Качественная деревянная мебель ценилась во все времена за прочность, экологичность и привлекательный внешний вид. Но изделия из натуральной древесины имеют минус – высокую стоимость. Доступной заменой стала мебель из композитных панелей, отделанных шпоном из дерева.

Изделия, выполненные по этой технологии, внешне выглядят как деревянные, но весят гораздо меньше. Помимо этого, такие модели менее износостойкие. Сейчас встретить предметы интерьера из дерева можно только в эксклюзивных коллекциях, массово выпускают только изделия, оклеенные шпоном.

Что такое шпон

Слово «шпон» с немецкого переводится как «щепа». Это связано с тем, что немцы первые стали изготавливать шпон на территории Европы. Технологический процесс был разработан еще в XIX веке. Именно тогда был сконструирован специальный деревообрабатывающий станок, который срезал тонкие полотна с бревен большого диаметра.

Это позволяло сохранять рисунок, который создан природой, на срезанном древесном массиве. Толщина шпона может быть разным от 1 мм до 12 мм, в зависимости от сорта дерева и способа его обработки. Через время в России переняли немецкую технологию обработки древесины, оставив немецкое название готового среза – шпон.

Материал из натурального дерева широко применяется не только в изготовлении мебели, дверей, но и при выпуске музыкальных инструментов. Срезами ценных пород деревьев оклеивали самые недорогие заготовки и получали вещи, которые внешне не отличались от выполненных из натурального древесного массива.

Виды шпона

Для изготовления шпона могут использоваться сотни пород дерева. В разрезе они отличаются фактурой, расцветкой и текстурой. Полученный материал будет отличаться оттенками от белого, сливочного до цвета золота, шоколада, пурпура.

Технологический процесс позволяет изготовить из дешевой древесины полотно, которое будет похоже на ценные породы розового, красного и эбенового дерева. Также есть методы, с помощью которых можно сделать поверхность, напоминающую мрамор либо камень.

В зависимости от используемой технологии распила бревен, шпон различают на следующие виды:

Лущеный

Это наиболее дешевая разновидность, толщина которой может составлять от 1 до 5 мм. Его получают из округлых срезов бревен, вращая их, предварительно зажав по торцам в пазы. Древесная стружка снимается специальным резаком из металла. Полученные полотна применяют при производстве комбинированных материалов для отделки.

Строганный

Он может быть толщиной от 4 до 10 мм. Для его получения заготовки обрабатывают специальным ножом. Благодаря определенному углу наклона бруска при разделке, готовые полотна имеют разный рисунок и текстуру. Эту разновидность шпона получают из кедра, пихты, сосны, бука, граба, березы.

Пиленый

Это самая дорогая разновидность. При его производстве используют обработку кубических и округлых отрезов древесины специальными пилами. Готовые дощечки получаются толщиной 5-12 мм. После обработки остается много отходов, поэтому такую разновидность шпона изготавливают небольшими партиями. Для пиленого шпона применяются преимущественно хвойные породы деревьев.

Строганный шпон нарезают специальными ножами по направлению вдоль по волокнам, или же под разными углами.

В результате готовые полотна отличаются по типам и маркировкам:

радиальные (Р), имеют на рисунке прямые полосы, годичные кольца по поверхности;

полурадиальные (ПР), на их рисунке полосы параллельны и занимают около 75% площади;

тангенциальные (Т), на которых годичные слои формируют рисунок нарастающего конуса или же кривых линий;

тангенциально-торцовые (ТТ), на поверхности которых рисунки замкнутых кругов и эллипсов.

При этом оборотная сторона полотна отличается от лицевой. Изнаночной стороной шпон встречается с режущей поверхностью и может иметь микротрещины, рыхлость, неровности. Лицевая сторона полотна всегда гладкая.

Также есть разновидность шпона файн-лайн. Зачастую его принимают за пластик, но это не так. Он состоит из натурального дерева. Но получают его с помощью реконструкции: прессуя лущеные пластины в блоки и после нарезая на полотна. В технологическом процессе применяют красители, клей.

Как изготавливают шпон

На предприятии перед началом процесса производства шпона древесину сортируют. Его могут изготавливать из разных сортов древесины. Среди лиственных деревьев выделяют березу, клен, бук и прочие. Из хвойных сортов подходят сосна, кедр, пихта, тис и лиственница.

Если у древесной породы ярко выражен рисунок годичных колец, ее обрабатывают специальной технологией шпонирования. Это позволяет получить строганый тип шпона с красивым рисунком массива древесины.

Радикальный разрез позволяет получить особенно эффектную структуру, что существенно повышает стоимость изделий. Самыми ценными по внешнему виду признают дуб, ясень и лиственница. Эти сорта позволяют получить шпон с рисунком волнистой структуры, в композиции могут быть завитки, придающие материалу изысканности.

Получение качественного материала для шпонирования предполагает определение хорошего состава сырья. У массива, соответствующего стандартам, отсутствуют сучковые ответвления, ходы для вытекания смолы, участков с вросшей корой и больших участков с трещинами. Технологический процесс включает в себя очищение заготовки от коры, удаление поврежденных слоев.

Затем дерево необходимо разделить на кряжи установленного размера, и в зависимости от способа обработки их после этого необходимо разделывать на фрагменты меньших габаритов. Для размягчения древесной структуры и коррекции цвета, заготовки пропаривают в горячей воде в течение нескольких дней.

Самый продолжительный срок пропаривания требует клен, как очень капризная порода. Если неправильно обработать ее массив, он утратит светлый цвет. Получить заготовочные полотна можно пропустив через деревообрабатывающий станок. Получив готовые пласты шпона, их нарезают, сушат, сортируют и запаковывают в пачки по 100 листов.

