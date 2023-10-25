Современная отделка для пола отличается износостойкостью и красивым внешним видом весь период эксплуатации. Ламинат считается лидером среди материалов в показателях цена-качество, его можно увидеть в любом доме или квартире и в разных комнатах, независимо от назначения.

Такой тип отделки достаточно долговечен и эстетичен, безопасен и разнообразен, что позволит подобрать её к большинству стилей и дизайнов. Простая укладка позволяет сделать её самостоятельно, но при этом необходимо знать основные параметры материала, чтобы определиться с количеством ламелей.

Технические стандарты размеров для ламинатной доски

На строительных рынках можно встретить огромный выбор ламелей, которые отличаются не только по цене и внешнему виду, но и по размеру, износостойкости и влагостойкости. А также ламинат подразделяется на группы и по другим показателям, чтобы не ошибиться с приобретением нужного материала, каждый покупатель должен изучить обозначения на упаковке.

Главным показателем при выборе стоит учитывать класс ламелей, и чем он выше, тем дольше напольное покрытие будет выглядеть безупречно. Ведь даже в квартирах есть такие комнаты, где благодаря высокой проходимости материал не выдерживает весовых нагрузок и не служит срок эксплуатации, заявленный производителем.

Что значат обозначения на упаковке ламината и как это поможет сделать правильный выбор:

Класс – существует градация 21-23, 31-34 и 43. Эти показатели дают возможность определить износостойкость и срок эксплуатации будущего напольного покрытия. 21-23-й класс предназначен для жилых комнат с малой проходимостью, и прослужит не более 6-7 дет.

31-34-й класс ламината считается коммерческим, срок эксплуатации, которого достигает 20 лет. 43-й класс самый прочный материал, который обеспечит износостойкость напольного покрытия до 30 и более лет.

Размер – стандартные параметры ламелей составляют: ширина 90-330 мм, длина 0,6-1,85 м и толщина 6-12 мм, в зависимости от класса износостойкости.

Обозначение человека – это параметр может варьироваться в пределах 1-4, и чем их больше, тем дольше прослужит напольное покрытие в условиях жилых комнат, кухни и прихожей.

АС – имеет градацию от 3 до 5, что означает класс истираемости. Для комнат с высокой проходимостью лучше выбирать повышенные показатели.

Ударопрочность и устойчивость к царапинам – обычно обозначается лапой животного, туфлей на каблуке или ножкой мебели. Необходимо, чтобы такие значки присутствовали на упаковке ламината.

Обозначение молнии – сопротивление материала к накапливанию статического электричества. При отсутствии такого значка, напольное покрытие может бить током при ходьбе, что не очень приятно.

Влагостойкость – обозначается капельками воды, что позволяет укладывать материал в санузлах, прихожей и на кухне, где повышена вероятность пролива жидкости.

Сигарета и зажжённая спичка – означает, что покрытие негорючее и не образовывает прожжённых пятен от случайно упавшего пепла.

Стойкость к ультрафиолету – обозначается кляксой, что обеспечивает насыщенность цвета напольного покрытия весь период эксплуатации.

Звукопоглощение – обозначается знаками уха и волны, что обеспечивает хорошую изоляцию при ходьбе и это показатель немаловажен в квартирах, где есть маленькие дети.

Помимо этого, производители предлагают ламинат с антибактериальным покрытием, с высокой стойкостью к загрязнениям, с допуском использования с системой «тёплый пол» и значком в виде швабры, что обеспечивает простой уход за поверхностью.









Преимущества и недостатки ламината: что нужно учитывать перед выбором материала

Любое напольное покрытие имеет свои достоинства и недостатки, что нужно учитывать перед принятием решения о покупке. Главным преимуществом ламината перед другими отделочными материалами является его универсальность. Ведь среди широкого ассортимента в магазинах можно выбрать покрытие с любой фактурой, цветом и рисунком.

Простой монтаж позволит выполнить работу по укладке, не прибегая к помощи сторонних специалистов, при условии, что способ выкладки доступен для домашнего мастера. При выборе ламината класса 31-34 можно не заботиться о механических повреждениях покрытия когтями животных и детских шалостей.

А если приобрести отделочный материал на виниловой основе, то полу будут не страшны никакие внешние факторы в виде луж воды и сильных загрязнений.

Из недостатков можно выделить два аспекта – это низкая шумоизоляция и влагостойкость при выборе ламината 21-23 класса. Такое покрытие потребует не только идеально ровной поверхности, но и дополнительной укладки специальной подложки, что повлечёт увеличения расходов на покупку материала.

Правильный выбор размера ламината для долговечной укладки

Стандартные значения длины и ширины ламината могут изменяться в зависимости от страны производства, класса износостойкости и толщины материала. Каждый параметр может значительно повлиять на простоту укладки и долговечность напольного покрытия, поэтому выбирать материал, нужно, осознано и со знанием тонкостей монтажа ламелей.

