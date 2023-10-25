Перед тем, как оказаться на полу, паркетные доски составляли основу дверей. Но со временем технология их производства совершенствовалась, что позволило применять ламели из дерева в качестве прочного и износостойкого напольного покрытия.

В настоящее время паркетная доска остается актуальным материалом и активно применяется для оформления интерьеров по всему миру – и все это, несмотря на огромную конкуренцию на рынке, особенно со стороны ламината. В статье познакомимся со структурой паркетной доски, ее главными характеристиками и видами и расскажем, как с помощью этого покрытия сделать дизайн интерьера стильным и современным.

Паркетная доска – что за покрытие

Ламели представляют собой 3 слоя, пропитанных клеевым составом, который их скрепляет. Для каждого из слоев берется специальная порода дерева: верхний изготавливают из благородной древесины (на него приходится в среднем 4 мм), два других – из менее ценной, зачастую это хвойные деревья: ель и сосна.

Высокой прочности изделия добиваются следующим образом: группируют слои с разным направлением волокон, укладывая в середину древесный пласт с поперечной структурой, а наверх и вниз – с продольной.

Разновидности паркетной доски

Обращая внимание на структуру поверхности, можно заметить, что доска бывает монолитной или состоит из нескольких плашек.

Исходя из этого показателя, паркетные доски классифицируют на:

Однополосные. Верхняя часть выполнена из цельной плашки.

Двухполосные. Верхний слой разделен планками на 2 ряда.

Трехполосные. Верх доски состоит из трех планок, расположенных произвольно. Этот вид удобен для создания всевозможных дизайнов и в интерьере смотрится интереснее предыдущих.

Существуют также многополосные варианты и количество планок в них доходит до 4-х и более.

Какие породы древесины используются для паркетной доски

Насчет нижнего и среднего слоя паркетной доски все понятно – они производятся из мягких хвойных пород, преимущественно сосны, на них приходится почти вся толщина паркетной доски.

Верх доски, который определяет впоследствии стоимость покрытия, реализуются из ценных пород древесины, условно разделяемых на 2 группы:

Классические: ясень, светлый дуб, яблоня, вишня, бук, орех, некоторые виды сосны (например, горная), клен, лиственница и пр.; Экзотические: мербау, олива, эвкалипт, дерево венге, бамбук, ильм, тик, акация, гикори.

Свойства отдельных пород древесины отражаются на качестве паркетной доски, так, ламели из дуба обладают повышенной твердостью и поэтому долго находятся в эксплуатации. Если говорить о цветах дерева, то очевиден обширный спектр оттенков, присущих определенной породе.

Светлые тона имеют клен, ясень и лиственница, теплый коричневый характерен для сукупиры, эвкалипта, мербау, ореха, красноватые и бордовые оттенки – это венге, вишня, падук. Ближе к розовому цвету – бук и груша.









Виды паркетной доски по дизайну

Данный параметр отвечает за внешний вид и является способом формирования рисунка.

В зависимости от цветовой гаммы, текстуры поверхности, наличия неровностей паркетную доску относят к одному из трех видов:

Селект. Наивысший сорт, характеризующийся гладким ровным верхним слоем, число сучков в нем минимально, а текстура лишена явных древесных колец, заболони (слоя, смежного с корой) и других дефектов. Цена у такой доски внушительная. Натур. Данная селекция может отличаться присутствием годовых колец на поверхности, иметь небольшие цветовые перепады. Глазки (1-2 штуки), мелкие сучки, легкая заболонь – допускаются. Рустик или кантри. Оттенки древесины по всей доске как резко, так и плавно перетекают друг в друга, создавая контрастный рисунок и эффектную пестроту. Концентрация сучков и заболони в этой селекции сильнее. Паркетная доска такого распила ассоциируется со стилем деревни и сельской местности.

Варианты укладки паркетной доски в интерьерах

Укладывать напольное покрытие на неподготовленный «фундамент» крайне не рекомендуется.

Мастера сходятся на следующих общих требованиях, предъявляемых к полу и условиям ремонта:

Поверхность, на которую будет укладываться паркетная доска, необходимо выровнять и очистить от мусора.

Нужно проверить уровень влажности внутри помещения, показатель не должен переваливать за 60%.

Все сложные строительные работы следует закончить перед укладкой покрытия.

Теперь поговорим о способах соединения ламелей, разбирая поочередно каждую технологию:

Механический . Подходит не для всех типов паркетных досок, а тех, чья минимальная толщина – 20 мм. Скрепляют ламели между собой саморезами или гвоздями, последние держат конструкцию не очень хорошо и используются реже.

Путем склеивания. Специальные клеевой состав соединяет ламели между собой и закрепляет их на полу. Это надежный, но трудоемкий для реставрирования способ, т.к. доски прочно сцепляются, превращаясь в монолит.

«Шип-паз». В этом методе тоже применяется клей, но в меньших количествах. Ламели закрепляются, собираясь в пазл: часть одной доски вставляется в паз, находящийся на другой (элементы предварительно промазывают клеем). Способ идеален для паркетных досок с толщиной не более 14 мм.

Перейдем к перечислению вариантов укладки и их подробному описанию. Технологии размещения досок относительно друг друга отличаются по сложности и времени проведения работ. Начать стоит с самых простых способов и постепенно продвигаться к нестандартным.

В каких интерьерах лучше использовать вариант укладки паркетной доски "палуба"

Такая укладка проста в исполнении и часто встречается в помещениях, которым не помешает визуально увеличить площадь и расширить пространство. Ряды ламелей располагаются при данном способе параллельно и под выбранным углом в 90° или 45°, если укладка планируется диагональная (эта вариация палубы идеальна для маленьких комнат).

