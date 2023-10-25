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Размеры плитки для стен и пола: какие бывают и как правильно выбрать

#Ремонт #Керамическая #Керамогранит #Мозаика #Напольная #Настенная #Плитка #Для кухни #Для ванной

Размер плитки при облицовке помещения оказывает непосредственное влияние на итоговый результат. С его помощью можно не просто создать уникальный интерьер, но и скорректировать пропорции комнаты, визуально сделав ее больше или шире. Это первый параметр, на который нужно обращать внимание при выборе плитки для внутренней отделки.


С чего начать выбор плитки для облицовки стен и пола

В первую очередь нужно сделать предварительный набросок, где будут учтены следующие нюансы:

  • схема выкладки плитки;

  • площадь стен или пола, где будут проводиться работы;

  • пожелания по визуальному преображению комнаты;

  • запас – это примерно 10% от общего рассчитанного количества.


Больший выбор по размерному ряду с одной стороны, дает возможность сделать более точный выбор, а с другой, разнообразие сбивает с толку. Чтобы не ошибиться с размером, важно учесть все критерии в совокупности, влияющие на итоговый интерьер.




Размерный ряд плитки для стен

Плитка для облицовки стен выпускается в двух видах – прямоугольная и квадратная. Расположение формата зависит от желаемого результата. Монтаж вертикальной плитки длинной стороной наверх позволяет сделать помещение визуально выше. В противоположном случае – зрительно шире.


Квадратная плитка создает правильную геометрию. Обычно используется в помещениях без планировочных изъянов. Подходит для выкладки фартука на кухне или в качестве декоративного зонирования. 


В санузле часто используют квадратную плитку для облицовки стен по причине легкого монтаж. Комната выглядит аккуратно, а выбранный размер отвечает за визуальный эффект.


Стандартные размеры плитки:

  • прямоугольная – размерный ряд 200х300 мм, 250х400 мм, 250х500 мм;

  • квадратная – 100х100 мм, 150х150 мм, 200х200 мм.

Есть и авторские коллекции, которые выпускаются ограниченным тиражом или делаются по индивидуальному заказу. Размеры плитки могут быть 400х400 мм или 100х300.


На заметку: плитку нестандартных размеров лучше брать с запасом, так как в случае необходимости частичной замены облицовочного материала, плитки уже может не быть в продаже.


По толщине плитки для стен варьируются от 4 до 9 мм. Чем толще плитка, тем выше ее эксплуатационные возможности. Керамику с показателями от 8 см по толщине обычно используют для наружной облицовки зданий. 


Для внутренней отделки подходит плитка с толщиной от 6 до 8 мм. Она справляется со всеми возложенными на нее обязанностями и при этом имеет малый вес, а значит основательно готовить поверхность перед монтажом нет необходимости.



Размерный ряд плитки для пола

При выборе плитки для пола главным параметром является прочность. Обычно это керамогранит или керамика с твердым защитным покрытием. 


Плитка для пола должна отвечать следующим требованиям:

  • обладать повышенной износостойкостью и ударопрочностью;

  • иметь антискользящий эффект;

  • не вызывать сложностей в уборке и уходе;

  • не вступать в реакцию с химическими веществами;

  • иметь низкую восприимчивость к температурным перепадам.


По форме и размеру плитка для пола бывает:

  • квадратная – размерный ряд 200х200 мм, 300х300 мм, 330х330 мм, 350х350 мм, 400х400 мм, 450х450 мм;

  • прямоугольная – размерный ряд 100х200 мм, 150х300 мм, 200х300 мм, 300х400 мм;

  • многогранная – пяти, шести и восьмиугольной формы.

Это классический размерный ряд напольной плитки. В продаже или под заказ можно найти плитку любого размера, в том числе и очень узкую, например, размером 20х600 мм, обычно используется для имитации паркетного покрытия. Или напротив, очень большую, с размерами сторон от 600 мм.


