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Использование топовых панелей МДФ в отделке квартиры: особенности, рекомендации, фото

#Монтаж #Ремонт #Дизайн
Использование топовых панелей МДФ в отделке квартиры: особенности, рекомендации, фото

Трудно удивить современного человека таким материалом, как МДФ-панели. Присутствует он в отделке присутственных мест, пассажирских вагонов метро и ЖД, прихожих в квартирах и прочих мест с высоким уровнем посещаемости. Однако стремительное развитие новейших технологий способно удивить даже знатоков ассортимента рынка строительных материалов.

Эту статью мы посвятили знакомству с трендовыми направлениями в дизайне панелей МДФ, напомнить об их особенностях и правилах использования в оформлении жилых помещений.

Что такое панели МДФ для отделки стен

Это одно из декоративных отделочных покрытий на древесной основе, которые изготавливают из стружек и опилок натурального дерева, измельчённых до состояния пыли смешанные с органическими связывающими составами. 

Отсюда и пошло название МДФ – мелкодисперсная фракция. На сырье в процессе производства воздействуют высокими температурами и давлением, результатом этих операций являются плотные с однородной структурой панели.

Поверхность этого строительного продукта отличается от известных ДСП и ДВП гладкой, ровной поверхностью, идеально подходящей для любого декорирования.

Панели МДФ по своим свойствам, экологическим и технологическим требованиям не уступают натуральной древесине. Широкий диапазон цветовых, фактурных и размерных характеристик позволяет подобрать такие панели для оформления любого интерьера.

Рейка декоративная Nordic Oak
Рейка декоративная Nordic Oak
263 350 ₽ -25%
Рейка декоративная Slate Art
Рейка декоративная Slate Art
263 350 ₽ -25%
Рейка декоративная Look Art
Рейка декоративная Look Art
263 350 ₽ -25%
Рейка декоративная White Wood
Рейка декоративная White Wood
263 350 ₽ -25%
Рейка декоративная Snow Art
Рейка декоративная Snow Art
263 350 ₽ -25%
Рейка декоративная Grey Wood
Рейка декоративная Grey Wood
350
Рейка декоративная Riviera Ice
Рейка декоративная Riviera Ice
350

 

Технологический процесс изготовления стеновых панелей МДФ

Весь процесс разделён на несколько этапов:

  1. Тщательное измельчение щепы, опилок, стружек и некондиционной древесины в молотильном устройстве до фракции необходимого размера.

  2. Промывка и просеивание полученной фракции для удаления крупных частиц.

  3. Обработка паром полученного состава.

  4. Объединение очищенного древесного сырья с клеевыми составами и пропускание её через пресс с высоким давлением.

  5. Нарезка полученного листового материала для изделий нужных размеров.

  6. Шлифовка и обработка декоративным составом для образования гладкой и ровной поверхности необходимого декора.

В дальнейшем плиты покрывают акриловой краской, ламинированной плёнкой, шпоном из натуральной древесины. В состав панелей МДФ входят только экологические составляющие, не наносящие вред здоровью человека.

Оформить поверхности стен и потолка можно самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессиональным рабочим. После монтажа отходов практически не остаётся, так что этот отделочный материал можно считать очень практичным и экономным.

Плюсы и минусы отделки стен панелями МДФ

Широкий ассортимент этого облицовочного материала позволяет современным создателям интерьеров решать самые передовые дизайнерские задачи не только в небольших уголках квартиры, но и основных жилых помещениях.

К положительным качествам материала относят хорошую звуко- и теплоизоляцию, что существенно увеличивает уровень комфорта в квартире. Особого ухода панели из МДФ не требуют. Радует и вполне приемлемая цена плит.

Присутствуют и минусы у этого облицовочного материала. Среди них отсутствие 100% устойчивости против влаги. Уменьшение полезной площади помещения за счёт сооружения обрешётки на стенах и потолке комнаты. И то, что материал относится к группе пожароопасных, тоже не лучшее из качеств.

Рейка декоративная Дуб винчестер светлый 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб винчестер светлый 2750*30*45
768 1 280 ₽ -40%
Рейка декоративная Лайт грей 2750*30*45
Рейка декоративная Лайт грей 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Лофт Ред 2750*30*45
Рейка декоративная Лофт Ред 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Белый глянец 2750*30*45
Рейка декоративная Белый глянец 2750*30*45
768 1 280 ₽ -40%
Рейка декоративная Дарк Блю 2750*30*45
Рейка декоративная Дарк Блю 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Шелл грей 2750*30*45
Рейка декоративная Шелл грей 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Белоснежно матовый 2750*30*45
Рейка декоративная Белоснежно матовый 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Медиум грей 2750*30*45
Рейка декоративная Медиум грей 2750*30*45
768 1 280 ₽ -40%

 

8 трендовых видов панелей МДФ для отделки стен

Среди большого разнообразия стеновых панелей можно выделить несколько видов, пользующихся повышенным спросом у потребителей:

  • узкие панели в виде реек с соединением паз – гребень, лёгкие в монтаже, отлично подходящие для облицовки жилых и общественных помещений;
  • листы панелей различных размеров, позволяющие оформлять большую площадь в различных стилях и техниках: 3D изображения, фотопечать, графика, панно;
  • панельные плиты, имитирующие очень крупную кафельную плитку, в монтаже которых участвуют замковые соединения паз – гребень, аналогичные креплению реечных панелей;

  • со шпонированным верхом слоем, состоящим из тонкого среза – шпона – натуральной древесины, по внешнему виду и характеристикам идентичным деревянной доске, но имеющим меньшую стоимость;

  • с тонким покрытием специальной плёнкой – ламинатом, имитирующим различные натуральные материалы, с широкой цветовой палитрой, наиболее востребованные на рынке строительных материалов;

  • панели, имеющие окрашенную поверхность в широком цветовом диапазоне, с защитной и декоративной функцией;
  • плиты МДФ с фотопечатью, изображение на которые наносят только с лицевой стороны, покрывают для создания защиты от внешних воздействий акриловым лаком без цвета;
  • панели, имеющие узор или рисунок формата 3D, являющиеся новинкой в арсенале дизайнеров, с поверхностью, на которой расположены объёмные геометрические фигуры или рельеф различного вида.

