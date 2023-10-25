В процессе обустройства дома, оснащенного системой индивидуального обогрева, нужно позаботиться о качественной отделке печи. Выбор во многом влияет на домашний микроклимат, а также формирует эстетический облик интерьера. В представленной статье рассмотрены ключевые варианты плитки, при помощи которой можно декорировать домашнюю печь.

Обратите внимание, что в материале пойдет речь исключительно о термостойких разновидностях отделочного материала.

Специфика выбора плитки для печи

В процессе подбора материала необходимо обратить пристальное внимание на ряд характеристик.

Структура. Необходимо проследить, чтобы она была минимально пористой. Отсутствие токсичных веществ в составе. При нагреве отделки воздух в помещении не насытится вредными веществами. Прочность изделия. Нужно, чтобы отделка смогла полноценно справляться с различными физическими воздействиями. Минимальная толщина. Качественная отделка для печи имеет минимум 8 миллиметров толщины. Термоустойчивость. Хорошее покрытие, соответствующее техническим требованиям, справляется с нагревом до 1300 градусов Цельсия без возникновения деформаций на поверхности и по структуре в целом.

При наличии вышеперечисленных свойств такая отделка будет уверенно считаться качественной для длительного использования. Если продукция не соответствует требованиям, она станет рассыпаться на мелкие части и повреждаться даже при малейшем физическом контакте.

Результат всегда один – полная замена. А далеко не всегда это реально, потому что есть риск не попасть в оттенок (особенно натуральный), либо встретить такое изделие в продаже.

Подбор плитки также зависит от ряда других факторов.

Вес. Важно, чтобы отделка весила немного – так достигается минимальное давление на опорное основание. Перекрытия также не нужно перегружать при расположении точки монтажа на втором этаже и выше. Сырье для растопки. При использовании натуральной древесины отделочный материал должен справляться с температурой нагрева 900 градусов Цельсия. Если вместо дерева применяется уголь – 1200 градусов. Устойчивость к воздействию влаги. Она должна быть крайне высокой при непостоянном отоплении помещения. Также следует подбирать материал с учетом общей дизайнерской стилистики комнаты. Тут вариантов два – подобрать в один и тот же тон, либо попытаться сыграть на контрасте. Функциональное предназначение и место монтажа. Если печь построена только для декорирования помещения, а сама комната обогревается, например, индивидуальной водяной системой, отделать ее поверхность можно практически любым материалом. А когда агрегат прямо выполняет свое функциональное назначение, без жаропрочной поверхности однозначно не обойтись.

Разновидности плитки для отделки печи

На сегодняшний день наиболее распространенными считаются 9 разновидностей облицовочных материалов. Все они требуют индивидуального подхода к укладке. Но перед выбором оптимального варианта следует ознакомиться с ключевыми особенностями, характерными для каждого типа.

Плитка Терракота

При производстве используется особая мелкозернистая глина и шамот, перемешанные в определенной пропорции. Она и формирует уровень термостойкости. На выходе производитель получает неглазурованную керамическую поверхность с характерным красно-коричневым оттенком, возникающим вследствие повышенного содержания оксидов металла.

Из эксплуатационных характеристик следует выделить:

небольшой вес: за счет легкости опорная плоскость имеет минимальную нагрузку;

простоту укладки;

равномерность и оперативность прогрева, благодаря чему материал справляется с высокими температурами;

длительную теплоотдачу.

Правда, терракота имеет небольшое количество вариантов дизайна. Как правило, продукция отличается лишь оттенками.

Клинкерная плитка для отделки печи в доме

При ее производстве используется глина, которую сначала прессуют, а затем обжигают при высокой температуре. Когда сырье разогревается до 1200 градусов, оно меняет кристаллическую структуру. На выходе получается керамическое изделие, имеющее гладкую или шероховатую матовую поверхность.

Из ключевых особенностей отдельного внимания заслуживают три.

Гидрофобность. На протяжении всего эксплуатационного периода отделка не впитывает влагу. Устойчивость к температурным перепадам. Благодаря этому плитку используют для печей, расположенных в открытых беседках. Высокие показатели прочности. Клинкерная плитка справляется с довольно сильными механическими нагрузками, включая точечные удары.

Отдельного упоминания заслуживает обширная цветовая гамма. На выбор представлен широкий спектр стилистических решений.

