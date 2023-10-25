Выбор плитки для ванной комнаты – сложная задача, если не знать, на какие характеристики изделия обращать внимание и что нужно учитывать. В помещении, в котором регулярно принимаются водные процедуры повышенная влажность и резкие температурные перепады. Поэтому плитка для оформления ванной должна быть устойчива к таким факторам.

Она должна выдерживать агрессивное воздействие моющих средств и быть устойчивой к механическим повреждениям.

Виды плитки для ванной комнаты

На рынке отделочных материалов можно найти плитку разных видов. Каждая из них позволяет создать уникальный стиль интерьера. Для ванной комнаты подойдут изделия из керамогранита, керамика и стекла.







Они простые в укладке и устойчивы к влаге. За оформленными с их помощью стенами не сложен уход и с этой целью могут быть применены моющие и чистящие средства любого состава, в том числе и с агрессивно воздействующими компонентами.





Каменная плитка выглядит эффектно, однако для ванной комнаты она не годится, поскольку водопроницаема, легко царапается, пачкается и трескается. Она не прослужит долго, поскольку через небольшой промежуток потеряет первоначальный вид.

Специфика поверхности плитки для ванной

Плитка может быть с глянцевой, матовой и полуматовой поверхностью. Последние два варианта выглядят дороже и естественней. Они идеально впишутся в ванну, выполненную в стиле скандинавском или лофт.







Такой вид плитки имитирует разные материалы:

мрамор;

металл;

камень;

дерево;

бетон;

травертин.

Для матовой плитки характерны водопоглощающие свойства. Она прочная с нескользкой поверхностью. Глянцевые изделия гладкие и холодные на ощупь. Они отталкивают со своей поверхности влагу.







На их лицевую сторону могут быть нанесены специальные минералы, которые придадут изделию визуальные свойства обоих видов плитки. Она будет и блестящей, и шероховатой.





На рынке продукции все виды плитки находятся в широком цветовом ассортименте. Можно подобрать однотонные вариации в ярких или приглушенных цветах, а также с разными рисунками.

Если у глянцевой продукции обычно ровная поверхность, то лицевая сторона матовой плитки имеет изгибы, которые создаются при ее производстве в процессе обжига.





Наличие неровностей с тыльной стороны свидетельствует о том, что изделие прошло весь цикл производства и отвечает всем нормам качества.

Следует учесть, что идеально ровная плитка может получится если она недообжена, что свидетельствует о несоблюдении технологии и, как следствие этого, о низких прочностных характеристиках.





При выборе плитки для пола потребители ориентируются на матовые модификации продукции. В отличие от глянцевых вариаций они практичные, долговечные и нескользкие.









Что нужно знать о маркировке плитки

Плитка классифицируется по классу износостойкости:



первый класс – может укладываться в любом месте, в том числе и на полу, если по нему не планируется ходить в уличной обуви;

второй класс – подходит для любой зоны в квартире, в том числе и для пола, если по нему ходить в домашней обуви, однако матовая плитка, уложенная на кухне, может доставить неприятности в виде сложно удаляемых пятен, а глянцевый кармический пол очень скользкий;





третий класс – выдерживает большие нагрузки, в том числе и хождение в обуви и поэтому используется для отделки операционных, номеров в отеле и при этом подходит для дома;

четвертый класс – плитка устойчива к истиранию, используется для оформления офисов, парадных, выдерживает контакт с абразивом;

пятый класс – самая прочная плитка, выдерживает большие нагрузки, практически не истирается и поэтому укладывается в здании аэропорта, метрополитена и других мест с большой проходимостью.





Для оформления стеновой зоны в ванной комнате достаточно 1 и 2 класса износостойкости. При выборе плитки для пола, следует учитывать численность проживающих в квартире. Чем их больше, тем устойчивее нужна плитка.





Керамическая плитка также оценивается по устойчивости к воздействию агрессивных веществ химического происхождения. По этому критерию продукция классифицируется буквами A, B, C, D.





Чтобы не было проблем с уходом за стеновой и половой поверхностью, следует выбирать плитку из категории А. Она выдержит на себе любое моющее или чистящее средство.









Специальные обозначения характеристик плитки для ванной

Узнать о характеристиках плитки можно по специальным обозначениям, которые обычно наносятся на упаковку отделочного материала.







Поэтому при ее покупки следует обращать внимание на такие обозначения, как:

ладонь – для стен;

стопа – для пола;

ABCD – степень устойчивости к химическим средствам;

квадрат – плитка из разных партий может отличаться светом (два квадрата – о частых случаях этого факта);

римские цифры – степень износостойкости;

6-12 мм – толщина плитки;

цвет – обозначает сорт, от которого зависит процент брака (красный 1 сорт, синий 2 сорт, зеленый 3 сорт).

Какой должен быть край плитки

У плитки может быть обрезной или закругленный край. Визуально без детального рассмотрения они не отличаются. Разница наглядна уже после укладки на стене.

Поскольку плитка не клеится вплотную друг к другу, а небольшой зазор, оставляемый между ними, всегда заполняется затиркой, то ее ширина будет оказывать влияние на внешний вид интерьера.







Чем меньше зазор, тем дороже будет выглядеть стена в ванной комнате. Это правило особенно важно, при использовании плитки с текстурой под натуральный камень.

Если при ее укладке будет большое расстояние, которое визуально выделяется, то не получится ожидаемого эффекта естественности. Поэтому для таких ситуаций не следует покупать плитку с закругленными краями. В таком случае шов между ними будет большой и сильно выделяться.





Покупая плитку с имитирующей камень текстурой, такой как мрамор или оникс, следует обратить внимание на изделия с образными краями. В таком случае интерьер будет выглядеть намного дороже и аккуратнее.

