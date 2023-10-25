Одна из самых частых проблем, возникающих при эксплуатации двери – провисание. Однако покупать новое дверное полотно вовсе не потребуется, нужно лишь понять, почему возник дефект и как правильно его устранить.
О том, как предупредить проседание двери и что делать, если такая неприятность все же произошла, расскажем в этой статье.
Как происходит проседание двери
Со временем дверь начинает клониться в сторону, где расположена дверная ручка. На первых порах это практически не видно, и дефект может вызывать лишь небольшой скрип. Однако если не решить проблему на этом этапе, наклон будет увеличиваться, что будет уже заметно.
Дверь перестанет хорошо закрываться, начнет распахиваться при сквозняке и сильно скрипеть. Необходимость устранить эти проблемы станет очевидной. Иногда единственным решением будет замена межкомнатной двери, но обычно можно обойтись и без этого.
В течение долгой эксплуатации дверное полотно начинает провисать, и большую роль здесь играет материал двери. Если она тяжелая, например, металлическая или из цельного массива, то более склонна к провисанию. Двери из МДФ и подобных легких материалов прослужат без проблем намного дольше.
Также важно качество фурнитуры, ведь именно она удерживает полотно. И, конечно, особенности эксплуатации: если изделие используется неаккуратно, увеличивается риск быстрого проседания.
Проседание можно определить по следующим признакам:
-
Чтобы закрыть дверь, приходится приложить усилия, что провоцирует потертости на дверном пороге.
-
Царапины и потертости на напольном покрытии также говорят о возникновении проседания.
-
Дверь без проседания плотно прилегает к коробу. Если есть зазоры – появилось провисание.
Перед тем, как устранять провисание, нужно понять, почему оно появилось. Причин есть несколько.
Проседание двери из-за проблем с петлями: как отрегулировать
Ослабление или деформация петель – самая частая проблема.
Появляется она в нескольких случаях:
-
неправильное крепление петель к коробу и полотну;
-
установка тяжелой двери на слабые петли;
-
массивные декорации в дверном полотне;
Все это приводит к увеличению нагрузки на петли. Вследствие этого фурнитура не выдерживает вес полотна, и возникает провисание.
Если думаете, что причина провисания кроется в этой проблеме, то откройте дверь и осмотрите петли. Проверьте, как расположен соединительный штырь – он должен быть вставлен строго вертикально. Петли прямоугольной формы можно проверить, измерив расстояние от шарниров к коробу. У петель в исправном состоянии замеры в верхней и нижней точке будут одинаковыми.
Исправить ситуацию можно самостоятельно – понадобится лишь подкрутить петли при помощи фиксирующих саморезов. В более запущенном случае, когда петли сильно расшатаны, нужно поменять крепежные детали.
Регулировка производится в несколько этапов:
-
Снимите полотно с петель.
-
Открутите половинки петель с короба.
-
Промажьте специальным клеем штапики, затем вставьте их в отверстия для крепления.
-
Дождитесь, когда клей высохнет, и прикрутите назад половинки петель.
-
Установите полотно.
Если дверные петли сильно искривлены, их нужно поменять на новые.
Но обычно ситуацию можно исправить следующим образом:
-
Снимите полотно и выпрямите стояки шарнирных элементов.
-
Чтобы на время скорректировать положение полотна, снимите дополнительную шайбу с верхней петли и подложите под штыревой элемент нижнего шарнира.
После установления полотна для профилактики смажьте петли.
Как отрегулировать дверь при проседании в результате динамического искривления входного блока
Еще одна распространенная причина проседания двери. Чтобы проверить, в каком состоянии находится входной блок, приложите к месту крепления шарниров брусок, равный размеру габаритов короба. Если вы заметите зазоры – короб поврежден.
Чтобы исправить искривление, нужно вернуть в прежнее состояние стойку короба и зафиксировать ее в таком положении саморезами. Но это не всегда помогает, поэтому можно попробовать переместить верхний шарнир повыше, а нижний, наоборот, опустить. Это уменьшит угол прогиба и иногда даже полностью устранит проблему.
Дверь просела из-за деформации короба: что делать
Возможно, причиной проседания стал перекос рамы. Из-за него исчезает зазор между полотном и коробом, который нужен для нормального открывания и закрывания двери. Обнаружить искривление короба поможет измерение его сторон строительным уровнем.
Также можно попробовать измерить верхние и нижние углы блока. Сильная деформация не поддается исправлению, поэтому дверной короб придется заменить.
Для самостоятельного решения проблемы потребуется провести столярные работы.
