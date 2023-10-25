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Как выбрать металлическую дверь в квартиру: советы от профессионалов

#Входные двери #Двери #Советы эксперта

Выбор входной двери - важный и ответственный шаг. И, когда мы идем за покупкой в магазин, мы всегда представляем себе каким параметрам должна соответствовать вещь. Так как входные двери - это редкая покупка, мало кто догадывается о возможных нюансах, на которые стоит обратить внимание.

А менеджеры в магазинах, хоть и владеют информацией и смогут вас проконсультировать, легко “впарят” неликвидный товар. Поэтому перед походом в дверной салон, подготовьтесь и прочитайте эту статью.

Функционал входной металлической двери в квартиру

Входная дверь - это барьер между общим пространством и вашим домом. Поэтому к производству таких изделий относятся серьезно. Все качественные характеристики отображены в документах ГОСТ. В нем указано, что дверь должна быть прочной, не выпускать тепло из дома и не запускать холод снаружи. Шум и неприятный запах также не должен вас беспокоить за качественной дверью.

Итак, давайте посмотрим, что должна “уметь” входная дверь.

Главная функция металлической входной двери в квартиру - безопасность

Конечно. Это первое, что нам нужно, при выборе. Сюда же относим надежность конструкции. Самое главное, чтобы в квартиру никто не проник. Ну, по крайней мере, не через дверь. Дверь и весь комплекс фурнитуры предполагает максимально долгий и шумный взлом.

Опытные воры одним взглядом определяют, что за дверь стоит. И хватит ли у них сноровки и времени, чтобы ее взломать. Если для них это будет слишком сложно, они даже тратить время не будут тратить на взлом вашей двери.

Входная металлическая дверь - это защита от внешней среды

Сюда относятся крики и шум из подъезда, ароматы от сигарет, холодный воздух в купе со сквозняками. Все эти факторы остаются в подъезде, а дома тишина, тепло и покой.

Дверь входная металлическая «Porta M-3P 4.П23\4» Almon 28/Wenge Veralinga BS
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
31 558 42 077 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 55.55» Almon 28/Nordic Oak
Дверь входная Porta S-3P 55.55 Almon 28/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8/Л28» White Stark/Virgin
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 398 43 197 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8.П50» Snow Art/Snow Art
Дверь входная Porta M-3 8.П50 Snow Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
48 089

 

Красота входной металлической двери в интерьере квартиры и подъезда

Помимо защитной функции, дверь подчеркнет интерьер вашей квартиры. И станет стильным дополнением или ярким акцентом. Вым остается только сделать выбор.

Правильная дверь легко закрывает эти потребности. Но иногда, нужно подумать о более расширенном функционале. 

Например:

  • У вас очень шумные соседи или вы живете на первом этаже и весь дом ежесекундно хлопает входной дверью подъезда. Значит вам нужна усиленная звукоизоляция.

  • Вы знаете, что в вашем районе часто бывают случаи грабежа. Отдайте предпочтение усиленной фурнитуре.

  • Соседи курят на лестничной площадке. Обратите внимание на модели с улучшенной герметичностью.

Общую картину обрисовали. А сейчас давайте детально рассмотрим каждую из функций.

Дверь входная металлическая «Thermo Лайн» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo Лайн с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
37 912
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Snow Melinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Snow Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Флэш Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
57 320
Дверь входная MP ВМ-100 Титан/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная MP ВМ-100 с терморазрывом Титан/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
45 860

 

Безопасность и надежность входных металлических дверей

Новоселам в новых домах особенно рекомендуем обратить на этот пункт внимание. В доме еще мало жильцов и вы с ними не знакомы, а ко всему прочему таким положением любят пользоваться воры. Ведь базовая дверь в квартире обычно не самая прочная. А даже наоборот. Застройщики экономят на всем. Им главное, чтобы “было”. Остальное - ваши проблемы.

То же самое относится к жителям опасных районов. В каждом городе они есть. Чтобы быть уверенным в безопасности квартиры, выбирайте прочную дверь.

Но даже если ваша квартира не попадает в эти категории, прочность входной двери - всегда будет бальзамом спокойствия в вашей душе.

 

Как понять, что металлическая дверь прочная

Прочность двери определяется совокупностью всех элементов. К примеру выбирать “потолще и побольше” - не самый удачный подход. Толщина стального листа варьируется от 0,8 мм до 3 мм. Но это не значит, что лист в 3 мм значительно повлияет на качество в общем. Что же важно? 

