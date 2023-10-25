В обустройстве жилища нет мелочей. Даже самая, казалось бы, незначительная деталь может сыграть важную роль в оформлении интерьера. Напольный плинтус – та самая мелочь, которая ставит точку в ремонте и оформлении и без которой интерьер выглядит не завершённым.

При смене напольного покрытия важно позаботиться и о качественных плинтусах. Чтобы они выглядели аккуратно, привлекательно, гармонично вписались в общую стилистику комнаты и долго прослужили, стоит тщательно выбирать материал этих элементов, их конструкцию, цвет.

Напольный плинтус – это и функциональная деталь покрытия, за ними можно спрятать кабеля и проводку. А также планка может нести декоративную функцию в виде подсветки, с помощью неё можно визуально расширить границы помещения или сделать акцент на дизайне стен или отделки пола.

Назначение плинтуса для пола

Что такое плинтус? Это планка между стеной и полом.

Его назначение:

Маскирует зазор между стеной и полом.

Скрывает щели, в которые может забиваться грязь и пыль.

Бережёт стены от повреждений и загрязнений.

Маскирует неровности между полом и стеной.

Под ним можно спрятать проводку и кабели.

Выполняет декоративную функцию, придавая интерьеру основательности и глубины или, наоборот, лёгкости.

Плинтус – вполне привычная деталь интерьера и часто мы вообще не обращаем на него внимания. Тем не менее, к его выбору надо подойти ответственно и со знанием дела.

Из каких материалов изготавливаются напольные плинтусы и как выбрать самый долговечный

При определении нужного внешнего вида отделки стыков между стеной и полом необходимо основываться на напольном покрытии. Сложно себе представить паркетную доску из дорогой древесины с плинтусом из камня или пластика: такой завершающий штрих сразу сделает массив невзрачным и непрезентабельным.

Материал отделки пола является определяющим фактором выбора декоративной планки. В магазинах можно встретить разные варианты плинтусов, и покупают их, как правило, когда с напольным покрытием определено, и он лежит на поверхности.

При покупке только стоит определить высоту и длину изделий, а также есть ли необходимость маскировки кабелей и проводов. Плинтуса могут быть изготовлены из разных материалов, но не все из них долговечны. Чтобы не проводить замену каждые пять лет, нужно знать свойства и особенности каждого из них.

Деревянные напольные плинтусы

Конечно, плинтусы изготавливаются из дерева, это первый материал, о котором мы поговорим. Он может быть сделан из массива дерева или из деревянного шпона.

Плинтус из массива дерева изготавливают либо из лиственных пород (бук, дуб, орех), либо из хвойных пород (сосна, ель, лиственница). У каждого есть свои плюсы и минусы.

Итак, плинтус для пола изготавливают:

1. Из лиственных пород

Это цельный массив – дорогостоящий, но эффектный, надежный, безопасный и экологичный материал. Его часто сочетают с люксовым изящным паркетом. Но при высокой стоимости такие плинтуса обладают низкой пластичностью, могут деформироваться при неидеальных условиях использования. Установку изделий из цельного массива стоит доверять только опытным грамотным специалистам. Иначе планку легко расколоть.

Плинтус из цельного массива лиственных пород:

Обладает высокой прочностью.

Долговечен.

Имеет превосходные декоративные качества.

Он ремонтопригоден, крепить можно как на саморезы, так и на клей.

Экологически безопасен.

Устойчив к механическим повреждениям.

А вот и минусы, о которых надо знать:

Твёрдость материала может привести к тому, что при монтаже появятся трещины.

Уязвим для влаги. Не монтируйте такой в ванной или на кухне.

Требует идеально ровных стен.

Часто нуждаются в дополнительной обработке.

Дорого стоит.

Высокая стоимость вполне оправдана, потому что придаёт богатство и роскошь обстановке.

2. Из хвойных деревьев

Это более мягкая древесина или фанера. Последнюю покрывают щепкой древесины ценных пород. Готовые изделия получают доступную стоимость, поэтому очень популярны среди покупателей. Особенно прочными оказываются плинтуса из фанеры. Этот материал обладает многослойной структурой.

Волокна в нем располагаются перпендикулярно, что делает фанеру максимально крепкой. Но клей и другие пропитывающие составы делают материал менее экологичным. Так, самой безопасной считают фанеру ФБА, а опасной – ФСФ (с фенол-формальдегидом в составе).

