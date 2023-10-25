Подобно тому, как людей встречают по одёжке, деятельность компании оценивают по тому, в каких условиях она работает. Именно рабочее пространство отвечает за первое впечатление, которое, если о нём не позаботиться, может стать и последним.

Если в помещении офиса компании с потолка сыпется штукатурка, а трубы покрыты ржавчиной, вряд ли кому-то захочется иметь с ней дело.

В каких случаях необходим капитальный ремонт в офисе

Эта статья посвящена капитальному ремонту офиса. Мы рассмотрим, какие работы необходимы и где можно сэкономить. Капитальный ремонт призван обновить не только интерьер, но и строительные конструкции и инженерные системы.

Он нужен, когда:

Офис въезжает в новое здание, где ещё не было отделки.

Инженерные системы сильно изношены.

Отделка устарела или она не устраивает арендаторов.

Необходимо провести перепланировку помещения.

Требования техники безопасности.

Компания меняет профиль и хочет привлечь новых партнёров.

У помещения поменялся собственник.

Необходимость в таком ремонте возникает примерно раз в 10 лет. Его задача – создать максимально комфортные условия для людей, которые проводят там большую часть дня.

К современному офису предъявляются требования:

Функциональность и удобство, достойные условия труда для сотрудников.

Экологическая и пожарная безопасность.

Грамотная организация пространства: есть рабочие зоны и зоны отдыха.

Красивый и респектабельный внешний вид.

Капитальный ремонт всегда требует больших временных и финансовых затрат.

Какие работы необходимы при капитальном ремонте офиса

Демонтаж всего, что мешает или устарело: потолочных конструкций, старого напольного покрытия, старой отделки, дверей, перегородок, элементов инженерных систем.

Усиление, восстановление или реставрация имеющихся строительных конструкций: стен, колонн, арок и так далее.

Перепланировка: новые перегородки, дверные проёмы, перепрофилирование помещений.

Замена электропроводки, установка силовых щитов.

Замена или перенос трубопроводов, установка новой сантехники.

Замена конструкции пола, укладывание нового напольного покрытия.

Выравнивание и чистовая отделка стен.

Замена потолочных конструкций, установка освещения.

Замена оконных и дверных блоков, усиление и утепление откосов.

Конечно, такой большой объём работ по силам только профессионалам. Но, прежде чем пуститься в такое большое и ответственное плавание, необходимо:

Произвести все согласования с Управляющей компанией, администрацией бизнес-центра, если вы арендатор.

Согласуйте также с соседями предстоящий ремонт. Неизбежные в этом случае шумные работы не должны никому мешать.

Вам наверняка понадобится вынести мебель и технику. Проведите инвентаризацию.

Последовательность работ при капитальном ремонте в офисе

Ремонт начинается с осмотра помещения. Надо оценить состояние строительных конструкций, инженерных систем, отделочных материалов, чтобы увидеть фронт работ. Представители подрядчика – инженер, дизайнер, архитектор делают все необходимые замеры и обсуждают с заказчиком состав работ и отделку помещения. По предварительным замерам составляется смета на черновую отделку. Вместе с заказчиком обсуждается концепция интерьера. Создаётся дизайн-проект и полный перечень проектной документации – планы, развёртки, экспликации и так далее. Составляется окончательная смета чистового ремонта. Выполняется черновой ремонт: общестроительные работы – штукатурка, шпаклёвка; инженерные: монтаж систем отопления и вентиляции, сантехнические работы, электромонтаж. Чистовой ремонт: закупаются и завозятся на объект финишные отделочные материалы, производятся отделочные работы – малярные, плиточные, монтируются двери, приборы освещения, сантехники и отопления. Сдача проекта: уборка с привлечением клининговой компании, закупка и установка мебели и бытовой техники.

В готовом дизайн-проекте должны быть отражены:

Схема помещения с учётом перепланировок.

Схема подвода коммуникаций.

Схема систем отопления и вентиляции.

Электрическая разводка – расположение источников света, выключателей, розеток.

Схема установки сантехники.

Подробные расчёты всех стройматериалов.

Перечень необходимой мебели и примерный расчёт её стоимости.

Подрядчик сдаёт офис «под ключ», заказчик получает:

Официальный договор.

Бесплатные услуги замерщика.

Бесплатный расчёт сметы на основании замеров.

Бесплатный дизайн-проект.

Экономию до 20% на строительных и отделочных материалах, поскольку подрядчик закупает их по оптовым ценам у своих партнёров на особых условиях.

Онлайн-контроль за всем ходом работ из любой точки света: на объекте устанавливаются видеокамеры.

В официальный договор включаются:

Ведомость строительных работ.

Спецификация технического оснащения, инвентаря и строительных материалов, их количество и стоимость

Какими нормативно-правовыми актами регулируются выполняемые работы.

Стоимость капитального ремонта стартует от 4500 рублей за квадратный метр, минимальный срок – 10 дней для небольшого помещения.

