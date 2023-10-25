Полноценные замки необходимы только для входных дверей. Для межкомнатных дверей и таких бытовых помещений, как ванная комната и туалет, достаточно защелки, позволяющей их удерживать в закрытом положении. Одной из ее разновидностей является шпингалет. Изделие является запорным устройством, которое визуально выглядит как маленький засов.

Оно может быть изготовлено из разных металлов и их сплавов, а также из пластикового материала. В продаже можно найти множество ее видов, поэтому потребителям несложно найти модель продукции под определенную дверь, которая идеально впишется в ее оформление и в общий интерьер.

Какие бывают шпингалеты для дверей

По типу конструкции шпингалеты могут быть:

врезными;

встраиваемыми;

накладными.

Врезные шпингалеты устанавливаются во внутреннее пространство дверного полотна при монтаже. Они не портят внешний вид двери. Их обычно устанавливают на двухстворчатых дверях. Минус вида изделия – сложности замены шпингалета при его поломке.

Встраиваемые шпингалеты могут открываться в верхней или нижней части двери. Они монтируются в паз, который располагается по высоте полотна. Если все сделать аккуратно, то такие задвижки не видно со стороны. Накладные запорные устройства крепятся к поверхности двери на саморезы.

Они сразу же бросаются в глаза, и поэтому рекомендуется подбирать их в таком цвете и дизайне, который будет смотреться на двери. Шпингалеты часто используются как дополнительный элемент для навесных замков.

Вне зависимости от того, какой вид шпингалетов был выбран, с их монтажом не будет проблем. Главной задачей потребителя является выбрать модель, которая подойдет под материал двери.

Шпингалеты классифицируются еще и по принципу действия задвижки. Они могут быть механическими и автоматическими. По виду конструкции они разделяются на открытые и закрытые. Механические модели обычно врезные.

В их конструкции предусмотрена ручка поворотного типа, предназначенная для проведения операций открытия и закрытия задвижки. Автоматические шпингалеты пружинного типа. Положение ригеля в них фиксируется кнопкой.

В открытых механизмах наглядна вся конструкция. В любом положении можно рассмотреть запирающий стержень и устройство для его поддержки. В закрытых моделях к взору окружающих доступна только внешняя часть.

Новинкой на рынке подобной продукции являются электромеханические шпингалеты. В продаже можно найти даже радиоуправляемые модели. Они относятся к категории врезных устройств и монтируются в тело двери. Чтобы открыть или закрыть устройство понадобиться специальный ключ. Он имеет вид брелока с функциональной кнопкой.

Открытие осуществляется за счет специальных кодов, которые интегрируются на двух составляющих устройства и, если они соответствуют друг другу, то защелка открывается. Если брелок теряется, то все его коды автоматически удаляются из системы, и, чтобы им заново воспользоваться, понадобиться ввести новые.

Такая задвижка работает только при наличии электроэнергии. Если ее нет, то задействуется запитка от специального аккумулятора.

Из каких материалов изготавливаются шпингалеты

На рынке продукции шпингалеты из двух видов материала. Это может быть пластик и металл. Металлические изделия могут быть из чистого металла или из сплавов. Много изделий из нержавейки или сплавов с алюминием. Встречаются и другие составы.

На этот критерий стоит обратить внимание при покупке изделия, поскольку от него зависит его долговечность. Естественно, что этот показатель будет значительно ниже у пластиковых задвижек.

Многие модели шпингалетов покрывают отделочным слоем. Это делается для придания им более высоких прочностных характеристик, а также для эстетичности внешнего вида. Для этого на последнем этапе производства изделия осуществляют напыление такими элементами, как алюминий, латунь и медь.

Шпингалеты часто окрашивают в цвет золота и серебра. Их модели с таким оформлением универсальны и вписываются в любой дизайн двери.

Ценители эксклюзивности могут оформить заказ на задвижку. Для этого нужно обратиться к мастерам, которые делают фурнитуру в стиле кованых изделий. Они сделают все, что им скажет клиент, если у него есть эскиз, на котором отражено, как ему видится результат работы.

Размеры шпингалетов

Шпингалеты выпускаются в разных размерах и формах. Они должны быть уместны для двери, для которой предназначены. Маленькие задвижки покупают для мебели. Шпингалеты средних размеров подойдут для межкомнатных дверей, а большие засовы удобны для установки на въездных воротах.

