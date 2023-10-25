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Проседание двери: причины и как это исправить

#Межкомнатные двери #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Одна из самых частых проблем, возникающих при эксплуатации двери – провисание. Однако покупать новое дверное полотно вовсе не потребуется, нужно лишь понять, почему возник дефект и как правильно его устранить.

О том, как предупредить проседание двери и что делать, если такая неприятность все же произошла, расскажем в этой статье.

Как происходит проседание двери

Со временем дверь начинает клониться в сторону, где расположена дверная ручка. На первых порах это практически не видно, и дефект может вызывать лишь небольшой скрип. Однако если не решить проблему на этом этапе, наклон будет увеличиваться, что будет уже заметно.

Дверь перестанет хорошо закрываться, начнет распахиваться при сквозняке и сильно скрипеть. Необходимость устранить эти проблемы станет очевидной. Иногда единственным решением будет замена межкомнатной двери, но обычно можно обойтись и без этого.

В течение долгой эксплуатации дверное полотно начинает провисать, и большую роль здесь играет материал двери. Если она тяжелая, например, металлическая или из цельного массива, то более склонна к провисанию. Двери из МДФ и подобных легких материалов прослужат без проблем намного дольше.

Также важно качество фурнитуры, ведь именно она удерживает полотно. И, конечно, особенности эксплуатации: если изделие используется неаккуратно, увеличивается риск быстрого проседания.

Проседание можно определить по следующим признакам:

  • Чтобы закрыть дверь, приходится приложить усилия, что провоцирует потертости на дверном пороге.

  • Царапины и потертости на напольном покрытии также говорят о возникновении проседания.

  • Дверь без проседания плотно прилегает к коробу. Если есть зазоры – появилось провисание.

Перед тем, как устранять провисание, нужно понять, почему оно появилось. Причин есть несколько.

Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Riviera Ice остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Riviera Ice Остекленная Филенчатая
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Look Art остекление зеркало в цвете "графит"
Дверь межкомнатная Браво-1.55 Экошпон Look Art Остекленная Каркасно-щитовая
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Look Art остекление зеркало в цвете "графит"
Дверь межкомнатная Браво-2.55 Экошпон Look Art Остекленная Каркасно-щитовая
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «SP 65» Сканди остекление Сатинато
Дверь межкомнатная SP 65 Экошпон Сканди Остекленная Царговая
8 305
Дверь межкомнатная «S-25» Серый матовый глухая
Дверь межкомнатная S-25 Экошпон Серый матовый Глухая Царговая
11 074
Дверь межкомнатная из эко шпона «SP 59» Сканди остекление Сатинато
Дверь межкомнатная SP 59 Экошпон Сканди Остекленная Царговая
6 922
Дверь межкомнатная из эко шпона «SP 66» Венге остекление Сатинато
Дверь межкомнатная SP 66 Экошпон Венге Остекленная Царговая
7 879

 

Проседание двери из-за проблем с петлями: как отрегулировать

Ослабление или деформация петель – самая частая проблема.

Появляется она в нескольких случаях:

  • неправильное крепление петель к коробу и полотну;

  • установка тяжелой двери на слабые петли;

  • массивные декорации в дверном полотне;

Все это приводит к увеличению нагрузки на петли. Вследствие этого фурнитура не выдерживает вес полотна, и возникает провисание.

Если думаете, что причина провисания кроется в этой проблеме, то откройте дверь и осмотрите петли. Проверьте, как расположен соединительный штырь – он должен быть вставлен строго вертикально. Петли прямоугольной формы можно проверить, измерив расстояние от шарниров к коробу. У петель в исправном состоянии замеры в верхней и нижней точке будут одинаковыми.

Исправить ситуацию можно самостоятельно – понадобится лишь подкрутить петли при помощи фиксирующих саморезов. В более запущенном случае, когда петли сильно расшатаны, нужно поменять крепежные детали.

Регулировка производится в несколько этапов:

  1. Снимите полотно с петель.

  2. Открутите половинки петель с короба.

  3. Промажьте специальным клеем штапики, затем вставьте их в отверстия для крепления.

  4. Дождитесь, когда клей высохнет, и прикрутите назад половинки петель.

  5. Установите полотно.

Если дверные петли сильно искривлены, их нужно поменять на новые.

Но обычно ситуацию можно исправить следующим образом:

  1. Снимите полотно и выпрямите стояки шарнирных элементов.

  2. Чтобы на время скорректировать положение полотна, снимите дополнительную шайбу с верхней петли и подложите под штыревой элемент нижнего шарнира.