 

Способы отделки стен панелями МДФ

Для монтажа панелей из МДФ используют на выбор два способа: бескаркасный и каркас из дерева или оцинкованного профиля. Первый способ используют в случаях, когда нет необходимости выравнивать стеновые или потолочные поверхности. Кроме того, можно не менять уже имеющихся в помещении напольные плинтусы.

Учитывать следует только специфику помещения и условия нахождения материала в этом помещении после окончания ремонта. При каркасном варианте установка ламелей производится на специальную обрешётку.

Специалисты советуют выбирать каркасный способ:

  • если стена имеет ряд существенных дефектов, которые не подлежат исправлению;

  • при острой необходимости увеличить тепло- и звукоизоляцию помещения, поместив между стеной и панелями изолирующие материалы;

  • для визуальной маскировки имеющихся систем коммуникации;

  • когда требуется выполнить облицовку стены заподлицо с межкомнатной дверью.

Конструкцию каркаса можно выполнить из бруса дерева или профиля. Оба способа имеют как плюсы, так и минусы. Так, например, каркасная обрешётка из деревянного бруса нуждается в дополнительной обработке антисептиком, но не требует специального крепёжного материала. Достаточно будет использовать саморезы.

У профиля присутствует и влагоустойчивость, и долгий срок службы, а также гарантия крепости и надёжности конструкции. А вот у бескаркасного способа могут возникнуть проблемы, если дефекты стены будут увеличиваться под поверхностью панелей или монтажный материал окажется недолжного качества. Крепить панели можно вертикально и горизонтально.

Первый вариант является самым распространённым и простым. И при этом самым экономным, так как обрезков остаётся минимум. Размещение панелей по горизонтали и диагонали придаёт помещению стильность и оригинальность.

Главным условием при любой раскладки и креплении панелей является строгая перпендикулярность относительно друг к другу. На каркас крепить плиты можно способом:

  • наклеивания, обрабатывая фиксирующим составом те места, на которые будет приходиться контакт каркаса и материала отделки;

  • механическим креплением с помощью метизов в помещениях со стабильными показателями влажности и температуры воздуха;

  • фиксации кляммерами - специальными клипсами, крепящимися к каркасу гвоздями.

Рейка декоративная Bianco Veralinga
Рейка декоративная Bianco Veralinga
322
Рейка декоративная Wenge Veralinga
Рейка декоративная Wenge Veralinga
322
Рейка декоративная Wenge Veralinga
Рейка декоративная Wenge Veralinga
322
Рейка декоративная Snow Melinga
Рейка декоративная Snow Melinga
322
Рейка декоративная Cappuccino Veralinga
Рейка декоративная Cappuccino Veralinga
290 322 ₽ -10%

 

Этапы и нюансы монтажа панелей МДФ на стены

Как и все ремонтные и строительные работы, облицовка стеновых и потолочных поверхностей требует строгого соблюдения очерёдности выполняемых операций:

  • подгонка панелей по требуемой длине с зашкуриванием кромки;

  • крепление производит от входа к окну, если оно в помещении имеется;

  • перед началом работы необходимо сделать разметку поверхности;

  • при бескаркасном монтаже наносить клеевой состав следует зигзагом на обратную сторону панели и через несколько минут плотно прижать к поверхности стены;

  • выполнять монтаж можно внахлёст или встык;

  • плинтусами и уголками заделывают края и углы собранного панельного полотна;

  • гребень первой планки после установки должен направлен в угол у начала облицовки;

  • далее следующие планки фиксируют гребнем в паз предыдущего элемента;

  • для устранения конденсата, собирающегося между стеной и задней поверхностью панелей, можно проложить в пустоты специальный впитывающий материал.

МДФ-панели имеют широкий ореол использования в различных отраслях. Они нашли своё применение в производстве мебельной продукции. 

Многие строительные процессы основаны на применении этого облицовочного материала: оформление фасадов жилых зданий и подсобных строений, сооружение лёгких внутренних перегородок, создание арок в дверных проёмах.

Кроме этого, МДФ применяют при изготовлении дверных полотен, обрешётки кровли, изготовлении подоконников, создании кухонных фартуков. Это отличный материал для защитных экранов для отопления и вентиляции. Подвесные конструкции для потолков и некоторые напольные покрытия тоже имеют отношение к этим панелям.

Рейка декоративная Дуб серена керамика 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб серена керамика 2750*30*45
768 1 280 ₽ -40%
Рейка декоративная Дуб серена каменно серый 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб серена каменно серый 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Дуб серена белый кристалл 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб серена белый кристалл 2750*30*45
768 1 280 ₽ -40%
Рейка декоративная Дуб винчестер трюфель 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб винчестер трюфель 2750*30*45
768 1 280 ₽ -40%
Рейка декоративная Дуб винчестер серый 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб винчестер серый 2750*30*45
768 1 280 ₽ -40%
Рейка декоративная Дуб патино золото 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб патино золото 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Дуб серена светло-серый 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб серена светло-серый 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Дуб капучино 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб капучино 2750*30*45
1 280

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