Чаще всего на его изготовление идёт сосна. Это более мягкая древесина светлого оттенка с характерным смолистым запахом.

Плюсы таких плинтусов:

Мягкая древесина легко сажается на саморезы, риск растрескивания минимальный.

Лучше, чем лиственные переносят влагу. Особенной влагоустойчивостью славится лиственница.

Натуральный, экологически чистый продукт.

Красивы и долговечны.

Имеют доступную цену.

Минусами можно считать большую подверженность механическим повреждениям и меньшую декоративность по сравнению с дубовыми, но тоже весьма презентабельны.

Выбор первого или второго типа дерева зависит от того, планируется ли красить в дальнейшем установленный плинтус. Если да, то вполне можно сэкономить и купить бюджетный вариант из хвойных деревьев.

Также важно помнить, что деревянные плинтуса «не дружат» с влагой. Поэтому они не подойдут для установки в туалете или ванной.

Шпонированный напольный плинтус

Шпонированный плинтус - весьма достойная замена плинтусу из цельного массива. Основа у него тоже деревянная, либо недорогая древесина хвойных пород, либо фанера. Сверху же они покрыты тонким слоем шпона из более дорогой древесины.

Он привлекателен тем, что:

Красив и благороден по внешнему виду. Поскольку шпон делают из ценных пород, то разглядеть имитацию довольно сложно, учитывая расположение плинтуса.

Очень разнообразен, имеет богатый ассортимент оттенков.

Экологически чист.

Обладает хорошей прочностью.

Доступен по цене.

А недостатки? Вот они:

Перед механическими повреждениями уязвимы: могут остаться вмятины и трещины.

Боится влаги: шпон может отслоиться и покоробиться.

Шпонированный плинтус из фанеры. Он целиком состоит из слоёв шпона, склеенных между собой. Самый красивый слой – верхний. Он уступает шпонированному плинтусу из массива прежде всего по экологическим показателям, поскольку при его изготовлении применялось много клея.

Однако по всем остальным признакам это вполне достойная альтернатива деревянным плинтусам и по прочности и долговечности, и по внешнему виду. И цена «не кусается».

Плинтус на пол из МДФ, его достоинства и недостатки

Следующая разновидность – плинтусы из МДФ. Производят из ламинированного МДФ. Материал представляет собой смесь дверевной муки, меламина и карбамидной смолы. Компоненты соединяются и прессуются. В итоге получается надежная, крепкая и безопасная конструкция.

Они могут быть гладкими, профилированными, фигурными. Размерный ряд достаточно разнообразен.

Достоинства плинтусов из МДФ:

Обладают высокой прочностью и износостойкостью.

Простота разрезания материала и установки готовых деталей.

Монтировать можно на разный крепёж и на клей.

Экологически безопасный

Презентабельный внешний вид.

Сопровождаются соединительной фурнитурой.

Разнообразны по декору.

Внушительный выбор форм, фактур и расцветок (в зависимости от пленки, покрывающей плинтус сверху).

В продаже есть варианты планок под покраску.

Недостатки:

Не любят влажные помещения.

Подвержен механическим повреждениям.

Требуют выравнивания стен.

Довольно дорого стоят.

Сегодня в продаже можно отыскать плинтуса и из еще одной разновидности МДФ. Это панели из ЛДФ. Они характеризуются меньшим весом и плотностью. Поэтому такие панели легче разрезать, но они хуже переносят повышенную влажность и удары.

Виниловый плинтус на пол

Виниловый плинтус – в основе тот же МДФ, сверху покрыт слоем винила. Тоже обладает своими плюсами и минусами.

Плюсы:

Не боится влаги.

Стильно и модно выглядит

Минусы:

Нужны ровные стены.

Довольно сложный монтаж.

Не подходит для паркета и ламината.

Довольно высокая цена.

Плинтус на пол из жидкого дерева

Материал сочетает сразу пластик и МДФ. Он изготавливается из отходов деревообработки, а также скорлупы, бумаги.

Выбранное для основы растительное сырье соединяется с синтетическим наполнителем и окрашивающим составом.

Плюсы:

большой выбор форм пластин;

устойчивость к воде и плесени;

возможность покрывать детали ламинатом, шпоном, краской.

