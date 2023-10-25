Как выбрать керамическую плитку

Керамическая плитка – популярный отделочный материал. Плитка отлично себя зарекомендовала в качестве декора, и обеспечивает надежную защиту поверхности от внешних воздействий. Материал универсальный и может использоваться в помещениях любого назначения.





Преимущества керамической плитки



По сравнению с другими материалами для облицовки стен и пола, керамическая плитка имеет массу преимуществ:



огнеустойчивость;

экологическая безопасность;

долговечность;

прочность;

простота в уходе;

высокая степень устойчивости к химическим составам;

эстетическая привлекательность;

низкая степень водопоглощения;

широкий выбор по форме, фактуре, цвету, эскизу;

огромная область применения;

доступный ценовой сегмент.





Все недостатки керамической плитки связаны только с неправильным монтажом и процессом эксплуатации. Перед выбором необходимо ознакомиться с сертификатом качества, и убедиться, что в составе отсутствую токсичные добавки.





Назначение керамической плитки

Облицовочный материал по назначению делится на несколько типов:



Настенная

Используется для облицовки стен и в качестве декора. Фактура может быть любой – от глубокого рельефа до идеального глянца. Существуют облегченные модели с пористой текстурой.

Чем легче вес плитки, тем лучше сцепление со стеной, и, соответственно дольше эксплуатационный срок;



Напольная

Используется для облицовки пола. Плитка толще и прочнее. Устойчива к механическим воздействиям. Материал для облицовки напольного основания в ванной комнате обладает антискользящим покрытием;







Универсальная

Может использоваться для укладки на пол и на стены.





Плитка делиться на 5 групп по степени прочности. Первая и вторая обычно используются в ванной комнате. Третья на кухне или в прихожей.

Последние две имеют самый высокий показатель прочности и предназначены для облицовки напольной поверхности в общественных местах – офисах, торговых центрах, супермаркетах и т.д.







Настенная плитка, в силу особенностей эксплуатации, тоньше и имеет меньшую прочность. Это позволяет делать в ней отверстия во время эксплуатации без риска повреждения всего полотна.











Отличие керамогранита от керамической плитки

Основное отличие керамической плитки от керамогранита заключается в особенностях производства. Для придания цвета плитке она покрывается эмалью с соответствующим оттенком. Керамогранит окрашивается еще на этапе производства, путем добавления в смесь красящих веществ.





За счет этого, керамогранит на всем сроке эксплуатации не теряет своей яркости. Еще одним отличием можно назвать высокую устойчивость перед низкими температурами у керамогранита. Эта особенность позволяет использовать материал для облицовки уличных объектов.





Керамогранит подходит только для напольного покрытия, так как фрагменты имеют довольно большой вес. Для любителей рисунков и разнообразных фактур материал, скорее всего не подойдет, так как цветовая палитра керамогранита ограничена.

Как выбрать керамическую плитку по размеру

Размер керамической плитки оказывает непосредственное влияние на следующие показатели:



эстетическая составляющая;

качество интерьера;

стоимость ремонта;

сложности монтажа.





Стандарты классификации керамической плитки по размерам:

1. Мозаика – размерный ряд от 10х10 мм до 70х70 мм. Мозаика может использоваться для локального декора и для облицовки всей поверхности помещения.







2. Мелкоформатная – размерный ряд от 100х100 мм до 200х200 мм. Материал может быть однотонным или с рисунком.

Возможна имитация натурального камня или дерева.













3. Кирпич – размерный ряд 60х120 мм или 65х130 мм.

Облицовка напоминает кирпичную кладку и активно используется в различных интерьерных направлениях.







4. Среднеформатная – размерный ряд от 200 мм до 400 мм.

По форме может быть квадратная или прямоугольная.







5. Крупноформатная – размеры сторон начинаются от 450 мм.







Для облицовки стен или пола может использовать плитку одного формата или компоновать разные размеры, если это предусмотрено дизайнерским планом.







Важно: форму и размер плитки нужно подбирать с учетом площади помещения. Она не должна визуально нарушать пропорции комнаты.

Большие листы плитки подкупают скоростью и легкостью монтажа. Но стоит учитывать, что для скромных по размерам помещений такой вариант не подойдет, так как будет визуально делать комнату еще меньше.





С плиткой меньшего размера больше времени уйдет на укладку. Но такой формат позволяет создавать более сложные и интересные дизайны. Отлично подходит для ванных комнат, которые обычно не могут похвастаться достаточной площадью.









Виды декора на керамической плитке

Для создания уникального интерьера чаще всего используют различные комбинации плиток. Один из видов декора – мозаика. Мелкие детали могут иметь различный цвет и фактуру.







В основном мозаичная выкладка используется фрагментно, так как облицовка всего периметра займет много времени и сил. Также мозаика может использоваться в качестве покрытия столешниц.





Мозаика изготавливается из стекла, металла, керамогранита. Она обладает повышенной прочностью и может использоваться в качестве напольного покрытия. Из керамической плитки можно собрать рисунок. Производители предлагают наборы с готовым панно.

