Разнообразие строительных и отделочных материалов формирует множество идей, как оформить пол в коридоре. Если в доме проживает много людей, есть животные и у вас ограниченный бюджет, то лучшего решения, чем уложить плитку на пол, нет. Она впишется в любой интерьер, придаст помещению аккуратный и эстетичный вид, а также не затруднит с уходом и будет долго радовать своим внешним видом.





Плюсы и минусы решения укладывать плитку на полу в коридоре

Судить о том, что керамическая плитка - идеальное решения для оформления пола в коридоре, можно, проанализировав ее преимущества:



прочностные характеристики, обеспечивающие устойчивость к механическим повреждениям и к нагрузкам;

износостойкость, за счет чего изделие сохраняет первоначальный вид практически на протяжении всего период использования;

срок службы, достигающий отметки в 50 лет, при условии соблюдения технологий укладки;





устойчивость к воздействию агрессивных химических средств и влаги, что облегчает уход за плиткой и обеспечивает гигиеничность помещения;

пожароустойчивость и сохранение характеристик при резких температурных перепадах;

экологичность за счет использования при производстве изделия природного сырья;

большой выбор плитки на рынке продукции, отличающейся цветом, размерами, фактурой и стоимостью;

простота монтажа и реставрации в случае, если один или несколько элементов конструкции вышли из строя.

У плитки для пола есть и недостатки. При неправильном выборе вида изделия оно может быть скользким и хрупким. Если не учесть критерии прочности, то при падении на пол тяжелых материалов, его элементы могут быть повреждены.







Те, кто предпочитают дома ходить босиком, будут недовольны его холодной поверхностью.





Исправить этот недостаток можно, установив систему теплого пола. Все остальные минусы связаны с некачественным материалом.





Если он не сертифицированный, то с большей вероятностью будет раскалываться при монтаже, обладать неточной геометрией, разными оттенками в одной партии, а со временем потеряет яркость цветов.

Общие рекомендации по выбору и укладке плитки в коридор на пол

Приняв решение укладывать плитку в коридоре, нужно учитывать ряд нюансов, которые помогут избежать в ближайшем будущем реставрационных работ и пересмотра интерьера.







Для этого следует:

покупать плитку, предназначенную для пола и эксплуатацию в интенсивном режиме, о чем свидетельствует значок заштрихованной стопы на упаковке;

степень твердости по шкале Мосса должна быть не ниже 7 и тогда можно не переживать за образование трещин и сколов на поверхности;

выбирать плитку нужно с показателем трения не ниже 0,4, а оптимально 0,75 – при несоблюдении этого правила материал будет скользкий, что повышает риски травматизма и становится причиной определенных неудобств;





степень устойчивости к абразивным веществам, к моющим средствам с агрессивно действующими составляющими должна быть по шкале АА – такая плитка не потеряет своего цвета и не будет поцарапана со временем;

при выборе расцветки следует учитывать, что в коридоре могут ходить в уличной обуви, в результате чего на поверхности плитки будут видны загрязнения, что придаст помещению неопрятный вид – покупать нужно такую плитку, чтобы на ней не была видна грязь и пыль;

стыки следует тщательно заделывать, чтобы в них не скапливалась грязь и вода – для этих целей рекомендуется пользоваться влагонепроницаемыми затирками.





В ассортименте продукции можно подобрать плитку с противоскользящим покрытием. Такую функцию будет выполнять и фактурная плитка. Даже если она влажная, что актуально после уборки или после хождения в обуви с мокрой подошвой, поскользнуться на такой поверхности невозможно.





Покупая плитку для пола, следует тщательно изучить ее маркировку. Одной упаковкой вряд ли обойдешься, поэтому для оформления поверхности придется покупать несколько их экземпляров.

Чтобы во всех упаковках была продукция в одном тоне, следует убедиться, что на ней нет значка в виде одного или двух квадратов. Если такая спецификация присутствует, а альтернативы для выбора нет, то нужно покупать плитку из одной партии.

Если не обратить внимание на это, то можно приобрести отделочный материал разных тонов.





Изучая основные характеристики на упаковке, нужно определить процент брака в партии. Всего бывает 3 сорта, каждый из которых обозначается цветом – красным, синим или зеленым.

Чем дороже продукция, тем меньше процент брака в нем. При покупке дешевых вариантов, следует учесть вероятность бракованных плиток в упаковке и при расчете их количества, необходимого для обустройства коридора, нужно его пропорционально увеличить.

Такой подход позволит избежать необходимости докупки материала, который может не подходить по цвету. Нужное количество плитки следует покупать сразу же. Поэтому важно все заранее рассчитать.





Плитка для пола отличается размерами, цветом и материалом изготовления. Эти параметры оказывают влияние на характеристики изделия, его внешний вид и дизайн созданной из элементов композиции.









Выбираем напольную плитку в коридор по материалу

При ее производстве может быть использован такой материал, как:



керамика – влагонепроницаемый, устойчив к механическим повреждениям, не выгорает на солнце и выпускается с глянцевой и матовой поверхностью;

клинкер с глазурованным и неглазурованным покрытием, отличающийся от керамики технологией отжига, улучшающей характеристики готового изделия;





керамогранит, по характеристикам схож с прочным стеклом, высокие показатели износостойкости обусловлены методикой изготовления, в основе которого прессование порошкоподобного каолина с кварцем и модификаторами;





винил , имеющий вид прорезиненного пластика с каменной крошкой, который может быть уложен на пол бесшовным методом;

кварцвинил , состоящий из пластификаторов, пигментов и стабилизаторов, устойчив к агрессивным моющим средствам, экологичен и безопасен, несмотря на искусственное происхождение;

поливинилхлорид – мягкий и эластичный, имеющий вид разрезанного на фрагменты линолеума.

