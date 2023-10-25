LVT-плитка — это отделочный материал, используемый для создания напольного покрытия, обладающий множеством преимуществ, делающих его популярным среди современников. Благодаря своей прочности, износостойкости и долговечности, продукция является идеальным выбором для оформления пола в жилых и коммерческих помещениях.

Разнообразие дизайнов и цветовых решений продукции позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера. На рынке продукции можно подобрать разные виды LVT плитки. Нужно понимать между ними различия при выборе, поскольку каждый из них отличается условиями эксплуатации.

Общая информация об LVT-плитке

LVT, что является аббревиатурой Luxury Vinyl Tile – это один из видов плитки, которая производится путем комбинирования различных слоев винилового покрытия. Ее поверхность имитирует натуральные поверхности. LVT-плитка имеет вид соединенных между собой панелей, из которых можно создать непрерывное напольное покрытие.

Эта плитка долговечна, водостойкая и прочная. Ее монтаж не отличается сложностью технологии. Изделие имеет ряд преимуществ перед традиционными напольными отделочными материалами, такими как линолеум или ковровое покрытие, поскольку оно более устойчиво к истиранию и выглядит реалистичнее.

Плитка является идеальным выбором для тех, кто хочет иметь красивое и практичное напольное покрытие. Оно легко чистится и устойчиво к пятнам, поэтому подходит для использования в различных помещениях, таких как кухня, ванная комната, коридор и коммерческие пространства. LVT-плитка прочная.

Она может выдерживать высокий уровень нагрузки и противостоять деформации. Поэтому изделие подходит для использования в местах с большим потоком людей, таких как магазины, офисы и гостиницы. Продукция выпускается производителем в широком диапазоне цветов и дизайнов, что позволяет создавать различные стили интерьера.

Она также доступна в разных размерах и формах, необходимых для узоров и декоративных элементов на полу.

Разновидности LVT-плитки

Существует несколько видов LVT-плитки, которые различаются по своим характеристикам и применению:

тонкая плитка имеет толщину от 2 до 3 мм, предназначена для использования в жилых помещениях, легко укладывается и имеет хорошую звукоизоляцию;

коммерческая плитка более прочная и износостойкая, чем тонкая плитка, и предназначена для использования в офисах, магазинах и других коммерческих помещениях;

текстурированная плитка имеет поверхность с текстурой, имитирующей такие натуральные материалы, как дерево, камень или керамика;

расширенная плитка имеет более широкий размер, чем обычная плитка, что позволяет создавать эффектные дизайнерские решения;

гибкая плитка может быть уложена на неровную поверхность и подходит для использования в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты.

Преимущества использования LVT-плитки в интерьере

Из LVT-плитки можно создать это высококачественный виниловый пол, имеющие множество преимуществ:

устойчивость к воде и влаге, поэтому ее можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и кухни, в которых плитка не разбухает и не теряет своих функциональных характеристик;

прочность и износостойкость, что делает ее идеальной для использования в коммерческих помещениях, в которых большая проходимость;

широкий выбор дизайнов, в том числе имитирующих натуральные материалы;

простота укладки на любую поверхность, включая существующий пол;

отсутствие необходимости в особом уходе;

экологичность – материал не содержит тяжелых металлов, фталатов и других опасных веществ;

хорошая звукоизоляция - плитка имеет структуру, которая позволяет поглощать звук, что снижает уровень шума в помещении;

LVT-плитка является отличным выбором для тех, кто ищет способ, как сделать напольное покрытие долговечным, удобным в уходе и красивым.

Особенности производства плитки LVT

LVT-плитка производится путем комбинирования нескольких слоев различных материалов с использованием технологии виниловой экструзии. Основными компонентами LVT-плитки являются поливинилхлорид (ПВХ) и микро-измельченные каменные или древесные частицы. Процесс производства начинается с создания основы из PVC пластика.

Затем на эту основу наносится слой декоративной пленки. На этом элементе отображается дизайн, цвет и текстура, которые должны быть воссозданы на плитке. Эта декоративная пленка может иметь поверхность, схожую на природные материалы.

После этого на декоративную пленку наносится защитный слой из полиуретана, который защищает слой от царапин и других повреждений. Плитка пропитывается раствором ПВХ, обеспечивающим дополнительную прочность и защиту от влаги.