Жидкое дерево идеально подойдёт для кухни, санузлов и помещений, где проводится регулярная влажная уборка. При этом все виды плинтусов могут имитировать разные фактуры и цвета натурального массива, что позволит сэкономить при отделке пола паркетной доской или ламинатом и не покупать подходящие изделия из натурального материала.

Достоинства пробковых напольных плинтусов

Наконец, ещё один материал для плинтуса, о котором хотелось бы поговорить – пробка. Изготавливается из коры пробкового дерева. Может быть жёстким и мягким. То есть им можно оформить и прямые участки стен, и криволинейные.

Популярные изделия для отделки пола из дерева. Пористая структура материала и необычный внешний вид могут стать красивым завершающим штрихом для пробкового или паркетного покрытия. Планка проста в установке и пластична, что позволит использовать её на неровных поверхностях, неплохо переносит повышенную влажность, поэтому такой плинтус можно устанавливать в санузлах и кухне.

Есть два варианта изготовления плинтуса из пробки. Первый – основа из пробкового дерева.

Второй – покрытие из пробкового шпона для другого материала.

У таких плинтусов масса достоинств:

Не гниёт, не подвергается атакам грызунов и насекомых.

Обладает хорошей теплозащитой.

Долговечен.

Безопасность для природы и здоровья человека.

Качественная сцепка материала со стеной.

Возможность слегка изгибать детали при установке.

Оттенки пробкового дерева достаточно однородны, разнообразием цветов не порадуют. Ещё один минус – высокая цена.

К недостаткам материала также стоит отнести низкую устойчивость к влаге и механическим воздействиям. А также нестандартный внешний вид панелей. Они хорошо сочетаются не с каждым вариантом напольного покрытия.

Синтетический плинтус на пол

Пластиковые плинтусы довольно востребованы. Состав таких материалов полностью синтетический.

Изделия прекрасно справляются со своей задачей и имеют широкий диапазон для выбора фактуры и цвета. Пластиковые плинтуса могут с достоинством имитировать дерево, камень, бетон или ковролин, поэтому их устанавливают со всеми покрытиями пола.

Исключением может быть только натуральный камень, доска или паркет, что не допускает использование бюджетного материала для завершающего штриха. Большинство изделий состоят из двух элементов, что образует внутреннюю полость, куда можно убрать кабеля и провода.

Планки имеют низкий коэффициент горючести, легко переносят влажность и переменную температуру, но склонны терять насыщенность цвета под воздействием ультрафиолета.

Можно выделить среди них сразу несколько основных вариантов:

1. Полиуретан

Прочный, надежный вариант. Компактный, нетяжелый. Устойчивый к воде, но плохо переносит резкие перепады уровня влажности. Может покрываться краской (только на водной основе). Главный недостаток варианта – вероятность появления щелей на любом этапе эксплуатации.

Они могут быть также жёсткими и гибкими, прямыми или фигурными. Давайте разберёмся, чем они хороши и чего им не достаёт.

Плюсы:

Не боятся влаги.

Обладают высокой прочностью.

Монтируются на клей или на крепёж.

Легки в эксплуатации.

Разнообразны по габаритам.

Срок службы достигает 12 лет.

Доступная цена.

Минусы:

При механическом воздействии могут оставаться вмятины.

Иногда могут источать не очень приятный запах. – на совести производителя.

Выбор форм и оттенков ограничен, но они хорошо поддаются окрашиванию водоэмульсионной краской или эмалью.

2. Полистирол

Бюджетная замена пластика. Легкий, комфортный в установке. Не впитывает воду, запахи. Среди минусов: быстрое скапливание пыли на поверхности, низкая устойчивость к УФ-лучам. От последних детали трескаются. Также материал выделяет опасные вещества на протяжении некоторого времени после производства.

3. ПВХ

Самый бюджетный вариант. У материала высокая гибкость, поэтому его удобно устанавливать в помещениях с неровными стенами. Главный минус – низкая прочность. Это самый ненадежный материал их всех перечисленных в данном рейтинге. Подходят к любому напольному покрытию, в том числе там, где не годятся деревянные.

Вот длинный перечень достоинств ПВХ-плинтуса.

Они не боятся влаги и воздействия средств бытовой химии.

