Напольная и настенная плитка используется в качестве внутренней и наружной отделки в домах, на промышленных зданиях и других общественных сооружениях. Керамическая плитка была самым распространенным и самым популярным дизайном за последние десять лет. Эти декоративные керамические изделия использовались человеком давным-давно, еще в древние времена.

Первое документальное указание и свидетельство использования керамической плитки было датировано 13 веком до н.э., когда в эламитском храме в Чога-Занбиле были обнаружены глазурованные кирпичи. Но как производятся эти продукты?

Большинство керамических предприятий в основном производят напольную и настенную плитку, потому что она экономична, но прибыльна и не сложна в изготовлении. Сырье, используемое при изготовлении этих керамических изделий, в изобилии доступно в природе. Такое сырье, как глина, полевой шпат и кремнезем, являются основными компонентами при изготовлении керамической плитки.

Эти материалы проходят отбор проб на месте и исследуется для определения его элементного состава с помощью рентгенофлуоресцентного или рентгеновского излучения. Оксидный и химический анализ также позволяют определить соотношение и пропорцию сырья в соответствии с целевыми свойствами и стандартами.

После того, как сырье прошло первичную экспертизу и характеристику его индивидуальных свойств, следует выемка грунта. Каждое сырье помещается и хранится на отдельном складе, который называется складским двором и имеет соответствующую маркировку.

Здесь сотрудники лаборатории или службы контроля качества (СКК) будут следить за тем, чтобы свойства вновь добытого сырья существенно не отличались от свойств существующего отдельного сырья.

В случае, если заметна существенная разница, будет изготовлен новый состав керамической массы. Ниже приведены основные процессы в производстве плитки.

Сырье и дозирование при производстве керамической плитки

Смешивание различных сырьевых материалов в определенном соотношении и пропорции по весу называется дозированием. Перед использованием этого сырья для дозирования определяют содержание влаги (MC) для получения сухого веса каждого сырья.

Тяжелая строительная техника, такая как экскаватор-погрузчик, используется для перемещения и смешивания этого сырья в определенное хранилище для смешивания. До этого отдельные сырьевые материалы хранятся в соответствующем хранилище для дозирования.

Иногда требуется первоначальное измельчение или предварительное измельчение частиц, но такой процесс просто приведет к простою производства.

Формовка сырья для производства керамической плитки

Сразу после дозирования смешанное сырье транспортируется на шаровую мельницу с помощью конвейера и добавляется в рассчитанное и отмеренное количество воды, затем смешивается, гомогенизируется и измельчается с помощью глиноземных шариков (или керамических гранул) в течение нескольких часов до образования суспензии.

Для этого процесса существует начальный период измельчения, но нет определенной продолжительности измельчения. Конечной точкой этого процесса является достижение стандартных свойств полученной суспензии, таких как плотность, вязкость и размер частиц.

Персонал отдела контроля качества возьмет образец сразу после начального периода измельчения, чтобы определить его свойства с помощью специального лабораторного оборудования. Эта процедура будет повторяться до тех пор, пока не будут достигнуты стандартные свойства полученной суспензии.

Выдержка

Затем суспензию переносят и хранят в большом цилиндрическом резервуаре для хранения. Затем полученное вещество выдерживают в течение 24 часов перед ее использованием в следующем процессе.

Внутри резервуара (научная работа по с постоянной скоростью вращения лопасти. Это необходимо для обеспечения постоянной гомогенизации суспензии в течение периода выдержки.

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Сушка суспензии для производства плитки

После выдержки суспензии в течение 24 часов смесь затем подается в распылитель или, чаще всего, в распылительную сушилку. Распылительная сушилка оснащена форсунками, которые распыляют суспензию в горячий воздух с образованием порошка.

Опять же, специалисты по контролю качества определили содержание в порошке и размер зерна, чтобы оператор установки мог регулировать скорость распыления форсунок и температуру горячего воздуха для получения порошка со стандартными свойствами.

Полученный порошок хранится в определенном хранилище, называемом бункером. Порошок отверждается в течение 12-24 часов перед его использованием в производстве.

Прессование в процессе производства плитки

Основной процесс изготовления этих керамических плиток изначально начинается во время прессования. Законсервированный порошок внутри силосных емкостей транспортируется в стальной ящик прессовальных машин по конвейеру.

Из стальной коробки точное количество порошка равномерно подается в пресс-форму прессовальной машины. Поскольку в порошке оставалась влажность, для формирования исходного твердого необожженного керамического тела, называемого зеленой плиткой, с определенной длиной, шириной и толщиной прикладывается определенное усилие прессования.

Опять же, персонал отдела контроля качества позаботится о том, чтобы стандартные измерения соответствовали установленным стандартам.

Нагрев керамической массы

Сразу после того, как первоначальная керамическая масса или зеленая плитка сформирована, она одновременно подвергается предварительному нагреву или сушке при 100-400 градусах Цельсия в течение нескольких часов или минут, чтобы удалить оставшуюся влагу или механически связанную воду.

Этот процесс необходим и очень важен для того, чтобы зеленая плитка была стабильной и не подвергалась термическому удару, который может привести к поломке во время обжига внутри печи. Это также гарантирует, что получаемые продукты будут прочными, долговечными и без дефектов.

Глазирование керамической плитки в процессе производства

Процедура глазирования происходила сразу после процесса предварительного нагрева. Глазурь в основном изготавливается из кремнезема и полевого шпата и представляет собой стеклообразные вещества, которые действуют как стекловидное покрытие для керамической плитки.

