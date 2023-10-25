Трудно удивить современного человека таким материалом, как МДФ-панели. Присутствует он в отделке присутственных мест, пассажирских вагонов метро и ЖД, прихожих в квартирах и прочих мест с высоким уровнем посещаемости. Однако стремительное развитие новейших технологий способно удивить даже знатоков ассортимента рынка строительных материалов.

Эту статью мы посвятили знакомству с трендовыми направлениями в дизайне панелей МДФ, напомнить об их особенностях и правилах использования в оформлении жилых помещений.

Что такое панели МДФ для отделки стен

Это одно из декоративных отделочных покрытий на древесной основе, которые изготавливают из стружек и опилок натурального дерева, измельчённых до состояния пыли смешанные с органическими связывающими составами.

Отсюда и пошло название МДФ – мелкодисперсная фракция. На сырье в процессе производства воздействуют высокими температурами и давлением, результатом этих операций являются плотные с однородной структурой панели.

Поверхность этого строительного продукта отличается от известных ДСП и ДВП гладкой, ровной поверхностью, идеально подходящей для любого декорирования.

Панели МДФ по своим свойствам, экологическим и технологическим требованиям не уступают натуральной древесине. Широкий диапазон цветовых, фактурных и размерных характеристик позволяет подобрать такие панели для оформления любого интерьера.

Технологический процесс изготовления стеновых панелей МДФ

Весь процесс разделён на несколько этапов:

Тщательное измельчение щепы, опилок, стружек и некондиционной древесины в молотильном устройстве до фракции необходимого размера. Промывка и просеивание полученной фракции для удаления крупных частиц. Обработка паром полученного состава. Объединение очищенного древесного сырья с клеевыми составами и пропускание её через пресс с высоким давлением. Нарезка полученного листового материала для изделий нужных размеров. Шлифовка и обработка декоративным составом для образования гладкой и ровной поверхности необходимого декора.

В дальнейшем плиты покрывают акриловой краской, ламинированной плёнкой, шпоном из натуральной древесины. В состав панелей МДФ входят только экологические составляющие, не наносящие вред здоровью человека.

Оформить поверхности стен и потолка можно самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессиональным рабочим. После монтажа отходов практически не остаётся, так что этот отделочный материал можно считать очень практичным и экономным.

Плюсы и минусы отделки стен панелями МДФ

Широкий ассортимент этого облицовочного материала позволяет современным создателям интерьеров решать самые передовые дизайнерские задачи не только в небольших уголках квартиры, но и основных жилых помещениях.

К положительным качествам материала относят хорошую звуко- и теплоизоляцию, что существенно увеличивает уровень комфорта в квартире. Особого ухода панели из МДФ не требуют. Радует и вполне приемлемая цена плит.

Присутствуют и минусы у этого облицовочного материала. Среди них отсутствие 100% устойчивости против влаги. Уменьшение полезной площади помещения за счёт сооружения обрешётки на стенах и потолке комнаты. И то, что материал относится к группе пожароопасных, тоже не лучшее из качеств.

8 трендовых видов панелей МДФ для отделки стен

Среди большого разнообразия стеновых панелей можно выделить несколько видов, пользующихся повышенным спросом у потребителей:

узкие панели в виде реек с соединением паз – гребень, лёгкие в монтаже, отлично подходящие для облицовки жилых и общественных помещений;

листы панелей различных размеров, позволяющие оформлять большую площадь в различных стилях и техниках: 3D изображения, фотопечать, графика, панно;

панельные плиты, имитирующие очень крупную кафельную плитку, в монтаже которых участвуют замковые соединения паз – гребень, аналогичные креплению реечных панелей;

со шпонированным верхом слоем, состоящим из тонкого среза – шпона – натуральной древесины, по внешнему виду и характеристикам идентичным деревянной доске, но имеющим меньшую стоимость;

с тонким покрытием специальной плёнкой – ламинатом, имитирующим различные натуральные материалы, с широкой цветовой палитрой, наиболее востребованные на рынке строительных материалов;

панели, имеющие окрашенную поверхность в широком цветовом диапазоне, с защитной и декоративной функцией;

плиты МДФ с фотопечатью, изображение на которые наносят только с лицевой стороны, покрывают для создания защиты от внешних воздействий акриловым лаком без цвета;

панели, имеющие узор или рисунок формата 3D, являющиеся новинкой в арсенале дизайнеров, с поверхностью, на которой расположены объёмные геометрические фигуры или рельеф различного вида.