После установления полотна для профилактики смажьте петли.

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб) Остекленная Филенчатая
 
9 632
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Орех Остекленная Филенчатая
 
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-22 (БелДуб) Остекленная Филенчатая
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные Дуб Остекленная Филенчатая
 
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Каролина Шпонированные Ф-05 (Дуб) Остекленная Филенчатая
9 912
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-05 (Дуб) Остекленная Филенчатая
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-13» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-13 Шпонированные Ф-05 (Дуб) Остекленная Филенчатая
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные Ф-11 (Орех) Остекленная Филенчатая
 
9 492

 

Как отрегулировать дверь при проседании в результате динамического искривления входного блока

Еще одна распространенная причина проседания двери. Чтобы проверить, в каком состоянии находится входной блок, приложите к месту крепления шарниров брусок, равный размеру габаритов короба. Если вы заметите зазоры – короб поврежден.

Чтобы исправить искривление, нужно вернуть в прежнее состояние стойку короба и зафиксировать ее в таком положении саморезами. Но это не всегда помогает, поэтому можно попробовать переместить верхний шарнир повыше, а нижний, наоборот, опустить. Это уменьшит угол прогиба и иногда даже полностью устранит проблему.

Дверь межкомнатная «Прима-11.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Дверь межкомнатная Прима-11.1 Хард Флекс White Mix Остекленная Филенчатая
 
7 182
Дверь межкомнатная «Прима-12» White Mix глухая
Дверь межкомнатная Прима-12 Хард Флекс White Mix Глухая Филенчатая
6 426
Дверь межкомнатная «Прима-10» White Mix глухая
Дверь межкомнатная Прима-10 Хард Флекс White Mix Глухая Филенчатая
 
6 426
Дверь межкомнатная «Прима-2» White Mix глухая
Дверь межкомнатная Прима-2 Хард Флекс White Mix Глухая Царговая
 
5 950
Дверь межкомнатная «Прима-3» White Mix Белое художественное сатинато
Дверь межкомнатная Прима-3 Хард Флекс White Mix Остекленная Царговая
 
6 650
Дверь межкомнатная «Браво-22» Black Mix остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Black Mix Остекленная Царговая
 
4 550
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 Хард Флекс White Mix Остекленная Филенчатая
 
7 182

 

Дверь просела из-за деформации короба: что делать

Возможно, причиной проседания стал перекос рамы. Из-за него исчезает зазор между полотном и коробом, который нужен для нормального открывания и закрывания двери. Обнаружить искривление короба поможет измерение его сторон строительным уровнем. 

Также можно попробовать измерить верхние и нижние углы блока. Сильная деформация не поддается исправлению, поэтому дверной короб придется заменить.

Для самостоятельного решения проблемы потребуется провести столярные работы.

Исправление перекоса нужно делать поэтапно:

  1. Снимите полотно с петель.

  2. С помощью строительного уровня проверьте, насколько вертикально и горизонтально установлены стойки.

  3. Сравните полученные значения с диагональю проема.

  4. Исходя из полученных результатов, посчитайте, насколько смещен короб.

  5. Используя фиксирующие болты, ровно установите раму.

  6. Очистите щели от штукатурки, пены и прочего.

  7. Зафиксируйте в специальных отверстиях распорки для рамы. Они должны быть прочными и качественными, потому что нужны для ее удерживания.

  8. Заполните щели монтажной пеной, затем оштукатурьте.

  9. Если на блоке были наличники и доборы, верните их на место.

  10. Повесьте дверное полотно на петли и проверьте, как оно работает.

 

Проблемы с дверным полотном: как отрегулировать проседание двери

Иногда деформация полотна также может привести к проседанию. Как правило, полотно изменяется в размерах и весе из-за разбухания. Такое часто происходит с дверьми, которые установлены в ванной комнате или сауне – там особенно высокий уровень влажности.

Влагоустойчивые двери также могут деформироваться под воздействием внешних условий:

  • У каждой двери есть запас прочности облицовки. Если помещение слишком влажное, даже хорошая дверь может начать разбухать. Особенно это касается изделий из натурального дерева.

  • На производстве могли плохо обработать полотно водоотталкивающим раствором.

  • Когда дверь устанавливается зимой, сильное отопление может повредить полотно.

  • Если не были учтены рекомендации производителя по монтажу двери, в будущем она может начать проседать. Например, изделия из массива нельзя устанавливать в ванную комнату.