Исправление перекоса нужно делать поэтапно:
-
Снимите полотно с петель.
-
С помощью строительного уровня проверьте, насколько вертикально и горизонтально установлены стойки.
-
Сравните полученные значения с диагональю проема.
-
Исходя из полученных результатов, посчитайте, насколько смещен короб.
-
Используя фиксирующие болты, ровно установите раму.
-
Очистите щели от штукатурки, пены и прочего.
-
Зафиксируйте в специальных отверстиях распорки для рамы. Они должны быть прочными и качественными, потому что нужны для ее удерживания.
-
Заполните щели монтажной пеной, затем оштукатурьте.
-
Если на блоке были наличники и доборы, верните их на место.
-
Повесьте дверное полотно на петли и проверьте, как оно работает.
Проблемы с дверным полотном: как отрегулировать проседание двери
Иногда деформация полотна также может привести к проседанию. Как правило, полотно изменяется в размерах и весе из-за разбухания. Такое часто происходит с дверьми, которые установлены в ванной комнате или сауне – там особенно высокий уровень влажности.
Влагоустойчивые двери также могут деформироваться под воздействием внешних условий:
-
У каждой двери есть запас прочности облицовки. Если помещение слишком влажное, даже хорошая дверь может начать разбухать. Особенно это касается изделий из натурального дерева.
-
На производстве могли плохо обработать полотно водоотталкивающим раствором.
-
Когда дверь устанавливается зимой, сильное отопление может повредить полотно.
-
Если не были учтены рекомендации производителя по монтажу двери, в будущем она может начать проседать. Например, изделия из массива нельзя устанавливать в ванную комнату.
Изначально вес полотна мог соответствовать петлям, однако из-за разбухания он превысил норму, что и стало причиной провисания. Но не спешите покупать новую дверь: деформацию можно устранить. Для этого используйте рубанок или аналогичный инструмент.
Корректировка производится благодаря обтесыванию разбухших участков.
Но перед этим:
-
Максимально плотно закройте дверь.
-
Посмотрите, где есть зазоры, и нанесите в этих местах метки.
-
Снимите полотно с петель.
-
Затем рубанком обстрогайте полотно по периметру, особенно тщательно это нужно делать в сильно разбухших местах.
Дверь просела в результате неправильного монтажа: как отрегулировать
От того, как установлена дверь, зависит, насколько долго она прослужит. Если монтаж осуществлен неправильно, то все ошибки проявятся уже очень скоро. Самая частая проблема – выбор неподходящей фурнитуры, которая просто не может выдержать вес полотна. Это приводит к провисанию двери из-за деформации межкомнатного блока.
Исправить дефекты монтажа можно путем добавления новых петель. Они помогут удержать полотно и предотвратят его провисание. Устанавливать дополнительные петли нужно на высоте около 20 см ниже верхнего навеса. Также можно сместить верхний навес повыше и установить добавочную петлю.
Рекомендации профессионалов по предотвращению провисания двери
Хоть проседание двери с течением времени – явление вполне закономерное, его все же можно постараться предотвратить.
В таком случае, даже если оно возникнет, проблема будет минимальной и не потребует трудного и дорогого ремонта:
-
Лучше поручить установку двери профессионалам. При самостоятельном монтаже есть риск упустить какой-то нюанс и совершить ошибку, что приведет к проблемам при эксплуатации двери.
-
При выборе двери тщательно осматривайте полотно. На покрытии не должно быть сколов и трещин. Даже маленькое повреждение может спровоцировать разбухание полотна.
-
Прочность фурнитуры должна соответствовать весу полотна. Будет хорошо, если она даже будет с запасом.
-
Если желаете задекорировать дверь, рассчитайте, смогут ли петли выдержать дополнительную нагрузку.
-
При покупке двери в холодное время года не спешите сразу ее устанавливать. Дайте полотну немного отстояться в комнате, иначе покрытие может потрескаться, и, как следствие, нарушится работа всей конструкции.
-
Не нарушайте правила эксплуатации двери. Если есть маленькие дети, следите, чтобы они не висели на ней – это может серьезно ослабить петли.
-
Регулярно проверяйте дверные петли и, если услышали скрипы, смазывайте их.
Словом, качественное полотно, корректно выбранная фурнитура, правильный монтаж и соблюдение правил эксплуатации – главные правила, соблюдение которых поможет продлить срок службы двери и предотвратить ее преждевременное провисание.
Однако стоит помнить, что даже если проблемы не удалось избежать, ее можно легко устранить, и чаще всего самостоятельно. Если же боитесь испортить конструкцию и усугубить ситуацию, обратитесь к специалисту.