Читаем ниже:

  • Качественная сталь

Она делится на “холодную” и “горячую”. Так вот, более прочной является первая - “холодная” сталь.

  • Общая толщина дверного полотна

Выбирайте двери от 70 мм в толщину. Такой параметр дает возможность “упаковать” дверь внутри. Стали толщиной 1-1.5 мм будет достаточно. Более толстый лист только добавит вес и придется усиливать косяк двери и стену в общем. А еще ей просто неудобно пользоваться.

Открывать и закрывать ее даже опасно, особенно детям. Такая толщина больше подойдет для частного сектора или банковских ячеек. Гл и совсем тонкая сталь - это плохо. Золотая середина - вот ваш вариант.

  • Качественная фурнитура

Важный фактор. Какой бы качественной не была сталь, она никак не повлияет на защиту, если будет возможность просто спилить петли и не трогать саму дверь. В этом ваш помощник - противосъемный ригель.

  • Класс взломостойкости замков

Ну и последний пункт по списку, но совсем не последний по важности. Никто не станет возиться с супер-качественной дверью, если замок можно взломать за 1 минуту без особых навыков. Главное, что нужно знать - это то, что существует всего 4 класса взломостойкости. А на двери вам желательно ставить два замка. 2 и 4 класс. Причем замки должны быть с разным принципом действия механизма.

С прочностью разобрались. Двигаемся дальше. Следующая остановка - защита от шума и сквозняков.

 

Дверь входная металлическая «Пик 117.С14» Букле черное/Casablanca
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
 
21 066 22 652 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Cappuccino Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578

 

Как определить, что входная металлическая дверь надежно защищает от внешней среды

Защита от внешних факторов, конечно, важный параметр. Никому не хочется, чтобы кто-то знал, что происходит у вас в квартире. И наоборот, вам совсем не интересно, что происходит у соседей.

Кроме шума, дверь защищает от неприятных запахов и потери тепла из квартиры. Какие составляющие двери отвечают за эти приятные бонусы?

  • Внутренняя “упаковка” двери

Важно не просто узнать, что внутри 7 слоев наполнения. А выяснить какие это материалы. Солома и опилки не являются показателем качества. А вот если все слои отличаются по своим свойствам шумопоглощения - это класс. Ведь каждый из них будет дополнять друг друга и гарантирует спокойствие в квартире.

Вам интересны такие составляющие: МДФ, пробка, войлок, минеральные плиты, ППУ, ПБ (пенобетон), изолон, пенофол.

  • Защита по периметру

О чем это мы? Конечно об уплотнителях. Благодаря им все зазоры по периметру двери будут ликвидированы. А вместе с ними и сквозняки вместе с неприятными запахами.

Дверь входная металлическая Оптим "Door Out 101" Антик Медь
Дверь входная Оптим Door Out 101 Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
 
14 970 17 612 ₽ -15%
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле, 2 замка
27 015
Дверь входная металлическая «Модерн Kale» Almon 28/Wenge Veralinga
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
30 632
Дверь входная металлическая Оптим «Стройгост 5 РФ» Антик Медь/Дуб рустикальный
Дверь входная Стройгост 5 РФ Антик Медь/Дуб рустикальный, 1 замок
13 300
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092

 

Конструкция металлической входной двери

На первый взгляд может показаться, что входная дверь проста в плане конструкции. Однако это не так: она состоит из нескольких элементов, и от каждого из них зависит, насколько дверь будет прочной и взломостойкой. Именно поэтому все детали должны быть надежными, тогда можно быть уверенным в долговечности двери.

Два самых главных элемента – это дверная коробка и непосредственно полотно. Они соединяются петлями, а чтобы сохранить герметичность, между ними добавляют специальный уплотнитель. Полотно состоит из металлического каркаса, обшивок, запорного механизма и утеплителя.

В качестве последнего часто используют минеральную вату – она не только позволяет утеплить жилище, но еще и обеспечивает хороший уровень звукоизоляции помещения.

Дверное полотно может быть выполнено либо из горячей стали, либо из холодной. Желательно выбирать последнюю – хоть она и дороже, зато меньше подвержена коррозии. Это особенно актуально в случае, если дверь выбирается в частный дом. Сталь горячей прокатки менее качественная, но вместе с тем и дешевле.

Больше всего на прочность двери влияет металлический каркас. Он изготавливается из профилированного металлопроката. Самые надежные каркасы состоят из профтрубы с одним швом, а менее качественные – из отрезков горячекатаного профиля. Чем сложнее их форма и толще металл, тем жестче будут створки двери. 