Стандартная толщина керамической плитки для пола или керамогранита от 8 до 11 мм. Чем толще плитка, тем интенсивнее нагрузки она способна выдержать. Где нужна повышенная прочность покрытия используется керамика толщиной до 25 мм. 

В облицовке частного дома такие требования встречаются редко, если только для гаража, чтобы полы выдерживали вес автомобиля. Керамогранит по сравнению с привычной керамической плиткой чаще используется в качестве напольного покрытия, так как материал обладает большей прочностью. 

Таких показателей удается добиться за счет повышенного давления при прессовании состава еще на этапе производства и более высокой температуре обжига.


При одной и той же толщине стандартная керамическая плитка и керамогранит будут имееть разные степени прочности. Стоимость керамогранита несколько выше, но она полностью оправдана его техническими и качественными характеристиками.

По форме и размеру керамогранит бывает:

  • квадратный – размерный ряд 200х200 мм, 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 600х600 мм;

  • прямоугольный - 60х120 мм, 200х400 мм, 200х500 мм, 195х600 мм, 200х800 мм, 200х1200 мм, 400х800 мм, 445х900 мм.

Как видно по размерному ряду, прочность керамогранита позволяет использовать материал более масштабными плитами.


Керамогранит имеет толщину от 8 мм до 14 мм. В таком виде он активно используется для облицовки напольных оснований в частных домах и квартирах. Есть более тонкие варианты, с толщиной от 4 до 8 мм. Такие модели обычно укладываются в помещениях с низкой интенсивностью нагрузок.



Размерный ряд мозаичной плитки

Об этом виде облицовочного материала стоит сказать отдельно, так как у него довольно много специфических свойств. Материал особенно актуален при повышенной неровности стен или при облицовке криволинейных конструкций. 


За счет мелких деталей, закрепленных на сетке, мозаичная выкладка легко принимает форму любого объекта. Мозаика, в качестве облицовочного материала, используется с давних времен. Но если раньше орнамент собирали по кусочкам, то сегодня технологический прогресс позволяет создавать облицовку, не уступающую по красоте, но гораздо быстрее. 

Мозаика может быть абсолютно любой формы. Стандартный размерный ряд от 10х10 мм до 70х70 мм. Но авторские коллекции могут быть представлены любым размером, все зависит от желаемого результата.


Толщина мозаики варьируется от 2 до 12 мм. Более плотные детали обычно изготавливаются из керамогранита и камня, натурального или искусственного. Такая мозаика активно используется в качестве элементов декора для пола или для выкладки по всему периметру комнаты.


Более тонкие экземпляры изготавливаются обычно из керамики и стекла. Используются для оформления стен и пола с низкой интенсивностью нагрузок.

Правила выбора размера плитки для облицовки стен и пола

Выбор плитки по размеру должен отвечать следующим требованиям:

  • насколько удобно с ней работать (особенно если укладкой будет заниматься новичок в этом вопросе);


  • состояние стен и пола, их ровность. Большие плиты сложнее укладывать, если сены имеют даже незначительные отклонения от уровня. Чтобы добиться правильной геометрии, нужно будет постараться;
  • желаемое количество швов – этот момент относится к мелкоформатной плитке. Выложить ее идеально ровно не всегда получается. Это отражается на общих параметрах комнаты, которые могут визуально «поплыть»;


  • размер помещения. Для небольших комнат оптимальным вариантом является средняя и мелкая плитка. А для больших, напротив, крупноформатная плитка.


Размер плитки для облицовки стен и пола играет важную роль в итоговом образе помещения. Правильный выбор позволяет создавать разные иллюзии, такие как зонирование, расширение пространства, вытягивание или напротив – сужение. 

Это возможность расставить акценты и обратить внимание на уникальный дизайнерский прием. Ремонт начинается с выбора размера плитки, а завершается удовольствием наблюдать потрясающий результат.


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