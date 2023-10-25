Выбор входной двери - важный и ответственный шаг. И, когда мы идем за покупкой в магазин, мы всегда представляем себе каким параметрам должна соответствовать вещь. Так как входные двери - это редкая покупка, мало кто догадывается о возможных нюансах, на которые стоит обратить внимание.

А менеджеры в магазинах, хоть и владеют информацией и смогут вас проконсультировать, легко “впарят” неликвидный товар. Поэтому перед походом в дверной салон, подготовьтесь и прочитайте эту статью.

Функционал входной металлической двери в квартиру

Входная дверь - это барьер между общим пространством и вашим домом. Поэтому к производству таких изделий относятся серьезно. Все качественные характеристики отображены в документах ГОСТ. В нем указано, что дверь должна быть прочной, не выпускать тепло из дома и не запускать холод снаружи. Шум и неприятный запах также не должен вас беспокоить за качественной дверью.

Итак, давайте посмотрим, что должна “уметь” входная дверь.

Главная функция металлической входной двери в квартиру - безопасность

Конечно. Это первое, что нам нужно, при выборе. Сюда же относим надежность конструкции. Самое главное, чтобы в квартиру никто не проник. Ну, по крайней мере, не через дверь. Дверь и весь комплекс фурнитуры предполагает максимально долгий и шумный взлом.

Опытные воры одним взглядом определяют, что за дверь стоит. И хватит ли у них сноровки и времени, чтобы ее взломать. Если для них это будет слишком сложно, они даже тратить время не будут тратить на взлом вашей двери.

Входная металлическая дверь - это защита от внешней среды

Сюда относятся крики и шум из подъезда, ароматы от сигарет, холодный воздух в купе со сквозняками. Все эти факторы остаются в подъезде, а дома тишина, тепло и покой.

Красота входной металлической двери в интерьере квартиры и подъезда

Помимо защитной функции, дверь подчеркнет интерьер вашей квартиры. И станет стильным дополнением или ярким акцентом. Вым остается только сделать выбор.

Правильная дверь легко закрывает эти потребности. Но иногда, нужно подумать о более расширенном функционале.

Например:

У вас очень шумные соседи или вы живете на первом этаже и весь дом ежесекундно хлопает входной дверью подъезда. Значит вам нужна усиленная звукоизоляция.

Вы знаете, что в вашем районе часто бывают случаи грабежа. Отдайте предпочтение усиленной фурнитуре.

Соседи курят на лестничной площадке. Обратите внимание на модели с улучшенной герметичностью.

Общую картину обрисовали. А сейчас давайте детально рассмотрим каждую из функций.

Безопасность и надежность входных металлических дверей

Новоселам в новых домах особенно рекомендуем обратить на этот пункт внимание. В доме еще мало жильцов и вы с ними не знакомы, а ко всему прочему таким положением любят пользоваться воры. Ведь базовая дверь в квартире обычно не самая прочная. А даже наоборот. Застройщики экономят на всем. Им главное, чтобы “было”. Остальное - ваши проблемы.

То же самое относится к жителям опасных районов. В каждом городе они есть. Чтобы быть уверенным в безопасности квартиры, выбирайте прочную дверь.

Но даже если ваша квартира не попадает в эти категории, прочность входной двери - всегда будет бальзамом спокойствия в вашей душе.

Как понять, что металлическая дверь прочная

Прочность двери определяется совокупностью всех элементов. К примеру выбирать “потолще и побольше” - не самый удачный подход. Толщина стального листа варьируется от 0,8 мм до 3 мм. Но это не значит, что лист в 3 мм значительно повлияет на качество в общем. Что же важно?

Читаем ниже:

Качественная сталь

Она делится на “холодную” и “горячую”. Так вот, более прочной является первая - “холодная” сталь.

