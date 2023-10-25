Плинтус является декоративным и функциональным элементом помещения. С его помощью скрываются все недостатки оформления на стыке пола со стеной, в его пространстве можно разместить коммуникации. Элемент также обозначает границы помещения, выделяя место входа.





Он играет важную роль в оформлении интерьера, и поэтому нужно уделить внимание выбору его цвета. Он может быть контрастным с цветом стен или пола или в одном тоне.





При выборе цвета элемента декора нужно учитывать особенности помещения и вид интерьера, а также предпочтения проживающих в нем лиц.





В каких случаях лучше выбирать плинтус под цвет пола и стен в интерьере

Такой элемент декора, как плинтус может оказать решающее влияние на характер интерьера. И поэтому к его выбору нужно отнестись ответственно.







Для этого следует проанализировать габариты помещения, сочетания цветов и фактуры стен и пола и определиться нужно ли их разделять или лучше дополнить один из элементов, выбрав плинтус под его цвет. Не стоит покупать пластиковые плинтуса.







Они будут отставать от поверхности и выглядеть неопрятно.

Лучше остановиться на плинтусах из материалов, которые будут долго радовать своего хозяина первоначальным внешним видом и могут быть окрашены в любой цвет:



дерево;

МДФ;

полиуретан;

алюминий.





Дизайнеры выделяют несколько способов оформления помещения плинтусом. Они отличаются его цветом, который может быть в тон стены, пола, двери или каких либо элементов декора в помещении.





Декоративная функция заключается или в акцентировании внимания на каких-либо деталях комнаты или на придание плинтусу незаметного вида и выделения за счет этого определенного участка пространства.









Чем привлекателен белый плинтус в интерьере

Высокий плинтус белого цвета - универсальное решение для комнаты с любым дизайном. Если стены темные, то он подчеркнет геометрию помещения и отвлечет внимание от таких возможных недостатков, как неровные стены.







При совпадении тона плинтуса с поверхностями пространства, оно будет визуально расширено, в результате чего при нахождении в таком помещении будет чувствоваться ощущения свободы и простора.







Плинтус под цвет пола в интерьере

Если помещение узкое, то создать эффект пространства можно за счет покраски плинтуса в тон пола. Элемент можно приобрести в магазине вместе с напольным покрытием.





Такое решение позволит сопоставить тона изделия и избежать необходимости покраски элемента. Однако, чтобы сделать комнату шире, тона строительных материалов должны быть одинаковыми. Не допускается разница в оттенках даже на один тон.







Решение в пользу оформления плинтуса в цвет пола подойдет для тех, кто не готов к контрастам в интерьере. Для таких людей комфортно, когда плинтус сливается с полом, создавая единое покрытие, в котором отсутствуют четкие границы и за счет этого пол кажется шире.







Плинтус в цвет стен интерьера

Если в комнате низкие потолки, то визуально приподнять их можно за счет оформления плинтусов в цвет стен. Они удлинят поверхность стены и придадут ощущение свободы. Чтобы добиться такого эффекта нужно, чтобы пол и потолок были оформлены в контрастных тонах. Все остальное пространство должно быть визуально бесшовным.







Если в магазине не удалось подобрать плинтус в цвет материала стены, то можно его покрасить акриловой краской. При выборе ее тона нужно учитывать, что при высыхании элемент может темнеть или светлеть, поэтому покупать нужно краску на тон светлее или темнее. Результат после покраски зависит от материала плинтуса.







Плинтус под цвет дверей в интерьере

В ситуации, когда нет необходимости визуально корректировать пространство за счет соблюдения правил восприятия, можно плинтусами акцентировать внимание на отдельных элементах. Такое решение позволит им гармонично вписаться в интерьер и стать его изюминкой.





Из какого материала выбрать плинтус, чтобы он подошел под цвет стен в интерьере

Плинтуса изготавливаются практически из всех строительных материалов, применимых для создания декора. Определяясь, какой лучше приобрести функциональный элемент декора, нужно ориентироваться на общий интерьер помещения, на роль плинтуса в нем (будет ли акцентироваться внимание или планируется, чтобы он играл второстепенную роль), а также на собственный бюджет.







Поливинилхлорид

Плинтуса из поливинилхлорида легко монтировать на крепеж на прямые стены без изгибов. Он крепится на стену и на него одевается оболочка. Для придания завершенности конструкции на ее торцы и угол одевают заглушки.







Во внутренней части плинтуса можно разместить провода. Элемент устойчив к влаге, в строительных магазинах его можно найти в ассортименте цветов и текстур. Из его недостатков можно отметить хрупкость.







Оболочка трескается даже при незначительном ударе, а заглушки со временем начинают выпадать. Поэтому для тех, кто решил купить ПВХ плинтус нужно учесть, что это ненадолго. И через небольшой промежуток времени придется менять элемент







Полиуретан

Полиуретановые плинтуса актуальны, когда нужно оформить стык между стеной и полом по траекториям с изгибами. Материал хорошо гнется и будет идеально огибать любые неровности. Для этого требуется его нагрева строительным феном. Монтаж осуществляется на клей. После его высыхания изделие окрашивается в нужный цвет.







Из минусов материала можно отметить его слабую устойчивость к механическим повреждениям. Он не трескается, однако при воздействии из вне, допускает образование вмятин на поверхности.







Также сложности могут возникнуть на этапе монтажа. Хорошее сцепление элемента со стеной возможно только в случае, если она ровная.





МДФ

Внешне плинтус из МДФ напоминает деревянный элемент. Он сформирован из стружки, элементы которой склеены карбамидными смолами.







Для придания эффектного вида материалу сверху приклеен шпон или пленка с рисунком в виде древесной структуры или белой под покраску в тон стен. Такие виды плинтусов прочные, но не устойчивы к влаге. Их легко резать и прикреплять к месту стыка между стеной и полом.







ЛДФ

Схож по своим эксплуатационным характеристикам с МДФ. При его изготовлении используют опилки деревьев хвойных пород.





Для повышения устойчивости в смесь добавляется парафин. Плинтуса из ЛДФ не крошатся, устойчивы к механическому воздействию и выпускается с покрытием под покраску.

Массив дерева

Самые дорогие плинтуса из массива дерева. По внешнему виду такие изделия обычно подбирают в тон к паркету или половой доски. Реже покупают для линолеума и ламинату. Такие плинтуса можно шлифовать, резать, покрывать краской или лаком.





Под заказ можно заказать любую форму изделия. Если нужно его покрасить под цвет стен в любой тон, то это не станет проблемой. Поверхность дерева преобразуется под воздействием краски, которая не изменит своего цвета при высыхании на такой поверхности.





Из минусов плинтусов из дерева можно отнести нарушение со временем ровности стыка и в области пола могут появляться щели. Такие изделия не применяются на кухне или ванной комнате, поскольку в условиях влажности и резких температурных перепадов быстро потеряют первоначальный внешний вид.



Металл

Элементы декора из металла обычно не применяются для оформления жилых комнат. Их можно увидеть в офисных и банковских помещениях. Однако, приняв решение прикрепить их в комнате или на кухне, можно быть уверенным, что со временем такая конструкция не отстанет от стены.







Ее можно красить в любой цвет. Такой плинтус подчеркнет красоту наливного пола или плитки. Он будет неудачно смотреться с линолеумом, паркетом или ламинатом.







Керамика

Керамические плинтуса сочетаются с плиткой. Такого вида элементы обычно входят в комплект кафеля, предназначенного для оформления пола. Эти изделия самостоятельно нарезать без определенных навыков не получится. Из их минусов можно отметить высокую стоимость и сложность монтажа.



