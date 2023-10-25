Отделочные материалы часто не соответствуют заявленным размерам. На калибр и тон плитки покупатели мало обращают внимания и редко понимают, что определяют эти понятия. Но когда плитка покупается, привозится домой и начинаются облицовочные работы, то может выясниться, что размер единицы отличается от стандарта, а тон плитки разный – это часто выясняется уже на готовой работе.





При выборе строительного материала стоит внимательно относиться к этим показателям, а при покупке большого объёма, проверять каждую коробку на соответствие.

Калибр плитки и на что влияет этот показатель



Любое изделие, сделанное на основе глины, в процессе изготовления проходит обжиг. Керамогранитная или керамическая плитка для пола ещё дополнительно прессуется под высоким давлением, что делает эти материалы максимально устойчивыми к повреждениям и нагрузкам.





Особенность производства таких изделий такова, что природное сырьё изначально, не может иметь одинаковый состав и при обжиге ведёт себя по-разному. В результате плитка может отличаться от заявленных размеров на несколько миллиметров.





Почему изменяется калибр отделочного материала:

В производстве используется глина с разных месторождений. В натуральном материале всегда присутствуют определённый процент примесей, которые могут проявлять себя уже на стадии обжига. В результате сырец одинакового размера после печи выходит разного калибра. Незначительная химическая реакция между компонентами. В процессе замеса в состав добавляют дополнительные вещества для улучшения плотности и прочности. Реакция между природным составом и химическими компонентами непредсказуема, что может отразиться на размере керамической или керамогранитной плитке. Разница температур при обжиге. В процессе производства отделочный материал проходит несколько стадий постепенного повышения температуры. Выдержать одинаковый параметр в доменной печи просто невозможно, поэтому калибр плитки может отличаться от заданного параметра.





Технология изготовления отделочного материала наработана годами и достаточно проста, но результат зависит от огромного количества показателей, поэтому размер может отличаться от заявленного.





Например, керамическая плитка 30х30 см, может быть на 1-2 мм меньше, а керамогранит 60х60 см на 4-8 мм больше. Такое расхождение и называется калибром, что нужно учитывать как при расчёте необходимого материала, так и при выполнении облицовочных работ.













На что может повлиять калибр плитки

На производстве все размеры изделий фиксируются. Керамогранитная и керамическая плитка раскладывается и упаковывается по калибрам, поэтому при выборе в магазине отделочного материала важно обращать внимание на маркировку, на всех коробках она должна быть одинаковая.





Также не стоит забывать, что изделия могут различаться по таким показателям, как сорт, сопротивляемости к воздействию химических веществ и истиранию, морозоустойчивость и предназначение для помещений определённого типа.





На что может повлиять разная калибровка облицовочного материала:

разный размер плитки невозможно выровнять на поверхности, в результате получатся неровные швы или придётся подрезать материал;

неправильный расчёт запаса, особенно – это важно, когда проводятся облицовочные работы большого объёма;

невозможность стыковки и видимый брак при укладке, что может сделать работу некрасивой даже у самого опытного мастера.





Если в процессе расчёта отделочного материала будет допущена ошибка, то придётся докупать плитку, поэтому нужно точно знать, в каком калибре была приобретена основная масса облицовки. Если упаковка не сохранилась, то необходимо будет сделать точные замеры в миллиметрах, только тогда идти в магазин.





Проверить калибр достаточно просто, все коробки с керамической или керамогранитной плиткой маркируются, где помимо основных характеристик указывается точный размер.





Важно проверить упаковки на идентичность этих показателей, а если есть сомнения, то сделать замеры самостоятельно. Калибр плитки на упаковке всегда указывается в миллиметрах, при этом недопустимо, чтобы в одной коробке лежал материал разного размера – это даёт повод задуматься о качестве и усомниться в добросовестности производителя изделий.









Что делать, если куплена плитка разного калибра

При выборе отделочного материала, вполне возможно, допустить ошибку. Например, такие дизайны, как совмещение нескольких цветов и форматов керамической плитки не редкость, и чтобы создать красивую облицовку нужно проверять калибр каждого цвета и оформления материала, желательно, чтобы они были одинаковыми.





Совместить керамогранит или кафель с расхождением размера на 1-2 мм не составит труда – это легко компенсируется швами. А если калибр материала имеет разницу свыше 3 мм, то могут возникнуть трудности при укладке. Плитку придётся подрезать, что негативно скажется на внешнем виде отделки и на долговечности использования облицовки.





Что такое тон плитки и как не ошибиться при выборе

Это ещё один важный параметр, который нужно обязательно проверять при покупке материала. Тон плитки в одной партии может значительно отличаться, на первый взгляд, это будет незаметно, дефект проявит себя уже по окончании работ. Разница может быть как незначительная, так и существенная, поэтому проверять товар на соответствие обязательно.





Разная тональность керамической или керамогранитной плитки может зависеть от многих параметров – это недостаточный контроль введения пигмента на производстве, состав сырья или небольшие изменения температуры в печах при обжиге. Всё это может повлиять на проявление тона в более тёмную или светлую сторону.













Как правильно выбрать тон плитки

Прежде всего нужно обратить внимание на маркировку коробки. Каждой партии керамогранита или керамической плитки присваивается уникальный код, который должен быть одинаковым на всех упаковках. Расхождение маркировки хотя бы на единицу может значительно испортить общее впечатление от готовой отделки.





Нельзя верить недобросовестным продавцам, которые уверяют, что разница в тоне материала незначительная. В магазине при недостаточном освещении она будет незаметна, а в отделке плитка может сильно отличаться.





Что делать, если куплены разные тона плитки

Такая ситуация довольно распространённая, но она небезвыходная. Разница в тональности вполне допустима, если покупается разноцветная мозаика или керамическая плитка, имитирующая природный камень, кирпич или состаренный материал. Такая отделка на стене или полу будет незаметна, даже при ярком освещении.





Ещё один допустимый вариант разной тональности – это наличие ярких рисунков и орнаментов на поверхности, тогда незначительные переходы в цветовом исполнении не будут заметны.





При выполнении монохромной отделки в помещении разница в тонах будет сразу заметна, поэтому можно применить один из дизайнерских приёмов. Укладку разной плитки можно сделать в отдельных зонах помещения.

Например, одним тоном облицевать одну стену, другой использовать на другой плоскости, благодаря разной степени освещённости поверхностей, разница будет незаметна. При покупке небольшого количества материала другой тональности его можно использовать на самых незаметных и тёмных участках помещения.





Калибровка и тональность плитки – это важные параметры, на которые необходимо обращать внимание в первую очередь. При покупке любого отделочного материала нужно обязательно сравнить маркировку на упаковке, малейшие расхождения повлекут получение не того результата, который ожидается. А также разница в калибре и тоне может повлечь дополнительные расходы и потерю времени.