Общая толщина дверного полотна

Выбирайте двери от 70 мм в толщину. Такой параметр дает возможность “упаковать” дверь внутри. Стали толщиной 1-1.5 мм будет достаточно. Более толстый лист только добавит вес и придется усиливать косяк двери и стену в общем. А еще ей просто неудобно пользоваться.

Открывать и закрывать ее даже опасно, особенно детям. Такая толщина больше подойдет для частного сектора или банковских ячеек. Гл и совсем тонкая сталь - это плохо. Золотая середина - вот ваш вариант.

Качественная фурнитура

Важный фактор. Какой бы качественной не была сталь, она никак не повлияет на защиту, если будет возможность просто спилить петли и не трогать саму дверь. В этом ваш помощник - противосъемный ригель.

Класс взломостойкости замков

Ну и последний пункт по списку, но совсем не последний по важности. Никто не станет возиться с супер-качественной дверью, если замок можно взломать за 1 минуту без особых навыков. Главное, что нужно знать - это то, что существует всего 4 класса взломостойкости. А на двери вам желательно ставить два замка. 2 и 4 класс. Причем замки должны быть с разным принципом действия механизма.

С прочностью разобрались. Двигаемся дальше. Следующая остановка - защита от шума и сквозняков.

Как определить, что входная металлическая дверь надежно защищает от внешней среды

Защита от внешних факторов, конечно, важный параметр. Никому не хочется, чтобы кто-то знал, что происходит у вас в квартире. И наоборот, вам совсем не интересно, что происходит у соседей.

Кроме шума, дверь защищает от неприятных запахов и потери тепла из квартиры. Какие составляющие двери отвечают за эти приятные бонусы?

Внутренняя “упаковка” двери

Важно не просто узнать, что внутри 7 слоев наполнения. А выяснить какие это материалы. Солома и опилки не являются показателем качества. А вот если все слои отличаются по своим свойствам шумопоглощения - это класс. Ведь каждый из них будет дополнять друг друга и гарантирует спокойствие в квартире.

Вам интересны такие составляющие: МДФ, пробка, войлок, минеральные плиты, ППУ, ПБ (пенобетон), изолон, пенофол.

Защита по периметру

О чем это мы? Конечно об уплотнителях. Благодаря им все зазоры по периметру двери будут ликвидированы. А вместе с ними и сквозняки вместе с неприятными запахами.

Конструкция металлической входной двери

На первый взгляд может показаться, что входная дверь проста в плане конструкции. Однако это не так: она состоит из нескольких элементов, и от каждого из них зависит, насколько дверь будет прочной и взломостойкой. Именно поэтому все детали должны быть надежными, тогда можно быть уверенным в долговечности двери.

Два самых главных элемента – это дверная коробка и непосредственно полотно. Они соединяются петлями, а чтобы сохранить герметичность, между ними добавляют специальный уплотнитель. Полотно состоит из металлического каркаса, обшивок, запорного механизма и утеплителя.

В качестве последнего часто используют минеральную вату – она не только позволяет утеплить жилище, но еще и обеспечивает хороший уровень звукоизоляции помещения.

Дверное полотно может быть выполнено либо из горячей стали, либо из холодной. Желательно выбирать последнюю – хоть она и дороже, зато меньше подвержена коррозии. Это особенно актуально в случае, если дверь выбирается в частный дом. Сталь горячей прокатки менее качественная, но вместе с тем и дешевле.

Больше всего на прочность двери влияет металлический каркас. Он изготавливается из профилированного металлопроката. Самые надежные каркасы состоят из профтрубы с одним швом, а менее качественные – из отрезков горячекатаного профиля. Чем сложнее их форма и толще металл, тем жестче будут створки двери.

Обращайте внимание на то, чтобы наружная часть дверного полотна состояла из цельного листа металла. От этого критерия, а также толщины листа напрямую зависит прочность конструкции.