Они очень разнообразны по цветам и по размерам.

Просты в эксплуатации.

Легко монтируются на крепёж или клей.

Срок службы может достигать 15 лет.

Они не подвержены гниению и плесени, устойчивы к истиранию.

Доступны по цене.

Главный же минус – уязвимы перед химическими повреждениями. От сильных ударов могут образоваться трещины, вмятины и так далее. ПВХ-плинтусы могут быть жёсткими и гибкими. Используются не только для стен, но и для декорирования арок и дверей. Они могут быть цветными или белыми – под окраску.

4. Дюрополимер

Новый вариант на рынке, максимально прочный и надежный. Материал тяжелый, но плотный, износостойкий и доступный по цене. Плинтус из него не боится влаги, плесени, не опасен для здоровья и экологии.

Композитный плинтус – полностью искусственный продукт из дюрополимера или полиуретана.

Они подкупают:

Высокой прочностью.

Долговечностью.

Богатым разнообразием цветов, фактур.

Простотой ухода.

Широким ассортиментом.

Их можно красить и перекрашивать.

Доступной ценой.

Недостатков такие плинтуса практически не имеют, поэтому их популярность растёт.

Поверхность сразу можно красить без предварительной подготовки. Минусы – сложность разрезания, небольшой выбор форм и дизайна панелей.

Напольный плинтус из керамики и натурального камня

Плинтус из такого материала выбирается как дополнение к плитке на полу. Керамические или каменные плинтуса не боятся влаги и механических повреждений, изготавливаются в разных цветовых сочетаниях и часто по фактуре повторяют напольное покрытие.

Продаются такие изделия в составе коллекции с отделочным материалом, поэтому поиск нужного формата не будет затруднительным.

Самыми эффектными считаются мраморные детали. Они привлекательно выглядят, максимально прочные. Но имеют высокую стоимость.

Достоинства металлического напольного плинтуса

Изготавливают его обычно из алюминия, реже – из нержавеющей стали или латуни. Изделия из нержавеющей стали редко используются в жилых помещениях, но имеют право на установку в ванных комнатах и офисах, где проводится регулярная уборка и есть вероятность пролива воды на пол.

Металлические плинтуса не отличаются пластичностью, но они прочны и имеют привлекательный внешний вид. Планки могут быть установлены на заливном полу или на покрытии из плитки.

В жилых помещениях он не очень хорош (хотя тоже на любителя), зато очень востребован в офисах и на производстве. И это понятно, ведь это самый износостойкий вид плинтуса.

Какими достоинствами, помимо прочности, обладает такой плинтус:

Срок службы может достигать 30 лет.

Не подвержен коррозии.

Не боится воды и воздействия агрессивных средств бытовой химии.

Устойчив к механическому воздействию.

Имеет полный комплект соединительной фурнитуры.

Разнообразный размерный ряд.

Минусы:

Ограничен по декору.

Требует выравнивания стен.

Не везде будет хорош.

Фиксируется на специальный крепёж, необходимость использования специальных соединений, заглушек. Они ухудшают внешний вид конструкции.

Дорого стоит.

Плинтус из метала выбирается редко. Обычно в тех случаях, если есть высокая вероятность прямого физического воздействия на панели. Или для воплощения особой дизайнерской затеи.

Виды напольных плинтусов по назначению

Виды панелей для оформления зоны между полом и стеной выделяются не только по материалу. Есть и другие классификации. Все их полезно будет изучить каждому покупателю.

Выделяется несколько видов, в зависимости от того, для какой комнаты и зоны планируется использовать плинтус:

1. Пластичные – для оформления сложных частей (арок, колонн) и комнат с нестандартной планировкой;

2. Каркасные – помогают уложить по низу стены полоску материала, которым отделан пол;

3. Коннелюрные – позволяют заводить напольное покрытие на стену;

Это гибкие плинтусы, изготавливаются из ПВХ и позволяют завести напольное покрытие на часть стены. Таким образом между стеной и полом не остаётся вообще никаких зазоров. Плинтус фиксируется на стене только клеем, ничем другим.

Вот его преимущества:

Позволяет сделать очень аккуратный и привлекательный переход от пола к стене.

Существенно упрощает уборку, ведь нет щелей, куда может забиваться мусор.

Не боится воды.