Обращайте внимание на то, чтобы наружная часть дверного полотна состояла из цельного листа металла. От этого критерия, а также толщины листа напрямую зависит прочность конструкции.

Чтобы изолировать жилье от шумов с внешней стороны, по периметру двери наклеивают резиновый уплотнитель. Также благодаря его наличию дверь мягко закрывается, а не хлопает. Монтаж дверей предполагает использование внешних уплотнителей, чаще всего это монтажная пена и силикон. 

С их помощью заполняют место между полотном и коробкой. Если вы устанавливаете дверь самостоятельно, выбирайте уплотнитель внимательно: есть модели дверей, где нельзя использовать пену, так как она способна повредить замочные механизмы.

 

Какой должна быть толщина входной двери

Взломостойкость прямо пропорциональна толщине стали – чем она больше, тем прочнее дверь. Толщина металлических листов, используемых при изготовлении стальных дверей, варьируется от 0.8 до 5 мм. Если дверь устанавливается в квартиру, толщины в 2-3 мм будет вполне достаточно. 

Более тонкие варианты подходят для помещений, где не требуется особая защита. Самые толстые листы можно встретить на дверях загородных домов и коттеджей.

Хорошая дверь должна иметь лист и с наружной, и с внутренней стороны. Существуют модели еще безопаснее – в них установлены три листа, один из которых находится внутри. Кроме этого, они могут быть оборудованы броненакладкой перед местом установки замка. 

Она представляет собой стальную пластину толщиной 5 мм и обеспечивает высокую степень взломостойкости – ее очень трудно просверлить. Иногда встречаются виды дверей, где присутствует всего один стальной лист, а второй, внутренний, заменен панелью МДФ. При выборе дверей обязательно помните это.

Ребра жесткости

Для придания большей прочности каркасу его оснащают стальными ребрами жесткости. Выбирайте двери, где их количество максимально – такие модели самые надежные. Они могут располагаться продольно, поперечно или смешанно. 

Главное – их равномерное распределение по конструкции створки. В дверях, усиленных поперечными ребрами, не получится отогнуть створку от коробки. Продольные предотвращают выгибания углов полотна с внешней стороны.

Дверь входная City Smart PP 130 Csmart/130 Черный матовый/Бетон серый
Дверь входная City Smart PP 130 Csmart/130 Черный матовый/Бетон серый, 2 замка
92 776
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Mirox Grey Верде/Бетон серый
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Верде/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка
92 776
Дверь входная Termo Split MP 10TD-2 Антрацит букле (порог)/Бетон темный
Дверь входная Termo Split MP 10TD-2 (порог) Антрацит букле/Бетон темный, 2 замка, с ночной задвижкой
47 575
Дверь входная Termo Split MP 10T-136 Шоколад букле (порог)/R-4 Бетон серый
Дверь входная Termo Split MP 10T-136 (порог) Шоколад букле/Бетон серый, 2 замка, с ночной задвижкой
47 575
Дверь входная City Prime PP 190/164 mirror Бетон серый/Белый матовый (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 190/164 (чёрная фурнитура) Бетон серый/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Дверь входная Termo Split MP 10T-100 Шоколад букле (порог)/Бетон серый
Дверь входная Termo Split MP 10T-100 (порог) Шоколад букле/Бетон серый, 2 замка, с ночной задвижкой
47 575
Дверь входная City Smart PP 163/164 Бетон темный/Белый матовый mirror
Дверь входная City Smart PP 163/164 (чёрная фурнитура) Бетон темный/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка
99 575

 

Петли входной двери

Еще один главный элемент конструкции – петли. Они бывают двух видов: наружные и внутренние. По-другому первые называются накладные, а вторые – скрытые. 

  • К накладным, или наружным, петлям легко получить доступ – они располагаются снаружи двери. 

Из-за этого может пострадать безопасность, поэтому в таких моделях должны присутствовать противосъемные ригели. За ними не требуется особого ухода, чего не скажешь про скрытые петли.

  • Скрытые дверные петли

Внутренние петли обладают одним минусом: они требуют своевременной смазки, в противном случае в один момент дверь может заклинить. Но в сравнении с предыдущим видом петлей эти выглядят более аккуратно и красиво, так как расположены внутри конструкции. 

Это повышает безопасность – их не получится срезать. На количество петель влияет вес дверного полотна. Достаточно легкими считаются двери весом не более 70 кг – они будут отлично держаться на двух петлях. Модели тяжелее требуют трех петель или больше.