Стоит также учитывать, что главное требование к полу перед укладкой – это ровная поверхность. Ламинат имеет замковое соединение и для надёжности крепления досок между собой, черновая подготовка должна быть основательной. При неровности поверхности рекомендуется зашить её листовыми материалами или залить выравнивающими смесями.

Длина ламината

Максимальные параметры ламелей экономичнее в укладке, но потребуют соблюдения определённых тонкостей в монтаже. Самая длинная доска 1,85 м позволит сократить отходы при установке и подрезке.

Укладка ламината производится по «палубному» методу, вдоль помещения, что будет хорошо смотреться в комнатах с большой площадью, а вот в коридорах от такого способа лучше отказаться. Монтаж вдоль визуально сузит узкое и маленькое пространство, поэтому при выборе ламелей лучше остановиться на средних размерах 1,2-1,5 метров.

Также стоит учитывать, что чем длиннее материал, тем более требователен он к ровности поверхности это потребует исключить перепады высот до минимальных значений, не более 1-2 мм на квадратный метр.

При сильных неровностях поверхности весовые нагрузки нарушат геометрию материала и функциональность замковых соединений, что повлечёт деформацию всего покрытия. Ламели небольшой длины используются на полу в качестве наборных элементов для создания эффекта паркета и рисунков. Обычно размер такого материала не превышает 60 см, что будет удобно при работе для создания красивого дизайна.

Выбор ширины ламината

Узкие ламели 90 мм предназначены для выкладки узоров и имитации паркетной доски на полу. Если монтаж будет производиться самостоятельно, то нужно иметь опыт работы с таким типом ламината и действовать крайне аккуратно, чтобы не потерять в прочности и качестве покрытия.

Оптимальным значением ширины считается 185-195 мм, что не потребует особых знаний в монтаже. С таким ламинатом можно выложить на поверхности большинство узоров, которые можно посмотреть в интернете.

Средние по ширине ламели отлично передают структуру дерева и неспособны визуально снизить потолок в комнате. Максимально широкий или квадратный ламинат лучше использовать в кухне и санузле, тогда это не повлияет на геометрию помещений.

Выбор толщины ламината

Здесь необходимо учитывать нагрузку на напольное покрытие.

Тонкий ламинат предназначен для жилых помещений с малой проходимостью – это спальня или детская. Оптимальным выбором для квартир и частных домов считается толщина ламелей 7-8 мм, при таком параметре материал обладает достаточной стойкостью к истиранию и механическим повреждениям.

Толстый ламинат с максимальным значением 12 мм обладает явными преимуществами между более тонкими вариантами – это долговечность, хорошие показатели теплопроводности и шумоизоляции, простой монтаж и возможность несколько раз использовать замковые соединения без потери качества покрытия.

А также такой ламинат менее подвержен разбуханию от воды и деформации при неровности основания. Если бюджет на напольное покрытие ограничен, то стоит рассмотреть вариант покупки ламелей 12 мм для коридора, санузла и кухни, а 7-8 мм для остальных комнат в доме.

Толщина ламели менее 6 мм характерна для виниловой плитки, которая не нуждается в толстом слое защиты.

Толщина внешнего слоя ламината

Тонкие ламели покрываются защитой не толще 2-3 мм, чего будет достаточно, если материал используется в спальне, а вот для детской и гостиной лучше выбирать более стойкое к механическим повреждениям слой. При толщине ламината 7-8 мм производитель наносит внешнее покрытие уже в 4 мм, а на материале 12 мм это показатель увеличивается до 6 мм.

Такой защитный слой прекрасно проявит себя при перестановке мебели, падении тяжёлых предметов и пролитом кипятке. Поверхность не деформируется, не потеряет цвет и не образует вмятин при установке дивана или тяжёлого шкафа.









Нестандартный ламинат: его размеры и возможности применения

Ламели, изготавливаемые на виниловой основе, могут значительно отличаться от стандартного материала.

Такой ламинат рекомендован для укладки в помещениях с повышенной влажностью и проходимостью. Форма таких ламелей часто имеет квадрат или прямоугольник с минимальной толщиной 5-6 мм, технология их укладки простая и доступная для самостоятельного выполнения.

Стандартные размеры винилового ламината составляют 914,4 мм в длину и 514, 4 мм в ширину, при этом верхний защитный слой не превышает 0,3 мм. При минимальных технических характеристиках такой материал обладает лучшей влагостойкостью и прочностью среди ламелей и относится к классу 43.

Виды ламината и варианты укладки

При расчёте нужного количества материала необходимо заранее определиться со способом монтажа, который и должен обозначить рисунок на поверхности, и нужны запас на дополнительный расход, что может составить 5-15 % от общей площади. Некоторые орнаменты предполагают увеличивать расход материала на 20% — это относится к сложным дизайнам с большим количеством тонких ламелей.

