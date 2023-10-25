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  4. Ремонт двухкомнатной квартиры: самый подробный билдинг-гид с фотографиями

Ремонт двухкомнатной квартиры: самый подробный билдинг-гид с фотографиями

#Ремонт

Двухкомнатная квартира, по обыкновению, рассчитана на проживание маленьких семей. Именно поэтому, первостепенная задача дизайнеров – правильно зонировать пространство, чтобы для каждого из родственников нашелся свой уголок. Когда в доме проживает ребенок, предпочтительно оборудовать для него отдельное место. Если же вы еще не планируете заводить детей, можно использовать дополнительную комнату в качестве кабинета или гостиной.

Примечательно, что для каждого типа отделки функциональной зоны используется индивидуальная техника с не менее узкоспециальными стилистическими приемами. В качестве примера подходит ситуация, когда нужно обозначить границы игровой и лаунж-зоны. Чтобы разделить пространство, можно воспользоваться отличающимися по цвету и фактуре напольными покрытиями.

Когда требуется капитальный ремонт, можно прибегнуть и к более кардинальным решениям. Переместите дверной проем, или объедините балкон с комнатой. Таким образом, вы не только выполните нестандартное зонирование, но и визуально раздвинете стены.

При комплексном подходе к вопросу реставрации лучше всего разработать дизайн-проект совместно со специалистом.

Как не ошибиться с выбором подрядчика для ремонта 2-комнатной квартиры

Обратите особое внимание на выбор строительной фирмы. Прислушайтесь к мнению знакомых, которые уже прибегали к услугам этой компании. Следите за тем, чтобы исполнители не затягивали срок сдачи, соблюдали строительные нормы и ГОСТы. 

Стандартная продолжительность ремонтных работ под ключ при площади квартиры 75-80 м2 определяется сроком в один месяц. Опытный подрядчик может посылать до пяти бригад на объект одновременно. Важно также, чтобы все мастера имели в своем распоряжении профессиональные инструменты, например, воск-шпатель для реставрации дверей.

Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
8 372
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Белый остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-21 Винил П-23 (Белый), остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 692
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб), глухая, филенчатая
 
7 252
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Бронза сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
11 886
Дверь межкомнатная «S-25» Серый матовый глухая
Дверь межкомнатная S-25 Экошпон Серый матовый, глухая, царговая
11 074

 

Этапы ремонта двухкомнатной квартиры

Ремонт двухкомнатной квартиры под ключ проходит в несколько этапов:

Перед началом работ прораб, инженер и дизайнер приезжают на объект, чтобы сделать замеры и оценить необходимую степень реставрации. После этого они предоставляют на выбор заказчика свои соображения по поводу планировки и отделки помещений, а также составляют предварительную смету.

Чтобы разработать подробный план дизайна двухкомнатной квартиры понадобится от двух недель до полутора месяцев. В течение этого срока архитекторы занимаются подготовкой технической документации, составляют перечень необходимых материалов и обсчитывают весь проект.

При этом, если исполнитель надежный, он не станет менять цены, даже если за период проведения ремонтных работ закупочная стоимость возрастет.

Закупка черновых материалов проводится в строгом соответствии с ведомостью. Строительная фирма не должна превышать лимит, указанный в смете, а также регулярно передавать вам отчеты о закупках. Некоторые компании имеют статус оптовиков и могут предоставить вам закупочную скидку до 25%. В состав бонусного предложения часто входят бесплатные доставка и разгрузка материалов и техники.

На этом этапе квартиру подготавливают к отделочным работам: снимают старые покрытия, сносят перегородки и выполняют монтаж новых, устанавливают гипсокартонные конструкции, например, ниши для встроенной мебели.

Естественно, что во время таких процессов скапливается мусор, однако добросовестные рабочие обязательно уберут за собой.

Дверь входная металлическая «Thermo Лайн» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo Лайн с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
37 912
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Snow Melinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Snow Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Флэш Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
57 320
Дверь входная MP ВМ-100 Титан/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная MP ВМ-100 с терморазрывом Титан/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
45 860

 

  • Инженерия

После того, как перепланировка осуществлена, мастера берутся за электричество, отопление, вентиляцию, подогрев полов, водоснабжение и канализацию. После проверки все системы жизнеобеспечения дома будут введены в эксплуатацию.