Устойчив перед механическими повреждениями.

Надёжно закрепляет напольное покрытие.

Безопасен.

Прост в монтаже.

Однако имейте ввиду, что сфера их применения ограничена. Они подходят только для мягких напольных покрытий: линолеума, ковролина, мармолеума и совершенно не годятся для паркета и ламината.

Различают несколько разновидностей коннелюрного плинтуса:

Двухсоставной – из мягкого профиля из ПВХ и более жёсткой кромки. Кромка – это то, что остаётся на виду, поэтому её надо подбирать по цвету. Размеры кромки тоже могут отличаться.

Комбинированный плинтус – этот особо прочный, поскольку представляет из себя жёсткое основание, единый элемент с кромкой. Высота его может варьироваться в диапазоне 5-15 сантиметров.

Трёхсоставные – у этого две кромки. Одна фиксирует напольное покрытие на стене, вторая представляет из себя декоративную планку, которая венчает плинтус.

Разнообразие оттенков коннелюрного плинтуса очень велико, и подобрать тот, который подходит к вашему напольному основанию не составит труда.

4. Специализированные – варианты для помещений общественного пользования (повышают прочность и износоустойчивость конструкции);

5. Универсальные – используются чаще всего, подходят для любых помещений.

Какие бывают напольные плинтусы по форме

Чаще всего для ремонта используются прямые и фигурные плинтуса. Но в продаже можно найти еще и профилированные. У каждого типа есть свои плюсы и минусы.

Виды напольных плинтусов по наличию составных элементов

В продаже сегодня представлены плинтуса разного вида. Это может быть как единая конструкция, так и составная.

Встречаются:

единые неразборные профили;

составные варианты из 2 частей – внутренняя (основа) и наружная декоративная.

У второго варианта в комплекте обычно сразу есть кабель-канал. Такая конструкция помогает скрыть неровность стены. Ее удобно устанавливать в помещениях разного типа.

Напольные плинтусы с кабель-каналами

Плинтусы могут быть либо монолитными, либо с каналами для проводов и кабелей.

Плинтус с кабель-каналом – изящное решение для прокладки проводов, которые в этом случае не путаются под ногами и не портят внешний вид помещения. Кроме того, это избавляет от необходимости штробить стены и прокладка кабеля обходится хозяевам гораздо дешевле. К тому же грязи и пыли при этих работах тоже существенно меньше.

Деревянный плинтус с кабель-каналом

Почти не встречается, его приходится делать на заказ. Однако, ничего, кроме кабеля для интернета и телевизора в деревянном плинтусе протянуть нельзя. Электрический провод не должен напрямую контактировать с деревом в целях пожарной безопасности. То же касается и плинтуса из МДФ, и шпонированного.

Зато радуют разнообразием пластиковые плинтусы с кабель-каналами

Конструктивно это могут быть молдинги с углублениями, которое закрывается декоративной планкой. Второй вариант – плинтус, состоящий из двух частей: нижней и верхней. Провода укладываются в пространство между этими двумя полками.

И, наконец, третий вариант такого плинтуса состоит из монтажной планки и молдинга

Планка крепится к стене на дюбель или на клей, на неё надевается плинтус.

Металлический плинтус также может быть плоским L-образным, без кабель-канала или прямоугольные, или круглые с кабель-каналами.

Ковровый плинтус на пол

Несмотря на название, подходит не только для ковровых покрытий, но также для линолеума и мармолеума.

Плинтус представляет из себя планку в виде буквы Г, покрытую липкой лентой, на которую и крепится напольное покрытие.

Его преимущества:

Прочность.

Простота монтажа.

Большое разнообразие цветов и оттенков, что позволяет подобрать плинтус под цвет пола или стены.

Позволяет скрыть неровности стены.

Есть модели с возможностью укладки кабеля.

Скрывает также неровности пола.

К стене ковровый плинтус крепится либо на саморезы, либо на дюбеля.

Стандартные размеры напольных плинтусов

Декоративные рейки приобретаются с учётом длины и ширины комнаты по периметру с добавлением 10% на угловые соединения и обрезки. Плинтуса продаются в погонных метрах, но размеры могут быть разные в зависимости от материала изготовления.

При выборе материала отделки необходимо сразу определить тип монтажа изделия и приобрести доборные элементы в виде угловых и прямых соединений, так можно защитить стык от проникновения влаги и сделать установку более эстетичной.