После завершения основного этапа в процессе производства, плитки нарезают на нужный размер и укладываются на основание с помощью клея или замковой системы. Важно отметить, что существуют различные методы производства LVT-плитки, и качество может сильно варьироваться в зависимости от производителя.

Лучшие LVT-плитки производятся с использованием высококачественных материалов и с соблюдением строгих стандартов качества. Существует несколько методов производства LVT-плитки, от которых зависит качество готовой продукции. У разных производителей технологии могут отличаться.

В их основе могут быть такие процессы, как:

Виниловая экструзия – этот метод производства включает экструзию основного слоя ПВХ и наложение декоративной пленки на его поверхность. Фотопечать – в этой технологии используется фотопечать для создания декоративного изображения на пленке, которая затем наносится на основу из ПВХ. Прямая цифровая печать – в этом способе цифровая технология используется для непосредственного нанесения изображения на поверхность LVT плитки.

Литье под давлением – метод производства включает литье смеси ПВХ и других материалов в форму, создавая толстый слой покрытия, который затем может быть нарезан на плитки. Литье в формы с использованием форм для создания плитки, которые затем могут быть нарезаны на фрагменты определенного размера.

Независимо от метода производства, качество LVT-плитки зависит от используемых материалов и технологий производства, поэтому важно выбирать продукцию у надежных производителей, которые соблюдают строгие стандарты качества.

LVT-плитка в интерьере

LVT-плитки – это отличное решение для создания красивых и функциональных интерьеров. Благодаря разнообразию дизайнов и текстур, изделия могут эффективно имитировать различные материалы, такие как дерево, камень и керамическая плитка, что позволяет создавать уютный и стильный дизайн помещений.

Одним из самых распространенных способов использования LVT-плитки в интерьере является создание эффекта деревянного пола. Эта плитка имеет широкий выбор дизайнов, которые схожи со срезами деревьев разных пород. Благодаря этому можно создать уютную атмосферу в комнате, которая будет напоминать о домашнем тепле и уюте.

LVT-плитки также могут быть использованы для создания интересных мозаичных узоров на полу или на стенах. Такое решение может быть особенно эффективно в ванных комнатах или на кухнях, где креативный дизайн может помочь создать привлекательный интерьер.

Плитка может быть использована для создания уникального эффекта освещения в комнате. Для его достижения используют изделия с различными текстурами, отражающими свет. Это может создавать зрительный эффект движения, который будет придать комнате живости и динамизма. LVT-плиткой оформляют не только пол, но и стены и потолок.

Их легкость и удобство в установке делают их идеальным выбором для обновления интерьера, который может быть выполнен без использования дорогих и сложных материалов.

Отделочный материал относится к категории универсальных и практичных изделий, предназначенных для использования в различных стилях и направлениях дизайна интерьера. Широкий выбор дизайнов и текстур позволяет создавать уникальные и привлекательные интерьеры в любых помещениях.

LVT могут быть установлены в разных направлениях, что позволяет создавать различные визуальные эффекты в комнате. Например, установка плитки вдоль стены может визуально удлинить комнату, а установка изделия перпендикулярно к ней поможет создать впечатление более широкого помещения.

Плиточный материал может имитировать не только натуральные материалы, но и создавать совершенно уникальные дизайны, которые сложно получить при использовании других изделий. Например, существуют LVT-плитки с геометрическими узорами, абстрактными рисунками, красочными графическими элементами и т.д.

Благодаря высоких показателей устойчивости к деформации и долговечности, LVT-плитки могут использоваться в коммерческих объектах, таких как офисы, рестораны и магазины.

LVT-плитка пользуется огромной популярностью. Она в приоритете покупок у владельцев помещения, которые собрались делать ремонт. Производители предлагают широкий ассортимент дизайнов и цветовых решений, что позволяет выбрать подходящую опцию для любого интерьера.

Высокие показатели прочности и износостойкости – идеальное сочетание для обустройства коммерческих помещений, а также жилых пространств.

Она легко устанавливается и не требует особого ухода, что делает ее практичным и удобным в эксплуатации материалом. Еще одним преимуществом изделия является ее экологическая чистота, так как она не содержит вредных веществ. В целом, LVT-плитка — это идеальное решение для тех, кто ищет способы создания красивое, прочное и практичное напольное покрытие.