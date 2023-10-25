Современные технологии активно развиваются и предлагают нам такие отделочные материалы, которые значительно отличаются от старых аналогов. Исключением не стали и напольные покрытия в виде виниловой плитки – это прорыв во всех характеристиках прочности, устойчивости к истиранию и влажности.

Помимо этого, мягкий материал обладает красивой поверхностью, которая может имитировать все природные фактуры, выполняться в разных цветах и создавать красивые дизайны. Выбор в пользу нового покрытия очевиден, но, чтобы не ошибиться, необходимо знать характеристики и особенности такого типа отделки.

Из чего состоит виниловая плитка и её особенности

Отделочный материал гибок, что дают пластификаторы и прочен, которую обеспечивает каменная крошка. Сверху плитка покрывается слоем закалённого винила разного цвета и фактуры. Обычно материал имеет форму прямоугольных панелей или квадрата 45,7х45,7 см, в среднем толщина его составляет 2,1 мм.

Виниловая плитка имеет многослойную структуру в виде пирога, что и обеспечивает максимальную износоустойчивость. Отделка прекрасно переносит воду и перепады температур, поэтому её можно использовать как внутри помещений, так и на верандах частных домов.

Количество слоёв в материале и особенности виниловой плитки:

1. Профилированное основание

Изготавливается на основе ПВХ с добавлением пластификаторов, что даёт возможность укладывать отделочный материал на любые типы полов без использования подложки.

2. Основной слой

Производится из сочетания пластификаторов и стабилизаторов в виде талька, каолина или древесной муки, что даёт материалу упругость, стойкость к деформациям и максимальный коэффициент влагостойкости.

3. Декоративный слой

Изготавливается путём нанесения каменной крошки, рифления или структуризации, что даёт имитацию различных природных материалов.

4. Защитный слой

Наносится прозрачным винилом, что исключает истирание декора и придаёт ему красивый внешний вид.

5. Износостойкий слой

Состоит из полиуретана, что не даёт возможности плитке впитывать влагу и защищает покрытие от истирания.

Все пять слоёв материала подвергают прессованию под воздействием повышенных температур, в результате чего получается пластичная виниловая плитка не подвержена расслоению и разрушению. Срок службы напольного покрытия составляет не менее 20 лет.

Благодаря своим прочностным характеристикам, виниловая плитка широко используется не только в квартирах и частных домах, но и в помещениях общего назначения – это спортклубы, бары и рестораны, офисы и административные здания.

Все достоинства виниловой плитки для использования в интерьерах квартир и домов

Отделочный материал зарекомендовал себя как лучшее решение для напольного покрытия в классе «комфорт». Виниловая плитка не скользит и может быть использована вместе с системой «тёплый пол», прекрасно переносит весовые нагрузки и повышает теплоизоляцию и шумоизоляцию основания.

В качестве дизайнерского оформления помещений из разнообразия фактур и цветов материала можно подобрать решение для любого стиля в комнате. Отделка прекрасно имитирует кафельную и каменную плитку, ламинат, паркетную доску и даже линолеум, но по сравнению с этими покрытиями она обладает рядом дополнительных достоинств.

Прочность и износостойкость

В отличие от твёрдых покрытий виниловая плитка не расколется при падении тяжёлого предмета на поверхность. Многослойная структура гасит ударные нагрузки и не допускает образование вмятин и царапин.

Немаловажное значение имеет и инертность к воздействию химических веществ, материал можно мыть любыми средствами, исключением могут быть только концентрированные кислотосодержащие составы, которые испортят цвет покрытия.

Винил выдерживает высокие проходные нагрузки, поэтому может быть использован в коридорах и прихожих, а также в офисах и торговых залах. Поверхность плитки не теряет насыщенность цвета под воздействием ультрафиолета и не истирается от постоянного мытья и физических нагрузок весь период эксплуатации.

Безопасность

Покрытие имеет нескользящую поверхность и пружинит при механических и ударных нагрузках. Поэтому его рекомендуют использовать в ванных комнатах и на кухне, где велика вероятность падения человека и получение травмы.

Виниловая плитка не выделяет вредных веществ в воздух даже при повышенных температурах и под воздействием ультрафиолета. Отделочный материал не горит и не тлеет при воздействии открытого огня.

Инертность к воде и повышенной влажности

При укладке напольного покрытия исключены вздутия поверхности, даже если оно будет использоваться на открытых верандах.

Виниловая плитка невосприимчива к влажности, что позволяет использовать её в зонах принятия водных процедур, а бассейнах и в местах, где велика вероятность пролива жидкости. Если использовать материал на кухне, то случайно попавший на поверхность кипяток не повредит поверхность и не испортит её внешний вид.

Простая укладка и ремонтопригодность

Выполнить отделку пола можно самостоятельно без использования сложных инструментов. Виниловая плитка легко режется любым острым ножом, а благодаря оптимальным размерам отделочного материала отходы при монтаже не превышают 2%. Лёгкий монтаж позволит сделать отделку пола, не прибегая к услугам сторонних мастеров.

