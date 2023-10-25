Дымчатый, графитовый или жемчужный цвет в оформлении ванной комнаты – популярный дизайнерский прием. Серая палитра обладает удивительной способностью подчеркивать и, одновременно, смягчать другие краски. Придает помещению элегантный, строгий и аристократичный вид.





Выбирая тип отделки для ванной комнаты, владельцы чаще всего останавливаются на плитке. Современные производители предлагают разнообразные, интересные коллекции в серых тонах – от глянцево-гладких однотонных, до эксклюзивных, с рисунками, орнаментами и рельефной фактурой. Нужно лишь правильно подобрать оттенки и расставить акценты, чтобы получился шикарный дизайн.

Особенности серой плитки в интерьере ванной

Существует устоявшийся стереотип, что серый – это скучно и тускло. Но, если изучить его возможности, открывается широчайший простор для творчества, выражения своих эмоций и желаний. Серая палитра насчитывает 256 оттенков, и каждый из них подходит для оформления ванной комнаты.

У такого решения есть множество плюсов:

Цвет обладает выраженными умиротворяющими свойствами. Он снимает нервное напряжение, обостряет умственные и творческие способности, помогает найти внутреннее равновесие.

Серая плитка – один из самых оптимальных вариантов для ванной. Она немаркая, на ней не выделяются следы мыла, известкового налета или подсохших капель воды.

Подходит для помещений любой площади, конфигурации, с окнами и без.

Становится прекрасным фоном для любого интерьерного стиля, декоративных элементов, ярких акцентов.





Серые оттенки универсальны, они замечательно сочетаются с яркими, темными и пастельными тонами. Обладают уникальной способностью подчеркивать сочность и глубину красок, смягчать слишком яркие акценты.

На сером фоне выигрышно смотрятся сантехника, мебель, украшения и домашний текстиль.





Взяв за основу серый оттенок, легко создать неповторимый, атмосферный дизайн ванной комнаты. Если правильно использовать дизайнерские приемы, такой интерьер никогда не приедается, легко дополняется свежими идеями.





Какой оттенок серого выбрать для облицовки ванной комнаты

При выборе напольной и настенной плитки серого цвета, необходимо знать некоторые правила и нюансы. Правильно подобранная коллекция придает интерьеру ощущение легкости. Добавляет прохлады и создает легкую, очаровывающую дымку. Такая ванная говорит о безупречном вкусе владельцев.

Темно-серый, графитовый и «мокрый асфальт» визуально сужают пространство. Их используют на ограниченной площади, внизу или в виде вертикальных, горизонтальных полос, акцентных стен. Также, они подходят для напольной плитки.





Чтобы разнообразить серые тона, подчеркнуть их особенности, стоит использовать разные типы отделки – обои, краску, деревянные панели, штукатурку.





Серо-жемчужные, стальные и пыльно-серые, серебристые, свинцовые и мышиные тона универсальны. Они превосходно работают в качестве фона в просторных и малогабаритных помещениях.

Если хочется чего-то необычного, можно использовать дымчато-голубоватые, сизые и зеленоватые, пурпурно-серые, синеватые оттенки.

В качестве дополнительных, стильных украшений, рекомендуется использовать металлические элементы – хромированные и никелированные, латунные, медные и бронзовые. Это могут быть смесители, держатели и полотенцесушители, рама зеркала, полочки.

Пространство допускается зонировать цветом, мозаичными вставками. Популярны также легкие стеклянные перегородки и ширмы, разделение на зоны точечными и подвесными светильниками.

Чтобы придать интерьеру немного тепла, можно его дополнить напольной плиткой с древесной фактурой.

Теплые серые тона хорошо подходят для ванных комнат скромных размеров.

В помещениях с высокими потолками серую плитку лучше дополнить другими цветами.





Комбинация разных оттенков серого – это любимый прием современных дизайнеров. Он дает возможность создавать потрясающие, элегантные и стильные интерьеры.

Однотонный, сплошной серый цвет действует на людей угнетающе. Именно поэтому профессионалы пробуют разные комбинации, используют 2-3 цвета и до 5-6 оттенков.





Серая палитра многогранна и изменчива. Стоит добавить небольшой цветной акцент, и облицовка стен волшебным образом преображается, приобретает другой оттенок, глубину.