Чтобы изолировать жилье от шумов с внешней стороны, по периметру двери наклеивают резиновый уплотнитель. Также благодаря его наличию дверь мягко закрывается, а не хлопает. Монтаж дверей предполагает использование внешних уплотнителей, чаще всего это монтажная пена и силикон.

С их помощью заполняют место между полотном и коробкой. Если вы устанавливаете дверь самостоятельно, выбирайте уплотнитель внимательно: есть модели дверей, где нельзя использовать пену, так как она способна повредить замочные механизмы.

Какой должна быть толщина входной двери

Взломостойкость прямо пропорциональна толщине стали – чем она больше, тем прочнее дверь. Толщина металлических листов, используемых при изготовлении стальных дверей, варьируется от 0.8 до 5 мм. Если дверь устанавливается в квартиру, толщины в 2-3 мм будет вполне достаточно.

Более тонкие варианты подходят для помещений, где не требуется особая защита. Самые толстые листы можно встретить на дверях загородных домов и коттеджей.

Хорошая дверь должна иметь лист и с наружной, и с внутренней стороны. Существуют модели еще безопаснее – в них установлены три листа, один из которых находится внутри. Кроме этого, они могут быть оборудованы броненакладкой перед местом установки замка.

Она представляет собой стальную пластину толщиной 5 мм и обеспечивает высокую степень взломостойкости – ее очень трудно просверлить. Иногда встречаются виды дверей, где присутствует всего один стальной лист, а второй, внутренний, заменен панелью МДФ. При выборе дверей обязательно помните это.

Ребра жесткости

Для придания большей прочности каркасу его оснащают стальными ребрами жесткости. Выбирайте двери, где их количество максимально – такие модели самые надежные. Они могут располагаться продольно, поперечно или смешанно.

Главное – их равномерное распределение по конструкции створки. В дверях, усиленных поперечными ребрами, не получится отогнуть створку от коробки. Продольные предотвращают выгибания углов полотна с внешней стороны.

Петли входной двери

Еще один главный элемент конструкции – петли. Они бывают двух видов: наружные и внутренние. По-другому первые называются накладные, а вторые – скрытые.

К накладным, или наружным, петлям легко получить доступ – они располагаются снаружи двери.

Из-за этого может пострадать безопасность, поэтому в таких моделях должны присутствовать противосъемные ригели. За ними не требуется особого ухода, чего не скажешь про скрытые петли.

Скрытые дверные петли

Внутренние петли обладают одним минусом: они требуют своевременной смазки, в противном случае в один момент дверь может заклинить. Но в сравнении с предыдущим видом петлей эти выглядят более аккуратно и красиво, так как расположены внутри конструкции.

Это повышает безопасность – их не получится срезать. На количество петель влияет вес дверного полотна. Достаточно легкими считаются двери весом не более 70 кг – они будут отлично держаться на двух петлях. Модели тяжелее требуют трех петель или больше.

Замки на входную дверь

Конечно, все элементы конструкции важны, но самая главная деталь – замок. Именно на него возложена забота о вашей безопасности, поэтому к его выбору нужно подойти со всей серьезностью. Самые распространенные виды замков: сувальдные нескольких типов, цилиндровые, комбинированные, ригельные и электронные. Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Сразу откажитесь от ригельных замков – они легко поддаются вскрытию, поэтому не устанавливаются на входные двери. Электронный тип замков пока не так популярен, но обладает множеством плюсов. Такие биометрические замки открываются с помощью распознавания отпечатка пальца или вводы пароля.

В отличие от традиционных механизмов, вор не сможет открыть подобный с помощью отмычки. Даже если он попробует спилить замок, в квартиру злоумышленник не попадет – ригели не сдвинутся. Дистанционное управление позволяет открыть дверь, даже когда вы находитесь в другой стране, а кроме этого, вы сможете отслеживать посещения квартиры.

Но электронные замки имеют и недостатки. Если палец грязный, система может не распознать его, поэтому нужно внести в базу сразу несколько отпечатков. Также такие замки требуют своевременной подзарядки.