Самым простым и экономичным методом считается палубная укладка вдоль или поперёк комнаты. Такой монтаж ламината потребует добавления не более 5% на весь объём материала, что пойдёт на обрезки и брак ламелей.

С помощью этих способов можно визуально изменить геометрию комнаты, длинную сделать немного короче, если положить доски поперёк. Такой же популярностью пользуется раскладка по диагонали и «ёлочка», которые также не потребуют особых знаний по монтажу, но для данных способов нужно рассчитывать не менее 10% на срезы углов.

Художественные рисунки и выкладки ламелей – это работа профессионалов, которую сделать самостоятельно достаточно проблематично. Чтобы не испортить дорогостоящий материал лучше обратиться к специалистам, при этом можно заказать уникальные орнаменты на поверхности пола.

Такой дизайн способен преобразить любое помещение и сделать его визуально больше, светлее и органичнее. Наборный ламинат в виде орнаментов и рисунков на поверхности пола часто делают из материала разного цвета, что позволяет воплотить в жизнь любую фантазию мастера. При этом укладкой должен заниматься профессионал, а ламели иметь одинаковые технические характеристики.

Дополнительные критерии, которые нужно учитывать при выборе ламината

Определившись с размерами и типом выкладки, перед покупкой отделочного материала нужно учитывать возможные негативные факторы, которые могут повредить поверхность.

Замена нескольких планок в общем полотне не затруднительна, но для этого придётся освобождать комнату от мебели, что может доставить некоторые неудобства. Если заранее определить класс стойкости, прочности внешнего слоя и не подверженности ультрафиолету, влаге и царапинам, то без ремонта можно обойтись.

Дополнительные критерии выбора ламината для дома:

Наличие домашних животных и детей. Когти собаки и шалости детей могут повредить поверхность, чтобы избежать царапин и облегчить уборку пола стоит выбирать широкий ламинат без фаски между досками с толщиной внешнего слоя не менее 4 мм. Стоимость отделочного материала. Чем меньше размер ламелей, тем дороже будет общая цена покрытия и дополнительный расход на обрезки. Для экономии семейного бюджета лучше выбирать ламинат со средними размерами по длине и ширине, тогда затраты будут минимальными. Сложность в уходе. Палубные доски с максимальными параметрами без фасок между планками убирать гораздо легче, чем мелкие форматы с зазорами, поэтому, если не готовы к регулярному наведению чистоты, лучше ограничится материалом с крупными размерами. Соответствие на влагостойкость. Не стоит экономить на ламинате, укладка которого предполагается в кухне, коридоре и санузлах, в эти помещения нужно приобретать материал с максимальным запасом прочности и стойкости. Гарантия на материал. Любой уважающий себя производитель пишет на упаковке с товаром срок службы покрытия, что непосредственно сказывается на времени эксплуатации. Внешний вид. При выборе рисунка на поверхности пола, необходимо также учитывать, что обычная палубная укладка ламели с фактурой дерева исключает возникновение визуальных дефектов. С выкладкой орнаментов могут возникнуть сложности, если у работника нет достаточного опыта. Поэтому лучше приобретать ламинат квадратной формы, что снизит расход на подгонку рисунка и обрезки.

При выборе отделочного материала необходимо помнить, что напольное покрытие – это самая уязвимая поверхность в доме. Если сэкономить на качестве, то замена может потребоваться уже через пять лет, при небольшой переплате срок эксплуатации ламината может увеличиться до 30 лет.

Приобретая ламели, необходимо также учитывать, что все строительные материалы должны иметь сертификаты безопасности, которые предоставляет продавец. Обозначение на упаковке ламелей должны иметь одинаковые символы стойкости и прочности, а также стоит обратить внимание на номера партии товара, чтобы они совпадали.

Тонкости расчёта ламината с учётом разных размеров

При выборе дизайна будущего покрытия и определения со способом укладки, также нужно знать параметры комнаты. Ламинат имеет разный размер, поэтому стоит сразу высчитать площадь одной ламели, что часто указывается на упаковке материала. Разделив квадратные метры помещения на показатель одной доски, получится общее количество необходимого отделочного материала.

При этом стоит сделать запас на обрезки, излом и подборку рисунка: прибавив к результату 10-15%. Также многие отделочники советуют запастись дополнительными ламелями на возможный ремонт покрытия во время эксплуатации. Ситуации могут возникнуть разные – это глубокая царапина от передвижения мебели, вмятина от падения тяжёлого предмета или потоп, что может деформировать панели так, что реставрация будет невозможна.

На непредвиденные ситуации необходимо иметь 10-20 ламелей в запасе, что восстановить покрытие без полной замены.

Выбрав ламинат для своего дома в качестве напольного покрытия, можно надолго забыть о ремонте. Современные отделочные материалы доступны по цене и обладают отличными техническими характеристиками, главное – правильно выбрать класс стойкости, размер и рассчитать необходимое количество. А выполнить работу по укладке можно самостоятельно и этим значительно сократить расходы на ремонт.