Сдвиг планок может быть разным, следовательно, изменяется и рисунок:

хаотичный;

симметричный;

диагональная симметрия;

диагональная хаотичность;

кирпичная кладка (сдвиг 1/2 или 1/3).

Если остановить свой выбор на диагональной палубе, нужно помнить, что материала на такой способ придется потратить чуть больше (около 15%).

Укладка в интерьерах паркетной доски способом "вьетнамка"

Способ, именуемый еще укладкой квадратами. Легкий и очень популярный вариант размещения фрагментов паркетной доски, добавляющий помещению зрительных квадратных метров. Важно понимать, что при создании крупных квадратов, есть риск сделать тесную комнату совсем крошечной.

Чтобы получить красивый и симметричный рисунок, берут несколько планок (от 3-х до 5), формируют из них квадрат и размещают последующие равносторонние фигуры под прямым углом друг к другу.

В каких интерьерах укладывают паркетную доску "ёлочкой"

Многие встречали такой тип укладки в административных учреждениях и в квартирах панельных домов. Дощечки стыкуются под прямым углом и за счет крепкой сбивки хорошо выдерживают нагрузки, не разъезжаются, образовывая печально известные зазоры.

«Елочка» в свою очередь подразделяется на несколько видов в зависимости от расположения сегментов:

диагональная, диагональная двойная и 1/3;

прямая, прямая двойная;

прямая с разной длиной планок.

Интерьеры со способом укладки паркета "лесенкой"

Другое название укладки – французская «елочка». Пол разделяется на равные полосы, внутрь которых параллельно помещаются сегменты одинаковой длины, по отношению к следующим рядам они лежат под прямым углом.

Лесенку укладывать сложнее, нежели обычную елочку, но большей прочности это не дает. Данный способ укладки любят за его эффектный внешний вид.

Вариант укладки паркетной доски "корзинка"

Если вы имеете представление о том, что такое плетеная корзина, то у вас в голове сразу родится образ описываемого типа укладки.

Процесс создания узора трудоемкий и требует немалого творчества, сегменты отличающихся оттенков компонуют со вставками из разнообразных пород дерева, формируя контрастное полотно.





Интерьеры с модульным паркетом

Во время укладки, благодаря разным текстурам и цветам древесины, создается сложный рисунок.

Модульный паркет составляется из фрагментов, которые по завершении образуют единую композицию. Эстетически этот способ привлекательнее чем все другие – пол выглядит дорого и утонченно.

Художественная укладка паркетной доски

Когда ни один из вариантов не соответствует представлению об напольном покрытии мечты, прибегают к разработке собственного способа укладки.

Зачастую это соединение нескольких типов в единое целое или использование отдельных атрибутов «корзинки», французской «елочки» палубы и других вариаций сочетаний.

Паркетная доска в интерьерах разных комнат

Помещения в квартире или доме выполняют свои особые функции, обладают определенными чертами, имеют узкое назначение. Выбирая паркетную доску, нужно учитывать и характеристики комнаты, для которой она приобретается.

Гостиная

В помещении гостиной комнаты много места занимает мебель – именно она служит ориентиром и задает условия выбора паркетной доски. Цвет и текстура ламелей должны перекликаться с внешними особенностями корпуса мебельного гарнитура и его обивки.

Укладку в гостиной производят, отталкиваясь от общего стиля помещения. Если комната отдыха содержит мотивы кантри или прованса, то подойдет тип размещения сегментов «палуба».

Спальня

В маленьких комнатах с помощью укладки дощечек можно создавать мелкий рисунок, раздвигающий стены и добавляющий воздуха в помещение. Цвет подбирать необходимо светлый: сероватый или молочный.

Паркетная доска активно используется дизайнерами в современном стиле, сканди и некоторых вариантах лофта. Такое напольное покрытие отличается гладкостью, прочностью, не холодит ступни и не доставляет дискомфорта при ходьбе босиком.

Детская

Паркетная доска изготавливается из экологичных и безопасных материалов, которые точно не нанесут вреда ребенку.

Покрытие у ламелей хоть и гладкое, но не скользящее, поэтому ребенок может быстро перемещаться по комнате без падений.

Кухня

Отделка пола в кухне паркетными досками – вещь весьма спорная. С одной стороны, покрытие выглядит эффектно, сочетается по текстуре и цвету с фасадом гарнитура, но с другой – непрактичная, и на эстетических показателях древесины все и заканчивается.

Зона кухни – место, где постоянно происходит взаимодействие с жидкостью и осуществляется интенсивное перемещение. Паркетная доска вследствие этого может стираться, набухать под воздействием воды и быстро выходить из эксплуатации. В этом специфическом помещении пол лучше оформить плиткой.

Как ухаживать за паркетной доской

Популярная влажная уборка для паркетной доски должна проводиться с осторожностью: слегка смоченным мягким текстилем рекомендуется бережно убирать пыль и грязь с поверхности. Категорически нельзя пользоваться агрессивными средствами или абразивными порошками, чистить ламели металлическими щетками. Самое оптимальный вариант уборки для данного покрытия – сухая чистка с помощью пылесоса.

Несмотря на все манипуляции, проводимые на производстве с верхним слоем паркетной доски, угроза его повреждения все равно существует, а главным ее источником – выступают каблуки, когти домашних животных и ножки тяжелой мебели (если ее систематически передвигают).

Следует избегать продолжительного хождения в обозначенной обуви, подстригать домашним животным когти и предохранять паркетную доску от натиска громоздкого гарнитура, застилая пол тканью.