Разнообразные цифровые системы наблюдения и контроля становятся все более популярными среди квартировладельцев. Они позволяют фиксировать события, происходящие внутри помещений или на лестничной площадке. Чувствовать себя более уверенно, открывая доступ внутрь жилья разнообразным визитерам.

Не менее важно отслеживать добросовестность наемных работников, например, нянь или репетиторов, остающихся наедине с детьми. Ведение видеозаписей зачастую избавляет от множества проблем, помогает избегать неприятностей и конфликтов, предотвращать преступления.

К таким следящим электронным устройствам относятся видеозвонки или видеодомофоны, которые устанавливаются на входные двери в квартиры. Доступная стоимость, функциональность и прекрасные возможности вызвали повышенный интерес к данной продукции со стороны владельцев квартир и частных домов. Для чего нужны видеозвонки, как они работают и на что обратить внимание при выборе, мы расскажем в этой статье.

Зачем нужен видеозвонок на дверь в квартиру

Изделие относится к тому же классу цифровых видеоустройств, что и видеодомофоны. Но его конструкция несколько проще, а значит – доступнее по цене. По сути, видеодомофоны имеют узкую сферу применения:

входные стальные двери в подъезды многоквартирных домов;

въездные ворота и калитки частных домовладений с автоматическим открыванием и закрыванием створок;

ворота или входные двери производственных предприятий, режимных объектов, зданий с повышенным уровнем охраны и ограниченным допуском сторонних лиц.

Видеодомофоны позволяют не только видеть лицо посетителя или гостя, но и общаться с ним в режиме видеосвязи. Некоторые модели связаны сразу с несколькими видеокамерами, позволяя осуществлять наблюдение за всеми входами в здание или на участок. Также, продвинутое устройство позволяет открывать кодовые и электрические замки на дверях и воротах, не выходя из дома или с КПП, и пропускать внутрь визитеров.

Однако, такие системы слишком громоздки для отдельно взятых квартир, и имеют избыточное количество опций. Именно поэтому в квартиры рекомендуется устанавливать менее «продвинутые» видеозвонки. Встроенных в них функций вполне достаточно:

подача звукового сигнала;

видеонаблюдение за посетителями, фото- и видеосъемка;

скрытое наблюдение за происходящим на лестничной площадке.

Такая система намного более удобна и функциональна, чем дверные глазки. Обеспечивает большую степень безопасности и комфорта для домочадцев.

Как устроен видеозвонок для двери

Изделие работает по простой схеме:

при нажатии кнопки звонка срабатывает встроенная в вызывную панель видеокамера, фиксируя посетителя и окружающее пространство;

видеосигнал поступает на монитор через проводной или беспроводный канал связи;

с помощью кнопок, расположенных на панели, можно включить видеозапись на карту памяти, разговаривать с посетителем, не открывая двери.

Некоторые устройства снабжены датчиками движения и звука, которые включают автоматическую запись, если возле двери в квартиру, на лестничной площадке, появились посторонние люди.

Видеомонитор рядом с дверью

Плоский ЖК экран в пластиковом корпусе крепится на стене в прихожей, рядом с дверью. При выборе места монтажа необходимо проследить, чтобы монитор был всегда доступен, его не загораживали предметы мебели или одежда на вешалке. Даже самые недорогие модели обеспечивают четкую, цветную картинку и дают возможность вести запись при необходимости.

Изделия с дополнительными функциями дают владельцам намного больше возможностей. Так, можно включить автоответчик, не отвечая лично нежеланному визитеру. Или управлять работой устройства с помощью мобильных приложений для смартфона, просматривать видео в реальном времени или в записи на экране ноутбука, ПК или домашнего телевизора.

Вызывная панель на входе в квартиру или дом

Устройство, идущее в комплекте с монитором, выполняется с усиленной защитой от действий вандалов. Корпус вызывной панели трудно повредить или поцарапать. В него встроены кнопка звонка и видеокамера с большим разрешением. Панель монтируют снаружи, слева или справа от двери, как и обычный звонок.

Высоту установки необходимо отрегулировать так, чтобы в объектив попадало все пространство перед дверью. Часто производители снабжают вызывные панели дополнительными устройствами – инфракрасной подсветкой, датчиками, фиксирующими движение и звук, динамиком.

Блок питания для видеозвонка

Устройство снабжает электроэнергией монитор и вызывную панель в том случае, если конструкцией не предусмотрены автономные батареи. Его располагают внутри квартиры, максимально близко к видеомонитору.

Соединяют элементы специальными кабелями для проводных систем, либо используют радиоканал, Wi-Fi.

Какие виды дверных видеозвонков бывают

Компании-производители предлагают модели на любой вкус и кошелек:

с черно-белым и цветным изображением;

соединенные проводами или с системой беспроводной связи;

снабженные отдельными видеокамерами, которые располагают в незаметных для посетителя местах;

с питанием от электросети или батарей;

стационарные, которые монтируются на стене, или с переносными мониторами;

оснащенные дополнительными опциями.

Ценовой диапазон изделий также очень широк. Нетрудно подобрать модель аппарата, идеально подходящую под нужды владельцев квартиры, вписывающуюся в интерьер помещений.

Как правильно выбрать видеозвонок на дверь в квартиру

Как правило, видеозвонки продаются в полной комплектации, включающей все необходимые элементы системы. Однако, если готовые наборы не отвечают запросам владельца по своим характеристикам или дизайну, можно приобрести вызывную панель и видеомонитор отдельно. При этом необходимо проследить, чтобы устройства не конфликтовали друг с другом.

При выборе видеозвонка стоит обратить внимание на его функциональность и удобство применения. Так, аппараты с беспроводной системой связи и автономным источником питания более удобны в эксплуатации. При установке они не требуют использования специальных инструментов, сверления отверстий. Кроме того, видеомонитор такой модели можно установить в любом удобном месте в квартире, без мешающихся под ногами проводов. Минусы – более высокая стоимость и необходимость периодической подзарядки батарей.

Кроме того, важна правильная установка. Даже самая дорогая и надежная очень быстро выйдет из строя, или потеряет львиную долю своих возможностей, если монтажом будет заниматься дилетант. Установку и регулировку камер наружного наблюдения, подключение к видеомонитору должны проводить квалифицированные специалисты. Они же проверят корректность установленных программных обеспечений, пояснят важные детали.