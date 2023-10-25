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Способы укладки ламината

#Монтаж #Ремонт #Ламинат #Напольные покрытия #Своими руками

Ламинат считается одним из самых дешевых и простых в работе материалов для укладки пола. С созданием подобного напольного покрытия сможет справиться даже новичок. Главное – соблюдать все условия укладки.

Перед тем, как приступать к работе с панелями, следует подготовить финишное напольное покрытие. Оно должно быть максимально ровным, без лишних стыков и трещин. Перед укладкой ламината стоит выдержать материал на месте работ хотя бы на протяжении двух суток. Это позволит панелям адаптироваться к условиям среды.

Идеальными условиями для работы считается диапазон комнатной температуры – 15-30 градусов выше нуля, и влажность не более 70%. При этом отопительные приборы при работе с ламинатом лучше отключить.

Процесс укладки ламината

В зависимости от типа используемых ламелей различают три вида монтажа. При работе с замками Click стыковка происходит без использования дополнительных инструментов. Особая форма шипов и пазов позволяет собирать панели, как пазл. Однако важно делать это под углом в 40-45 градусов.

Работа с технологией Lock подразумевает соединение отдельных ламелей при помощи простукивания. Во время укладки панели вбиваются друг в друга и надежно закрепляются в этом положении. К минусам технологии можно отнести сложность разбора напольного покрытия.

Клеевое покрытие приклеивается к черновому основанию при помощи специального состава. Панели при этом могут и не скрепляться между собой. Клей наносится не только на покрытие, но и на место стыков между планками. Этот метод чаще используют в коммерческом строительстве в помещениях с большой проходимостью.

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб Солт Лэйк AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб Солт Лэйк
4 919
Ламинат Vitality Deluxe Aqua Protect Дуб Тасмания AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Deluxe Aqua Protect толщина 8 мм Дуб Тасмания
4 203
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

 

Способы укладки ламината

Поскольку изначально ламинат был создан, как аналог паркета, при укладке покрытия важно соблюдать рисунок. 

Различают несколько возможных вариантов:

  • Классика

Наиболее экономный и простой рисунок. Не предполагает большого количества обрезков материала. Для создания такого рисунка полностью укладывается первый ряд, затем – второй. В нем допускается использование обрезков от 30 см в длину.

  • Шахматы

Укладка ламината, при которой стыки панелей формируют рисунок, напоминающий шахматную доску. Новый ряд покрытия должен начинаться с обрезка, который позволяет на ½ сместить панель от ранее уложенной.

  • Диагональ

Или общее смещение панелей на 45 градусов. Это одна из самых неэкономичных укладок, при этом подобное покрытии больше всего напоминает паркетную кладку.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

 

Выбор подложки для ламината

Перед тем как приступать к созданию чистового покрытия, важно уложить промежуточный слой. Подложку стоит выбирать, исходя из предполагаемых особенностей эксплуатации покрытия.

Чаще всего в роли подложки выступает пробковое покрытие. В качестве дополнительное гидроизоляции к материалу может быть добавлен полиэтилен. Гидроизолятор и положка совмещаются при помощи скотча.

Важно отметить, что использование подложки не зависит от чернового материала пола. Наиболее удобной для подобных работ считается бетонная стяжка. 

Однако если ранее на полу было старое кафельное или деревянное покрытие – его часто могут не разбирать. В этом случае установка ламината производится поверх существующего слоя. Важно, чтобы эта поверхность была максимально ровной.

 

 

Подготовка пола для укладки ламината

Отсутствие напольного покрытия – наиболее удобный вариант для дальнейшей работы. В этом случае вначале выравнивают уровень пола с помощью бетонной стяжки. После того, как черновое покрытие застынет – на него укладывают подложку, а затем приступают к укладке ламината.

Если изначально в квартире установлены деревянные полы – выровнять их можно листами фанеры. После того, как первое покрытие закрыто, сверху на фанеру кладут подложку, а затем производят установку ламината.

Если же необходимо положить ламинат на кафель, часто в этом случае обходятся без гидроизоляционных материалов. Достаточно постелить только подложку и произвести укладку ламината.