Глазурь предназначена в основном только для декоративных целей, однако она также закрывает поры плитки после обжига, поскольку глазурь остекляет, что также способствует твердости и долговечности полученного продукта.

Глазурь обычно наносится на зеленую плитку либо методом валикового глазурования, распыления, водопадения, окунания, просеивания, либо методом сухого глазурования. Опять же, контроль качества проверяет грамм глазури на плитку, чтобы предотвратить изменение цвета глазури после обжига.

Обжиг плитки

Обжиг является наиболее важной процедурой во всем процессе производства керамической плитки. Таким образом, после нанесения глазури на плитки в печи происходит непрерывный процесс обжига. Существуют различные типы печей, но наиболее подходящей и наиболее эффективной печью для производства плитки является печь с роликовым подом.

Она представляет собой печь непрерывного обжига с керамическими роликами, которые транспортируют керамическую плитку при различной температуре обжига с равномерным распределением температуры.

Обычно температура на входе в печь незначительно отличается от температуры на выходе из печи предварительного нагрева, и температура обычно самая высокая в секции 3-й четверти. Температура на выходе также регулируется для предотвращения теплового удара, который может привести к поломке готовой плитки.

Сортировка и упаковка керамической плитки

После обжига плитка транспортируется в отдел контроля качества с помощью вилочного погрузчика для ручной проверки. Здесь плитка вручную проверяется на наличие дефектов. Хотя уже существуют машины, которые автоматически обнаруживают эти дефекты, все еще практикуется ручная проверка, поскольку большинство дефектов, таких как сколы, происходят во время упаковки.

Затем следует сортировка и упаковка керамической плитки. Керамическая плитка сортируется в зависимости от цвета и размера. Изменение цвета готовой глазури может произойти из-за того, что форсунки для глазури иногда сталкиваются с проблемами засорения, в то время как температура печи меняется с течением времени. После упаковки плитки их помещают на склад для отправки.

Чтобы поддержать рост рынка, производители плитки сосредоточатся на разработке и продвижении новых плиточных продуктов, включая модульную или настенную плитку, плитку большего размера, нескользящую и износостойкую плитку, а также напольную, с полированной поверхностью, гранитные, а также мраморные поверхности.

Это достигается за счет разработки различных составов, новых эмалей и способов нанесения эмалей, нового и усовершенствованного технологического оборудования, и технологий. Автоматизация будет продолжать играть важную роль в усилиях по увеличению производства, снижению затрат и повышению качества. Кроме того, продолжается развитие технологий производства, связанных с вопросами экологии и энергетики.

Виды керамической плитки

На рынке доступны три основных типа керамической плитки:

Глазурованная керамическая плитка;

Керамическая настенная плитка;

Керамическая плитка для пола.

Давайте подробно рассмотрим каждый из них:

Глазурованная керамическая плитка

Глазурованная плитка состоит из двух основных материалов: глины и воды. Глину добывают, измельчают и смешивают с образованием мелкого порошка. Этот порошок смешивается с водой и прессуется, образуя основу плитки. Корпус плитки высушивают, чтобы уменьшить содержание в ней влаги.

Как только корпус будет готов, производится укладка плитки на поверхность. Он покрыт цветной глазурью, которая похожа на стекло.

Они сплавляются для формирования конечного продукта. Поверхность плитки может быть глянцевой или матовой. Плитка с матовой отделкой предпочтительнее для напольных покрытий, а плитка с глянцевой отделкой обычно используется в качестве настенной плитки.

Настенная керамическая плитка

Эта плитка в основном используется для отделки стен в ванных комнатах, кухнях и так далее. Настенную плитку обычно идет с глянцевой поверхностью. Они также доступны в различных цветах, дизайнах и размерах. Она используется в качестве декоративного элемента для ванных комнат, кухонь и комнат.

Пространство между двумя плитками, известное как паз, заполняется материалом, называемым затиркой. Затирка доступна в различных цветах и вариантах отделки. Затирка улучшает внешний вид и красоту стены.

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Напольная керамическая плитка

Напольную плитку обычно можно найти в матовой отделке. Она доступна в различных размерах, цветах и дизайнах. Долговечность и прочность являются основными характеристиками напольной плитки. Она более прочная и прочная, чем настенная плитка, поскольку она должна выдерживать как живую, так и постоянную нагрузку.

Свойства керамической плитки

Прочность и долговечность – Керамическая плитка отличается высокой прочностью и обладает большой прочностью. Прочность керамической плитки на разрыв составляет от 350 кг/м2 до 400 кг/м2.

Устойчивость к скольжению - поверхность плитки выполнена таким образом, что она не скользит.

Керамическую плитку легко чистить влажной тряпкой. Для ее очистки не требуется никаких специальных химикатов.

Они легкие. Поэтому с ней легко обращаться во время ее транспортировки.

Эти плитки устойчивы к царапинам. Даже предметы с острыми краями не могут оставить царапин на их поверхности.

Они обладают высокой огнестойкостью.

Стойкость цвета – Напольные покрытия подвергаются воздействию различных материалов, таких как химикаты и солнечный свет. Несмотря на это, плитка не потеряет свой цвет.

Преимущества керамической плитки

Эта плитка обладает высокой прочностью и долговечностью.

Она устойчива к возгоранию.

Поверхность плитки устойчива к скольжению.

Простота установки.

Ремонт и обслуживание относительно проще.

Относительно дешевле по сравнению с другими видами плитки.

Они доступны в различных размерах, цветах и дизайнах.

Она непроницаема для воды и пятен.

Керамическая плитка легкая.

Повышенная эстетичность благодаря широкой цветовой гамме и дизайну.