Керамическая плитка – популярный и востребованный во многих сферах вид отделки. Она используется практически везде. Ей облицовывают стены в ванных комнатах и санузлах. Плитку кладут на пол в магазинах, офисах и в других общественных местах. Есть виды этого материала, который применяется для оформления фасадов зданий. Некоторые разновидности бывают матовыми, а какие-то глянцевыми.

Так какой вид керамической плитки выбрать для ремонта в квартире или в частном доме?

Особенности керамической плитки

Этот вид отделочного материала появился очень давно. Его используют буквально с первых тысячелетий еще до нашей эры. Поскольку уже в те далекие времена способы ее применения были разными. То и виды керамики тоже отличались. Есть различия и в наше время. Ведь прогресс не стоит на месте.

Керамическая плитка представляет собой сочетание разных материалов:

сочетание красной и белой глины;

добавки кварцевого песка;

различные добавки для придания нужных качеств;

использование пигментов для получения желаемого цвета.

После составления нужной по параметрам состава, его подвергают процессам экструзии или прессования. Затем происходит нарезка в зависимости от требуемого размера. Завершающим этапом является обжиг в специальной печи при очень высокой температуре.

Процесс этот не быстрый и достаточно трудоемкий. Применение того или иного метода воздействия на сырую массу из глины зависит от того, какой тип плитки желательно получить в результате. Стоимость готовой плитки целиком и полностью зависит от очень многих параметров.

Таким образом, вся керамическая плитка делится на несколько видов:

по способам изготовления;

в зависимости от назначения;

отличается поверхностью;

по классу устойчивости к истиранию;

в зависимости от пористости и способности поглощать воду;

по устойчивости к трению;

разные сорта;

форма и габариты.

Итак, рассмотрим все эти пункты более подробно.

Варианты назначения керамической плитки

Выбирая керамическую плитку в магазине, следует обращать внимание на то, как именно ее планируется использовать. Поскольку она бывает:

Настенная

Подходит для отделки стены. Отличается между собой фактурой, весом, а также пористостью текстуры.

В качестве напольного покрытия

Обладает устойчивой к истиранию поверхность. Она более тяжелая и толстая. Очень важно выбирать кафель, который имеет антискользящую структуру.

Универсального применения

Сфера применения такого кафеля ограничивается только фантазией самого покупателя. Но, нужно учитывать и то, где именно она будет использоваться.

Есть плитка для фасадов, а есть для помещений.

Способы производства керамической плитки

Классификация видов керамической плитки начинается с того, каким именно способом была она сделана. От этого зависит способ формования, а также тонкости при обжиге.

Чтобы придать материалу ту или иную форму используются разные способы:

1. Прессование

Если плитка была сделана таким способом, то это означает, что применялось давление для того, чтобы получить изменения свойств материала.

2. Экструзия

При применении такого метода. Сырая глиняная масса выдавливается через специальное формующее отверстие.

Способы производства керамической плитки также бывают очень разными. Все они имеют ряд особенностей.

Монокоттура

Такая плитка получается в том случае, если используется метод одинарного обжига. При этом обжиг производится сразу всех частей материала и основы и эмали. Таким способом получается кафель универсального использования.

Важным качеством его является низкие параметры способности поглощать воду. При этом показатели плотности у нее высокие. Толщина основы не менее 6 мм. Если выбрать морозостойкую плитку, то она может использоваться даже в очень холодных помещениях.

Бикоттура

Такая плитка получается в результате использования двойного обжига. Получается своеобразный «бисквит». Для получения требуемых качеств применяется прессование. Первый обжиг происходит при очень высокой температуре 1120-1150 градусов.

После завершения этой процедуры наносится глазурь. Затем повторяется обжиг. Температура устанавливается чуть выше 1160-1100 градусов. По своей прочности кафель не уступает первому виду. Однако сфера ее применения ограничивается.

Подходит она только для внутренней отделки. Эту разновидность керамической плитки можно встретить чаще всего в составе коллекций. Она отличается привлекательным и разнообразным декором.

Майолика

При получении данного сорта также применяется двойной обжиг. Отличается пористой структурой. Этот вид керамической плитки очень часто используется для отделки.

Рекомендуется применять только в помещениях, где нет интенсивного воздействия высокой влажности. Это отличный вариант для оформления печей, можно создавать настоящие произведения искусства в виде панно.

Фаянс

В основе состава используется белая глина высокого качества. Применяется в метод двойного обжига. Подходит для помещений с умеренным уровнем влажности.

Монопороза

Производится методом однократного обжига. В составе также присутствует белая глина. Для получения нужных качеств применяются карбонаты. Отличается меньшими показателями прочности, по сравнению с монокоттурой.

Текстура пористая. Довольно толстая 12 мм в основании. Очень часто встречается с оформлением под мрамор или дерево. Используется строго внутри помещений.

Котто

​​​​​​​Отличается присутствием в составе красной глины. На поверхности отсутствует глазурь. Для получения данной разновидности применяется метод экструзии. Обжиг одноразовый.

Отличается шероховатой поверхностью. Один из очень старых сортов кафеля. Ранее использовался для оформления церквей. Форма может быть разная. Некоторые виды котто подходят для уличного использования.

Коттофорте

​​​​​​​В составе такой плитки присутствует только один сорт глины. Отличается прочностью и долговечностью. Сверху наносится слой глазури. Применяется метод двойного обжига.

По своим качествам прочности превосходит майолику. Подходит в качестве напольного покрытия, но не годится для ванных комнат. Поскольку не обладает нужными качествами влагостойкости.