Цилиндровые конструкции не получится открыть отмычкой, зато очень просто сильным ударом. Если планируете установить такой замок, для повышения безопасности его нужно дополнительно оснастить броненакладкой.

А вот сувальдные устойчивы к механическим воздействиям, но есть вероятность открыть их с помощью отмычек или путем высверливания. Чтобы предотвратить подобные неприятности, используется марганцевая вставка.

Комбинированные замки состоят из сразу нескольких механизмов, что повышает надежность. Также хорошим выбором станет установка двух разных конструкций, к примеру, сувальдного и цилиндрового замка.

Утепление и шумоизоляция металлической входной двери

Металлические двери безопасны и надежны, а вот достойный уровень звукоизоляции и утепления они не обеспечат. Чтобы компенсировать этот недостаток, по периметру устанавливают уплотнители и заполняют пространства полотна. Как уже было отмечено, лучший уплотнитель – резина. Дешевле и немного хуже – из силикона и полиуретана, а от поролоновых и пластиковых стоит вовсе отказаться.

Существует несколько видов утеплителей:

Минеральная вата . Она применяется чаще всего, ведь прекрасно держит тепло и не пропускает звуки, безопасна и не горит. Однако дверь с минеральной ватой требует обрешетки, чтобы утеплитель не проседал.

Пеноплекс . Сравним по всем характеристикам с прошлым вариантом, однако он менее устойчив к горению.

Пенопласт . Дешевый утеплитель, не пропускающий шум и хорошо держащий тепло. Но, как и пеноплекс, легко воспламеняется.

Пенополиуретан . Прекрасно подходит для загородных домов, так как выдерживает перепады температур. Существенный минус – воспламеняемость.

Прессованный картон и бумага. Самый некачественный наполнитель, который не сможет обеспечить качественную звуко- и теплоизоляцию. Для входных дверей используется редко.

В хороших дверях кроме полотна утепляются еще и профили. В качественно заполненных полотнах при постукивании по ним получается глухой звук.

Как выбрать дизайн входной металлической двери в квартиру

Вариантов цветовых решений в сфере производства дверей предостаточно. Поэтому здесь играет роль - только ваши пожелания и “хотелки”.

Мы же сейчас поговорим о практичной стороне вопроса и посмотрим какие материалы для отделки внутренней и внешней части двери существуют.

Со стороны подъезда

Если вы уверены в своих соседях и знаете, что внешней стороне двери ничего не угрожает - выбираете декоративный вариант, который подчеркнет индивидуальность, проживающих в ней людей.

В случае, когда такой уверенности нет - выбирайте металлическую отделку с рисунком или без него. Главное, чтобы никто не смог ее испортить, даже если сильно захочется.

Со стороны квартиры

В этом пункте подскажем вам, что существуют внутренние съемные панели. Их легко заменить в случае, когда старая панель “вышла из строя” раньше срока. Это происходит, когда в квартире есть творческие дети, которые рисуют не только на бумаге. А может быть у вас милые собачки? Которые от скуки в ваше отсутствие царапают дверь.

Такая функция съемных панелей еще и дает вам возможность изменить наскучивший интерьер. При этом ограничиться только заменой панели, а не всей двери. Мы думаем вы и сами понимаете, что это более выгодный вариант.

На что обратить внимание в первую очередь при выборе входной металлической двери

Мы рассмотрели с вами факторы, на которые желательно обратить внимание. Не обсудили только один. Покупка двери у надежного поставщика.

Это дает вам такие преимущества как: гарантийное и сервисное обслуживание, уверенность в качестве материалов. Ведь крупным брендам не выгодно портить себе репутацию ради копеечной выгоды. Репутация - их основа. На которой и держится бизнес.

Но и за бренд не переплачивайте. Как всегда, помните. Золотая середина - ваш вариант.