  • Черновая отделка

Теперь мастера приступают к черновым отделочным работам, под которыми подразумеваются черновая стяжка пола и выравнивание поверхностей стен и потолка с помощью оштукатуривания. Вслед за штукатуркой наносится грунтовка и несколько слоев шпатлевки. Чтобы предотвратить трещины пользуются стеклохолстом.

  • Заказ чистовых стройматериалов

Компания-исполнитель предоставляет на выбор клиента как бюджетные, так и дорогие строительные материалы отечественных и зарубежных производителей. Подрядчик может предложить вам оптовые скидки, а также обеспечить складом для интервального хранения.

 

  • Чистовая отделка

Наступает время для укладки плитки в ванной и покрытия пола паркетной доской, ламинатом и другими видами напольных покрытий. Стены подвергаются финишной отделке обоями, краской или декоративной штукатуркой. Производится монтаж натяжных потолков, защита окон и дверей при помощи полиэтиленовой или стрейч-пленки.

  • Установка сантехники и элементов освещения

На этом этапе мастера устанавливают ванные, душевые кабины, унитазы, раковины и смесители, монтируют лампы и выключатели.

  • Клининг и расстановка мебели

После того, как все отделочные работы завершены, компания нанимает службу уборки, чтобы ликвидировать загрязнения. Завершающий шаг – сборка и расстановка мебели. Затем объект вместе с гарантийными обязательствами на отделку сдают хозяевам.

 

Нужен ли дизайн-проект для ремонта 2-комнатной квартиры

У разработки дизайна интерьера есть свои плюсы и минусы.

   Преимущества

   Недостатки

  • точный расчет количества материалов;

  • составление корректной сметы;

  • разработка дизайна с учетом всех пожеланий заказчика;

  • пояснительная записка описывает алгоритм действий для строительной бригады.

  • платная разработка;

  • длительное время планирования;

  • утрудненное взаимодействие заказчика и дизайнера.

Сколько стоит разработка дизайн-проекта для ремонта двухкомнатной квартиры

Если у вас небольшая квартира из двух комнат, средняя стоимость планирования интерьера в Москве обойдется от 500 до 2000 руб. кв. м.

Разработка дизайн-проекта

   Эскизный

   Полный

   Премиум
Отлично подойдет
для косметического ремонта
  • замеры с учетом коммуникаций;
  • версии планировки;
  • монтажный и демонтажный планы;
  • варианты зонирования;
  • моделирование потолков и пола;
  • план меблировки.
 Является альтернативой
для капитальной реставрации
  • документация дизайн проекта «Эскизный»
  • план разводки электрики;
  • схема освещения;
  • план отопления;
  • вентиляционная схема;
  • план сантехнических работ;
  • план плиточной раскладки;
  • план размещения кухонной техники;
  • выбор материалов для отделки;
  • 3D визуализация;
  • составление сметы.
 Эксклюзивный
дизайнерский проект
  • документация проекта «Полный»
  • проект интерьера в VR;
  • схема развертки стен;
  • заказ и доставка закупок на объект;
  • авторский надзор;
  • мебель под заказ.
от 500 ₽/м² от 1500 ₽/м² от 2000 ₽/м²

Pegas Керамогранит коричневый 40х40
Pegas Керамогранит коричневый 40х40
1 590
Rich Керамогранит коричневый RI 0056 60х60
Rich Керамогранит коричневый RI 0056 60х60
1 590
Royal Керамогранит коричневый SG164000N 40,2х40,2
Royal Керамогранит коричневый SG164000N 40,2х40,2
1 590
Zen Керамогранит коричневый SG163000N 40,2х40,2
Zen Керамогранит коричневый SG163000N 40,2х40,2
1 590
Electra Brown Керамогранит 60x60 Полированный
Electra Brown Керамогранит 60x60 Полированный
2 790

 

Какой стиль подойдет для оформления и ремонта двухкомнатной квартиры

  • Эклектика – сочетание несочетаемого.

Направление поможет каждому из домочадцев раскрыть свою индивидуальность в интерьере, так как оформляя комнату в эклектическом стиле не нужно придерживаться единой концепции.

  • Кэжуал – удобство и расслабленность.

