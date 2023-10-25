Входная группа – это неотъемлемая часть фасада здания и то, как она гармонично выглядит с общей отделкой, зависит впечатление от дома. Двери со стеклом устанавливают не только в магазинах и офисах, но и в частных владениях, ведь именно такие модели выглядят наиболее презентабельно и эффектно. Большой ассортимент позволяет выбрать изделие из разных видов материалов и не только украсить фасад, но и защитить свой дом.

Преимущества и особенности входных дверей со стеклом

Все предлагаемые варианты необходимо рассматривать со стороны надежности, что обеспечивает безопасность и герметичность, которая не даст холодному воздуху проникать в жилое помещение. Дизайн двери считается тоже немаловажным фактором выбора, ведь именно он вносит элемент декора во входную группу.

Чтобы сделать правильный выбор, стоит рассмотреть преимущества, которые предоставляют данный тип изделий:

эстетическая привлекательность и разнообразие в оформлении вставок;

возможность установить дополнительные защитные функции в период эксплуатации;

разный ценовой диапазон, который позволяет установить дверь людям с любым достатком;

стеклянные вставки дают больше солнечного света и открывают панорамный вид на улицу;

исключена деформация полотна под влиянием влажности и ультрафиолета;

простой уход за поверхностями и сохранение внешнего вида на долгое время.

Стекло может занимать незначительную часть полотна или дверь будет выполнена из прозрачного материала, за исключением рамы. Для обеспечения безопасности производители защищают вставки металлическими элементами художественной ковки или деревянными решетками, которые придают статус и красоту изделию.

Материалы, применяемые для изготовления входных стеклянных дверей

При выборе основного элемента входной группы дома не стоит экономить, ведь от качества изделия зависит, насколько долго оно будет служить и сохранять первоначальный внешний вид. Традиционно многие потребители при покупке дверей обращают внимание только на стальные или деревянные полотна, но в магазинах продаются также модели из алюминия и прочного пластика.

Независимо от материала изготовления такие изделия ценятся за красоту стеклянной вставки, которая может быть выполнена в разном цветовом диапазоне и с нанесением рисунков, с тонированием и зеркальным оформлением.

Входные двери из стали со стеклом

Модели изготавливаются в разных цветах из металла высокой прочности, покрытого антикоррозийными составами. Изделия способны полностью исключить взлом, и не подвержены деформации в период эксплуатации. Внутренние полости металлических моделей заполняются утеплителем, а по периметру коробки и полотна дополнительно приклеивается уплотнительная лента, исключающая сквозняки и посторонние шумы с улицы. Обычно стальные двери имеют стекло с пескоструйной обработкой, которое может быть украшено элементами ковки.

Алюминиевые входные двери со стеклянными вставками

Производители изготавливают изделия из этого материала в разном цветовом диапазоне, который позволяет гармонично совместить их с отделкой фасада. Главным преимуществом дверей из алюминия считается не подверженность коррозии и относительно невысокая стоимость, которая во многом зависит от оформления вставки. Металл в модели используется в виде профиля удерживающее стекло, что занимает наибольшую площадь полотна.

Входные двери из дерева со стеклом

Самая востребованная группа изделий. Стекло в таких моделях может быть в единственном экземпляре или заполнять несколько секций полотна. Стоимость у деревянных дверей разная и зависит от многих факторов – это ценность древесины, оформление вставок и их размер, а также цену определяет фурнитура и средства защиты от взлома.

Самые доступные модели – клееные или шпонированные изделия, но при покупке их нужно быть уверенным в качестве, иначе под воздействием внешних факторов полотно может быстро потерять свою привлекательность.

Входные пластиковые двери со стеклом

Изготавливаются из ударопрочного ПВХ, который может быть окрашен в любой цвет. Пластиковые входные двери – это самый доступный вариант, который обеспечивает достаточную надежность от взлома, если установлена дополнительная защита.

Модели могут имитировать дерево, которое украшено стеклом, но при этом ПВХ не подвержено разбуханию от влаги и потере цвета под ультрафиолетовыми лучами.