Изначально вес полотна мог соответствовать петлям, однако из-за разбухания он превысил норму, что и стало причиной провисания. Но не спешите покупать новую дверь: деформацию можно устранить. Для этого используйте рубанок или аналогичный инструмент.

Корректировка производится благодаря обтесыванию разбухших участков.

Но перед этим:

  1. Максимально плотно закройте дверь.

  2. Посмотрите, где есть зазоры, и нанесите в этих местах метки.

  3. Снимите полотно с петель.

  4. Затем рубанком обстрогайте полотно по периметру, особенно тщательно это нужно делать в сильно разбухших местах.

Петля универсальная «4B» 100*70*2.5 PN МатНикель
Петля универсальная «4B» 100*70*2.5 PN МатНикель
160
Петля пружинная 3037 Хром
Петля пружинная 3037 Хром
2 100
Петля универсальная IN4500UC SG (500-C4) 100x75x3 мат. золото Box
Петля универсальная IN4500UC SG (500-C4) 100x75x3 мат. золото Box
1 096

 

Дверь просела в результате неправильного монтажа: как отрегулировать

От того, как установлена дверь, зависит, насколько долго она прослужит. Если монтаж осуществлен неправильно, то все ошибки проявятся уже очень скоро. Самая частая проблема – выбор неподходящей фурнитуры, которая просто не может выдержать вес полотна. Это приводит к провисанию двери из-за деформации межкомнатного блока.

Исправить дефекты монтажа можно путем добавления новых петель. Они помогут удержать полотно и предотвратят его провисание. Устанавливать дополнительные петли нужно на высоте около 20 см ниже верхнего навеса. Также можно сместить верхний навес повыше и установить добавочную петлю.

Петля универсальная IN6400U SN (4BB 150x95x3) мат. никель
Петля универсальная IN6400U SN (4BB 150x95x3) мат. никель
1 034
Петля универсальная без врезки IN5200W GR (200-2B 125x2,5) графит
Петля универсальная без врезки IN5200W GR (200-2B 125x2,5) графит
251
Крепёжная пластина для петли скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 40» (2 шт.)
Крепёжная пластина для петли скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 40» (2 шт.)
528
Петля-стрела «ПС-420» Бронза
Петля-стрела «ПС-420» Бронза
309
Петля универсальная «4BB» 100x75x2,5 WH Белый
Петля универсальная «4BB» 100x75x2,5 WH Белый
339
Петля универсальная IN4400U-R10 SN (4BB-R10 100x75x2,5) мат. никель
Петля универсальная IN4400U-R10 SN (4BB-R10 100x75x2,5) мат. никель
205

 

Рекомендации профессионалов по предотвращению провисания двери

Хоть проседание двери с течением времени – явление вполне закономерное, его все же можно постараться предотвратить.

В таком случае, даже если оно возникнет, проблема будет минимальной и не потребует трудного и дорогого ремонта:

  • Лучше поручить установку двери профессионалам. При самостоятельном монтаже есть риск упустить какой-то нюанс и совершить ошибку, что приведет к проблемам при эксплуатации двери.

  • При выборе двери тщательно осматривайте полотно. На покрытии не должно быть сколов и трещин. Даже маленькое повреждение может спровоцировать разбухание полотна.

  • Прочность фурнитуры должна соответствовать весу полотна. Будет хорошо, если она даже будет с запасом.

  • Если желаете задекорировать дверь, рассчитайте, смогут ли петли выдержать дополнительную нагрузку.

  • При покупке двери в холодное время года не спешите сразу ее устанавливать. Дайте полотну немного отстояться в комнате, иначе покрытие может потрескаться, и, как следствие, нарушится работа всей конструкции.

  • Не нарушайте правила эксплуатации двери. Если есть маленькие дети, следите, чтобы они не висели на ней – это может серьезно ослабить петли.

  • Регулярно проверяйте дверные петли и, если услышали скрипы, смазывайте их.

Словом, качественное полотно, корректно выбранная фурнитура, правильный монтаж и соблюдение правил эксплуатации – главные правила, соблюдение которых поможет продлить срок службы двери и предотвратить ее преждевременное провисание. 

Однако стоит помнить, что даже если проблемы не удалось избежать, ее можно легко устранить, и чаще всего самостоятельно. Если же боитесь испортить конструкцию и усугубить ситуацию, обратитесь к специалисту.

Петля универсальная «Fuaro 4BB» 100x75x2,5 мм CF Кофе
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