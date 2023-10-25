Повышенная влажность и плохое проветривание в санузлах заставляет ответственно относиться к выбору облицовочных материалов для поверхностей. Привычная и надёжная керамическая плитка в качестве отделки уже не впечатляет и многие из нас начинают задумываться, чем можно заменить кафель.

При современном развитии производства строительных материалов есть из чего выбрать, главное – рассмотреть все предложения магазинов и оценить преимущества и недостатки вариантов облицовки.

Чем можно заменить керамическую плитку в ванной комнате

Альтернатива есть, но при выборе определённого варианта необходимо учитывать его долговечность, чтобы не делать ремонт ежегодно. Многие специалисты считают, что керамическая плитка, керамогранит или камень – это лучший способ отделки стен в ванной комнате и в чём-то они правы.

Более стойких материалов к повышенной влажности и перепадов температур не найти, но такая отделка стоит недёшево, а трудоёмкий процесс занимает много времени.

Если делать работы самостоятельно, то ремонт в ванной комнате может затянуться на месяц, а посещать её нужно ежедневно. Чтобы исключить потерю времени и денег, многие люди рассматривают альтернативные варианты отделки и их достаточно много, чтобы красиво оформить стены и наслаждаться водными процедурами уже через несколько дней.

Отделка стен ванной самоклеящейся плёнкой

Один из самых бюджетных вариантов отделки. Плёнка производится в листах или рулонах в разном дизайне. Поверхность может имитировать дерево, камень и ткани, иметь рисунки или орнаменты, существуют варианты с 3D изображением, поэтому преобразить интерьер не составит труда.

Верхний слой из поливинилхлорида не боится влаги и без труда моется, нижний имеет клеевую основу, которая легко прикрепляется как к окрашенным поверхностям, так и к отделке керамической плиткой.

Главным недостатком плёнки считается недолговечность, срок службы такого покрытия не превысит 2-3 лет, после чего места стыков начнут отслаиваться и выглядеть не эстетично. Поверхность легко царапается, что значительно уменьшает срок эксплуатации покрытия.

Отделка ванной обоями под покраску

В магазинах продаётся масса вариантов рулонных материалов. Дизайн может быть разным, если есть желание создать монохромную отделку, то выбираются виниловые или акриловые обои, которые впоследствии покрываются краской. Обычно такой материал имеет красивую рельефную поверхность, чтобы стены не выглядели слишком скучно.

Есть желание сделать отделку стен в ванной с орнаментами и рисунками, также покупаются виниловые или акриловые обои в нужном дизайне, что покрывается лаковыми составами. Такие поверхности могут сохранить свой первоначальный внешний вид на десятилетия, а большой выбор вариантов оформления поверхности позволит создать в ванной комнате любой стиль.

Если нет желания работать с дополнительными покрытиями в виде лака и краски, то существует альтернативный вариант – стеклообои. Такой материал стоит немного дороже аналогов из акрила и винила, но он более стойкий к влажной среде и специально предназначен для санузлов или кухни.

Окраска стен вместо плитки в ванной комнате

Такой тип отделки забыт, но давно используется для стен в ванной комнате. Сегодня он заново набирает популярность, благодаря новым лакокрасочным составам, которые легко наносятся и не отслаиваются через несколько лет.

Покрытие создаёт на поверхности прочную защитную плёнку, которая не подвержена влиянию влажности и не позволяет распространяться плесени на стенах.

Для отделки лучше выбирать алкидные, акриловые или латексные составы, срок их службы может достигать 10-15 лет. При этом краски продаются в широком ассортименте цветов, в матовом или глянцевом варианте, что позволит подобрать оттенок к любому стилю в комнате.

Если захочется разнообразия в дизайне, то стены можно дополнить рисунками. Нет художественных данных - украсить интерьер помогут трафареты.

Чтобы отделка смотрелась красиво, необходимо провести подготовку поверхностей: замазать выбоины, выровнять шпаклёвкой и обработать грунтовкой с противогрибковыми препаратами в составе, тогда ремонт прослужит дольше.

Заменяем плитку в ванной ПВХ-панелями

Отделочный материал считается прекрасной альтернативой керамической плитке. ПВХ-панели легко переносят влажность и перепады температур, а мыть их одно удовольствие, достаточно протереть влажной губкой и поверхность будет сверкать чистотой.

Отделка производится в огромном количестве дизайнов – это может быть рисунок и орнамент, имитация натуральных материалов, мозаики или различных тканей.

Большой выбор позволит воплотить в жизнь любую идею и создать уютную ванную комнату за небольшие деньги. Стоимость панелей невысока, поэтому материал доступен широкому кругу потребителей.

Для установки панелей не придётся предварительно готовить поверхность и снимать старую плитку, если она есть. Достаточно смонтировать обрешетку и зафиксировать на ней материал.

