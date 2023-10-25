Одна из самых частых проблем, возникающих при эксплуатации двери – провисание. Однако покупать новое дверное полотно вовсе не потребуется, нужно лишь понять, почему возник дефект и как правильно его устранить.

О том, как предупредить проседание двери и что делать, если такая неприятность все же произошла, расскажем в этой статье.

Как происходит проседание двери

Со временем дверь начинает клониться в сторону, где расположена дверная ручка. На первых порах это практически не видно, и дефект может вызывать лишь небольшой скрип. Однако если не решить проблему на этом этапе, наклон будет увеличиваться, что будет уже заметно.

Дверь перестанет хорошо закрываться, начнет распахиваться при сквозняке и сильно скрипеть. Необходимость устранить эти проблемы станет очевидной. Иногда единственным решением будет замена межкомнатной двери, но обычно можно обойтись и без этого.

В течение долгой эксплуатации дверное полотно начинает провисать, и большую роль здесь играет материал двери. Если она тяжелая, например, металлическая или из цельного массива, то более склонна к провисанию. Двери из МДФ и подобных легких материалов прослужат без проблем намного дольше.

Также важно качество фурнитуры, ведь именно она удерживает полотно. И, конечно, особенности эксплуатации: если изделие используется неаккуратно, увеличивается риск быстрого проседания.

Проседание можно определить по следующим признакам:

Чтобы закрыть дверь, приходится приложить усилия, что провоцирует потертости на дверном пороге.

Царапины и потертости на напольном покрытии также говорят о возникновении проседания.

Дверь без проседания плотно прилегает к коробу. Если есть зазоры – появилось провисание.

Перед тем, как устранять провисание, нужно понять, почему оно появилось. Причин есть несколько.

Проседание двери из-за проблем с петлями: как отрегулировать

Ослабление или деформация петель – самая частая проблема.

Появляется она в нескольких случаях:

неправильное крепление петель к коробу и полотну;

установка тяжелой двери на слабые петли;

массивные декорации в дверном полотне;

Все это приводит к увеличению нагрузки на петли. Вследствие этого фурнитура не выдерживает вес полотна, и возникает провисание.

Если думаете, что причина провисания кроется в этой проблеме, то откройте дверь и осмотрите петли. Проверьте, как расположен соединительный штырь – он должен быть вставлен строго вертикально. Петли прямоугольной формы можно проверить, измерив расстояние от шарниров к коробу. У петель в исправном состоянии замеры в верхней и нижней точке будут одинаковыми.

Исправить ситуацию можно самостоятельно – понадобится лишь подкрутить петли при помощи фиксирующих саморезов. В более запущенном случае, когда петли сильно расшатаны, нужно поменять крепежные детали.

Регулировка производится в несколько этапов:

Снимите полотно с петель. Открутите половинки петель с короба. Промажьте специальным клеем штапики, затем вставьте их в отверстия для крепления. Дождитесь, когда клей высохнет, и прикрутите назад половинки петель. Установите полотно.

Если дверные петли сильно искривлены, их нужно поменять на новые.

Но обычно ситуацию можно исправить следующим образом:

Снимите полотно и выпрямите стояки шарнирных элементов. Чтобы на время скорректировать положение полотна, снимите дополнительную шайбу с верхней петли и подложите под штыревой элемент нижнего шарнира.

После установления полотна для профилактики смажьте петли.

Как отрегулировать дверь при проседании в результате динамического искривления входного блока

Еще одна распространенная причина проседания двери. Чтобы проверить, в каком состоянии находится входной блок, приложите к месту крепления шарниров брусок, равный размеру габаритов короба. Если вы заметите зазоры – короб поврежден.

Чтобы исправить искривление, нужно вернуть в прежнее состояние стойку короба и зафиксировать ее в таком положении саморезами. Но это не всегда помогает, поэтому можно попробовать переместить верхний шарнир повыше, а нижний, наоборот, опустить. Это уменьшит угол прогиба и иногда даже полностью устранит проблему.

Дверь просела из-за деформации короба: что делать

Возможно, причиной проседания стал перекос рамы. Из-за него исчезает зазор между полотном и коробом, который нужен для нормального открывания и закрывания двери. Обнаружить искривление короба поможет измерение его сторон строительным уровнем.

Также можно попробовать измерить верхние и нижние углы блока. Сильная деформация не поддается исправлению, поэтому дверной короб придется заменить.

Для самостоятельного решения проблемы потребуется провести столярные работы.

