нужно обратить внимание при выборе товара – это сертификаты соответствия, которые должны быть у продавца.

Советы по выбору и сферы использования керамогранита и керамической плитки

Материалы нашли широкое применение в дизайне помещений.

С учётом прочностных характеристик керамогранита его можно использовать и для облицовки внешних стен, а также укладывать во дворах и на верандах.

Керамическая плитка такими показателями похвастаться не может, но благодаря невысокой стоимости и большого выбора цветов и фактур она часто применяется для отделки санузлов, кухни и прихожих.

При покупке материала для пола стоит учитывать, что глазурованные варианты для этих целей лучше не использовать. В ванной или на кухне покрытие будет слишком скользким, что может привести к падению и травмам.





В прихожей при постоянном загрязнении красивый поверхностный слой быстро покроется царапинами и потеряет яркость. Для таких помещений лучше использовать керамогранит или керамическую плитку с матовой нескользящей поверхностью.





Также при выборе материала стоит учитывать свой бюджет на ремонт.

Покрытие из керамогранита будет стоить в несколько раз больше, чем керамическая плитка. При этом оба материала производятся в широкой цветовой и фактурной палитре, чтобы воплотить в жизнь любой дизайнерский проект.





Выбирая между керамогранитом и керамической плиткой, необходимо учитывать, в каких условиях они будут использоваться и какими навыками обладают мастера для монтажа.

В любом случае оба материала зарекомендовали свою долговечность и стойкость к негативным факторам, поэтому популярность у них одинаковая.



