Облицовка стен плиткой – часто используемый вариант в дизайне ванной комнаты. Разнообразие ассортимента данного отделочного материала удовлетворит и бюджетные, и самые дорогие запросы покупателей.





Требования к стенам в ванной под плитку

Важное преимущество отделки поверхности керамической плиткой – стену не обязательно доводить до идеальной ровности. Во время кладки можно подкорректировать некритичные проблемы с поверхностью.

Но если вы не имеете большой практики облицовки плиткой, рекомендуется все же подстраховаться, заранее сделав выравнивание стен. В случае использования мозаики, подготовительную работу необходимо обязательно провести.

Этот материал покажет все огрехи стен. Пробовать устранять неровности, регулируя толщину клея, дело сложное. Такую работу безукоризненно способны сделать только профессионалы с большим опытом.

Основные требования к стенам:

Ровность поверхности, отсутствие бугров и ям.

Водоотталкивающие свойства.

Вертикальность стен.

Углы 90 градусов или приближены к данному показателю.

Выравнивание стен под плитку делается не только для избавления от кривизны. Часто сами перегородки не подходят для облицовки плиткой. Например, пенобетон и силикатная отделка забирают жидкость из раствора для фиксации. В итоге облицовка не будет держаться и отпадет.

Какими материалами можно выровнять стены ванной под плитку

Профессионалы используют для выравнивания поверхности стен три основных вида материалов.

Гипсокартон. Листы этого материала помогают быстро и качественно спрятать все дефекты стен. Гипсокартон хорош в использовании, если для создания ровной поверхности требуется большое количество цемента.

Гипсокартон представляет собой спрессованный слой гипса между плотными листами бумаги. Для помещений с большой влажностью рекомендуется использовать вариант, выполненный в зеленом цвете. Гипсокартон отлично режется, что облегчает его монтаж в помещениях с нестандартной планировкой.





Прежде, чем прикреплять полотно материала, нужно стену обработать пропиткой против грибков. Если перегородки имеют небольшие дефекты, гипсокартон приклеивают или прикручивают саморезами к поверхности.

Клей необходимо наносить точечно, при этом контролировать данный этап уровнем. Все углубления и дыры лучше заделать цементом, так как плитка может в дальнейшем отстать.





Выровнять кривые и старые стены можно коробом. Металлическая конструкция уменьшит площадь ванной комнаты, что не всегда приемлемо для небольших помещений. Установка сооружения проводится с ориентацией на маяки. Далее гипсокартон крепится к конструкции шурупами.





Заключительный этап подготовительной работы – изоляция стыков и оштукатуривание. На швы наносится силиконовый герметик. Сама поверхность гипсокартона обрабатывается мелкодисперсной штукатуркой.





ЦСП. Плита, состоящая из остатков древесины, бетона и присадок. Этот материал отличается высокой прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Применение в ванной цементно-стружечной плиты повышает звукоизоляцию помещения.





ЦСП подходит для выравнивания стен и пола. Его прикручивают саморезами или прикрепляют к обрешетке.

К минусам ЦСП можно отнести ее значительный вес, что не очень удобно при транспортировке. Монтаж плиты лучше производить с помощником. Если требуется распиливание материала, он может крошиться и трескаться. По сравнению с гипсокартоном и шпаклевкой ЦСП самый дорогой вариант.

Шпаклевка. Штукатурные растворы – самые доступные по стоимости материалы. Смеси из цемента и песка обеспечивают водостойкое покрытие с хорошей прочностью. К готовой массе добавляют гидрофобные присадки и пластификаторы, которые повышают физические показатели материала.

Штукатурка с алебастром более эластичная, чем цементная. Смесь легко распределяется по стене и корректируется шпателем. Для ванной комнаты рекомендуется приобретать гипсовые варианты шпаклевки. Перед облицовкой на поверхность необходимо нанести гидрофобную пропитку.

Основной минус штукатурки – долгое высыхание. Это особенно усложняет процесс, если требуется нанести несколько слоев. Цементно-песчаный раствор может сохнуть до месяца. Гипсовые варианты действуют значительно быстрее – до трех дней.





Выравнивание поверхности при помощи шпаклевки – достаточно долгий и кропотливый процесс. Во время работы необходимо не только заделать ямы и бугры, но и соблюдать геометрию стены. В этом помогает правило с использованием маяков.





Перед нанесением раствора на перегородку необходимо учитывать его характеристики. Жидкий легко стекает по стене, густой – образует комки. Если требуется нанести слой более 5 мм, поверхность лучше укрепить армирующей сеткой. Избыток раствора после высыхания пойдет трещинами.









Выравнивание под плитку различных типов стен ванной комнаты

1. Кирпичная стена – самый капризный вид перегородки. Блоки начинают разрушаться примерно через первые десять лет эксплуатации, появляется значительная кривизна стен.

При работе с кирпичом нецелесообразно использование шпаклевки. Плиточники обычно делают выравнивание перегородки с помощью гипсокартона, посаженного на каркас.

2. Дерево – материал, с которого очень сложно снимается старая штукатурка. Легче поставить новую стену, чем очистить прежнюю. После удаления шпаклевки, стену обычно штукатурят, укрепляя ее армированной сеткой. Дожидаются полного высыхания поверхности. Затем выравнивают перегородку гипсокартоном или ЦСП.

