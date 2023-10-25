Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. 7 фишек LVT-плитки: особенности, использование в создании интерьера (с фото-примерами)

7 фишек LVT-плитки: особенности, использование в создании интерьера (с фото-примерами)

#Дизайн #Напольная #Плитка #Советы эксперта

LVT-плитка — это отделочный материал, используемый для создания напольного покрытия, обладающий множеством преимуществ, делающих его популярным среди современников. Благодаря своей прочности, износостойкости и долговечности, продукция является идеальным выбором для оформления пола в жилых и коммерческих помещениях.

Разнообразие дизайнов и цветовых решений продукции позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера. На рынке продукции  можно подобрать разные виды LVT плитки. Нужно понимать между ними различия при выборе, поскольку каждый из них отличается условиями эксплуатации.

Общая информация об LVT-плитке

LVT, что является аббревиатурой Luxury Vinyl Tile – это один из видов плитки, которая производится путем комбинирования различных слоев винилового покрытия. Ее поверхность имитирует натуральные поверхности. LVT-плитка имеет вид соединенных между собой панелей, из которых можно создать непрерывное напольное покрытие.

Эта плитка долговечна, водостойкая и прочная. Ее монтаж не отличается сложностью технологии. Изделие имеет ряд преимуществ перед традиционными напольными отделочными материалами, такими как линолеум или ковровое покрытие, поскольку оно более устойчиво к истиранию и выглядит реалистичнее.

Плитка является идеальным выбором для тех, кто хочет иметь красивое и практичное напольное покрытие. Оно легко чистится и устойчиво к пятнам, поэтому подходит для использования в различных помещениях, таких как кухня, ванная комната, коридор и коммерческие пространства. LVT-плитка прочная.

Она может выдерживать высокий уровень нагрузки и противостоять деформации. Поэтому изделие подходит для использования в местах с большим потоком людей, таких как магазины, офисы и гостиницы. Продукция выпускается производителем в широком диапазоне цветов и дизайнов, что позволяет создавать различные стили интерьера.

Она также доступна в разных размерах и формах, необходимых для узоров и декоративных элементов на полу.

Виниловая плитка Vivo Click 245 Дуб Бостон
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Бостон
7 427
Виниловая плитка Vivo Click 270 Дуб Канзас
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Канзас
7 427
Виниловая плитка Vivo Click 231 Дуб Колорадо
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Колорадо
7 427
Виниловая плитка Vivo Click Дуб Ричмонд
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Ричмонд
7 427

Разновидности LVT-плитки

Существует несколько видов LVT-плитки, которые различаются по своим характеристикам и применению:

  • тонкая плитка имеет толщину от 2 до 3 мм, предназначена для использования в жилых помещениях, легко укладывается и имеет хорошую звукоизоляцию;

  • коммерческая плитка более прочная и износостойкая, чем тонкая плитка, и предназначена для использования в офисах, магазинах и других коммерческих помещениях;

  • текстурированная плитка имеет поверхность с текстурой, имитирующей такие натуральные материалы, как дерево, камень или керамика;

  • расширенная плитка имеет более широкий размер, чем обычная плитка, что позволяет создавать эффектные дизайнерские решения;

  • гибкая плитка может быть уложена на неровную поверхность и подходит для использования в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты.

Преимущества использования LVT-плитки в интерьере

Из LVT-плитки можно создать это высококачественный виниловый пол, имеющие множество преимуществ:

  • устойчивость к воде и влаге, поэтому ее можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и кухни, в которых плитка не разбухает и не теряет своих функциональных характеристик;

  • прочность и износостойкость, что делает ее идеальной для использования в коммерческих помещениях, в которых большая проходимость;

  • широкий выбор дизайнов, в том числе имитирующих натуральные материалы;

  • простота укладки на любую поверхность, включая существующий пол;

  • отсутствие необходимости в особом уходе;

  • экологичность – материал не содержит тяжелых металлов, фталатов и других опасных веществ;

  • хорошая звукоизоляция - плитка имеет структуру, которая позволяет поглощать звук, что снижает уровень шума в помещении;

LVT-плитка является отличным выбором для тех, кто ищет способ, как сделать напольное покрытие долговечным, удобным в уходе и красивым.

 

Особенности производства плитки LVT

LVT-плитка производится путем комбинирования нескольких слоев различных материалов с использованием технологии виниловой экструзии. Основными компонентами LVT-плитки являются поливинилхлорид (ПВХ) и микро-измельченные каменные или древесные частицы. Процесс производства начинается с создания основы из PVC пластика.

Затем на эту основу наносится слой декоративной пленки. На этом элементе отображается дизайн, цвет и текстура, которые должны быть воссозданы на плитке. Эта декоративная пленка может иметь поверхность, схожую на природные материалы.

После этого на декоративную пленку наносится защитный слой из полиуретана, который защищает слой от царапин и других повреждений. Плитка пропитывается раствором ПВХ, обеспечивающим дополнительную прочность и защиту от влаги.

После завершения основного этапа в процессе производства, плитки нарезают на нужный размер и укладываются на основание с помощью клея или замковой системы. Важно отметить, что существуют различные методы производства LVT-плитки, и качество может сильно варьироваться в зависимости от производителя.

Лучшие LVT-плитки производятся с использованием высококачественных материалов и с соблюдением строгих стандартов качества. Существует несколько методов производства LVT-плитки, от которых зависит качество готовой продукции. У разных производителей технологии могут отличаться.