Плитка с закругленными краями подойдет для ее вариаций, имитирующих дерево. Они подчеркнут каждую плитку и дополнят общий вид, не портя его натурального стиля.









Выбираем размеры плитки для ванной

В продаже можно найти плитку разных размеров. Они отличаются для стен и пола. В первом случае можно подобрать изделия с такими габаритами, как20х30, 20х40, 20х60. Для пола они соответствуют30х30, 45х45, 60х60.







Такое разнообразие параметров вызывает сложности с выбором. Определяясь с размерами, нужно оценить помещение и решить, важно ли для интерьера сделать его визуально больше или меньше.







Если нужно увеличить пространство, то лучше выбрать большую глянцевую плитку с хорошими показателями светоотражения. Чем меньше будет видно швов на стене, тем больше будет казаться ванная комната.





Если размер помещения не принципиален, то можно приобрести маленькую плитку. Она также используется для создания коллажей. В таком случае следует заранее продумать, какие изображения будут на стене и подобрать соответствующую плитку.

Специфика плитки для ванной больших размеров

Из недостатков большой плитки можно отметить ее кривизну. Она не будет идеально плоской. Ее выпуклая форма вызывает сложности с укладкой, связанные с оформлением стыков.





Они будут выделяться визуально, что окажет влияние на восприятие ремонта. Поэтому, приняв решение укладывать большую плитку, нужно выбирать те ее виды, на которых меньше кривизны и доверять работу только профессиональным мастера.





Для тех, кто стремится избегать сложностей во всем, рекомендуется остановить свой выбор на маленькой плитке. Она будет смотреться аккуратно и дорого.









Какой выбрать цвет затирки для плитки в ванную

На дизайн ванной комнаты оказывают влияние разные мелочи, и даже цвет затирки. Чтобы швы бросались в глаза, нужно сделать их темнее цвета плитки.







Светлая затирка всегда сливается с общим фоном и незаметна с первого взгляда. Используя различные цветовые решения для оформления зоны между плиткой, можно получить разный интерьер

Как сделать интерьер ванной комнаты визуально дороже с помощью плитки

Естественным желанием каждого человека является экономия средств на покупке и получение от нее максимальной выгоды. Она заключается в красоте и гармоничности интерьера ванной комнаты и в ее визуальной дороговизне.







Определиться с дизайном помещения можно и самостоятельно. Для этого следует заглянуть в интернет и выбрать для себя готовые идеи. Под них и выбирается плитка.





Чтобы помещение выглядело дороже, следует избегать плиток с мелкими узорами, рисунками и цветочками. Не стоит обращать внимание на изделия с фотопечатью. Для дорогого и стильного интерьера характерен минимализм.

В нем нет места для обилия золота и пестрых пятен. Рекомендуется обратить внимание на плитку, оформление которой не выходит из моды. Она имитирует такие натуральные материалы, как дерево, мрамор и оникс. Всегда актуальна однотонная плитка без текстур и с искусственно созданной кривизной.

Какую плитку не стоит покупать в ванную

При покупке плитки следует ориентироваться на текущие модные тренды и при этом не забывать о требованиях к характеристикам строительного материала. Также стоит учитывать стилистические правила, которые помогут придать помещению гармоничность.







Исходя из этого, следует избегать таких решений:

маленькая квадратная плитка одного цвета во всей ванной комнате – выглядит устаревшей и несовременной, что можно исправить, комбинируя ее с плиткой в тон, но с мелким рисунком;

комбинация разных стилей в одном интерьере;

одинаковый цвет плитки для стен и пола;

использование изделий в ярких палитрах.





Что нужно учитывать при выборе плитки в ванную

При посещении салона нужно подойти к стенду и прикинуть, какие именно оттенки изделия впишутся в общий интерьер помещения. В выбранных вариантах следует оценить текстуру, толщину и вес.







Чтобы понять, какие края у плитки и насколько сложно будет ее укладка, нужно взять в руке два изделия и приложить их друг к другу. При оценке геометрии прикладывается лицевая часть к тыльной. Между ними не должно быть зазоров.





Не стоит торопиться покупать первую понравившуюся плитку. В продаже продукция с разным ценовым диапазоном. При этом можно выбрать изделие по более низкой цене, но лучшего качества.

Это связано с отсутствием жесткого контроля за ценообразованием в области строительных материалов. Поэтому один вид продукции может продаваться в разных торговых точках по разной стоимости.

При выборе плитки в ванную полагайтесь только на свое мнение

Выбирая плитку, не следует слушать советы продавцов. Их профессия не имеет отношение ни к строителям, ни к дизайнерам, поэтому ожидать от них толковые рекомендации не стоит.







Тем более, что они в большинстве случаев имеют отношение к собственной выгоде, заключающейся в продаже неходового товара.

Маркетинговые уловки продавцов плитки

В салонах продавцы применяют всякие уловки, чтобы больше заработать. Поэтому потребители часто сталкиваются с такой ситуацией, когда они уже определились с плиткой, а у кассы оказалось, что цена на нее значительно выше, чем указана на витрине.







Это исключено при покупке в интернет-магазинах, поскольку в их каталогах стоимостная политика наглядна и может быть основным критерием выбора продукции, если подключить такую опцию фильтра поиска.





Причиной удорожания продукции в офлайн магазинах может быть дополнение корзины вставками и бордюрчиками, навязывая такое решение покупателям. Не стоит на него соглашаться, особенно если в планах интерьера они не предусмотрены.

Следует покупать только то, что запланировано. Поэтому в магазин за покупкой плитки следует идти после составления проекта ванной комнаты.