В отделке используются пастельные оттенки, материалы природного происхождения. Мебель правильной формы с горизонтальными линиями часто украшается подушками. В декор органично вписываются поделки.

  • Авангард – простор для экспериментов.

В дизайне поощряются контрастные сочетания оттенков, вещи теряют привычные очертания. В отделке используются ультрасовременные материалы. Отличительная черта – акцент по центру комнаты.

  • Скандинавский стиль – единение с природой.

Изобилие натурального дерева – примечательная черта направления. В сочетании с мягким, зачастую меховым ковром и светлой мебелью помогает создать уютную атмосферу в доме.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

 

Во сколько обойдется ремонт двухкомнатной квартиры

На стоимость ремонта влияют:

  • тип – косметические изменения дешевле капитальной реставрации;

  • способ отделки – под ключ доступнее, чем покомнатно;

  • длительность работ – в срочном проекте могут быть задействованы до пяти бригад;

  • исходное состояние объекта – степень износа инженерных коммуникаций и отделки.

В таблицах ниже приведена средняя стоимость ремонта квартир в Москве.

   Косметический ремонт

   Капитальный ремонт

    Элитный ремонт
  • Ремонт системы электричества;
  • Отделка стен штукатуркой;   
  • Развод элементов отопительной системы;
  • Разводка сантехники;
  • Двошаровая шпатлевка;
  • Выравнивание пола;
  • Окрашивание стен/обои;
  • Кладка плитки в ванной;
  • Настил ламината/линолеума;   
  • Установка освещения;
  • Монтаж дверей;
  • Клининг.
  • Планировка;
  • Электромонтаж;
  • Штукатурка стен;
  • Монтаж отопительной системы;
  • Установка сантехники;
  • Трехшаровая шпатлевка;
  • Выравнивание пола;
  • Окрашивание стен/декор штукатуркой/гипсовыми панелями;
  • Кладка плитки (коридор, ванная)
  • Настил инженерной доски/ламината;
  • Монтаж потолков;
  • Монтаж дверей;
  • Клининг.
  • Планировка;
  • Электромонтаж;
  • Установка слаботочных сетей;
  • Шумоизоляция;
  • Штукатурка стен;
  • Монтаж отопления, пол с подогревом;
  • Установка сантехники;
  • Пятишаровая шпаклевка, применение стеклохолста;
  • Стяжка полов 2-компонентным раствором;
  • Окрашивание стен/декор штукатуркой/гипсовыми панелями/камнем;
  • Кладка плитки (весь дом);
  • Настил инженерной/паркетной доски;
  • Монтаж потолков;
  • Монтаж дверей;
  • Клининг.

           от 5000 ₽/м²

           от 7000 ₽/м²

           от 10000 ₽/м²

Виды и стоимость ремонта

Средняя цена ремонта с материалами в Москве

 Тип ремонта 

 Единица
 измерения 

Цена материалов
черновой отделки,
руб.

Цена материалов
чистовой отделки,
 руб.

Цена работ, 
руб.

Общая сумма,
 руб.
 Косметический       кв.м     3500     2500     5000     11000
 Капитальный       кв.м      4800     6500     7000     18300
 Элитный       кв.м     5000     8500     10000     23500


Паркетная доска FW OAK Richmond Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм LAC 3S
 
14 780
Паркетная доска FW 138 OAK Orlando Premium Gray Oiled 1S
Паркетная доска 4V Floorwood Orlando толщина 14 мм Gray Oiled
 
14 322
Паркетная доска FW OAK Orlando Milk White Matt 3S
Паркетная доска Floorwood Orlando толщина 14 мм MILK WHITE MATT 3S
 
15 816
Паркетная доска FW ASH Madison Dark Brown Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Madison толщина 14 мм Dark brown MATT LAC 3S
 
14 790
Паркетная доска FW OAK Richmond Gold Lac 3S
Паркетная доска 4V Floorwood Richmond толщина 14 мм Gold LAC 3S
 
14 828
Паркетная доска FW OAK Orlando Snow Oil 3S
Паркетная доска Floorwood Orlando толщина 14 мм Snow OIL 3S
 
15 257
Паркетная доска FW OAK Richmond White Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм WHITE MATT LAC 3S
 
16 167
Паркетная доска FW OAK Richmond Gray Oil 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм Gray OIL 3S
 
15 257

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