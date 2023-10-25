Двухкомнатная квартира, по обыкновению, рассчитана на проживание маленьких семей. Именно поэтому, первостепенная задача дизайнеров – правильно зонировать пространство, чтобы для каждого из родственников нашелся свой уголок. Когда в доме проживает ребенок, предпочтительно оборудовать для него отдельное место. Если же вы еще не планируете заводить детей, можно использовать дополнительную комнату в качестве кабинета или гостиной.
Примечательно, что для каждого типа отделки функциональной зоны используется индивидуальная техника с не менее узкоспециальными стилистическими приемами. В качестве примера подходит ситуация, когда нужно обозначить границы игровой и лаунж-зоны. Чтобы разделить пространство, можно воспользоваться отличающимися по цвету и фактуре напольными покрытиями.
Когда требуется капитальный ремонт, можно прибегнуть и к более кардинальным решениям. Переместите дверной проем, или объедините балкон с комнатой. Таким образом, вы не только выполните нестандартное зонирование, но и визуально раздвинете стены.
При комплексном подходе к вопросу реставрации лучше всего разработать дизайн-проект совместно со специалистом.
Как не ошибиться с выбором подрядчика для ремонта 2-комнатной квартиры
Обратите особое внимание на выбор строительной фирмы. Прислушайтесь к мнению знакомых, которые уже прибегали к услугам этой компании. Следите за тем, чтобы исполнители не затягивали срок сдачи, соблюдали строительные нормы и ГОСТы.
Стандартная продолжительность ремонтных работ под ключ при площади квартиры 75-80 м2 определяется сроком в один месяц. Опытный подрядчик может посылать до пяти бригад на объект одновременно. Важно также, чтобы все мастера имели в своем распоряжении профессиональные инструменты, например, воск-шпатель для реставрации дверей.
Этапы ремонта двухкомнатной квартиры
Ремонт двухкомнатной квартиры под ключ проходит в несколько этапов:
Перед началом работ прораб, инженер и дизайнер приезжают на объект, чтобы сделать замеры и оценить необходимую степень реставрации. После этого они предоставляют на выбор заказчика свои соображения по поводу планировки и отделки помещений, а также составляют предварительную смету.
Чтобы разработать подробный план дизайна двухкомнатной квартиры понадобится от двух недель до полутора месяцев. В течение этого срока архитекторы занимаются подготовкой технической документации, составляют перечень необходимых материалов и обсчитывают весь проект.
При этом, если исполнитель надежный, он не станет менять цены, даже если за период проведения ремонтных работ закупочная стоимость возрастет.
Закупка черновых материалов проводится в строгом соответствии с ведомостью. Строительная фирма не должна превышать лимит, указанный в смете, а также регулярно передавать вам отчеты о закупках. Некоторые компании имеют статус оптовиков и могут предоставить вам закупочную скидку до 25%. В состав бонусного предложения часто входят бесплатные доставка и разгрузка материалов и техники.
На этом этапе квартиру подготавливают к отделочным работам: снимают старые покрытия, сносят перегородки и выполняют монтаж новых, устанавливают гипсокартонные конструкции, например, ниши для встроенной мебели.
Естественно, что во время таких процессов скапливается мусор, однако добросовестные рабочие обязательно уберут за собой.
- Инженерия
После того, как перепланировка осуществлена, мастера берутся за электричество, отопление, вентиляцию, подогрев полов, водоснабжение и канализацию. После проверки все системы жизнеобеспечения дома будут введены в эксплуатацию.
- Черновая отделка
Теперь мастера приступают к черновым отделочным работам, под которыми подразумеваются черновая стяжка пола и выравнивание поверхностей стен и потолка с помощью оштукатуривания. Вслед за штукатуркой наносится грунтовка и несколько слоев шпатлевки. Чтобы предотвратить трещины пользуются стеклохолстом.
- Заказ чистовых стройматериалов
Компания-исполнитель предоставляет на выбор клиента как бюджетные, так и дорогие строительные материалы отечественных и зарубежных производителей. Подрядчик может предложить вам оптовые скидки, а также обеспечить складом для интервального хранения.
- Чистовая отделка
Наступает время для укладки плитки в ванной и покрытия пола паркетной доской, ламинатом и другими видами напольных покрытий. Стены подвергаются финишной отделке обоями, краской или декоративной штукатуркой. Производится монтаж натяжных потолков, защита окон и дверей при помощи полиэтиленовой или стрейч-пленки.
- Установка сантехники и элементов освещения
На этом этапе мастера устанавливают ванные, душевые кабины, унитазы, раковины и смесители, монтируют лампы и выключатели.
- Клининг и расстановка мебели
После того, как все отделочные работы завершены, компания нанимает службу уборки, чтобы ликвидировать загрязнения. Завершающий шаг – сборка и расстановка мебели. Затем объект вместе с гарантийными обязательствами на отделку сдают хозяевам.
Нужен ли дизайн-проект для ремонта 2-комнатной квартиры
У разработки дизайна интерьера есть свои плюсы и минусы.
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Преимущества
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Недостатки
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Сколько стоит разработка дизайн-проекта для ремонта двухкомнатной квартиры
Если у вас небольшая квартира из двух комнат, средняя стоимость планирования интерьера в Москве обойдется от 500 до 2000 руб. кв. м.
Разработка дизайн-проекта
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Эскизный
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Полный
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Премиум
|Отлично подойдет
для косметического ремонта
|Является альтернативой
для капитальной реставрации
|Эксклюзивный
дизайнерский проект
|от 500 ₽/м²
|от 1500 ₽/м²
|от 2000 ₽/м²
Какой стиль подойдет для оформления и ремонта двухкомнатной квартиры
- Эклектика – сочетание несочетаемого.
Направление поможет каждому из домочадцев раскрыть свою индивидуальность в интерьере, так как оформляя комнату в эклектическом стиле не нужно придерживаться единой концепции.
- Кэжуал – удобство и расслабленность.
В отделке используются пастельные оттенки, материалы природного происхождения. Мебель правильной формы с горизонтальными линиями часто украшается подушками. В декор органично вписываются поделки.
- Авангард – простор для экспериментов.
В дизайне поощряются контрастные сочетания оттенков, вещи теряют привычные очертания. В отделке используются ультрасовременные материалы. Отличительная черта – акцент по центру комнаты.
- Скандинавский стиль – единение с природой.
Изобилие натурального дерева – примечательная черта направления. В сочетании с мягким, зачастую меховым ковром и светлой мебелью помогает создать уютную атмосферу в доме.
Во сколько обойдется ремонт двухкомнатной квартиры
На стоимость ремонта влияют:
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тип – косметические изменения дешевле капитальной реставрации;
-
способ отделки – под ключ доступнее, чем покомнатно;
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длительность работ – в срочном проекте могут быть задействованы до пяти бригад;
-
исходное состояние объекта – степень износа инженерных коммуникаций и отделки.
В таблицах ниже приведена средняя стоимость ремонта квартир в Москве.
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Косметический ремонт
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Капитальный ремонт
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Элитный ремонт
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от 5000 ₽/м²
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от 7000 ₽/м²
|
от 10000 ₽/м²
Виды и стоимость ремонта
Средняя цена ремонта с материалами в Москве
|
Тип ремонта
|
Единица
|
Цена материалов
|
Цена материалов
|
Цена работ,
|
Общая сумма,
|Косметический
|кв.м
|3500
|2500
|5000
|11000
|Капитальный
|кв.м
|4800
|6500
|7000
|18300
|Элитный
|кв.м
|5000
|8500
|10000
|23500