После подготовки чернового покрытия наступает следующий этап. При необходимости вначале укладывается гидроизоляционная пленка. Монтаж производится внахлест. Части гидроизояционного материала склеиваются скотчем для обеспечения герметичности. Затем на пленку стелется или укладывается подложка. Важно сделать это без нахлеста – стык в стык.

Подложка Россия (1100х2 мм) 1рулон = 55,00 кв.м
Подложка Пенолин Подложка рулон толщина 2 мм
2 500
Подложка из полистирола Matrix (1000х500x3 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 3 мм
280
Подложка Basic (1х20 м) 1рулон = 20 кв.м.
Подложка толщина 2 мм
3 660
Подложка из полистирола Floorwood (1000х500x5 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 5 мм
450

 

Способы укладки ламината

При работе с ламелями стоит учитывать необходимые подрезы материала. Перед укладкой специалисты рекомендуют несколько раз собрать покрытие без стыковки. Это позволит примерно рассчитать объем необходимого материала и учесть места подреза.

 Необязательно разрезать доски в области дверных косяков. Загнать напольное покрытие под нужный зазор позволит отпил нижней части косяка на высоту доски.

За 2 дня до укладки важно занести ламинат в комнату. Очистить подготовленную поверхность от строительного мусора, убрать из помещения лишние предметы. Затем устанавливается гидроизояционный материал и подложка.

Первая доска ламината всегда укладывается вдоль длиной стены, перпендикулярно окну. Выступающая часть замка должна смотреть вглубь комнаты. Вдоль стены следует соблюдать компенсационный зазор в несколько миллиметров. Рядом с первой панелью укладывается еще одна – вторая доска ряда. 

Замки с торцов стыкуются под углом в 45 градусов либо под воздействием молотка. В момент стыковки должен раздастся заметный щелчок – замок защелкнулся. Далее аналогичным способом устанавливается ряд до конца.

Если последняя доска ряда не входит по длине, ее необходимо подрезать. После этого производится укладка второго ряда. Стыки между торцами ламелей в разных рядах при этом не должны совпадать. Поэтому от доски ламината второго ряда всегда отпиливается небольшая часть, точная площадь отпила зависит от выбранного рисунка. Неполная панель устанавливается на шип доски предыдущего ряда под углом 45 градусом.

В других рядах ламинат укладывается аналогичным образом. Последний ряд ламелей подрезается при укладке в крайней части замка. При этом панели можно сделать немного уже. После укладки последнего ряда покрытие готово. 

Однако важно дать ему отдохнуть пару часов. Установка мебели на новый ламинат – недопустима. По этой причине специалисты не советуют одновременно производить укладку ламината во все квартире. Не стоит также укладывать ламинат в режиме ограниченного времени.

Ламинат – простое покрытие, с которым сможет справиться даже непрофессионал. Однако при работе с ним важно соблюдать нюансы температурного режима и исключить лишнее механическое воздействие.

Выбор ламината зависит от личных предпочтений и функционального назначения комнаты. Лучше не экономить на материале и отдать предпочтение проверенной марке. Наиболее удачным решением для жилого пространства станет ламинат 32 класса. Это покрытие отличается прочностью, повышенной устойчивостью, и эстетическими параметрами.

Износостойкость покрытия и способ установки зависит от типа замка. Еще один аспект, который также способен продлит жизнь ламината – подложка. Лучше всего отдавать предпочтение экологичным материалам с хорошими физическими свойствами.

При укладке также стоит учитывать особенности рисунка. Классическая укладка – наиболее простой способ создания напольного покрытия. Однако укладка по диагонали смотрится более приближенно к паркетному полу.

Ламинат SPC Floorwood Unit 4017 Дуб Фолибер 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 4017 Дуб Фолибер
5 429
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6606 Дуб кантри
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6606 Дуб кантри
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto 8801 Дуб серый
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8801 Дуб серый
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV05 Дуб Риневар
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV05 Дуб Риневар
 
3 167 2 161 ₽ -40%

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