Виды стекол, которые используются для входных дверей

Прочность и тип оформления вставки во многом определяет стоимость всей конструкции. Стекло бывает разных видов, что и определяет, насколько оно будет надежным при взломе и красиво выглядеть на фоне фасада здания.

Тип обработки тоже имеет весомую составляющую в стоимости входных дверей: пескоструйная обработка, тонирование, оклейка зеркальной пленкой, рифление, армирование и создание разноцветного орнамента. Поэтому при выборе модели стоит обращать внимание не только на эстетическую привлекательность вставки, но и на ее прочность и безопасность при деформации.

Применяемые виды стекол во входных дверях:

Триплекс. Считается самым прочным материалом, который не разрушается при разбивании на мелкие кусочки, что может стать причиной несчастного случая. Триплекс изготавливается из комбинации нескольких полотен стекла, между которыми находится армирующая пленка, что дает достаточную прочность. Поликарбонат. Один из самых бюджетных материалов, который используется для украшения входных дверей, но легко ломается при механическом воздействии. Поэтому такой тип вставки часто защищают коваными элементами, которые дают дополнительную эстетическую привлекательность всей конструкции. Закаленное стекло. Распространенный материал при оформлении входных дверей, обладает достаточной прочностью и привлекательностью. Такую вставку сложно разбить даже при сильном воздействии. Армированное стекло. Обладает достаточной прочностью к механическим повреждениям, и хорошо сохранят тепло за счет большой толщины. Армирование дает достаточную безопасность при взломе.

Все виды стекол могут иметь разный рисунок или орнамент, также существуют разноцветные материалы, которые достаточно привлекательны, чтобы стать украшением входной группы.

Фурнитура для входных дверей со стеклянными вставками

При выборе определенной модели, прежде всего, нужно обратить внимание на ее комплектацию, от которой зависит, насколько надежна будет конструкция, и как долго она будет эксплуатироваться без поломок. Большинство производителей устанавливают на входные двери один-два замка и ручки для открывания, которые могут иметь дополнительную защелку, но главное в конструкции – это материал изготовления петель.

Для производства фурнитуры используют разные сплавы – это сталь, алюминий, цинк, нержавейка и латунь. Самыми надежными считаются металлы, не подверженные коррозии с достаточной прочностью к истиранию. К ним относятся нержавеющая сталь и латунь с добавлением цинка, такие изделия стоят немного дороже, но прослужат гораздо дольше.

Дополнительно входные двери со стеклянными вставками оснащаются доводчиками, глазками, цепочками и разного рода задвижками, которые позволяют обезопасить себя от воздействия внешней агрессии. Специалисты рекомендуют не довольствоваться стандартным набором защитных функций входных дверей, а создать максимальный комплект безопасности при покупке изделия.

Отдельно позицией для приобретения надежной конструкции может стать фурнитура для стекла – это накладки из дерева или пластика, кованые элементы из металла или специальные защитные пленки.





Тонкости установки входных стеклянных дверей

Оптимальным решением будет, если установкой конструкции займутся специалисты. Многие магазины предоставляют своих мастеров для монтажа входных дверей, которые выполнят работы с гарантией и за непродолжительное время. Но если решено заниматься установкой самостоятельно, то необходимо изучить инструкцию, которая прилагается производителем к каждому изделию.

Алгоритм замены старой двери на новую достаточно прост, при условии, что она имеет стандартную конструкцию. Сложности может вызвать только вес изделия, некоторые модели из металла и толстого стекла могут весить более 50 кг, поэтому придется пригласить помощника, чтобы ровно выставить полотно по вертикали и горизонтали.

Не стоит забывать о финишной отделке откосов, которая требует особых навыков для проведения работ. Магазины, продающие входные двери, предоставляют широкий выбор доборных элементов, которые выполнены в одном цвете и из материала коробки – это уголки и наличники. Также возможно оформление откосов камнем, пластиковыми панелями и деревянными рейками, в зависимости от отделки фасада.

Входная дверь со стеклянными вставками – это не только красивое решение для входной группы, но и достаточная надежность конструкции. Современные производители предоставляют большой выбор моделей из разных материалов и с оформлением, которое можно совместить с любой отделкой фасада, что позволит сделать свой дом привлекательным и гостеприимным.

Входные двери со стеклом на видео