Выбираем плитку в коридор на пол по текстуре

Плитка для пола выпускается с разной текстурой, от которой зависит ощущения при ходьбе босиком, показатели скользкости и общий дизайн помещения.





Для изделия для пола она может быть:

глянцевой с блеском и хорошими показателями светоотражения, что визуально увеличивает помещение, однако легко загрязняемой и требующей регулярного мытья;

матовой – устойчивой к каблукам и к истиранию, не прихотливой в уходе, на поверхности которой не остаются разводы и следы от брызг;

фактурной с объемными элементами, часто имитирующие такие натуральные материалы, как дерево, камень, ракушка и другие – за ней сложен уход, но визуально выглядит эффектно;





сатиновой с мелкозернистой структурой, внешне выглядящей как промежуточный вариант между матовой и фактурной поверхностью;

бесшовным без рельефных швов, в которых могут скапливаться загрязнения, визуально расширяющая пространство.

Выбор напольной плитки в коридор по дизайну

По внешнему виду плитка может отличаться формой, конфигурацией и цветом.







На рынке продукции можно найти признанные трендовыми вариации, как:

однотонная плитка – идеальна в стиле минимализма или при креативном оформлении стен;

неоднородного цвета изделия с зернистой фактурой – удобны в использовании, поскольку всегда выглядят аккуратно ввиду того, что на такой расцветке не видны грязь, пыль и следы;

узоры в цветочных и геометрических мотивах, вписывающиеся в любой интерьер и визуально корректирующие пространство за счет восприятия его форм и пропорций;





котто без эмали на глиняной основе с пористой структурой, препятствующей скольжению, акцентирующая внимание на полу и идеально вписывающаяся в интерьер в таких промышленных стилях гранж или лофт;

монокоттура и бикоттура – фактурные прессованные глазированные изделия с низкими показателями водопоглощения и с повышенной прочностью, выдерживающей большие нагрузки, что обеспечивается особой технологией производства с обжигом глиняных смесей.





Пол в коридоре можно оформить в непривычном для всех стиле, используя плитку из натурального камня, из пробки или из резины. Выглядеть он будет эффектно, однако уход за такими видами изделия требует особого подхода. При эксплуатации к ней нужно бережно обращаться, чтобы не повредить поверхность.

Стили оформления напольной плитки в коридоре

Многообразие форм, фактур, узоров плитки для пола позволяет ее использовать для завершения оформления интерьера в любом стиле. Однако его все же стоит учитывать при выборе отделочного материала.







Лофт

Основной идеей стиля лофт является ориентация на простоту и необработанные фактуры. Для оформления пола достаточно купить крупную однотонную плитку с матовой поверхностью. Оригинальнее будет выглядеть плитка с эффектом состаренной серии или имитацией каменной кладки.







Прованс

Для тех помещений, в которых преобладает романтичный стиль, добавить нежности можно за счет плитки в светлых тонах. Она может быть обрамлена коваными элементами или дополнена узорами из потертого дерева. В этом стиле будет уместна плитка с фактурной поверхностью или с нежными узорами.







Современный стиль

Сущность современного стиля заключается в объединении элементов, вызывающих противоположные ассоциации. Простые формы и практичный материал, нежные рисунки и большая плитка. Такие идеи дополнят общую атмосферу пространства.







Классический стиль

Крупная плитка, с поверхностью под камень или дерево, является классикой жанра. В ней объединены роскошь и масштабность. Плитка на полу в коридоре в таком стиле будет выглядеть практично и эффектнее других материалов.







Минимализм

Минимализм является одной из современных тенденций, сущность которых заключается в простоте материалов и фактур. В этом стиле ценится практичность и универсальность.







В его рамках можно ограничиться однотонным оформлением пола. Хорошо будут смотреться естественные цвета, черный, серый и графитовый.









Способы укладки напольной плитки в коридоре

Способ укладки плитки оказывает влияние на ее визуальное восприятие.







1. Если не нужно акцентировать внимание на пол ввиду креативного оформления других зон пространства, лучшим решением будет укладка по классической схеме. Это самый простой вид монтажа. Он заключается в последовательной укладке плитки.





2. Диагональная укладка эффектно смотрится на однотонной плитке. Она располагается под углом к стене, и все элементы визуализируются как ромбы, а не квадраты.





3. Шахматная кладка оказывает влияние на геометрию пространства. Для нее подбирается плитка кардинально разных оттенков. Допускается комбинация однотонной плитки и плитки с рисунками. Такой вид монтажа может быть выполнен по классической или диагональной схеме.





4. Смещение является более сложным вариантом укладки. Чтобы ее выполнить нужна разметка, с отражением мест, в которых ряды будут смещаться друг относительно друга.

Технология монтажа подходит для любой плитки. Ее можно комбинировать, используя более мелкие элементы в качестве декоративной отделки.

5. При оформлении коридора в элегантном стиле стоит задуматься о монтаже плитки на полу елочкой. Для этой технологии подойдут прямоугольные элементы, которые укладываются по методике укладки художественного паркета.





6. Необязательно пол выкладывать плиткой в одном цвете и формате. Интересно будут смотреться композиции, выполненные в разном цвете и стиле. Можно использовать методики чередования и выкладывания мозаики и сложных рисунков.





Пол в коридоре должен соответствовать общей стилистике помещения. Его можно оформить разными отделочными материалами, среди которых выигрывает плитка. Если ее правильно подобрать, то можно надолго обеспечить аккуратность в коридоре.

Плитка на протяжении всего срока использования сохраняет первоначальный внешний вид и за ней просто ухаживать. Ее вид, текстура, формат укладки должны соответствовать оформлению стен, потолка и особенностям системы освещения.