В их основе могут быть такие процессы, как:

  1. Виниловая экструзия – этот метод производства включает экструзию основного слоя ПВХ и наложение декоративной пленки на его поверхность.

  2. Фотопечать – в этой технологии используется фотопечать для создания декоративного изображения на пленке, которая затем наносится на основу из ПВХ.

  3. Прямая цифровая печать – в этом способе цифровая технология используется для непосредственного нанесения изображения на поверхность LVT плитки.

  1. Литье под давлением – метод производства включает литье смеси ПВХ и других материалов в форму, создавая толстый слой покрытия, который затем может быть нарезан на плитки.

  2. Литье в формы с использованием форм для создания плитки, которые затем могут быть нарезаны на фрагменты определенного размера.

Независимо от метода производства, качество LVT-плитки зависит от используемых материалов и технологий производства, поэтому важно выбирать продукцию у надежных производителей, которые соблюдают строгие стандарты качества.

LVT-плитка в интерьере

LVT-плитки – это отличное решение для создания красивых и функциональных интерьеров. Благодаря разнообразию дизайнов и текстур, изделия могут эффективно имитировать различные материалы, такие как дерево, камень и керамическая плитка, что позволяет создавать уютный и стильный дизайн помещений.

Одним из самых распространенных способов использования LVT-плитки в интерьере является создание эффекта деревянного пола. Эта плитка имеет широкий выбор дизайнов, которые схожи со срезами деревьев разных пород. Благодаря этому можно создать уютную атмосферу в комнате, которая будет напоминать о домашнем тепле и уюте.

LVT-плитки также могут быть использованы для создания интересных мозаичных узоров на полу или на стенах. Такое решение может быть особенно эффективно в ванных комнатах или на кухнях, где креативный дизайн может помочь создать привлекательный интерьер.

Плитка может быть использована для создания уникального эффекта освещения в комнате. Для его достижения используют изделия с различными текстурами, отражающими свет. Это может создавать зрительный эффект движения, который будет придать комнате живости и динамизма. LVT-плиткой оформляют не только пол, но и стены и потолок.

Их легкость и удобство в установке делают их идеальным выбором для обновления интерьера, который может быть выполнен без использования дорогих и сложных материалов.

Отделочный материал относится к категории универсальных и практичных изделий, предназначенных для использования в различных стилях и направлениях дизайна интерьера. Широкий выбор дизайнов и текстур позволяет создавать уникальные и привлекательные интерьеры в любых помещениях.

LVT могут быть установлены в разных направлениях, что позволяет создавать различные визуальные эффекты в комнате. Например, установка плитки вдоль стены может визуально удлинить комнату, а установка изделия перпендикулярно к ней поможет создать впечатление более широкого помещения.

Плиточный материал может имитировать не только натуральные материалы, но и создавать совершенно уникальные дизайны, которые сложно получить при использовании других изделий. Например, существуют LVT-плитки с геометрическими узорами, абстрактными рисунками, красочными графическими элементами и т.д.

Благодаря высоких показателей устойчивости к деформации и долговечности, LVT-плитки могут использоваться в коммерческих объектах, таких как офисы, рестораны и магазины.

LVT-плитка пользуется огромной популярностью. Она в приоритете покупок у владельцев помещения, которые собрались делать ремонт. Производители предлагают широкий ассортимент дизайнов и цветовых решений, что позволяет выбрать подходящую опцию для любого интерьера.

Высокие показатели прочности и износостойкости – идеальное сочетание для обустройства коммерческих помещений, а также жилых пространств.

Она легко устанавливается и не требует особого ухода, что делает ее практичным и удобным в эксплуатации материалом. Еще одним преимуществом изделия является ее экологическая чистота, так как она не содержит вредных веществ. В целом, LVT-плитка — это идеальное решение для тех, кто ищет способы создания красивое, прочное и практичное напольное покрытие.

Паркетная доска FW OAK Richmond Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм LAC 3S
 
14 780
Паркетная доска FW 138 OAK Orlando Premium Gray Oiled 1S
Паркетная доска 4V Floorwood Orlando толщина 14 мм Gray Oiled
 
14 322
Паркетная доска FW OAK Orlando Milk White Matt 3S
Паркетная доска Floorwood Orlando толщина 14 мм MILK WHITE MATT 3S
 
15 816
Паркетная доска FW ASH Madison Dark Brown Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Madison толщина 14 мм Dark brown MATT LAC 3S
 
14 790
Паркетная доска FW OAK Richmond Gold Lac 3S
Паркетная доска 4V Floorwood Richmond толщина 14 мм Gold LAC 3S
 
14 828
Паркетная доска FW OAK Orlando Snow Oil 3S
Паркетная доска Floorwood Orlando толщина 14 мм Snow OIL 3S
 
15 257
Паркетная доска FW OAK Richmond White Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм WHITE MATT LAC 3S
 
16 167
Паркетная доска FW OAK Richmond Gray Oil 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм Gray OIL 3S
 
15 257

Вас может заинтересовать
Виниловая плитка в интерьере: виды, достоинства, варианты использования с фото
25.10.2023
563
Нужна ли подложка под кварцвиниловую плитку: какая подойдет для кварцвиниловой плитки с замком
25.10.2023
2044
Кварцвиниловая плитка для пола: рассматриваем все достоинства и недостатки
25.10.2023
3550
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85