Замки на входную дверь

Конечно, все элементы конструкции важны, но самая главная деталь – замок. Именно на него возложена забота о вашей безопасности, поэтому к его выбору нужно подойти со всей серьезностью. Самые распространенные виды замков: сувальдные нескольких типов, цилиндровые, комбинированные, ригельные и электронные. Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Сразу откажитесь от ригельных замков – они легко поддаются вскрытию, поэтому не устанавливаются на входные двери. Электронный тип замков пока не так популярен, но обладает множеством плюсов. Такие биометрические замки открываются с помощью распознавания отпечатка пальца или вводы пароля. 

В отличие от традиционных механизмов, вор не сможет открыть подобный с помощью отмычки. Даже если он попробует спилить замок, в квартиру злоумышленник не попадет – ригели не сдвинутся. Дистанционное управление позволяет открыть дверь, даже когда вы находитесь в другой стране, а кроме этого, вы сможете отслеживать посещения квартиры.

Но электронные замки имеют и недостатки. Если палец грязный, система может не распознать его, поэтому нужно внести в базу сразу несколько отпечатков. Также такие замки требуют своевременной подзарядки.

Цилиндровые конструкции не получится открыть отмычкой, зато очень просто сильным ударом. Если планируете установить такой замок, для повышения безопасности его нужно дополнительно оснастить броненакладкой. 

А вот сувальдные устойчивы к механическим воздействиям, но есть вероятность открыть их с помощью отмычек или путем высверливания. Чтобы предотвратить подобные неприятности, используется марганцевая вставка.

Комбинированные замки состоят из сразу нескольких механизмов, что повышает надежность. Также хорошим выбором станет установка двух разных конструкций, к примеру, сувальдного и цилиндрового замка.

Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Медный
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Медный
47 500
Замок электронный автоматический Morgan Secret Automatic Чёрный
Замок электронный автоматический Morgan Secret Automatic Чёрный
7 200
Замок электронный автоматический Philips EasyKey Alpha Золотой
Замок электронный автоматический Philips EasyKey Alpha Золотой
54 288
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 603
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 603
29 481
Замок электронный гостиничный ADEL 1800 MF Нержавеющая сталь
Замок электронный гостиничный ADEL 1800 MF Нержавеющая сталь
12 000
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Чёрный
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Чёрный
47 816
Замок электронный полуавтоматический Morgan Secret MS X28 Серый
Замок электронный полуавтоматический Morgan Secret MS X28 Серый
13 662
Замок электронный автоматический Philips EasyKey 9300
Замок электронный автоматический Philips EasyKey 9300
74 780

 

Утепление и шумоизоляция металлической входной двери

Металлические двери безопасны и надежны, а вот достойный уровень звукоизоляции и утепления они не обеспечат. Чтобы компенсировать этот недостаток, по периметру устанавливают уплотнители и заполняют пространства полотна. Как уже было отмечено, лучший уплотнитель – резина. Дешевле и немного хуже – из силикона и полиуретана, а от поролоновых и пластиковых стоит вовсе отказаться.

Существует несколько видов утеплителей:

  • Минеральная вата. Она применяется чаще всего, ведь прекрасно держит тепло и не пропускает звуки, безопасна и не горит. Однако дверь с минеральной ватой требует обрешетки, чтобы утеплитель не проседал.

  • Пеноплекс. Сравним по всем характеристикам с прошлым вариантом, однако он менее устойчив к горению.

  • Пенопласт. Дешевый утеплитель, не пропускающий шум и хорошо держащий тепло. Но, как и пеноплекс, легко воспламеняется.

  • Пенополиуретан. Прекрасно подходит для загородных домов, так как выдерживает перепады температур. Существенный минус – воспламеняемость.

  • Прессованный картон и бумага. Самый некачественный наполнитель, который не сможет обеспечить качественную звуко- и теплоизоляцию. Для входных дверей используется редко.

В хороших дверях кроме полотна утепляются еще и профили. В качественно заполненных полотнах при постукивании по ним получается глухой звук.