Где используют шпон

Это натуральный материал, который легче древесины и при этом обладает всеми ее достоинствами. Поэтому область использования этого сырья очень обширна. Шпон очень популярен при изготовлении мебели, интерьерных вещей, разнообразных упаковочных емкостей и прочего.

Из материала получают отличные облицовки для ДСП, МДФ, гипсокартона, разных перегородок. Также их можно применять как недорогое сырье для ремонта устаревшей мебели и иных элементов интерьера, которые требуется обновить.

Строганый шпон используют в качестве отделочного материала для фасадов мебели, межкомнатных дверей, напольного покрытия, дизайнерских элементов, инвентаря для быта и спорта.

Пиленый шпон используют для дорогостоящих изделий в сфере мебельной индустрии, искусства, музыкальных инструментов и прочего. Пласты, изготовленные из ценных пород дерева, с эксклюзивным рисунком применяют для инкрустации в технике маркетри, паркетри, интарсии. Это специальных мозаичные техники, предполагающие прикрепление кусочков шпона на основу.

Сравнение шпона с другими материалами

Различить изделие из древесины и шпонированное можно прежде всего по весу. Это связано с тем, что во втором случае модель, изготовлена из заготовок, состоящих из МДФ либо ДСП, а внешний вид улучшен привлекательной отделкой из шпона.

Однако схожий внешний вид изделия из массива и шпона различаются многими качествами. Мебель из древесины отличается долгим сроком эксплуатации, высоким качеством и ценой. Товары такой категории относят к эксклюзивным. Они призваны подчеркивать финансовую успешность владельца.

Помимо этого, изделия уровня люкс не выходят из моды и признаются классикой, которая не всегда актуальна. Достаточно дополнить древесную мебель винтажной фурнитурой и получится изделие, относящее к произведениям искусства. Но при этом изделия из натуральной древесины требуют особого ухода.

Ее необходимо регулярно обрабатывать специальными средствами с воском. Отсутствие таких процедур приведет к тому, что модель потеряет первоначальный внешний вид.

Мебель из натурального дерева реагирует на перепады температур, влажность. Поэтому, приобретая такие модели важно понимать, что необходимы затраты времени и денег на соответствующий уход. Мебель, выполненная с применением шпона, не требует столь сложного ухода, ее просто использовать в быту, и она имеет доступную стоимость.

Эти качества привели к большой популярности шпонированных моделей. Внешне изделия из шпона выглядят достойно, их сложно отличить от мебели из древесины.

Особенности технологического процесса, при производстве мебели из шпона, не позволяет изделиям растрескиваться. Такие модели устойчивы к перепадам температур, влажности и воздействию ультрафиолета. Прочность обеспечивается благодаря покрытию полиуретановым лаком, который создает защитное покрытие.

Шпонированная мебель имеет легкий вес, поэтому ее не сложно передвигать. В случае повреждения участка шпона, его можно отреставрировать и тем самым продлить срок его эксплуатации.

Преимущества и недостатки шпона

Тонкий древесный пласт, который обработан по специальной технологии, позволяет выпускать отделочный материал, предметы мебели и иные товары. Внешне все эти изделия практически не отличается от аналогичных моделей из древесины.

Среди преимуществ поверхности из шпона выделяют ее декоративность. Благодаря срезу под разными углами древесные волокна создают уникальный рисунок и привлекательную текстуру, которая не присуща обычной древесной доске.

Помимо этого, шпон можно использовать для качественной отделки самых разных поверхностей: закругленных, искривленных. Шпон – готовый к использованию материал. Он уже обработан и подготовлен к эксплуатации. Его хорошо высушивают, шлифуют, покрывают защитой в течение технологического процесса изготовления.

Шпон отличается устойчивостью к неблагоприятному воздействию, не впитывает воду, не трескается и не покрывается плесенью. Кроме того, его можно реставрировать при необходимости, что существенно повышает срок эксплуатации изделия.

При этом мебель и иные изделия, покрытые шпоновыми пластами, гораздо дешевле, нежели аналогичные модели из древесины. Поэтому использование материала существенно снижает себестоимость товаров.

Таким образом, два изделия, одно из которых выполнено из дерева, а другое из МДФ, покрытого шпоном, внешне будут максимально схожи, обладать идентичными эксплуатационными качествами, но при этом их стоимость будет существенно отличаться.

Плюс ко всему из одного бревна можно изготовить одну мебельное изделие, а если из него изготовить шпон, то его хватит на 5-10 аналогичных моделей из МДФ.

Из минусов шпона выделяют его неустойчивость к механическому воздействию. Покрытие подвержено появлению царапин. Изделие потребуется оберегать от когтей и зубов домашних любимцев. Также отмечают, что при повышенной влажности, отдельные виды шпона могут деформироваться.

Как ухаживать за шпонированной мебелью

Для того чтобы продлить срок эксплуатации изделий из шпона важно руководствоваться некоторыми правилами:

поверхность нельзя обрабатывать абразивами, щетками из металлической стружки;

не обрабатывать средствами с кислотами, щелочами;

нельзя ставить горячие предметы, без специальной подставки.

Такие изделия необходимо периодически протирать мягкой тряпочкой со специальными средствами, с содержанием воска. Загрязнения необходимо убирать замшевой тканью, мягкими щетками и салфетками.

У изделий с отделкой из шпона множество преимуществ, по сравнению с моделью из древесины. Это материал позволяет всем желающим обзавестись внешне привлекательной, долговечной мебелью по доступной цене. При этом покупая такую мебель, не приходится переживать о качестве изделия, ведь шпонированные модели прочные и служат очень долго.