Описание работ при капитальном ремонте офиса

Стоимость ремонта, конечно, зависит от состояния помещения и от его сроков. Ниже приведён перечень работ, которые входят в оплату.

Инженерные работы Отделочные работы Электрика Отопление Отделка полов Отделка стен Отделка потолков Устройство электрической разводки; разводка слаботочных сетей; монтаж подразетников; установка выключателей, розеток; монтаж щитка и автоматов Монтаж системы отопления; установка отопительных приборов, радиаторов Стяжка пола, выравнивание плоскости; укладка напольного покрытия (ламинат, плитка, керамогранит) Устройство перегородок; оштукатуривание; шпатлёвка в 2 слоя; грунтовка; покраска в три слоя; декоративная штукатурка; укладка керамической плитки; укладка стеновых панелей. Установка профилей для натяжных и подвесных потолков; устройство потолков; монтаж систем освещения.

Стоимость работ фиксируется в договоре и в смете и не меняется, даже если подорожают материалы.

Какие материалы потребуются при капитальном ремонте офисов

Поговорим о материалах. Всем хорошо знакомая штукатурка предназначена для выравнивания дефектов и подготовки поверхности к отделке. Штукатуркой называют как сыпучую смесь, так и процесс её нанесения, так и полученный результат.

Она незаменима при внешних и внутренних отделочных работах, имеет несколько разновидностей, в том числе такая, которая имеет тепло- и звукоизоляционные свойства и может препятствовать распространению огня при пожаре. Декоративная штукатурка не требует отделки.

Покраска – быстрый и экономный способ отделки. Требует тщательной подготовки стен. Обычно используются краски на водной основе. Такая отделка красива, долговечна, за ней легко ухаживать. Обои для отделки стен в офисе используются редко.

Для потолков тоже можно использовать покраску или побелку, но всё чаще в офисах используются подвесные потолки. Такой выбор легко объясняется тем, что:

Они прекрасно скрывают все неровности и дефекты базового потолка.

Они маскируют коммуникации.

На рынке представлен огромный выбор отделочных материалов для подвесных потолков.

Они быстро и удобно монтируются.

Они долговечны.

Подвесной потолок может быть изготовлен из гипсокартонных плит, кассет или реек.

Натяжной потолок может быть тканевым или виниловым. В основном используется в жилых домах. В офисах – редко.

Напольные покрытия могут быть облицовочными, штучными, наливными или рулонными. Для офисов подходят все, но мы поговорим о тех, которые используются чаще всего.

Виниловая плитка относится к штучным покрытиям. Это что-то среднее между линолеумом и керамической плиткой.

Она привлекательна тем, что:

Очень прочная, имеет большой срок эксплуатации.

Не боится влажности и перепадов температур.

Приятная тёплая на ощупь, не скользит в отличие от керамической.

Не горючая, устойчива к механическим повреждениям.

Широкий ассортимент расцветок и текстуры.

Зато её можно положить только на идеально ровный пол, на ней могут остаться вмятины и она дорого стоит.

Более бюджетные варианты – линолеум. Рулонное покрытие. Может имитировать любую поверхность – дерево, камень, может быть однотонным или с рисунком. Подложка бывает тканевой, утеплённой, звукоизолирующей. Он достаточно износостоек и влагостоек, быстро укладывается.

Ламинат, паркетная доска – также штучные покрытия. Имеют хорошие эксплуатационные качества и презентабельный внешний вид. Для офисов с высокой проходимостью следует выбирать ламинат высокого класса.

Это наиболее популярное напольное покрытие для офисов, потому что:

Имеет хорошие показатели по износостойкости и пожарной безопасности.

Не выделяет никаких токсических веществ, безопасен для человека.

Легко и быстро монтируется.

Большое разнообразие моделей, цветов и фактур.

Легко поддаётся уборке.

Доступен по стоимости.

Более подробную информацию о строительных материалах вы можете получить у своего подрядчика, а дальше попробуем определить, где можно сэкономить.

Как минимизировать расходы на капитальный ремонт офиса

Капитальный ремонт – дорогое удовольствие. Как минимизировать затраты? Если все материалы закупает подрядчик, это в самом деле позволяет экономить и время, и силы, и средства. Ремонтные бригады, как правило, имеют договор с поставщиками материалов и приобретают их на льготных условиях.

При выборе отделочных материалов, если вы делаете это сами, ориентируйтесь на среднюю ценовую категорию. Слишком дешёвые материалы могут оказаться не надлежащего качества, а это обернётся лишними расходами.

Напольное покрытие – ламинат или линолеум стоят недорого, а прослужат долго. Бюджетный вариант отделки стен – водоэмульсионная краска.

На электрике экономить не стоит. Электропроводка должна быть самого лучшего качества, от этого зависит безопасность эксплуатации всех электроприборов.

За скорость тоже придётся доплачивать. Предусмотрите капитальный ремонт так, чтобы обойтись без спешки.