Самоклеящийся уплотнитель, профиль К-LIST (Е) 9x4 мм, черный (бобина 100 м)
Самоклеящийся уплотнитель, профиль К-LIST (Е) 9x4 мм, черный (бобина 100 м)
2 394
Уплотнитель РГ-127-01 (12,7 х 14,2 мм) без клеевой основы (бобина 180 м)
Уплотнитель РГ-127-01 (12,7 х 14,2 мм) без клеевой основы (бобина 180 м)
7 120
Самоклеящийся уплотнитель, профиль «D-LIST» 14x12 мм (бобина 150 м) Чёрный
Самоклеящийся уплотнитель, профиль «D-LIST» 14x12 мм (бобина 150 м) Чёрный
16 008
Терморасширяющийся уплотнитель «TECNOFLAME 20x1 ADESIVO» (MA0TP212010S), намотка 150 м Чёрный
Терморасширяющийся уплотнитель «TECNOFLAME 20x1 ADESIVO» (MA0TP212010S), намотка 150 м Чёрный
12 106
Самоклеящийся уплотнитель, профиль D-LIST 14x12 мм, черный (бобина 40 м)
Самоклеящийся уплотнитель, профиль D-LIST 14x12 мм, черный (бобина 40 м)
2 872
Самоклеящийся уплотнитель, профиль D-100 9x8 мм, белый (бобина 150 м)
Самоклеящийся уплотнитель, профиль D-100 9x8 мм, белый (бобина 150 м)
5 869
Самоклеящийся уплотнитель, профиль «D-100» 9x8 мм (бобина 100 м) Чёрный
Самоклеящийся уплотнитель, профиль «D-100» 9x8 мм (бобина 100 м) Чёрный
4 744

 

Как выбрать дизайн входной металлической двери в квартиру

Вариантов цветовых решений в сфере производства дверей предостаточно. Поэтому здесь играет роль - только ваши пожелания и “хотелки”.

Мы же сейчас поговорим о практичной стороне вопроса и посмотрим какие материалы для отделки внутренней и внешней части двери существуют.

  • Со стороны подъезда

Если вы уверены в своих соседях и знаете, что внешней стороне двери ничего не угрожает - выбираете декоративный вариант, который подчеркнет индивидуальность, проживающих в ней людей.

В случае, когда такой уверенности нет - выбирайте металлическую отделку с рисунком или без него. Главное, чтобы никто не смог ее испортить, даже если сильно захочется.

  • Со стороны квартиры

В этом пункте подскажем вам, что существуют внутренние съемные панели. Их легко заменить в случае, когда старая панель “вышла из строя” раньше срока. Это происходит, когда в квартире есть творческие дети, которые рисуют не только на бумаге. А может быть у вас милые собачки? Которые от скуки в ваше отсутствие царапают дверь.

Такая функция съемных панелей еще и дает вам возможность изменить наскучивший интерьер. При этом ограничиться только заменой панели, а не всей двери. Мы думаем вы и сами понимаете, что это более выгодный вариант.

На что обратить внимание в первую очередь при выборе входной металлической двери

Мы рассмотрели с вами факторы, на которые желательно обратить внимание. Не обсудили только один. Покупка двери у надежного поставщика.

Это дает вам такие преимущества как: гарантийное и сервисное обслуживание, уверенность в качестве материалов. Ведь крупным брендам не выгодно портить себе репутацию ради копеечной выгоды. Репутация - их основа. На которой и держится бизнес.

Но и за бренд не переплачивайте. Как всегда, помните. Золотая середина - ваш вариант.

Дверь входная Family Eco MP E-136 Шоколад букле/МДФ Дуб кофейный матовый
Дверь входная Family Eco MP E-136 Шоколад букле/Дуб кофейный матовый, 2 замка
29 435
Дверь входная Family Mass MM Шоколад букле/R-5 Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Mass MM Шоколад букле/R-5 Шоколад букле, 2 замка
30 622
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче ED-2 МДФ Шоколад ларче ED-2 Задвижка
Дверь входная Family Eco PP ED-2/ED-2 Шоколад ларче/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
33 208
Дверь входная Family Mass PP Шоколад букле/МДФ Венге MD-4 МДФ Венге MD-4
Дверь входная Family Mass PP MD-4/MD-4 Венге/Венге, 2 замка
38 054
Дверь входная Family Mass MP M-109 Шоколад букле/Дуб золотой
Дверь входная Family Mass MP M-109 Шоколад букле/Дуб золотой, 2 замка
31 610
Дверь входная Family Eco MP E-142 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче Lakobel White Задвижка
Дверь входная Family Eco MP E-142 Lakobel White Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
27 015
Дверь входная Family Eco MP ED-1 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче
Дверь входная Family Eco MP ED-1 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка
27 015
Дверь входная Family Eco MP ED-2 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче Задвижка
Дверь входная Family Eco MP ED-2 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
29 435

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Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
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Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
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Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
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