3. Бетонные перекрытия редко доставляют проблемы владельцам. После демонтажа прежней отделки стены обычно сохраняют ровность. Мастеру достаточно убрать небольшие дефекты и обработать поверхность влагостойкой штукатуркой.





4. Монолитные дома отличаются тем, что их стены изготовлены из неоднородных материалов. Обычно перегородки такого типа требуют тщательного выравнивания шпаклевкой. На поверхность наносят средний слой раствора, исправляя шероховатости стены.





Если строение новое, учитывают возможность усадки. Проверяют кривизну, используя уровень и маяки. Если находят небольшие перепады, выравнивают поверхность при помощи гипсовой штукатурки. Сильные искривления требуют применения цементного раствора.

Начало работы

Прежде, чем начинать выравнивание перегородки, ее необходимо очистить от старой облицовки. Штукатурку и кафельную отделку снимают перфоратором или зубилом с молотком. Краску удаляют при помощи растворителя или растапливают строительным феном.

Выравнивание стен ванной под плитку гипсокартоном

Используют два варианта работы с гипсокартоном для облицовки плиткой:

Бескаркасный.

С использованием обрешетки.

1. Бескаркасный метод - применяется для выравнивания стен, имеющих кривизну до 4 см.

Сначала шпаклюют все заглубления и сбивают лишние выступы на стене.

Отвесом и нивелиром определяют кривизну поверхности. Если она до 1,5 см, гипсокартон можно крепить прямо на стену. До приклеивания листов необходима обработка антисептиком и грунтовка перегородки гидрофобизирующим раствором.





Клей наносят на стену или на само полотно, лист гипсокартона плотно прижимают к поверхности и простукивают киянкой. Уровнем контролируют правильность установки.

Между листами оставляют зазор в 2-3 мм.

Расстояние от пола до нижнего края полотна примерно 2 см.

Если перепад стен в ванной более 3 см, выровнять поверхность можно двумя слоями гипсокартона. Нижний уровень крепят с расстоянием между листами в 50 – 60 см.

Второй слой клеят через сутки.

2. Метод с использованием обрешетки – используется для стен с большой кривизной.

Подготовка стены также начинается с грунтовки и нанесения антисептика против грибка.





В качестве решетки применяют оцинкованный профиль нескольких конфигураций. Основные направляющие изготавливают из UD-профиля и прикрепляют к полу и потолку.

В них вставляют CD-профили, которые непосредственно будут держать гипсокартон.

Для придания каркасу дополнительной жесткости профиль и стену скрепляют специальными оцинкованными пластинами-подвесами.

Для крепления гипсокартона к обрешетке используют саморезы. Их размещают по листу с шагом не более 15 см.

Если ванная комната требует дополнительного утепления, между профилями можно положить материал для теплоизоляции.





Выравнивание стены ванной под плитку при помощи ЦСП

Для выравнивания стены при помощи ЦСП необходимо создать дополнительный каркас. В основном его изготавливают из деревянного бруса. Это связано с тем, что материал сам по себе тяжелый, а саморезы в дереве лучше держатся, чем в металлическом профиле.

Каркас монтируют по всему периметру стены, на которую будут крепиться плиты.

На боковые рамки устанавливают промежуточный брус.

Для крепкого соединения деталей применяют монтажные уголки. Расстояние между горизонтальными брусами примерно 70 см. Листы ЦСП накладывают на каркас и крепят при помощи саморезов.

ЦСП часто используют для укладки напольной плитки. В этом случае каркас делать не нужно, листы приклеивают или прикручивают непосредственно к поверхности.

Поверхность плиты ровная, поэтому не требует особой подготовки. Перед нанесением плиточного клея достаточно обработать ЦСП двумя слоями грунтовки.









Выравнивание стен ванной комнаты под плитку штукатуркой

После демонтажа старого материала нужно внимательно осмотреть поверхность на наличие отслоений, плесени, грибков. Их необходимо отбить перфоратором, обработать антисептическим раствором.





Если кривизна стены составляет более 1 см, к поверхности раствором прикрепляют штукатурные маяки. Расстояние между профилями 120 см. Все маяки располагают точно по горизонтали в одной плоскости.





Далее готовят штукатурную смесь по рецепту, указанному на упаковке. Для созревания ей дается 5 минут, затем ее снова перемешивают.

Штукатурку набрасывают мастерком на стену между маяками. Броски идут снизу вверх. Необходимо следить, чтобы между порциями не оставалось пустот. Разглаживание шпаклевки по поверхности происходит кельмой или правилом.





Дают смеси примерно полчаса для небольшого застывания, затем снова выравнивают поверхность, но уже с большим нажатием на инструмент.

Еще через 30 минут поверхность смачивают водой и проходят по ней круговыми движениями теркой (губчатой или войлочной).

Завершающий этап – сглаживание штукатурки металлическим шпателем или гладкой теркой.

Если требуется нанесение еще одного слоя шпаклевки, нужно сначала дождаться полного высыхания первого слоя, затем нанести второй и только потом проводить увлажнение и сглаживание.





Выравнивание стен под плитку в ванной – важный и кропотливый этап. К нему необходимо подходить ответственно и не экономить на материалах и помощи специалистов.