Стандартные размеры плинтусов из разных материалов:

1. Дерево

Планки допустимо устанавливать только на ровные стены, крепление на гвозди или клеевой состав. Плинтуса из массива редко имеют специальные полости для кабелей и имеют длину 0,9-3,0 м, высоту 25-120 мм и толщину 15-58 мм.

2. МДФ и ЛДФ

Также требовательны к ровности стен, как и деревянные изделия. Планки имеют выемки для прокладки кабелей и монтируются с помощью клея. Стандартные размеры полимерных плинтусов на основе древесной стружки – это длина 2,0-2,4 м, высота 19-120 мм, толщина 12-21,6 мм.

3. Пробковые

Изготавливаются в двух видах – это более гибкие и жёсткие, монтаж производится на клеевой состав. Размеры пробковых плинтусов составляют: длина 0,91-2,5 м, высота 40-65 мм, толщина 12-22 мм.

4. Пластиковые

Изготавливаются с разной степенью жёсткости, существуют даже виды мягких плинтусов, которые могут быть установлены на поверхности со сложным рельефом. Монтаж планок производится на саморезы или клеевой состав. Размеры жёстких и полужёстких плинтусов составляют: длина 2,5-6,0 м, высота 45-85 мм, толщина 20-25 мм. Мягкие изделия продаются в бухтах до 50 м.

5. Металлические

Изделия могут иметь разный цвет и форму, а также полость под прокладку кабеля, при этом недопустима установка изделий на неровные стены, гибкость их оставляет желать лучшего. Крепление планок производится на саморезы. Размеры металлических плинтусов: длина 3,0-3,66 м, высота 10-100 мм, толщина 10-29 мм.

6. Керамические или каменные

Такой тип декоративных планок не обладает широким размерным рядом, обычно изделия из керамики и камня производятся длиной 0,25-0,6 м и высотой 95-150 мм. Монтаж напольного плинтуса производится на специальную мастику.

Половой плинтус также подразделяется по форме – это стандарт и европейский вариант. Первый вид имеет плавные линии, выпуклости и вмятины, что делает переход от стены к полу более изящным. Европейская форма – это прямые линии и острые грани, которые позволяют чётко обозначить границы отделочных материалов на поверхностях.

Длина плинтуса определяется строго индивидуально и зависит от параметров комнаты. Высоту стоит согласовывать с потолком помещения, если она составляет более 3 м, то можно установить планки с максимальным значением 15 см, но большинство дизайнов помещений предполагает установку средних размеров изделий 7-10 см.

Как выбрать плинтус для пола правильного размера

По габаритам планки делятся на 3 основных вида:

малые с высотой до 4 см;

стандартные (универсального назначения) с высотой до 7 см;

высокие до 15 см – выбираются для помещений с потолком выше 3 м.

Необходимый размер панелей зависит от параметров помещения. И в первую очередь внимание обращается на высоту потолков.

Если этот параметр не превышает 2,5 м, можно выбирать малые или стандартные планки с высотой от 3 до 5 см. Цвет здесь выбирается по вкусу самого покупателя. Но желательно, чтобы он максимально совпадал с оттенком пола. Тогда визуально стены будут казаться более вытянутыми.

Стандартными потолками в современных помещениях считаются варианты высотой в 2,7 м. Тогда и плинтуса можно выбирать универсальные. Обычно это панели с высотой от 4 до 7 см. Именно такие изделия представлены в магазине в огромном ассортименте. Можно выбирать разные формы и цвета плинтусов.

Для больших помещений с высокими потолками узкие плинтуса не подойдут. Иначе они сильно будут выбиваться из общей гармоничной картинки. В таких условиях можно смело позволить себе любые эксперименты с дизайном плинтуса.

Выбирать панели любой ширины, цвета, формы, фактуры, из разных материалов. Одинаково интересно будут смотреться варианты, когда цвет плинтуса совпадает с полом или контрастирует.

Выбор напольного плинтуса в зависимости от кривизны стен и влажности в комнате

Перед покупкой декоративной планки нужно убедиться в правильных геометрических параметрах поверхностей. Жёсткие плинтуса будет сложно установить без образования щелей и зазоров, что напрямую скажется на долговечности изделий внешнем виде отделки помещения.