При всех достоинствах ПВХ-панелей стоит упомянуть и минусы – это недостаточная прочность материала к точечным ударам, а если он выполнен из некачественного пластика, то поверхность со временем может пожелтеть. Поэтому выбор нужно делать в пользу более дорогих вариантов, где гарантирована повышенная прочность и хорошее качество товара.

Декоративная штукатурка вместо плитки в ванной комнате

С помощью пластичного состава можно придать поверхности очень красивый и благородный вид. Декоративная штукатурка может быть гладкой и рельефной, имитировать природный камень и всевозможные ткани.

Часто в ванной комнате используется венецианская смесь, которая визуально напоминает гладкий мрамор, малахит, яшму или шёлковый материал – это выглядит эффектно. Составы изготавливаются в разных цветах и сочетаниях, а если использовать материалы с разными эффектами, то можно легко выделить функциональные зоны в санузле.

Наносится декоративная штукатурка на стены легко, она пластична и достаточно прочная при высыхании, такая отделка с лёгкостью прослужит 10 лет. Но перед использованием материала придётся тщательно подготовить поверхности, в работу входит: выравнивание и грунтование, тогда состав будет хорошо держаться.

После высыхания декоративную штукатурку дополнительно покрывают лаковыми составами, что станет хорошей защитой от влаги и преждевременного разрушения, а по прочности покрытие будет мало уступать керамической плитке.

Отделка стен ванной гибким камнем

Отличная альтернатива керамической плитке и керамограниту. Гибкий камень визуально мало отличается от твёрдого материала, а стоит значительно дешевле. Отделка продаётся в виде рулонов или отдельных панелей и состоит из стеклохолста, на который нанесён каменный композит, что сверху дополнительно покрыто защитными лаковыми составами.

Выглядит такой материал достаточно красиво и может имитировать любой природный аналог, долговечность такой отделки также на высоте, срок эксплуатации достигает 30 лет.

Листы гибкого камня легко приклеиваются к стене на большинство доступных составов, при этом не придётся выравнивать основание до идеального состояния.

Материал скрывает небольшие погрешности на поверхностях, в работе он достаточно прост, что доступно даже начинающему мастеру. Листы легко режутся, а благодаря небольшой толщине и гибкости можно сделать отделку очень аккуратно.

Мозаичная плитка для отделки стен ванной комнаты

Если большая плитка уже не радует, то её можно заменить более мелкими элементами. Отделка мозаикой создаёт очень красивую поверхность, ей можно облицевать как все стены, так и отдельные функциональные зоны. Материал изготавливается в разных цветовых сочетаниях, что позволит создать интерьер по своему вкусу.

Существует мозаика с зеркальными элементами, которые отлично будут смотреться в маленьких ванных комнатах и визуально расширять пространство. Плитками с золотыми или серебряными вкраплениями можно сделать отделку с «нотой» шика и роскоши, которые присуще классическим и античным стилям.

Мозаика клеится на стены как обычная плитка, но при этом не создаёт явно видимых швов и разрыва рисунка на поверхности. Единственное, что придётся сделать перед монтажом – это выровнять основание.

Натуральный камень вместо плитки в ванной

Если ванная комната имеет достаточные габариты для роскошной отделки, то это будет прекрасный выбор. Отделка натуральным камнем санузла практически вечна и никогда не потеряет своей актуальности, стоит такой материал дорого, но это оправдано эксклюзивным внешним видом и длительным сроком эксплуатации.

Часто каменные поверхности в ванной комбинируют с другими материалами, чтобы гармонично зонировать помещение. Отлично такая облицовка будет смотреться в сочетании с декоративной штукатуркой, краской или фактурными обоями.

Отделка стен в ванной комнате камнем достаточно трудоёмкий процесс, материал сложен в резке и обработке, но результат того стоит.

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Отделка ванной комнаты ламинатом

Напольное покрытие считается отличным вариантом отделки стен в ванной. Единственное, что нужно учитывать при выборе этого материала для облицовки – это его влагостойкость. Ламинат производится в разных цветах и фактурах, но всё, же чаще для облицовки используются ламели с внешним видом дерева.

Ванная комната с такой отделкой станет очень тёплой и уютной, за поверхностью легко ухаживать, и она может прослужить достаточно длительный период, если правильно произвести монтаж.

Ламели устанавливаются на обрешётку, в полостях которой можно спрятать электропроводку и коммуникации. Материал достаточно прост в работе, легко режется, а ламели соединяются между собой замковыми соединениями. Выглядеть такая отделка будет эффектно и может надолго заставить забыть о ремонте.

Здесь представлены самые популярные варианты замены керамической плитки на стенах в ванной комнате. Можно выбрать более бюджетные варианты в виде окраски, обоев или ПВХ-панелей, а если в доме отдаётся предпочтение отделке с «нотой» роскоши и шика, то натуральный камень или красивая мозаика вполне способны создать такой интерьер.