Исправление перекоса нужно делать поэтапно:

Снимите полотно с петель. С помощью строительного уровня проверьте, насколько вертикально и горизонтально установлены стойки. Сравните полученные значения с диагональю проема. Исходя из полученных результатов, посчитайте, насколько смещен короб. Используя фиксирующие болты, ровно установите раму. Очистите щели от штукатурки, пены и прочего. Зафиксируйте в специальных отверстиях распорки для рамы. Они должны быть прочными и качественными, потому что нужны для ее удерживания. Заполните щели монтажной пеной, затем оштукатурьте. Если на блоке были наличники и доборы, верните их на место. Повесьте дверное полотно на петли и проверьте, как оно работает.

Проблемы с дверным полотном: как отрегулировать проседание двери

Иногда деформация полотна также может привести к проседанию. Как правило, полотно изменяется в размерах и весе из-за разбухания. Такое часто происходит с дверьми, которые установлены в ванной комнате или сауне – там особенно высокий уровень влажности.

Влагоустойчивые двери также могут деформироваться под воздействием внешних условий:

У каждой двери есть запас прочности облицовки. Если помещение слишком влажное, даже хорошая дверь может начать разбухать. Особенно это касается изделий из натурального дерева.

На производстве могли плохо обработать полотно водоотталкивающим раствором.

Когда дверь устанавливается зимой, сильное отопление может повредить полотно.

Если не были учтены рекомендации производителя по монтажу двери, в будущем она может начать проседать. Например, изделия из массива нельзя устанавливать в ванную комнату.

Изначально вес полотна мог соответствовать петлям, однако из-за разбухания он превысил норму, что и стало причиной провисания. Но не спешите покупать новую дверь: деформацию можно устранить. Для этого используйте рубанок или аналогичный инструмент.

Корректировка производится благодаря обтесыванию разбухших участков.

Но перед этим:

Максимально плотно закройте дверь. Посмотрите, где есть зазоры, и нанесите в этих местах метки. Снимите полотно с петель. Затем рубанком обстрогайте полотно по периметру, особенно тщательно это нужно делать в сильно разбухших местах.

Дверь просела в результате неправильного монтажа: как отрегулировать

От того, как установлена дверь, зависит, насколько долго она прослужит. Если монтаж осуществлен неправильно, то все ошибки проявятся уже очень скоро. Самая частая проблема – выбор неподходящей фурнитуры, которая просто не может выдержать вес полотна. Это приводит к провисанию двери из-за деформации межкомнатного блока.

Исправить дефекты монтажа можно путем добавления новых петель. Они помогут удержать полотно и предотвратят его провисание. Устанавливать дополнительные петли нужно на высоте около 20 см ниже верхнего навеса. Также можно сместить верхний навес повыше и установить добавочную петлю.

Рекомендации профессионалов по предотвращению провисания двери

Хоть проседание двери с течением времени – явление вполне закономерное, его все же можно постараться предотвратить.

В таком случае, даже если оно возникнет, проблема будет минимальной и не потребует трудного и дорогого ремонта:

Лучше поручить установку двери профессионалам. При самостоятельном монтаже есть риск упустить какой-то нюанс и совершить ошибку, что приведет к проблемам при эксплуатации двери.

При выборе двери тщательно осматривайте полотно. На покрытии не должно быть сколов и трещин. Даже маленькое повреждение может спровоцировать разбухание полотна.

Прочность фурнитуры должна соответствовать весу полотна. Будет хорошо, если она даже будет с запасом.

Если желаете задекорировать дверь, рассчитайте, смогут ли петли выдержать дополнительную нагрузку.

При покупке двери в холодное время года не спешите сразу ее устанавливать. Дайте полотну немного отстояться в комнате, иначе покрытие может потрескаться, и, как следствие, нарушится работа всей конструкции.

Не нарушайте правила эксплуатации двери. Если есть маленькие дети, следите, чтобы они не висели на ней – это может серьезно ослабить петли.

Регулярно проверяйте дверные петли и, если услышали скрипы, смазывайте их.

Словом, качественное полотно, корректно выбранная фурнитура, правильный монтаж и соблюдение правил эксплуатации – главные правила, соблюдение которых поможет продлить срок службы двери и предотвратить ее преждевременное провисание.

Однако стоит помнить, что даже если проблемы не удалось избежать, ее можно легко устранить, и чаще всего самостоятельно. Если же боитесь испортить конструкцию и усугубить ситуацию, обратитесь к специалисту.