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Облицовка печи керамогранитом

Свое название плитка получила благодаря вкраплению гранитной и мраморной крошки в глиняную массу. Чтобы придать конечному изделию необходимый оттенок, производители добавляют соли различных металлов, а также песок.

Свойства отделочного материала:

Оперативность и простота укладки. Высокий запас прочности. Способность справляться с термическими нагрузками. Сравнительно небольшая стоимость. Широкий спектр стилистических решений. Возможность имитации других разновидностей поверхности.

Отдельного упоминания заслуживает способность противостоять сколам и царапинам. Оставить их можно только в том случае, если целенаправленно постараться испортить покрытие. Но нужно помнить, что керамогранитная отделка зачастую имеет большой вес. Это нужно учитывать при проектировании печи.

Шамотная плитка

При ее производстве используется специальный сорт глины. При использовании она эффективно противостоит прямому контакту с пламенем. По показателям линейного расширения этот отделочный материал сравним с кирпичом.

Причиной тому является специфическая производственная технология, при которой сырье обжигают в печи при температуре 1300 градусов Цельсия.

Безусловным преимуществом является инертность к химическому воздействию. Как поверхность, так и основание отделки не вступает в реакцию с кислотой, щелочью и агрессивными моющими средствами. Как результат, при использовании в помещении не будут вредные испарения.

Материал имеет пористую структуру. Следовательно, нужно быть аккуратным, чтобы не повредить покрытие. Шамотная плитка подходит для укладки там, где не предусмотрено значительное физическое давление. К примеру, с ее помощью обычно декорируют внутренние стенки в топках.

Мраморная отделка печи в доме

При производстве всегда используется натуральное сырье. Мрамор по умолчанию является премиальным материалом, поэтому готовая продукция не может продаваться дешево. Но повышенные расходы с лихвой окупаются высоким запасом прочности, устойчивости к механическим и термическим воздействиям. Фактура настолько уникальная, что в мире не встречается двух одинаковых экземпляров плитки.

Поверхность бывает глянцевой полированной или пористой шероховатой. Лучше выбрать первый вариант, потому что на поверхности не будет собираться копоть, а ухаживать за таким покрытием гораздо проще. Для раскроя необходим специальный инструмент, потому что до укладки плитка из мрамора довольно хрупкая.

Кафельная плитка для отделки печки

Технология производства кафельной плитки для каминов и печей строится на последовательном прессовании глины с минимальным коэффициентом влаги.

Практические преимущества облицовки:

Эстетичность. Покупатель всегда найдет из чего выбирать, потому что палитра оттенков состоит из всех известных тонов, а фактура бывает матовой или глянцевой;

Оперативный прогрев;

Равномерное распределение тепла по поверхности;

Небольшая стоимость. Этот материал принято считать одним из наиболее дешевых из доступных на рынке.

При декорировании печи кафельной плиткой нужно быть осторожным. Дело в том, что при воздействии механической или термической нагрузки со временем поверхность покрывается трещинами. Поэтому ее применение возможно не всегда.

Гранитная плитка

Тут практически такая же ситуация, как и с мраморной плиткой. Это премиальный материал, имеющий солидный дизайн и фактуру. После прикрепления к кирпичу становится предельно прочным, но на подготовительном этапе запросто раскалывается или разбивается. Для грамотного раскроя все-таки следует воспользоваться профессиональной помощью мастеров.

Облицовка печи плиткой Майоликой

Нестандартный вариант для тех, кто желает удивить гостей уникальным дизайном. Отделочный материал изобрели на Майорке, из-за чего он получил свое название. Производственный процесс состоит из нескольких этапов. Сначала на глиняную заготовку наносят рельефный узор, после чего ее отправляют на обжиг и просушку.

После этого художники вручную покрывают поверхность эмалями и глазурями. Далее майолику снова отправляют на термическую обработку.

После многоэтапной раскраски получается уникальная по дизайну плитка, одинаково хорошо подходящая для печи и камина. Она имеет не просто оригинальный или интересный, а уникальный внешний вид. Также для облицовки подходит гипс и изразцы. Примеры декорирования приведены ниже.

Какому варианту отдать предпочтение – вопрос индивидуального вкуса хозяина дома. Вся продукция адаптирована под термическую нагрузку, но при эксплуатации печи нужно быть крайне аккуратным, чтобы случайно не повредить отделку.