Проверить кривизну стен можно с помощью правила, если параметры поверхности далеки от совершенства, то лучше использовать полужёсткие или гибкие декоративные планки.

Также немаловажное значение имеет назначение комнаты, где будет устанавливаться плинтус, некоторые материалы не порадуют долгим сроком эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.

Выбираем напольный плинтус в санузел, кухню и прихожую

Самые влажные комнаты в любом доме, где часто возникают лужи на полу, и проводится уборка. Поэтому стоит исключить монтаж изделий из массива и деревянной стружки.

Часто напольные покрытия в этих комнатах укладывают из керамических и каменных плиток, что и будет лучшим выбором для материала плинтуса. В качестве экономии денежных средств можно установить пластиковые варианты. Они не боятся воды и изготавливаются в широком диапазоне цветов и фактур, что легко совместить с каменной, керамической или виниловой плиткой.

Напольный плинтус для гостиной и кабинета

В сухих комнатах с постоянной температурой и влажностью можно установить плинтуса из любого материала. В данном случае стоит основываться только на кривизну стен, если рельеф поверхностей несовершенен, то лучшим выбором будут декоративные планки из мягкой пробки или пластика.

Часто пол в гостиной делают заливным, что тоже может стать определяющим фактором для материала плинтуса. Обычно с такими поверхностями хорошо сочетаются планки из металла, МДФ и ЛДФ.

Особенности выбора плинтуса на пол в спальню и детскую

При выборе плинтусов в комнаты, прежде всего, стоит основываться на безопасности материала. Отличным вариантом для выбора будет натуральное дерево или пробка, декоративные планки из пластика также не принесут вреда для здоровья, а вот от вариантов на основе прессованной стружки лучше отказаться.

Такие изделия могут выделять в воздух летучие соединения, что опасно для здоровья и может развить аллергические реакции как у детей, так и взрослых.

Как выбрать лучший напольный плинтус под дизайн помещения

Из такого разнообразия плинтусов как найти подходящий? На выбор влияют размеры помещения, интерьерный стиль, цветовая гамма и характер напольного покрытия.

В классическом стиле паркетному полу, например, достойным обрамлением может быть только деревянный плинтус.

А вот пластиковый на паркете будет выглядеть не очень хорошо. Сразу сильно удешевит его. Зато он подойдёт для ламината, линолеума и плитки. Преимущество пластиковых плинтусов ещё и в том, что они продаются со всей фурнитурой, что существенно облегчает монтаж.

Металлические плинтуса, как говорится - особая песня. Несмотря на свою долговечность, прочность, лёгкость, они всё же впишутся не во всякий интерьер и не к любому напольному покрытию подойдут.

Конечно, не стоит устанавливать такой на паркетный пол. Зато для ванных, к кафельному или каменному полу он подойдёт наилучшим образом. Это настоящая находка для кухни, прихожей, других помещений с высокой проходимостью. Он органичен в современных интерьерных стилях, таких как минимализм и хай-тек.

Разрабатываются всё новые модели плинтусов, и область применения постоянно расширяется. Плинтуса покупают, когда ремонт уже закончен, поэтому они должны гармонировать по цвету с деталями интерьера.

Плинтус под цвет пола

Самый распространённый вариант, это классика. Но имеет некоторые нюансы. Как правило, трудно найти плинтус точно в тон напольного покрытия. Даже одинаковый цвет хоть немного, да отличается. К тому же не забывайте про двери. Полное совпадение цвета плинтуса и цвета пола не всегда хорошо смотрится на фоне дверей.

Интересный дизайнерский ход

Это подобрать плинтус под цвет межкомнатных дверей. И здесь с цветом угадать гораздо проще. Можно даже приобрести двери вместе с плинтусом. Пол при этом может стать интересным контрастом.

Плинтус под цвет стен

Имеет смысл подбирать такой цвет плинтуса, если вы стены красите. Плинтус сольётся со стеной и будет не заметен. А вот под обои подбирать плинтус не стоит.

Плинтус как самостоятельная единица, контрастирующая по цвету и с полом, и со стеной

​​​​​​​Довольно смелое решение. И здесь цвет играет особую роль. От цветных лучше в этом случае воздержаться. А вот белый плинтус сообщит помещению особый шарм.