Можно заказать рисунок по собственному эскизу или даже фотографии. Декоративные вставки – это плитки очень маленького размера. По материалам изготовления вставки бывают металлические, керамические и стеклянные. В основном используются для смещения акцентов в интерьере.





Для визуального зонирования поверхности используются бордюры и плинтуса. Элементы имеют меньший размер, чем обычная плитка и чаще всего идут с рисунком.

Производители комплектуют основную керамическую плитку с декоративными элементами, подбирая цветовые сочетания. Также наборы можно собрать самостоятельно.

Что такое глазурованная поверхность керамической плитки

Глазурь – это специальное покрытие, которое значительно повышает показатели прочности плитки. Не глазурованная плитка не уступает по эстетическим характеристикам, но она менее устойчива перед механическими воздействиями.

Глазурованная плитка более прочная, долговечная, за ней проще ухаживать. За счет своих свойств, плитку с покрытием из специальной глазури можно использовать в качестве покрытия для пола и для стен.

Какая керамическая плитка лучше – матовая или глянцевая

По степени блеска керамическая плитка делится на два вида – глянцевая и матовая, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.



Достоинства матовой керамической плитки:

на матовой поверхности менее заметны царапины;

приятная на ощупь;

за счет фактуры мелкие загрязнения и пыль практически не замены на поверхности;

не требует много времени на уборку.





К недостаткам можно отнести:

низкая светоотражающая способность. При недостаточном естественном или искусственном освещение, матовая поверхность будет делать комнату более темной;

менее эффектная и яркая.

Достоинства глянцевой керамической плитки:

прекрасно отражает свет, за счет чего визуально расширяет пространство. Это качество особенно необходимо для небольших ванных комнат;

за счет яркого блеска глянцевой плитки, она выглядит эффектно и дополнительного декора, и украшений требуется меньше.





К недостаткам относятся:

сложность в уходе. На глянцевой поверхности остаются следы от брызг, разводы, подтеки, налет. Все это бросается в глаза;

нельзя в уборке использовать средства с абразивными частицами. Даже незначительные микроповреждения поверхности глянцевой плитки влияют на ее качественные показатели;

глянцевая плитка очень скользкая, поэтому использовать ее в качестве напольного покрытия в помещениях с повышенной влажностью, не рекомендовано.

Какой тип покрытия выбрать решается индивидуально, исходя из особенностей помещения и дизайна.

Технические характеристики керамической плитки

1. Износостойкость

По износостойкости керамическая плитка делится на пять видов. Где по мере увеличения группы, увеличивается степень износостойкости.

2. Химическая устойчивость

Определяется степенью сопротивляемости к воздействию химических веществ. Существует несколько классов:

АА – при взаимодействии с химическими веществами на поверхности керамической плитки не остается видимых следов;

А – следы остаются минимальные, еле заметные;

В – средняя степень выраженности следов после воздействия химическими средствами;

С – очевидные последствия, возможно изменения внешнего вида, появление царапин, пятен, трещин;

D – практически полная потеря первоначального внешнего вида. Декоративный верхний слой стирается. Может деформироваться форма, за счет разрушения краев плитки.

Классификация указывается производителями на упаковке с плиткой и в сертификате качества.

3. Степень водостойкости

Одно из самых важных свойств облицовочной плитки. Показатель водостойкости 3% позволяет использовать керамическую плитку в помещениях с повышенной влажностью.







4. Гигиеничность

Найти материал для облицовки, обладающей большей гигиеничностью, чем керамическая плитка, практически невозможно.

Показатели гигиеничности обеспечивают:

полную защиту от размножения бактерий, плесени и других болезнетворных микроорганизмов;

за счет низкой пористости на поверхности плитки не накапливается грязь и пыль;

гигиенические показатели неизменны на протяжении 50 лет. По истечению этого срока изменения незначительные.

Проблемными местами в облицовке из керамической плитки являются швы. Но при регулярном обновлении грунта и должном уходе за поверхностью, образование плесени можно избежать.

Популярные производители керамической плитки

1. Лидирующие позиции по качеству плитки занимает Испания. Испанская плитка производится из экологически безопасных материалов. Исключено добавление токсичных веществ. Стоимость такой плитки довольно высокая, но она полностью соответствует качеству.

2. Второе почетное место занимает Итальянская плитка. Изысканный дизайн в сочетании с передовыми технологиями делает эту плитку особенно привлекательной. В Итальянских коллекция много имитаций под натуральные материалы.





3. Польская плитка занимает третье место. Стоимость плитки намного меньше, по сравнению с предыдущими производителями, но на качестве это никак не отражается.

Выбрать керамическую плитку среди огромного разнообразия, представленного сегодня на прилавках магазинов, довольно сложно. Главное учитывать особенности помещения, собственные пожелания и возможности бюджета.

Керамическая плитка – облицовочный материал, который служит в неизменном виде на протяжении многих лет.



