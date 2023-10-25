Прочный материал может иметь разные типы поверхностей, которые нужно правильно мыть, чтобы сохранить блеск глянца или не нарушить красоту матового покрытия. Керамогранит считается одним из самых популярных материалов для отделки ванной комнаты, кухни и прихожей, где на поверхностях часто образуются трудновыводимые загрязнения.





Любой материал можно очистить, но только нужно знать, как действовать и что использовать в процессе, чтобы плитка сияла и доставляла эстетическое удовольствие.

Основные рекомендации по очистке керамогранита от разного типа загрязнений

Поверхность отделочного материала легко моется и хорошо переносит химические средства, но всё, же в процессе стоит соблюдать осторожность и знать тонкости уборки.

Основными типами загрязнений на керамограните в ванной будет мыльная пена и зубная паста, на кухне капли жира, а в прихожей на полу песок, что потребует разного подхода к чистке.





При уборке также стоит учитывать тип поверхности отделочного материала, она бывает матовой и глянцевой. Гладкий и блестящий керамогранит нельзя чистить средствами с крупными абразивными частицами, которые оставляют царапины.

Материал с матовой поверхностью не так требователен к уборке, но и он нуждается в правильном выборе средств, чтобы не оставались разводы и пятна.









Очищение керамогранита после укладки



Финальным этапом строительных работ будет затирка швов. Как бы аккуратно не выполнялся этот процесс, состав всё равно оставляет на поверхности разводы и пятна, которые нужно убрать.





Для удаления акриловой и цементной затирки используется кислотосодержащий раствор, который легко справляется с такими пятнами и придаёт дополнительный блеск материалу.

Но стоит помнить, что излишки затирочной смеси убираются в процессе работы, а поверхность швов заглаживается кисточкой, смоченной в воде, тогда уборку придётся делать по минимуму.





Чтобы привести керамогранит в надлежащий вид, после укладки будет достаточно промыть его чистой водой с щепоткой лимонной кислоты или ложкой уксуса. При необходимости повторить процедуру и вытереть насухо мягкой тканью.

Регулярная уборка керамогранитных поверхностей



Лучшим средством для ежедневного протирания поверхностей считается мягкое моющее средство. Если нет специального состава для керамогранита в доме, то можно воспользоваться обычным гелем для чистки или средством для мытья стёкол и зеркал, которые не содержат абразивов.

При мытье пола стоит исключить песок и мусор на поверхности, желательно сначала собрать сор пылесосом или замести веником.





Мыльные разводы в ванной легко убираются мягкими жидкими составами, которые предназначены для мытья посуды или стен. Достаточно развести ложку средства в 2-3 литрах воды и протереть поверхность влажной губкой. Такой состав не нужно дополнительно смывать водой, можно просто высушить керамогранит мягкой тканью.





Стоит отметить, что некоторые средства дополнены воском и добавками, которые придают блеск поверхности, от них лучше отказаться. Используйте мягкие обезжиривающие средства, и тогда даже глянцевая плитка всегда будет сверкать чистотой.





Лучшие средства для удаления пятен с керамогранита

Достаточно твёрдый материал может рано или поздно подвергнуться атаке трудновыводимых загрязнений. Пятна особенно опасны для керамогранита светлых оттенков, например, вовремя незамеченное пролитое вино или кофе может оставить некрасивое пятно, от которого сложно будет избавиться.





Также на поверхности могут появиться известковые отложения и ржавчина, застарелый жир и масло. От таких загрязнений лучше избавляться, как только они появились, но это не всегда доступно, поэтому желательно иметь в доме специальные чистящие средства для керамогранита. Если таких составов нет, то можно воспользоваться народными методами удаления пятен с поверхности.





Раствор пищевой соды

Справится с большинством органических загрязнений. Для приготовления средства необходимо растворить три-пять столовых ложек пищевой соды в литре воды, смочить в нём мягкую ткань и положить на пятно.





Через 10 минут можно будет немного потереть загрязнение, а при необходимости повторить процедуру. Пищевая сода непросто растворяет органические загрязнения, но и осветляет пятна от таких напитков, как кофе, вино и кока-кола.

Раствор поваренной соли

Состав прекрасно справляется с застарелыми жирами и маслами на поверхности. Для приготовления нужно растворить 5-7 столовых ложек соли в литре воды и смочить этим составом пятна.

Для эффективности процесса можно воспользоваться пульверизатором, тогда через несколько минут можно снять застарелые пятна мягкой губкой. Раствор поваренной соли нужно будет смыть небольшим количеством воды и вытереть поверхность насухо.

Раствор уксуса или лимонной кислоты

Такое средство поможет избавиться от ржавых подтёков и известковых отложений. Для приготовления нужно разбавить три столовых ложки столового уксуса или ложку лимонной кислоты литром воды и смачивать проблемные места.





Кислая среда сделает пятна более податливыми для очистки, для усиления эффекта можно немного потереть отложения и подтёки зубной пастой. Далее нужно смыть остатки чистящих средств мягкой губкой, смоченной в воде, и протереть поверхность керамогранита насухо.









Что использовать для очищения керамогранита в качестве абразива

Если поверхность имеет сильные загрязнения, которые нужно тереть, то можно воспользоваться губкой для мытья посуды и средствами, что есть в любом доме. Отлично в качестве мягкого абразива может выступить зубная паста. Её структура и состав неспособны оставить царапины на керамограните, а очищающие свойства находятся на высшем уровне.





Стоит с осторожностью использовать зубную пасту на материале тёмных оттенков, она может оставить разводы, поэтому стоит наносить её только на пятна, а не на всю поверхность. После очищения нужно промыть место воздействия мягкой губкой, смоченной в воде.





Удалить застарелые пятна любого происхождения поможет активированный уголь. Для приготовления состава нужно развести несколько таблеток водой до состояния кашицы, которой без последствий для поверхности можно оттирать сложные участки.





Таким же способом можно использовать пищевую соду, которая в большинстве случаев выручает хозяек при чистке кухонного пространства. Такая кашица безопасна для керамогранита и легко растворяет жирные отложения, особенно, она будет полезна для структурированного материала.





Особенности чистки глянцевого и матового керамогранита

Многие хозяйки считают, что прочный и достаточно твёрдый материал можно тереть любыми средствами – это заблуждение. Керамограниту противопоказано применение любых видов абразивов, за исключением мягких средств в виде соды, зубной пасты или активированного угля.





Если есть сомнения в очищающих свойствах этих составов, то стоит приобрести специальные пасты для очищения поверхностей этого типа.

При использовании абразивов на глянцевом керамограните появляются микроскопические царапины, в которые рано или поздно попадёт грязь и убрать её будет невозможно.



Матовый материал также нежелательно чистить жёсткими щётками и средствами по тем же причинам. А структурированный керамогранит будет сложно отмыть от составов с абразивами, в результате останутся разводы и белые пятна.





Если в доме есть керамогранитные поверхности, то специалисты всё же рекомендуют использовать специальные средства. С современным развитием химической промышленности такие составы можно приобрести в любом хозяйственном магазине – это гарантирует безопасность покрытию и красивый внешний вид весь период эксплуатации.