Он обрамит стены и подчеркнёт напольное покрытие. Осталось определиться с размерами. Размерный ряд плинтусов достаточно широк. Два основных показателя: ширина и высота. Ширина должна быть достаточной, чтобы скрыть зазоры и щели между стеной и полом. Стандартная ширина плинтуса 26 миллиметров.

А вот высота варьируется в диапазоне 40 – 250 миллиметров. На ваш выбор здесь оказывают влияние размеры помещения и высота потолков. Для маленьких комнат, узких коридоров и низких потолков и плинтус подбирайте пониже. Он позволит зрительно увеличить размер помещения. Соответственно высокие плинтусы выбирайте для просторных комнат и высоких потолков.

Стоит также отметить, что некоторые стили помещений допускают использование плинтусов с подсветкой, что выглядит очень оригинально и необычно.

Если комната выполнена в стиле минимализм, хай-тек, современный или индустриальный, то такая декоративная планка сможет стать красивым завершающим штрихом в дизайне.

Также в разных направлениях оформления комнат применяются плинтуса разноплановых форм и размеров, что также стоит учитывать, чтобы не нарушить общую гармонию отделки.

А можно ли вообще без плинтуса? Можно, но на наш взгляд, не стоит. Плинтус защищает кромки стены и напольного покрытия. В крайнем случае его можно заменить уплотнительными шнурами из полиуретана, деревянными штапиками или пластиковыми уголками.

Только помните о том, что такая деталь, как плинтус может стать как достойным завершением интерьера, так и разрушителем создаваемого образа, если подойти к этому вопросу не обдуманно.

Как выбрать напольный плинтус в зависимости от стиля помещения

При выборе плинтуса желательно учитывать и общий стиль помещения.

Для стиля минимализм, скандинавского, авангарда

Подходят гладкие невысокие плинтуса со скромным неброским дизайном.

Для такого типа отделки отлично подходят гладкие поверхности плинтусов без рельефов, но с плавными линиями. Хорошо будут смотреться изделия из дерева или пластика, которые сочетаются с напольным покрытием по цвету и фактуре.

Стиль хай-тек, лофт и индустриальный

​​​​​​​Отлично вписываются даже широкие плинтусы любой высоты из металла. Подойдут высокие плинтуса из камня, керамики или металла в зависимости от применяемых отделочных материалов на поверхностях.

Форму декоративной планки лучше выбирать по европейскому варианту, а вот цвет может быть любой и сильно отличаться от стен и пола, что сделает завершающий штрих ещё и акцентной деталью в дизайне.

Для стиля классики, барокко, прованса

Подходит высокий массивный плинтус из грубой древесины разного цвета.

Допустимо применять декоративные планки с крупными рельефными рисунками и максимальной высотой. Форма также имеет значение, стоит предпочесть плавные линии, которые делают переход между стеной и напольным покрытием практически незаметным.

Кантри и деревенские направления

Лучшими плинтусами считаются крупные и массивные изделия из дерева, возможно с элементами резьбы и плавными формами. Такие декоративные планки прекрасно подчеркнут натуральный материал покрытия пола в виде доски или паркета. Высота плинтуса может иметь как максимальные, так и средние значения.

Небольшая деталь в виде напольного плинтуса может сильно повлиять на общее впечатление от отделки пола и сделанного ремонта. Желательно заранее определиться с типом и дизайном покрытия, приобретать материалы и декоративные планки от одного производителя, тогда они будут идеально соответствовать по фактуре и цвету.

Правильный выбор плинтусов не только улучшит внешний вид комнаты после ремонта, но и продлит срок службы отделки пола, особенно если она сделана из дерева.

Накануне ремонта важно позаботиться о правильном выборе не только напольного покрытия и материала для оформления стен, но также плинтусов. Эта небольшая деталь способна сильно повлиять на внешний вид всей конструкции, общее восприятие дизайна помещения. Плинтуса не только украшают комнату, но и объединяют все ее части, помогают сложить общую гармоничную картину.

Правильно выбрав панели для оформления зоны между полом и потолком получится еще и улучшить звуко-теплоизоляционные свойства комнаты, увеличить срок службы ламината, паркета или другого варианта покрытия на полу. А также – протянуть электрическую проводку, не ухудшив внешний вид помещения.