Клинкер

​​​​​​​Отличается присутствием в составе глины тугоплавкого типа. Эта разновидность глины относится к сланцевому сорту. Плитка получается при использовании экструзии. Обжиг производится при высокой температуре 1300 градусов. Отличается шероховатой поверхностью. Не скользит. Можно использовать для облицовки фасадов, заборов и ступеней.

Керамогранит

​​​​​​​Отличается очень высокой прочностью. В этом плане он превосходит клинкер. Нередко встречается в продаже под названием «искусственный гранит».

Для получения таких показателей прочности применяется полусухое прессование с очень высоким давлением. Обжиг однократный. Отличается пожаробезопасностью, влагостойкостью, не боится химии.

Как выбрать нужный вид керамической плитки

Выбирают керамическую плитку в зависимости от того, где она будет использоваться. Сфера применения этого вида отделочного материала очень большая.

Для изготовления мебели, столов, кухонного фартука очень часто используется керамогранит.

Полы, стены практически в любых помещениях.

Фасады самых разных зданий.

Сауны, зоны каминов, бани, теплый пол.

Выбирая тот или иной вид керамической плитки, следует обращать внимание на показатели влагостойкости, морозоустойчивости, термоустойчивости, пожаробезопасности.

В чем особенность напольной керамической плитки

Керамическая плитка часто используется в качестве напольного покрытия. Поэтому выбирая такой материал, также следует учитывать:

насколько устойчива к истиранию;

устойчивость к воздействию влаги;

степень «скользскости».

Отличается от настенной плитки по маркировке. На плитке для оформления стен есть изображение в виде руки.

Варианты внешнего вида керамической плитки

Отличается керамическая не только особенностями производства, но еще и своим внешним видом. Она может быть глазурованной и неглазурованной. Под глазурью понимается стекловидная эмаль, которая наносится на поверхность плитки.

В свою очередь плитка с глазурованной поверхностью делится еще на несколько видов:

Поверхность глянцевая или полированная;

Матовая разновидность. Поверхность такого материала отличается шероховатостью. Очень часто используется в качестве напольного покрытия.

Лаппартированная. Внешний вид плитки выглядит потертым. Есть еще одно название «полуполированная». Это гибрид глянцевого и матового покрытия. Очень хорошо смотрится при оформлении различных интерьеров.

Сатинированная. Очень интересный дизайнерский вариант керамической плитки. При обжиге используются соли минерального происхождения. Поверхность, как будто бархатная. Интерьер получается благородным и изысканным.

С рельефной или структурированной поверхностью. Рельефная плитка очень часто встречается с имитацией под дерево или натуральный камень. Она имеет неровности, хорошо заметные тактильно. Внешне легко спутать с деревом или мрамором. Такие поверхности встречаются только у керамогранита.

Какие сорта плитки бывают

Конечная стоимость керамической плитки складывается из разных параметров. И сорт ее имеет не самое последнее значение.

К первому сорту относятся изделия, практически не имеющие какой-либо дефект. Согласно требованиям ГОСТа не допускаются пятна, зазубрены и прочие недостатки.

Ко второму сорту – могут присутствовать незначительные дефекты. Но не более 25% плитки. Могут быть незначительные сколы, зазубрины не более 1 мм, незначительное количество пузырей и пятен.

К третьему сорту относятся экземпляры, которые имеют более 25 % дефектов. В продаже практически не встречается.

Отличие керамической плитки по форме и размеру

Разнообразие форм керамической плитки открывает невероятный простор для полета дизайнерской фантазии. И это при том, что существуют всего три основные формы:

квадратная;

прямоугольная;

нетрадиционная.

Наиболее популярными являются первые две. В свою очередь нетрадиционные варианты делятся на:

треугольную;

круглую;

ромбовидную;

шести-восьми-угольную.

Придумывая варианты дизайны можно сочетать разные по форме плиты. Таким образом получается уникальное решение в стиле лофта, скандинавского или арт-деко.

Одной из популярных является плитка типа «кабанчик». Она также находит применение в самых современных и изысканных вариантах оформления интерьера.

Выбирая плитку, следует обращать внимание на ее размер. Он бывает в трех основных форматах:

Малый. Сюда относится всевозможная мозаика и декор имеющие размеры плит не более 5x5 см.

Средний. Такие плиты не превышают размер 10 – 50 см.

Крупный. Это крупные плиты, которые отличаются габаритами от 50 до 120 см.

Учитывая такой нюанс, можно существенно сэкономить собственные средства. Выбрав нужный размер, придется потратить меньше времени на всевозможные подрезы. Да и выбрасывать отходов нужно будет куда меньше.

Показатели видов керамической плитки по стойкости и устойчивости к влаге

Под пористостью понимаются микроскопические пустоты, которые присутствуют в структуре. Это очень важный параметр. Именно от него зависят особенности применения плитки. Более того, от этого зависит способность плитки впитывать влагу. Если пористость у плитки большая, то она будет отлично впитывать влагу.

Поэтому такую плитку не стоит укладывать на стены в ванной комнате или на кухне. Кроме того, пористая плитка не подойдет и для оформления фасада здания. Поскольку она не будет обладать таким важным параметром, как морозостойкость. В зависимости от показателей влагоустойчивости выделяются три уровня:

Низкий – не более 3%.

Средний – в диапазоне от 3 до 10 %.

Высокий - более 10%.

Среди всех видов по показателю водопоглощения среди всех видов керамической плитки на первом месте находится керамогранит. У этого материала эти значение в пределах 0,05%. Керамическая плитка отличается среди многих других видов отделочных материалов своей экологичностью.

Выбирая в соответствии со своими требованиями и потенциальными условиями эксплуатации, можно получить качественный облицовочный материал. А применение интересных дизайнерских решений позволит реализовать любую творческую фантазию.