На восприятие серой отделки оказывает значительное влияние освещение. Холодный, теплый свет, искусственное или естественное освещение меняют ее, придавая другой подтон.





Это необходимо учитывать при выборе плитки. В магазине, под лампами дневного света, и в замкнутом пространстве ванной, одна и та же плитка будет смотреться по-разному.









В каком стиле оформить ванную комнату с серой плиткой

Серая палитра удивительно гибкая. Она гармонично вписывается в любые интерьерные направления, без исключения.

Скандинавский

Оптимальный вариант для тех, кто ценит практичность не в ущерб комфорту. Серая плитка в этом случае дополняется деревянными и стальными элементами, окрашенными стенами.





Лофт

Промышленный стиль давно и прочно завоевал симпатии владельцев недвижимости. Серая плитка, выложенная «кабанчиком», имитирует кирпичную кладку. А открытые бетонные поверхности, грубоватые металлические конструкции придают ванне слегка фантастический вид.





Классика

Изящный интерьер с выраженным декорированием стен, мебели, светильников, подходит для помещений средней и большой площади.

Рекомендуется выбирать плитку, имитирующую натуральное дерево, или сочетать серый с кремовыми, светло-лиловыми, бежевыми, коричневыми и золотистыми тонами.



Ар-деко

Стиль, сочетающий в себе роскошь классических решений, футуристические идеи и строгость модернизма. Для создания особенной атмосферы, используются вычурные металлические детали, узоры, а также дымчатые, жемчужные и благородно-темные оттенки серого.





Минимализм

Стиль идеально подходит для помещений с маленькой площадью – до 6-7 м2. Ничего лишнего, функциональность и удобство для пользователя – вот основные его черты.





Модерн

Для данного направления характерны изящные, плавные линии, наличие классических элементов декора, а также использование природных текстур. Поэтому, плитка в серых тонах должна имитировать мрамор или характерную древесную фактуру.





Современный

Один из наиболее популярных вариантов оформления. Не требует затратного декорирования, использования дорогостоящих элементов. Лаконичность отделки, строгие линии компенсируются несколькими акцентами, придающими помещению индивидуальность.





Также, серую плитку широко применяют при создании интерьеров в сельской тематике – прованс, кантри, шале. Подойдет он и для таких направлений, как шебби-шик, викторианский, готика.









С какими цветами можно сочетать серую плитку в ванной

Серые оттенки – это универсальный фон для любых цветовых сочетаний.





В этом сезоне популярны и пастельные, и яркие решения:

нежно-персиковый и жемчужно-серый;





светлый беж в сочетании со стальным и светло-серым;





яркий салатовый с желтыми, бордовыми или красными акцентами и серыми элементами;





цветочная, светло-лавандовая палитра, навевающая воспоминания о лете;





изысканный коралловый в сочетании со светло-серым;





солнечно-желтый с дымчатыми и серо-стальными тонами;





сдержанно-розовый на сером фоне;





синяя и небесно-голубая палитра;





комбинация черного, белого и серых оттенков.





Потрясающе смотрятся теплые шоколадные или древесно-коричневые тона в комбинации с дымчато-серыми или жемчужно-серыми стенами.





Декор для серой плитки в ванной комнате

Чтобы разнообразить серый интерьер, используют различные приемы.

Узорные плитки, орнаменты, бордюры, панно позволяют создать нужное настроение, придать обстановке более домашний, яркий или романтичный вид.





Разноцветные настенные или настольные аксессуары хорошо разбавляют однотонную гамму. Это могут быть картины, кашпо или вазы с цветами, банкетки и плетеные короба.





Выразительные банные принадлежности – полотенца, мочалки и губки, мыльницы и флаконы уместны в ванной комнате, превосходно дополняют основной стиль.





Ванная комната с серой плиткой может быть уютной и элегантной, если поработать над сочетаниями фактур, материалов, правильно выбрать оттенки. Благодаря своей «дружелюбности», серая палитра безупречно сочетается со всеми популярными, трендовыми цветами и стилями.

Если есть сомнения в своих способностях дизайнера, рекомендуется использовать сдержанные, пастельные тона, дополнив их ярким текстилем, банными принадлежностями.