Определяясь с габаритами задвижки, нужно учитывать толщину двери. Если дверное полотно тонкое, то установить на нее получится только накладной шпингалет. Для дверей с широким полотном, выполненным из металла или сплошного массива дерева, подойдут врезные и встраиваемые модели. С их помощью можно обеспечить надежный запор двери.

Оформление шпингалетов

При выборе запора на двери нужно учитывать специфику ее оформления, а также общий интерьер помещения. В дизайне шпингалетов делается упор на функциональность или на внешний вид. В некоторых видах задвижки сочетают в себе эти оба качества.

Если интерьер помещения выполнен под старину, то обычные запорные устройства на двери будут смотреться неуместно. В него впишутся эксклюзивные шпингалеты или задвижки со скрытыми механизмами, которые могут быть встраиваемыми или врезными.

Критерии выбора шпингалетов

Выбирая засов для двери нужно учитывать ряд факторов, которые будут способствовать гармоничной интеграции механизма в общий интерьер, и соответствию ожидаемой функциональности реальной.

Для этого нужно обратить внимание на такие характеристики запорного устройства:

Материал изготовления – определяется целью приобретения задвижки, которая может заключаться в надежном закрытии двери или в ее удержании в прикрытом состоянии.

Вид шпингалета, определяющийся толщиной дверного полотна.

Способ управления механизмом – автоматический или механический.

Размеры шпингалета.

Цвет.

Особенности шпингалетов для пластиковых дверей

Шпингалеты, используемые для пластиковых дверей накладные закрытого типа. Запирающее устройство монтируется на дверное полотно. Для надежности рекомендуется его установить в верхней и нижней части. Поскольку механизм нагляден на двери, то следует его подбирать под ее цвет.

Производители представляют такие виды запоров для дверей, как:

Роликовые – конструкция не требует приложения усилий при открытии и закрытии двери и представлена в виде расположенного в полом цилиндре шарика, который подпирается пружиной.

Магнитные – элемент функционирует за счет намагниченных участков конструкции и сохраняет работоспособность даже, если двери перекашиваются.

Фалевые с подпружиненным ригелем, который при закрытии запора размещается в углубление, в котором и происходит фиксация конструкции на язычок – открытие и закрытие осуществляется поворотом ручки.

Особенности шпингалетов для металлических дверей

Для металлической двери накладные защелки не подходят. Поскольку такие виды дверной конструкции обычно монтируются у входного проема, то под нее лучше подойдут врезной или встраиваемый шпингалет. Для таких дверей используют ночные задвижки, обеспечивающие дополнительную фиксацию положения двери.

Шпингалеты для деревянных дверей

Деревянные двери – универсальное решение для задвижек любого типа. К ним подбираются запоры с учетом назначения дверной конструкции и ожидаемой от них функциональности. Шпингалет может быть декоративным элементом.

Он также может выполнять роль основного запирающего устройства с внутренней стороны двери. Для входной и межкомнатной двери покупают разные виды задвижек, которые отличаются степенью надежности.

Специфика шпингалетов для стеклянных дверей

Чтобы установить шпингалет на стеклянную дверь, придется повозиться. Если нет навыков работы с этим материалом, то лучше довериться квалифицированному мастеру.

Для стеклянных дверей покупать нужно накладные шпингалеты.

Их конструкция сформирована магнитным фиксатором или крючковидным ригелем – защелкой. Монтаж запорного устройства на такой вид дверного полотна осуществляют в ее нижнем отсеке.

Пошаговый алгоритм монтажа шпингалета

Проще всего устанавливать шпингалет на деревянную дверь, особенно если он накладной.

Для его монтажа нужно:

Сделать разметку на двери, чтобы было наглядно место крепления всех элементов на ней. Сделать углубления для крепежных элементов. Прикрепить основной элемент механизма и проверить его работоспособность – щеколда должна двигаться плавно. Установить вторую планку, являющуюся ответной. Закрыть дверь и проверить работу запорного устройства.

На двери, состоящие из двух створок, обычно устанавливают по два шпингалета, один из которых должен располагаться сверху, а второй снизу. Вертикальные модели запорного устройства крепятся до размещения двери на петли.