Материал изготавливается с замковыми соединениями и с нижним клеевым слоем, выбор типа укладки зависит от личных предпочтений и возможностей мастера. При необходимости можно легко убрать один из фрагментов напольного покрытия и заменить его новым. При несклонности к истиранию и потере интенсивности цвета замена элемента будет незаметна.

Исключены шумовые эффекты и приятные тактильные ощущения

Виниловая плитка никогда не будет скрипеть и издавать громкие звуки при хождении, как ламинат или паркетная доска. По тактильным ощущениям материал во многом схож с натуральной древесиной, что не холодит ноги и позволяет ходить босиком.

Напольное покрытие отлично реагирует на нагревание, что позволяет укладывать его с системой «тёплый пол», что позволит использовать его не только в общих комнатах дома, но и в детской, где необходимо поддерживать стабильную температуру поверхности.

Разнообразие в дизайнах

Производители виниловой плитки предоставляют широкий выбор фактур, цветов и орнаментов на поверхности материала. С таким напольным покрытием легко зонировать квартиру-студию, где необходимо выделить отдельные функциональные участки на едином пространстве.

Например, в кухне уложить материал с имитацией камня, а в гостиной под дерево, что создаст идеальный баланс двух природных фактур. При этом не придётся использовать угловые планки при перепадах высот между материалами.

Отрицательные моменты применения виниловой плитки в интерьерах жилых домов и квартир

Как и у любого отделочного материала, недостатки присутствуют. Главным из них считается состав покрытия: создание оптимального микроклимата в помещении, которое даёт натуральное дерево невозможно. Виниловая плитка в основном состоит из полимеров, а они плохо пропускают воздух.

При укладке напольного покрытия на систему «тёплый пол» нужно следить за температурой нагрева поверхности, которая не должна превышать 28 градусов. А также, учитывая состав материала, нельзя воздействовать на плитку ацетоносодержащими средствами.

Классы виниловой плитки и возможность их применения в различных интерьерах

Отделочный материал подразделяется на область использования. Износоустойчивость виниловой плитки классифицируется так же, как линолеум или ламинат, поэтому стоит обращать внимание на этот показатель, выбирая отделку для разных комнат.

Назначение напольного покрытия:

1. Бытовой 21-23 класса

Виниловая плитка отличается большим разнообразием фактур и цветов, а также имитаций натуральных материалов, но при этом обладает довольно посредственными характеристиками износоустойчивости. Обычно основа напольного покрытия дополняется волокнистой или вспененной подложкой для снижения теплопроводности.

2. Коммерческий 31-42 класса

Материал обладает высокими показателями износоустойчивости и предназначен для помещений с большой проходимостью.

Виниловая плитка может быть использована не только в комнатах бытового назначения, но и в офисах и торговых залах. Напольное покрытие этого типа не так разнообразно в обилии дизайнов, но выбрать есть из чего.

3. Специальный

Сфера применения такого материала – это производственные здания, склады и административные объекты с высокой проходимостью. Виниловая плитка не отличается разнообразием цветов и фактур, но обладает такими качествами, как огнеупорность и невосприимчивость к агрессивным химическим веществам, антистатичность и повышенная шумоизоляция.

Назначение отделочного материала определяет и его стоимость. Если покрытие выбирается для дома, то не нужно переплачивать и приобретать виниловую плитку со специальными свойствами. Но для коридоров и прихожих, профессионалы рекомендуют использовать коммерческое покрытие, что обеспечит красивый внешний вид полу на длительный период.

Виды виниловой плитки по типам нанесения рисунка и особенности их использования в интерьерах

Напольное покрытие подразделяется по двум вариантам создания орнаментов и эффектов на поверхности.

Гомогенные виниловые плитки изготавливаются путём равномерного нанесения рисунков по всем слоям материала, что позволяет сохранить привлекательный внешний вид даже при неравномерном износе.

Такое покрытие позволит реже прибегать к замене отдельных элементов при использовании их в комнатах с повышенной проходимостью.

Гетерогенный тип материала менее устойчивый к истиранию и потере первоначального внешнего вида. Рисунки и декоративные эффекты на такой виниловой плитке наносятся только на декоративный слой, который постепенно изнашивается.

При явном недостатке в виде средней степени износоустойчивости такое напольное покрытие предоставляет более широкий выбор дизайнов и расцветок на поверхности.

При выборе виниловой плитки, стоит сразу определить, что важнее. Более оригинальные дизайны и неотличимая имитация натуральных фактур или максимальная износоустойчивость, но с небольшим выбором рисунков и цветов

Для дома или квартиры можно ограничиться покрытием 21-23 класса, при этом создать на поверхности пола шедевр отделки. В офисных помещениях лучше использовать более практичные варианты и не гнаться за особенной красотой.