Способы отделки стен панелями МДФ

Для монтажа панелей из МДФ используют на выбор два способа: бескаркасный и каркас из дерева или оцинкованного профиля. Первый способ используют в случаях, когда нет необходимости выравнивать стеновые или потолочные поверхности. Кроме того, можно не менять уже имеющихся в помещении напольные плинтусы.

Учитывать следует только специфику помещения и условия нахождения материала в этом помещении после окончания ремонта. При каркасном варианте установка ламелей производится на специальную обрешётку.

Специалисты советуют выбирать каркасный способ:

если стена имеет ряд существенных дефектов, которые не подлежат исправлению;

при острой необходимости увеличить тепло- и звукоизоляцию помещения, поместив между стеной и панелями изолирующие материалы;

для визуальной маскировки имеющихся систем коммуникации;

когда требуется выполнить облицовку стены заподлицо с межкомнатной дверью.

Конструкцию каркаса можно выполнить из бруса дерева или профиля. Оба способа имеют как плюсы, так и минусы. Так, например, каркасная обрешётка из деревянного бруса нуждается в дополнительной обработке антисептиком, но не требует специального крепёжного материала. Достаточно будет использовать саморезы.

У профиля присутствует и влагоустойчивость, и долгий срок службы, а также гарантия крепости и надёжности конструкции. А вот у бескаркасного способа могут возникнуть проблемы, если дефекты стены будут увеличиваться под поверхностью панелей или монтажный материал окажется недолжного качества. Крепить панели можно вертикально и горизонтально.

Первый вариант является самым распространённым и простым. И при этом самым экономным, так как обрезков остаётся минимум. Размещение панелей по горизонтали и диагонали придаёт помещению стильность и оригинальность.

Главным условием при любой раскладки и креплении панелей является строгая перпендикулярность относительно друг к другу. На каркас крепить плиты можно способом:

наклеивания, обрабатывая фиксирующим составом те места, на которые будет приходиться контакт каркаса и материала отделки;

механическим креплением с помощью метизов в помещениях со стабильными показателями влажности и температуры воздуха;

фиксации кляммерами - специальными клипсами, крепящимися к каркасу гвоздями.

Этапы и нюансы монтажа панелей МДФ на стены

Как и все ремонтные и строительные работы, облицовка стеновых и потолочных поверхностей требует строгого соблюдения очерёдности выполняемых операций:

подгонка панелей по требуемой длине с зашкуриванием кромки;

крепление производит от входа к окну, если оно в помещении имеется;

перед началом работы необходимо сделать разметку поверхности;

при бескаркасном монтаже наносить клеевой состав следует зигзагом на обратную сторону панели и через несколько минут плотно прижать к поверхности стены;

выполнять монтаж можно внахлёст или встык;

плинтусами и уголками заделывают края и углы собранного панельного полотна;

гребень первой планки после установки должен направлен в угол у начала облицовки;

далее следующие планки фиксируют гребнем в паз предыдущего элемента;

для устранения конденсата, собирающегося между стеной и задней поверхностью панелей, можно проложить в пустоты специальный впитывающий материал.

МДФ-панели имеют широкий ореол использования в различных отраслях. Они нашли своё применение в производстве мебельной продукции.

Многие строительные процессы основаны на применении этого облицовочного материала: оформление фасадов жилых зданий и подсобных строений, сооружение лёгких внутренних перегородок, создание арок в дверных проёмах.

Кроме этого, МДФ применяют при изготовлении дверных полотен, обрешётки кровли, изготовлении подоконников, создании кухонных фартуков. Это отличный материал для защитных экранов для отопления и вентиляции. Подвесные конструкции для потолков и некоторые напольные покрытия тоже имеют отношение к этим панелям.